Western Media Manufactures Consent for Gaza Genocide

AlMayadeen-Korrespondent: Israelische Angriffe in der Nähe des Krankenhauses der Al-Aqsa-Märtyrer in Deir Al-Balah.

Islamischer Widerstand im Irak: 2 Selbstmorddrohnen trafen ihre Ziele in der Basis, die 45 km vom internationalen Flughafen Erbil entfernt ist

Islamischer Widerstand im Irak: Wir haben heute im Morgengrauen den von den USA besetzten Luftwaffenstützpunkt al-Harir angegriffen

Al-Aqsa Märtyrerbrigaden haben einen militärischen Kontrollpunkt im Süden von Nablus angegriffen, was zu Opfern unter den feindlichen Linien führte

Nach Angaben von Al Mayadeen wurden bei einem Angriff der Hisbollah auf eine Infanterieeinheit in der Nähe der „Branit“-Kaserne 3 israelische Soldaten getötet und 4 verletzt.

Der Korrespondent von Al Mayadeen im Südlibanon meldete, dass eine israelische Infanteriepatrouille am Außenposten „Natawa“ unter Beschuss geraten sei und dass es Verletzte gegeben habe.

Der Korrespondent von Al Mayadeen im Südlibanon gibt die Zahl der israelischen Opfer des Hinterhalts in „Branit“ mit 7 an.

Der Leiter des Palästinensischen Roten Halbmonds in Gaza erklärte gegenüber Al Mayadeen, das israelische Militär habe sie aufgefordert, das Al-Quds-Krankenhaus „sofort“ zu evakuieren.

Militärsprecher der Al-Qassam-Brigaden, Abu Ubaida: Als Reaktion auf die Bemühungen Katars haben wir zwei amerikanische Gefangene (eine Mutter und ihre Tochter) aus humanitären Gründen freigelassen.

Erzbischof George Saliba von Mount Lebanon und Tripoli für die syrisch-orthodoxe Kirche: Wir und das Volk von Palästina sind ein Volk, und dieses Land ist unsere Heimat.



Westliche Medien fabrizieren Zustimmung zum Völkermord in Gaza

Von Kit Klarenberg

Quelle: Al Mayadeen Englisch

20.Oktober 2023

Die BBC hat wiederholt den Anschein erweckt, als würde sie die Rechtfertigung für völkermörderische zionistische Angriffe liefern, bevor diese stattfinden.

Seit palästinensische Freiheitskämpfer am 7. Oktober die Operation Al-Aqsa-Flut begonnen haben, konzentrieren sich die westlichen Medien monomanisch auf die Ereignisse in „Israel“ und Gaza. Andere in- oder ausländische Angelegenheiten sind offenbar nicht von Bedeutung. Bemerkenswert ist jedoch, dass keine dieser Berichterstattungen den Lesern irgendwelche Informationen liefert, um wirklich zu verstehen, was passiert ist und warum. Noch ungeheuerlicher ist, dass die Flut an Informationen die zionistischen Gräueltaten gegen unschuldige Zivilisten verzerrt, vernebelt und sogar präventiv rechtfertigt.

Angesichts des Tempos, mit dem sich die Ereignisse überschlagen, ist es fast unmöglich, mit der schieren Menge an irreführender oder völlig falscher Propaganda und Schönfärberei Schritt zu halten, die aus den Mündern und Social-Media-Accounts von zionistischen Funktionären, Experten und Denkfabriken sprudelt und von den großen Nachrichtensendern und den selbsternannten „Journalisten“, die sie beschäftigen, unhinterfragt und unkritisch wiedergekäut wird.

Der Kern der Falschberichterstattung und des Fehlverhaltens der Medien ist jedoch das völlige Fehlen jeglicher Zusammenhänge. Dadurch wird den Lesern sowohl das Verständnis für die Ursachen der Operation Al-Aqsa als auch für die Wege zu ihrer Lösung geraubt. Es gibt Schlimmeres, als die Worte des israelischen Historikers Benny Morris vom Januar 2004 zu lesen.

