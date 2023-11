How a slogan became bigger news than the murder of babies in Gaza The protest chant ‚From the river to the sea‘ rejects not Israelis or Jews but the apartheid nature of Israel. This is why pro-Israel western politicians and media want to criminalise it

Ein Demonstrant zeigt ein Schild mit der Aufschrift „Vom Fluss zum Meer“ während einer Solidaritätskundgebung für die Palästinenser in Berlin am 11. November 2023 (AFP)

Israelisch-palästinensischer Krieg: Wie ein Slogan zu einer größeren Nachricht wurde als der Mord an Babys in Gaza

Von Jonathan Cook

27. November 2023



Der Protestruf „Vom Fluss bis zum Meer“ richtet sich nicht gegen Israelis oder Juden, sondern gegen die Apartheid in Israel. Deshalb wollen pro-israelische westliche Politiker und Medien ihn kriminalisieren

Der Auslandsaufmacher der BBC am 13. November hätte eigentlich ein Selbstläufer sein müssen. Als israelische Soldaten das Al-Shifa-Krankenhaus im Norden des Gazastreifens umstellten und sich auf die Erstürmung vorbereiteten, waren Dutzende von Frühgeborenen aus ihren Brutkästen entfernt worden. Das Krankenhaus hatte keinen Strom mehr, um die Maschinen zu betreiben.

Beunruhigende Aufnahmen zeigten, wie die Babys in einem behelfsmäßigen, mit Folie ausgekleideten Stall zusammengekauert waren und vor Kälte zitterten. Einige waren bereits gestorben.

Die Symbolik war kaum zu übersehen. Auch die Zivilbevölkerung des Gazastreifens kauerte zusammen, nachdem Israel ihre Häuser in Schutt und Asche gelegt und sie aufgefordert hatte, nach Süden zu ziehen. Sie waren dem Zorn Israels schutzlos ausgeliefert und verwundbar. Und immer mehr von ihnen starben.

Die Geschichte der Babys war herzzerreißend und wütend zugleich. Israel war von den Vereinten Nationen wiederholt gewarnt worden, dass dies eine der schrecklichen Folgen seiner kollektiven Bestrafung der Bevölkerung des Gazastreifens sein würde, da ihr der zur Stromerzeugung benötigte Brennstoff vorenthalten wurde. Israel hat die Warnungen einfach ignoriert.

Doch die Redakteure der BBC-Nachrichtensendung News at Six beschlossen, die Auslandsberichterstattung nicht mit den Babys zu beginnen, die durch Israels Vorenthaltung von Treibstoff getötet wurden, sondern mit einer Geschichte von der anderen Seite des Grabens. Das muss eine der perversesten Nachrichtenentscheidungen aller Zeiten gewesen sein.

Stattdessen machte die BBC den Anfang mit dem Bruder eines britisch-israelischen Mannes, der bei dem Hamas-Anschlag am 7. Oktober getötet worden war. Der Angriff selbst war zu diesem Zeitpunkt mehr als einen Monat alt, was selbst die BBC zu verstehen schien, dass es nicht zu rechtfertigen war, die sterbenden Babys von der ersten Stelle der Auslandsnachrichten zu streichen.

Ein besserer Blickwinkel musste her. Und das war es: Die BBC berichtete, dass der Bruder sich zunehmend fragte, ob es für ihn sicher sei, in Großbritannien zu bleiben. Dem Bericht zufolge teilten viele andere Juden dieses Gefühl.

Paradoxerweise wurde angedeutet, dass es für britische Juden eine sicherere Alternative sein könnte, nach Israel zu ziehen, obwohl in der westlichen Berichterstattung wochenlang die Ängste der Israelis über ihre Verwundbarkeit nach dem Angriff der Hamas hervorgehoben wurden. Glaubte dieser Brite wirklich, dass er in demselben Staat sicherer wäre, in dem sein Bruder gerade bei einer Massengrausamkeit getötet worden war? Der BBC-Reporter hat diese Frage nicht gestellt.

Hierarchie der Besorgnis

Welche Beweise hat der Bruder angeführt, um seine Befürchtungen zu rechtfertigen? Er sagte der BBC, dass er die Demonstrationen für Gaza im Vereinigten Königreich als beunruhigend und einschüchternd empfand. Sprechchöre wie „From the river to the sea, Palestine will be free“ seien ein Beweis für den tief verwurzelten und wachsenden Antisemitismus in der britischen Gesellschaft.

