How Israel has tried and failed to divide Palestinians Israel’s decades-old classification policy to control and divide Palestinians is proving to fail as it wages a genocidal war in Gaza

Israelisch-palästinensischer Krieg: Wie Israel versucht hat, die Palästinenser zu spalten, und dabei gescheitert ist

Von Fareed Taamallah

16. Dezember 2023

Israels jahrzehntelange Klassifizierungspolitik zur Kontrolle und Spaltung der Palästinenser erweist sich als gescheitert, während es einen völkermörderischen Krieg in Gaza führt

Seit dem 7. Oktober bezeichnen westliche Medien und Politiker den völkermörderischen Krieg Israels gegen die Palästinenser in Gaza als „Israel-Hamas-Krieg“.

Sie übernahmen die israelischen Argumente, dass sich der Krieg ausschließlich gegen die Hamas richte.

Doch seit mehr als zwei Monaten hat Israel durch die wahllose Bombardierung aller Aspekte des palästinensischen Lebens im Gazastreifen, einschließlich Schulen, Universitäten, Bäckereien, Krankenhäusern, UN-Einrichtungen und Wohnvierteln, seine Behauptung, es sei nur gegen die Hamas gerichtet, diskreditiert.

Israel hat auch die Lüge verbreitet, dass die Hamas für seine Kriegsverbrechen gegen die palästinensische Zivilbevölkerung verantwortlich ist, während israelische Führer offen über kollektive Bestrafung gesprochen haben.

Die israelische Regierung hat auch versucht, die Palästinenser davon zu überzeugen, sich dem Widerstand anzuschließen, indem sie verschiedene Taktiken der Spaltung und Eroberung gegen sie anwandte.

Eine langjährige Politik aufeinander folgender israelischer Regierungen besteht darin, Palästinenser zu klassifizieren, um sie zu spalten und einen Wettbewerb zwischen ihnen zu schaffen.

Jahrzehntelang hat die israelische Regierung die Palästinenser in verschiedene Kategorien eingeteilt, sie dem israelischen Sicherheitssystem zur Kontrolle unterworfen und das soziale Gefüge zerrissen, das sie als ein Volk mit einem gemeinsamen politischen Ziel vereinen könnte.

Vor kurzem haben führende israelische Politiker ihre Besorgnis darüber zum Ausdruck gebracht, dass die Palästinenser nach der „Eliminierung der Hamas“ zu einer Einheit finden könnten. Premierminister Benjamin Netanjahu, der die Teilung zwischen dem Westjordanland und dem Gazastreifen seit langem aufrechterhält, hat wiederholt eine einheitliche Palästinensische Autonomiebehörde (PA) für die beiden Gebiete abgelehnt.

Diese Einteilung wurde jedoch während des aktuellen Krieges von Israel aufgehoben.

Auch der jüngste Gefangenenaustausch, bei dem die israelische Regierung palästinensische Gefangene aus dem Westjordanland, Jerusalem und der Region von 1948 gegen israelische Gefangene austauschte, bewies, dass es keinen Unterschied zwischen Palästinensern unterschiedlicher Herkunft und Gruppierungen gibt.

In der Tat gibt es keinen Unterschied zwischen den Palästinensern, die der israelischen Aggression ausgesetzt sind.

Mechanismen der Kontrolle

Israel hat erhebliche Mittel investiert, um die Palästinenser in verschiedene „Typen“ einzuteilen: diejenigen, die die israelische Staatsbürgerschaft besitzen, die so genannten Palästinenser von 1948 oder „israelische Araber“, wie Israel sie gerne nennt; die Palästinenser in Ost-Jerusalem; die Palästinenser im Westjordanland; und die „Gazaner“.

Diese Klassifizierungen wurden speziell entwickelt, um jegliche soziale, politische oder wirtschaftliche Kommunikation unter den Palästinensern zu verhindern.

Mehr als zwei Millionen Palästinenser besitzen die israelische Staatsbürgerschaft und sind Nachkommen der einheimischen Palästinenser, die während der Nakba 1948 in ihrem Land blieben.