„Es könnte keinen jüdischen Staat mit einer großen und feindseligen arabischen Minderheit in seiner Mitte geben, es gäbe keinen solchen Staat, er könnte nicht existieren“, erklärte er und stellte fest, dass „ein jüdischer Staat ohne die Entwurzelung von 700.000 Palästinensern nicht hätte entstehen können… deshalb war es notwendig, sie zu entwurzeln.“

Im selben Jahr legte der Demograf Arnon Sofer von der Universität Haifa der Regierung von Ariel Sharon detaillierte Pläne für die Isolierung des Gazastreifens vor. Dies beinhaltete den vollständigen Abzug der israelischen Streitkräfte aus dem Gebiet und die Einrichtung eines strengen Überwachungs- und Sicherheitssystems, das sicherstellen sollte, dass nichts und niemand ohne zionistische Genehmigung ein- oder ausreisen konnte. Er erwartete katastrophale Ergebnisse:

„Wenn 2,5 Millionen Menschen in einem abgeriegelten Gazastreifen leben, wird das eine menschliche Katastrophe sein. Diese Menschen werden zu noch größeren Tieren werden, als sie es heute schon sind… Der Druck an der Grenze wird furchtbar sein. Es wird ein schrecklicher Krieg werden. Wenn wir also am Leben bleiben wollen, werden wir töten und töten und töten müssen. Den ganzen Tag, jeden Tag… Das Einzige, was mich beunruhigt, ist die Frage, wie sichergestellt werden kann, dass die Jungen und Männer, die das Töten übernehmen müssen, nach Hause zu ihren Familien zurückkehren und normale menschliche Wesen sein können.“

Sich der Entdeckung entziehen

Wie Al Mayadeen am 21. September enthüllte, zeigen freigegebene Akten, dass der britische Geheimdienst bereits in den 1960er Jahren versiert darin war, waffenfähige Informationen, die bestimmten Zielen der psychologischen Kriegsführung dienten, als harmlose, „unbetonte Nachrichten“ zu verpacken, um sie über die BBC und andere „Publikationsorgane“, die Londons Spione „kontrollieren oder beeinflussen“, zu verbreiten. Auf diese Weise war es weitaus wahrscheinlicher, dass die unverschämten Propagandakampagnen von den ahnungslosen Zielgruppen geglaubt“ wurden.

Solche aufschlussreichen Auszüge sind heute höchst relevant, da der britische Staatssender wiederholt den Anschein erweckt hat, Rechtfertigungsgrundlagen für völkermörderische zionistische Angriffe zu schaffen, bevor sie stattfinden. Im bisher ungeheuerlichsten Beispiel untersuchte die BBC am 16. Oktober, ob die Hamas Tunnel „unter Krankenhäusern und Schulen“ baut, angeblich als Antwort auf eine Frage eines neugierigen „anonymen Lesers“.

Der britische Staatssender erklärte, dass die Hamas dies tue, und behauptete auf der Grundlage von unbestätigten „Berichten“ und einer von den israelischen Besatzungstruppen zur Verfügung gestellten grafischen Karte, dass „einige Gänge Eingänge in den unteren Stockwerken von Häusern, Moscheen, Schulen und anderen öffentlichen Gebäuden haben, um es den Kämpfern zu ermöglichen, sich der Entdeckung zu entziehen“ und sie daher „effektiv als menschliche Schutzschilde zu benutzen“. Schon am nächsten Tag wurde das arabische Krankenhaus al-Ahli in Gaza, in dem Hunderte von Verletzten und Tausende von Palästinensern Zuflucht vor dem unerbittlichen Ansturm der zionistischen Luftangriffe suchten, ausradiert.