Das Problem ist nicht nur, dass viele britische Juden davon ausgehen, dass das Vereinigte Königreich ein Antisemitismusproblem hat, das auf einer höchst zweifelhaften Interpretation der Bedeutung der Gesänge beruht. Das Problem ist auch, dass die etablierten Medien dieses Missverständnis aufgreifen und es für berichtenswerter halten als die Tatsache, dass Israel mit dem Segen der britischen Regierung palästinensische Säuglinge tötet.

Dies ist nur ein Beispiel für das Muster der Berichterstattung westlicher Medien, die ihre Nachrichtenprioritäten in einer Weise verdrehen, die eine rassistische Hierarchie der Besorgnis offenbart. Jüdische Ängste sind wichtiger als der tatsächliche Tod von Palästinensern, sogar der Tod von Säuglingen.

Die Heuchelei ist besonders schwer zu ertragen, wenn man bedenkt, dass eine der zentralen israelischen Rechtfertigungen für den anschließenden völkermörderischen Amoklauf in Gaza lautet. Israel verbreitete die Behauptung, die Hamas habe am 7. Oktober 40 israelische Babys enthauptet – eine Geschichte, die weithin als Tatsache verbreitet wurde, obwohl es dafür nie einen Beweis gab.

In der Medienberichterstattung wurden die Rollen von Besatzern und Besetzten, von Räubern und Beutetieren, von Tätern und Opfern vertauscht

Die Medien haben sich wochenlang mit den Ereignissen des 7. Oktobers beschäftigt und verzweifelt versucht, neue Blickwinkel zu finden, um das Leid beider Seiten in einem gewissen „Gleichgewicht“ zu halten. Doch wie die Herabstufung der Geschichte über die Al-Shifa-Babys zeigt, geht die Berichterstattung über das israelische Trauma oft auf Kosten der Berichterstattung über die weitaus schlimmeren und aktuellen Qualen der Palästinenser.

In den BBC-Nachrichten vom 20. November beispielsweise wurde einem Bericht über die Qualen der Familien der israelischen Geiseln dreimal so viel Zeit gewidmet wie der Notlage der Palästinenser in Gaza – und das an einem Tag, an dem Israel ein weiteres Krankenhaus, das indonesische, angriff und weitere Bomben auf palästinensische Zivilisten abwarf.

Seltsam ist auch, dass die Medien, wenn sie sich mit dem Leiden der Geiseln befassen, kaum erwähnen, dass der schrecklichste Teil der Geiselhaft darin besteht, denselben israelischen Bombenangriffen ausgesetzt zu sein wie die Palästinenser.

Die intensive Beschäftigung mit der Notlage der von der Hamas festgehaltenen Geiseln steht in auffälligem Kontrast zu dem völligen Desinteresse, sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart, an Israels eigenen Geiseln: den palästinensischen Frauen und Kindern, die oft mitten in der Nacht von maskierten Soldaten ergriffen werden und in israelischen Gefängnissen eingesperrt sind, wo sie selten, wenn überhaupt, ihre Familie sehen können.

Obwohl die Medien sie einfach als „Gefangene“ bezeichnen, werden sie entweder ohne Gerichtsverfahren inhaftiert oder vor Militärgerichten mit einer fast 100-prozentigen Verurteilungsquote angeklagt.

Unerwähnt bleibt auch, dass westliche Kriegsberichterstatter, die so bereitwillig ihr Leben für eine Story im Irak, in Afghanistan und in Syrien riskieren, sich aus dem Gazastreifen heraushalten oder sich in die israelische Armee einbetten – und das nicht nur, weil Israel ihnen befiehlt, draußen zu bleiben. Wenn sie wollten, könnten sie einen Weg hinein finden.

Ihre Nachrichtensender weigern sich, sie hineinzulassen, weil sie wissen, dass Israels Bombenangriffe so rücksichtslos, so ungezielt und so unberechenbar sind, dass die Gefahr, dass ihre Reporter verletzt oder getötet werden, zu groß wäre.

Genau diese Tatsache sollte Teil der Berichterstattung sein. Aber das würde bedeuten, dass man den narrativen Rahmen, der der westlichen Berichterstattung zugrunde liegt, auf den Kopf stellen müsste.

