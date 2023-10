Israel-Palestine war: Will the West choose genocide or peace? Western leaders have a stark choice to make. They can be complicit in another Nakba, or push for a genuine political process that includes the Palestinian people

Ein Mann hält ein Kind, das bei einem israelischen Bombenangriff verletzt wurde, in einem Krankenhaus in Khan Younis, Gaza, am 24. Oktober 2023 (AFP)

Israelisch-palästinensischer Krieg: Wählt der Westen Völkermord oder Frieden?

Von Lubna Masarwa

30. Oktober 2023

Die westlichen Staats- und Regierungschefs haben eine schwere Entscheidung zu treffen. Entweder sie machen sich mitschuldig an einer weiteren Nakba oder sie setzen sich für einen echten politischen Prozess ein, der das palästinensische Volk einschließt.

Zwanzig Tage nach dem israelischen Bombardement des Gazastreifens sind Tausende von Menschen getötet worden, und die Zahl der Toten steigt stündlich – und trotzdem schweigt der Westen.

Im Laufe meiner Karriere habe ich über Israels wiederholte Massaker in Gaza, die gewaltsame Besetzung des Westjordanlandes und die Einführung rassistischer Gesetze gegen palästinensische Bürger Israels berichtet.

Aber einen Krieg wie diesen habe ich noch nie erlebt. Trotz der Angst, des Traumas und des Schocks des Hamas-Anschlags vom 7. Oktober hat Israel mit seiner unverhältnismäßigen Reaktion viele rote Linien überschritten.

Das Land hat sich in einen völkermörderischen Geisteszustand begeben – und es wird schwer sein, wieder zurückzukehren.

In einem kürzlichen Interview mit Al Jazeera sagte das ehemalige Knessetmitglied Moshe Feiglin, die einzige Lösung sei die „vollständige Zerstörung des Gazastreifens … eine Zerstörung wie in Dresden und Hiroshima, ohne Atomwaffen“.

Verteidigungsminister Yoav Gallant hat die Palästinenser mit „menschlichen Tieren“ verglichen, Millionen von Zivilisten kollektiv bestraft und geschworen, „dieses Ding namens Hamas, ISIS-Gaza, vom Angesicht der Erde zu tilgen“. Diese Drohungen richtete er an die 2,3 Millionen Einwohner des Gazastreifens, die seit 16 Jahren unter einer lähmenden Belagerung leiden. Die UNO warnte davor, dass das Gebiet bereits im Jahr 2020 als unbewohnbar gelten würde.

Der Forscher Eliyahu Yossian, der als „der neue Star dieses Krieges“ bezeichnet wurde, hat einige der heftigsten Kommentare abgegeben und behauptet: „Man muss den Gazastreifen auf dem Höhepunkt der Brutalität betreten, mit dem Ziel der Rache, ohne Moral, mit möglichst vielen Leichen.“

Es ist ein Aufruf, Gaza zu vernichten – niemanden am Leben zu lassen.

Anhaltende Massaker

Der Westen hat nichts davon in Frage gestellt. Stattdessen behaupten westliche Führer, dass Israel das Recht hat, sich selbst zu verteidigen“, während sie gleichzeitig einen kontinuierlichen Fluss von Waffen sicherstellen. Palästinensische Kinder sehen einen endlosen Live-Strom von Blut und Leichen unter einer Decke westlichen Schweigens. Was wird dabei herauskommen?

In den USA hat Präsident Joe Biden versprochen: „Wir werden die Iron Dome-Raketen weiterhin vollständig versorgen, damit sie weiterhin über dem israelischen Himmel Wache halten und israelische Leben retten können.“ Wenn es um palästinensische Leben geht, hat er lediglich den Wahrheitsgehalt der Zahlen des Gesundheitsministeriums in Frage gestellt, das daraufhin eine Liste mit den Namen aller Opfer veröffentlichte.

