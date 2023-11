Israel Is Using US-Provided Weapons to Kill Palestinian Civilians at a Historic Pace – News From Antiwar.com The New York Times reported Saturday that Israel is killing Palestinian civilians in Gaza at a historic pace. The huge civilian death toll in Gaza is explained by the scale of the bombing campaign and Israel’s willingness to drop US-provided 2,000-pound bombs on densely populated areas that are packed with civilians.



Die Zahl der zivilen Opfer übersteigt die der jüngsten US-Kriege im Nahen Osten und des russischen Krieges in der Ukraine

Israel tötet palästinensische Zivilisten mit von den USA bereitgestellten Waffen in historischem Ausmaß

von Dave DeCamp

26. November 2023

Die New York Times berichtete am Samstag, dass Israel palästinensische Zivilisten in Gaza in einem historischen Tempo tötet.

Die hohe Zahl der Todesopfer unter der Zivilbevölkerung im Gazastreifen erklärt sich durch das Ausmaß der Bombardierung und Israels Bereitschaft, von den USA gelieferte 2.000-Pfund-Bomben auf dicht besiedelte Gebiete abzuwerfen, in denen es von Zivilisten wimmelt.

Marc Garlasco, ein ehemaliger Pentagon-Analyst, der die niederländische Nichtregierungsorganisation PAX berät, sagte der Times, er habe so etwas noch nie gesehen. „Es übersteigt alles, was ich in meiner Karriere gesehen habe“, sagte er. Garlasco fügte hinzu, dass man, um einen historischen Vergleich für so viele große Bomben auf so engem Raum zu finden, „bis nach Vietnam oder in den Zweiten Weltkrieg zurückgehen müsste“.

Israelische Offizielle haben häufig die strategischen Bombenangriffe der Alliierten auf Japan und Deutschland während des Zweiten Weltkriegs angeführt, um ihren Angriff auf Gaza zu rechtfertigen. Der Vergleich schließt die US-Brandbombenangriffe auf japanische Städte ein, bei denen 1945 in einer Nacht rund 100.000 Zivilisten in Tokio getötet wurden, sowie den Abwurf der Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki.

Israel hat sich auch auf die US-Luftangriffe gegen ISIS berufen, bei denen Zehntausende von Zivilisten im Irak und in Syrien getötet wurden. Doch selbst die brutalste Schlacht des ISIS-Krieges ist nicht mit Israels Angriff in Gaza zu vergleichen. Laut einer AP-Untersuchung starben während der Schlacht um Mosul zwischen 9.000 und 11.000 Zivilisten. Etwa ein Drittel wurde durch Luftangriffe der US-geführten Koalition oder der irakischen Streitkräfte getötet, ein Drittel wurde von ISIS getötet, und die Todesursache für den Rest ist unklar.

Die Schlacht um Mosul dauerte neun Monate, von Oktober 2016 bis Juli 2017. In weniger als zwei Monaten hat das israelische Bombardement im Gazastreifen nach einer vorsichtigen Schätzung der Times mindestens 10.000 Zivilisten getötet.

In dem Bericht der Times heißt es: „Im Gazastreifen werden Menschen schneller getötet als in den tödlichsten Momenten der US-geführten Angriffe im Irak, in Syrien und in Afghanistan, die selbst von Menschenrechtsgruppen stark kritisiert wurden.“

Der israelische Angriff übertrifft auch die Zahl der zivilen Opfer im Krieg in der Ukraine seit dem Einmarsch Russlands im Februar 2022. In einem Jahr und neun Monaten Kampfhandlungen wurden nach Schätzungen der UN mindestens 10.000 Zivilisten in der Ukraine getötet, darunter 560 Kinder. Der letzte Bericht des Gesundheitsministeriums für den Gazastreifen vom 10. November, nach nur 35 Tagen des israelischen Angriffs, besagt, dass mehr als 4 500 palästinensische Kinder im Gazastreifen getötet wurden, was das US-Außenministerium damals als niedrige Schätzung einräumte.

Trotz der enormen Zahl an getöteten Zivilisten und Kindern gewähren die USA Israel weiterhin bedingungslose Militärhilfe. Das Weiße Haus hat eingeräumt, dass Israel im Gazastreifen Tausende unschuldiger Menschen tötet, aber erklärt, es gebe keine „roten Linien“, die die Unterstützung der USA beeinträchtigen würden.

Dave DeCamp ist der Nachrichtenredakteur von Antiwar.com, folgen Sie ihm auf Twitter @decampdave. Alle Beiträge von Dave DeCamp anzeigen