Diese redaktionellen Entscheidungen sind nur deshalb sinnvoll, weil im Westen ein künstliches politisches Klima vorherrscht. Israel und Israelis, sogar israelische Soldaten, die die Apartheidherrschaft durchsetzen, werden als Unschuldige behandelt, während gewöhnliche Palästinenser, sogar Babys, als Mitschuldige an der sinnlosen Barbarei dargestellt werden, deren die Hamas beschuldigt wird.

Die Prämissen der westlichen Berichterstattung täuschen über die jahrzehntelange brutale israelische Besatzung und illegale jüdische Besiedlung palästinensischer Gebiete sowie über die unmenschliche 16-jährige Belagerung des Gazastreifens hinweg. In der Medienberichterstattung wurden die Rollen von Besatzer und Besetztem, von Räuber und Beute, von Täter und Opfer vertauscht.

Hassgesänge?

Nur so lässt sich auch die anhaltende Aufregung um den Gesang verstehen, der für berichtenswerter gehalten wurde als Israels rücksichtslose Misshandlung und Gefährdung von Frühgeborenen.

Kurz vor ihrer Entlassung als Innenministerin forderte Suella Braverman die Regierung auf, Slogans wie „Vom Fluss bis zum Meer wird Palästina frei sein“ als Hassrede zu kriminalisieren. Zuvor hatte sie gefordert, die palästinensische Flagge bei Demonstrationen zu verbieten.

Ihre Ansicht ist alles andere als abwegig. In diesem Monat wurde berichtet, dass die Regierung ernsthaft erwägt, Slogans, die gegen die Bombardierung des Gazastreifens protestieren, zu verbieten, da sie als Unterstützung des Terrorismus eingestuft werden.

Lord Carlile, der für die Ausarbeitung des Terrorismusgesetzes von 2006 verantwortlich war, hat sich für diese Idee stark gemacht und argumentiert, dass Demonstranten, die „Vom Fluss zum Meer“ skandieren, strafrechtlich verfolgt werden sollten.

Wie vorauszusehen war, gibt es unter dem Labour-Vorsitzenden Keir Starmer eine parteiübergreifende Unterstützung für die Unterdrückung jeglicher Zeichen der Solidarität mit den Palästinensern. Der Abgeordnete Andy McDonald wurde aus der Fraktion ausgeschlossen, weil er die Gleichstellung von Israelis und Palästinensern gefordert hatte, vermutlich weil er den Satz „zwischen Fluss und Meer“ hinzugefügt hatte.

Offenbar ist jede Erwähnung dieses Satzes, egal in welchem Zusammenhang, gleichbedeutend mit der Unterstützung der Ausrottung von Israelis oder Juden.

Sogar der angebliche „Verfechter der Meinungsfreiheit“ Elon Musk, Eigentümer von X (ehemals Twitter), ist auf diesen Schwachsinn hereingefallen. Er bezeichnete Sätze wie „Vom Fluss zum Meer“ als „Euphemismus“ und fügte hinzu, dass sie „zwangsläufig einen Völkermord implizieren“. Er drohte damit, Nutzer, die den Slogan wiederholen, zu sperren.

Diese Argumentation ist völlig absurd – und zudem äußerst widersprüchlich.

Entmenschlichung

Die Wahrheit ist, dass der Slogan seit vielen Jahrzehnten von all jenen in der Region verwendet wird, die sich auf beiden Seiten einen einzigen Staat in der Region vorstellen – zum Guten oder zum Schlechten.

Dies bringt uns zu einem weiteren dieser zahlreichen Medienparadoxa.

Die Medien haben sich vehement dagegen gewehrt, Israels Vorgehen als Völkermord zu bezeichnen. In der offiziellen Charta der regierenden Likud-Partei in Israel ist jedoch seit Jahrzehnten von dem Gebiet „zwischen dem Meer und dem [Fluss] Jordan“ die Rede.

Die Forderung, dass die Freiheit nach „Palästina“ und nicht nach Israel kommen soll, bedeutet nicht, dass Israelis zu Schaden kommen werden. Sie bietet eine Vision der Gleichheit für beide Völker in ein und demselben Land.