In Großbritannien hat Premierminister Rishi Sunak die „unmissverständliche“ Unterstützung Israels zum Ausdruck gebracht und Großbritannien angewiesen, sich bei der Abstimmung über eine UN-Resolution, die eine „humanitäre Pause“ im Gazastreifen fordert, zu enthalten. Der Labour-Vorsitzende Keir Starmer unterstützte Israels brutale Vergeltungsmaßnahmen und forderte die Abgeordneten auf, sich von pro-palästinensischen Kundgebungen fernzuhalten.

In Frankreich ist Präsident Emmanuel Macron so weit gegangen, vorzuschlagen, dass die internationale Koalition, die zur Bekämpfung des Islamischen Staates gebildet wurde, auch auf die Hamas ausgeweitet werden sollte.

Die Botschaft der Welt lautet: Wenn du Palästinenser bist und getötet wirst, spielt das keine Rolle, weil du keinen Wert hast.

Dies sind nur einige von vielen Beispielen. Der Westen hätte in dieser Krise eine andere Rolle spielen können; stattdessen hat er sich weitgehend für eine Mitschuld an Israels Massakern in Gaza entschieden.

Als Büroleiter von Middle East Eye für Palästina/Israel bin ich für die Reporter in Gaza verantwortlich. Während dieses Krieges haben wir den Kontakt zu ihnen immer wieder verloren.

Wenn sie nach einigen Tagen wieder auftauchen, ist die erste Frage, die sie unweigerlich stellen, ob die Welt etwas tut, um zu helfen.

Sie sind auf der Suche nach einer Erklärung, nach einem kleinen Stück Hoffnung. Ich bin nie in der Lage, eine solche zu geben.

Doppelmoral

Früher habe ich geglaubt, dass der Westen ein Teil der Welt ist, der die Menschenrechte achtet, im Gegensatz zu Ländern wie China und Russland. Ich habe mich geirrt. Dieser Krieg hat das wahre Gesicht des Westens gezeigt: purer Rassismus.

Aus westlicher Sicht ist Solidarität selektiv; wenn man weiß ist und getötet wird, ist das inakzeptabel. Die Welle der Trauer und Wut über die ukrainischen Opfer des russischen Angriffs, verglichen mit dem beschämenden Schweigen über die aufeinanderfolgenden Wellen palästinensischer Opfer, verdeutlicht diese erschreckende Doppelmoral.

Zum Vergleich: In der Ukraine wurden seit dem Ausbruch des Krieges im Februar 2022 mehr als 9.000 Zivilisten getötet, während im Gazastreifen in nur drei Wochen mehr als 8.000 Menschen – die überwiegende Mehrheit Zivilisten – getötet wurden.

Die Botschaft der Welt lautet: Wenn du Palästinenser bist und getötet wirst, spielt das keine Rolle, weil du keinen Wert hast. Dein Wert wird dadurch bestimmt, ob dein Name Fatima oder Michelle ist.

Wie kann der Westen sein Entsetzen über den Terrorismus im Süden Israels zum Ausdruck bringen und gleichzeitig Israel ermutigen, weiterhin Palästinenser in Gaza zu töten? Das Töten kann nicht als Antwort auf das Töten gerechtfertigt werden.

Die kommenden Generationen werden sich nicht mehr darauf verlassen, dass der Westen ihnen Gerechtigkeit widerfahren lässt. Die westlichen Länder haben dem Gefangenenlager im Gazastreifen seit mehr als 16 Jahren den Rücken gekehrt. Doch ohne eine gerechte politische Lösung wird dieser Konflikt nicht verschwinden.

Die Tötung tausender kleiner Kinder wird keinen Frieden für Israel schaffen. Die Wahl ist heute eindeutig. Entweder Völkermord, ethnische Säuberung und eine weitere Nakba oder ein echter politischer Prozess, der den legitimen Forderungen und Bestrebungen des palästinensischen Volkes Rechnung trägt. Übersetzt mit Deepl.com

Lubna Masarwa ist Journalistin und Leiterin des Middle East Eye-Büros für Palästina und Israel mit Sitz in Jerusalem.