Die Schäden waren katastrophal, und die Zahl der Todesopfer wird auf 500 bis 800 geschätzt. Selbst am unteren Ende der Skala wäre dies der größte einzelne Verlust an Menschenleben in Gaza, seit „Israel“ das Gebiet vor fast zwei Jahrzehnten von der Außenwelt abgeschottet hat. Noch bevor sich der Staub im Krankenhaus gelegt hatte, meldete sich Hananya Naftali, ein IOF-Agent, der „kürzlich von der Front an eine andere Front – den digitalen Krieg – einberufen wurde“, auf Twitter zu Wort und prahlte mit dem Blutbad:

„Die israelische Luftwaffe hat eine Hamas-Terroristenbasis in einem Krankenhaus in Gaza angegriffen. Eine mehrfache Anzahl [sic] von Terroristen ist tot. Es ist herzzerreißend, dass die Hamas Raketen aus Krankenhäusern, Moscheen und Schulen abfeuert und Zivilisten als menschliche Schutzschilde benutzt.“

‚Nakba 2.0‘

Das Echo in diesen Worten auf die „nicht hervorgehobene Meldung“ der BBC 24 Stunden zuvor ist offensichtlich. Auffälligerweise löschte Naftali diesen Beitrag jedoch innerhalb weniger Stunden. Ein Beitrag auf Netanjahus offiziellem Konto, der den Angriff der israelischen Armee auf den Gazastreifen perverserweise als „Kampf zwischen den Kindern des Lichts und den Kindern der Dunkelheit, zwischen Menschlichkeit und dem Gesetz des Dschungels“ bezeichnete, wurde fast umgehend gelöscht. In aller Eile veröffentlichte das israelische Außenministerium ein Video, das angeblich den Einschlag einer palästinensischen Rakete im Krankenhaus zeigt.

Fast sofort stellten Online-Detektive jedoch fest, dass der Clip gefälscht war, und er wurde gelöscht. Obwohl ein solches Verhalten und eine solche Fälschung eindeutige Anzeichen für Schuld sind, weigern sich die Mainstream-Journalisten nicht nur hartnäckig, den Krankenhauseinschlag einer der beiden „Seiten“ zuzuschreiben, sondern drängen ihr Publikum auch, keine voreiligen Schlüsse zu ziehen und/oder den zionistischen Kräften die Schuld zu geben. Der altgediente Sky News-Redakteur Adam Boulton ging sogar so weit zu erklären, dass „Israel nichts davon hat“.

Doch „Tel Aviv“ hatte sehr wohl etwas von der Zerstörung des Krankenhauses, genauso wie von der groß angelegten Zerstörung der besetzten Gebiete und aller, die dort leben. Der derzeitige Angriff auf den Gazastreifen zielt darauf ab, das seit langem verfolgte zionistische Ziel zu verwirklichen, ganz Palästina von seiner einheimischen Bevölkerung zu säubern und das, was übrig bleibt, für immer als monoethnischen Staat zu belassen. Nach dem Beginn der Operation Al-Aqsa-Flut riefen mehrere israelische Gesetzgeber und Beamte offen zu einer „Nakba 2.0“ auf.

Diese entsetzlichen Vorschläge sind auch heute noch aktuell. Das gilt auch für eine abscheuliche Erklärung des israelischen Ministers für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Givr, die nicht lange nach der Zerstörung des arabischen Krankenhauses al-Ahli in Gaza veröffentlicht wurde:

„Solange die Hamas die Geiseln in ihren Händen nicht freilässt, müssen nur hunderte Tonnen Sprengstoff von der Luftwaffe in den Gazastreifen gebracht werden, nicht ein Gramm humanitäre Hilfe.“

Die Zionisten haben über viele, viele Jahre hinweg ihre völkermörderischen Absichten gegenüber dem palästinensischen Volk überdeutlich gemacht. Es ist daher dringend an uns allen, das zu tun, was westliche Journalisten sich weigern zu tun. Nämlich, sie beim Wort zu nehmen und entsprechend zu handeln. Übersetzt mit Deepl.com.