Und im Gegensatz zu den Demonstranten in Gaza impliziert die Likud-Charta eine völkermörderische Absicht, insbesondere in Anbetracht des derzeitigen Amoklaufs Israels. Sie erklärt: „Zwischen dem Meer und dem Jordan wird es nur israelische Souveränität geben.“

Dies ist der Grund für die entmenschlichende Sprache von Premierminister Benjamin Netanjahu und seinen Ministern. Sie bezeichnen die Palästinenser als „menschliche Tiere“ und „Amalek“, den Feind der Israeliten, der vernichtet werden müsse, einschließlich Frauen und Kinder.

Wenn die Demonstranten „Vom Fluss zum Meer“ skandieren, lehnen sie dagegen nicht Israelis oder Juden ab, sondern den Apartheidcharakter Israels. Sie erkennen an, dass die israelischen Regierungen auf dem Gebiet des historischen Palästina bereits einen einzigen Staat geschaffen haben, in dem die verschiedenen ethnischen Gruppen voneinander getrennt sind und unterschiedliche Rechte genießen.

Die Forderung, dass die Freiheit nach „Palästina“ und nicht nach Israel kommt, bedeutet nicht, dass den Israelis Schaden zugefügt wird. Sie bietet eine Vision der Gleichheit für beide Völker in ein und demselben Land und tritt an die Stelle eines Staates Israel, der als europäisches Kolonialprojekt entstanden ist, das die Palästinenser aus ihrer Heimat vertreiben sollte.

Der Gesang erkennt an, dass es keine Möglichkeit gibt, mit Israel Frieden zu schließen, weil es strukturell eine ethnische Vorherrschaft verkörpert. Stattdessen wird ein Prozess der Dekolonisierung gefordert, d. h. die Auflösung der illegalen Siedlungen und die Aufhebung der segregierten Rechte, wie es mit dem Ende der weißen Herrschaft in Südafrika geschah. Sie erkennt an, dass die Entkolonialisierung mit den ideologischen Voraussetzungen, auf denen Israel gegründet ist, unvereinbar ist.

Die Proteste in Gaza sind keine Hassmärsche. Sie sind Märsche zur Beendigung der jahrzehntelangen israelischen Kolonialisierung, die in der Entmenschlichung der Palästinenser und einem Völkermord in Gaza gipfelte.

Verleumdungskampagne

Es wäre besser zu glauben, dass die Bemühungen, die Solidarität mit den Palästinensern zu kriminalisieren, die ethnische Säuberungen und Völkermord erleiden, auf Verwirrung beruhen.

Die Beweise deuten jedoch auf das Gegenteil hin. In seinem Tweet bezeichnete Musk nicht nur den Gesang, sondern auch jede Bemühung um „Entkolonialisierung“ – im einfachsten Sinne den Abriss illegaler jüdischer Siedlungen, die auf besetztem palästinensischem Land errichtet wurden – als Euphemismus für Völkermord.

In dieser krassen Nullsummenbetrachtung, die offenbar von Medien wie der BBC sowie der britischen Regierung und der Labour-Partei geteilt wird, werden Würde und Freiheit der Palästinenser als unvereinbar mit dem Überleben der Israelis angesehen.

Auch dies ist Teil eines Musters. Schon vor dem 7. Oktober hatte die politische und mediale Klasse Großbritanniens eine Kampagne gegen die Solidarität mit den Palästinensern geführt und sie mit Antisemitismus gleichgesetzt.

Die gewaltfreie Bewegung für einen Boykott Israels – um die jüdische Vorherrschaft, die durch die Likud-Charta verkörpert wird, zu beenden und die Ereignisse, die wir heute in Gaza sehen, zu verhindern, ohne auf Raketen und Gewehre zurückzugreifen – wurde als Antisemitismus abgestempelt.

Der Hinweis darauf, dass Israel ein Apartheidstaat ist, der über die Palästinenser herrscht, wie alle führenden Menschenrechtsgruppen inzwischen anerkennen, wurde ebenfalls als Antisemitismus geteert.

Diese Kampagne erreichte ihren Höhepunkt mit der böswilligen Verleumdung des ehemaligen Labour-Führers Jeremy Corbyn und Hunderttausender palästinensischer Solidaritätsaktivisten im Vereinigten Königreich als Antisemiten.

Diese jüngste Geschichte sollte uns mehr denn je zutiefst beunruhigen.

Sie weist eine Parallele zu den Ereignissen in Gaza selbst auf. Jahrelang haben die Palästinenser dort versucht, auf gewaltfreie Weise gegen ihre Einschließung zu protestieren. Sie versammelten sich am Zaun, der die Belagerung ihrer Enklave symbolisiert, wurden aber von der israelischen Armee mit Scharfschützen beschossen. Ihre Proteste wurden als Terrorismus bezeichnet.

Sie schickten über denselben Zaun brennende Luftballons, die benachbarte Felder in Brand setzten, und zwar auf dem Land, das vor Jahrzehnten von den Palästinensern geräumt wurde, um das zu schaffen, was wir heute Israel nennen. Auch diese Bitte um Sichtbarkeit, dieser lästige Akt, um Aufmerksamkeit zu erregen, wurde als Terrorismus angeprangert.

Und die ganze Zeit über sahen die Menschen in Gaza zu, wie die Palästinensische Autonomiebehörde im Westjordanland mit ihren Bemühungen um internationale Diplomatie kläglich scheiterte. Versuche, Israel wegen Kriegsverbrechen, unter anderem durch den Bau illegaler Siedlungen, vor den Internationalen Strafgerichtshof zu bringen, wurden verurteilt. Angeblich stellten sie eine existenzielle Bedrohung für Israel dar.

Schüren der Spaltung

Der Ausbruch aus dem Gazastreifen am 7. Oktober war das Ergebnis der Blockade aller gewaltfreien Mittel, mit denen sich die Palästinenser von der immer tiefer gehenden, immer gewalttätigeren Besatzung befreien können. Dieser Gefängnisausbruch mag blutig gewesen sein, er mag viele Gräueltaten beinhaltet haben, aber er war völlig vorhersehbar.

Hauptverantwortlich dafür sind Israel und die westliche politische und mediale Klasse, die Palästinenser, Menschenrechtsgruppen und Solidaritätsaktivisten ignoriert und verleumdet haben, so wie sie jetzt einen unschuldigen Gesang verleumden.

Palästinensische Sanitäter bereiten Frühgeborene, die aus dem al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt evakuiert wurden, für den Transport von einem Krankenhaus in Rafah im südlichen Gazastreifen nach Ägypten vor, am 20. November 2023 (AFP)

Frühgeborene, die aus dem al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt evakuiert wurden, werden für den Transport von einem Krankenhaus in Rafah im südlichen Gazastreifen nach Ägypten vorbereitet, am 20. November 2023 (AFP)

Es gibt hier ein Ziel. Ein sehr hässliches Ziel. Die Kampagne zur Delegitimierung jeglicher Solidarität mit den Palästinensern – die als Hass eingestuft wird – soll Polarisierung und Eskalation schüren. Am deutlichsten wird von uns verlangt, dass wir uns auf die Seite derjenigen stellen, die Babys ermorden.

Israel hat mit Unterstützung der westlichen Institutionen die Befürworter der Gerechtigkeit für die Palästinenser auf der einen Seite und einen Großteil der jüdischen Öffentlichkeit auf der anderen Seite absichtlich in festgefahrene, gegensätzliche Lager getrieben. Beide Seiten fühlen sich als Opfer. Die eine Seite fühlt sich frustriert, verunglimpft und wütend. Die andere Seite fühlt sich ängstlich und unversöhnlich.

Dies ist kein Zufall. Es spiegelt den Wunsch der westlichen Institutionen wider, genau die internen Spaltungen, den Hass und die Instabilität zu schaffen, die sie angeblich verhindern wollen. Damit soll sichergestellt werden, dass Israel ein unantastbarer Verbündeter bleibt, der in der Lage ist, westliche Macht und westlichen Einfluss in den öl- und gasreichen Nahen Osten zu projizieren.

Das Problem sind nicht die Gesänge. Das Problem sind nicht die Märsche gegen eine Terrorkampagne mit Bomben und Babymord.

Das Problem ist unsere Empfänglichkeit für die endlosen Lügen und Täuschungen, die von den westlichen Institutionen verbreitet werden, um ihre engstirnigen Interessen über unsere gemeinsame Menschlichkeit zu stellen.

Jonathan Cook ist Autor von drei Büchern über den israelisch-palästinensischen Konflikt und Gewinner des Martha Gellhorn Special Prize for Journalism. Seine Website und sein Blog sind zu finden unter www.jonathan-cook.net

Übersetzt mit Deepl.com