Seit 2003 hat die israelische Regierung eine „vorläufige Anordnung“ erlassen, die die Familienzusammenführung verbietet, wenn ein Ehepartner israelischer Staatsbürger ist und der andere in den besetzten Gebieten lebt (ausgenommen jüdische Siedler). Damit sollte jede soziale und politische Beziehung zwischen palästinensischen Bürgern Israels und denen im Westjordanland und im Gazastreifen verhindert werden.

Schon vor 2003 war es laut Human Rights Watch ein mühsamer und langwieriger Prozess, wenn Palästinenser aus den besetzten palästinensischen Gebieten, die mit Israelis verheiratet waren, eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung und die israelische Staatsbürgerschaft erhalten wollten“. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit für einen Antrag betrug fünf Jahre, bis die Antragsteller entweder eine Genehmigung oder eine Ablehnung erhielten. Diejenigen, die weiter kamen, verbrachten weitere Jahre in verschiedenen Rechtsstatus, bis ihnen ein dauerhafter Rechtsstatus zuerkannt wurde.

Jerusalemer sind die Palästinenser in Jerusalem, die dort lebten, bevor Israel die Stadt 1967 besetzte. Nach israelischem Recht sind sie „Bewohner“ Jerusalems, aber keine Bürger. Sie besitzen einen blauen Jerusalemiten-Ausweis, der ihnen erlaubt, sich in Jerusalem aufzuhalten und innerhalb Israels und des Westjordanlandes zu reisen. Sie besitzen einen jordanischen Pass und ein israelisches Reisedokument namens „Laissez-passer“, mit dem sie ins Ausland reisen können. Es ist ihnen untersagt, palästinensische Dokumente mit sich zu führen.

Da sie „Einwohner“ der Stadt sind, verlieren sie dieses Recht, wenn sie länger als einen bestimmten Zeitraum ins Ausland reisen oder irgendwo außerhalb Jerusalems leben. Jerusalemer, die Palästinenser aus anderen Gebieten heiraten, dürfen sich nicht mit ihrem Ehepartner in Jerusalem niederlassen. Ich kenne viele Fälle von Menschen, denen aus solchen Gründen die Aufenthaltsgenehmigung entzogen wurde.

Palästinenser im besetzten Westjordanland besitzen eine von der Palästinensischen Autonomiebehörde ausgestellte grüne Identitätskarte und dürfen sich nicht in den Gebieten von 1948 jenseits der Grünen Linie, einschließlich Jerusalem, aufhalten oder diese betreten, es sei denn, sie verfügen über eine von der israelischen Zivilverwaltung im Westjordanland ausgestellte Sonder- und Zeitgenehmigung.

Außerdem dürfen sie den Gazastreifen nur mit sehr begrenzten Genehmigungen und unter strengen Auflagen betreten. Dies hat unmittelbar zu großen politischen, wirtschaftlichen und sozialen Unterschieden zwischen den Palästinensern im Gazastreifen und im Westjordanland geführt. Palästinenser aus dem Westjordanland können nicht über israelische Flughäfen ins Ausland reisen, sondern müssen die Allenby-Brücke, den Grenzübergang zu Jordanien, passieren, der unter direkter israelischer Kontrolle steht.

Unter den verschiedenen palästinensischen Gruppen unterliegen die 2,3 Millionen Palästinenser im Gazastreifen den stärksten Einschränkungen. Seit 2007 sind sie mit einer erdrückenden Blockade und mehreren Kriegen konfrontiert, die Zehntausende von Menschenleben gefordert haben.

Die Bewohner des Gazastreifens sind im Besitz eines palästinensischen Personalausweises und eines von der Palästinensischen Autonomiebehörde ausgestellten palästinensischen Reisepasses. Bis auf wenige Ausnahmen und begrenzte Genehmigungen dürfen sie nicht über die Grüne Linie hinaus oder in das Westjordanland reisen. Eine Verbindung zur Außenwelt besteht über den Grenzübergang Rafah zu Ägypten, der seit Beginn der Belagerung im Jahr 2007 regelmäßig von den ägyptischen Behörden geschlossen wurde.

Nach UN-Angaben war die schlimmste Zeit der Schließungen zwischen 2015 und 2017, als der Grenzübergang durchschnittlich nur drei Tage pro Monat geöffnet war. In den fünf Jahren davor war er meist geöffnet, während er seit 2018 im Durchschnitt etwa jeden zweiten Tag geschlossen war.

Darüber hinaus sind die Palästinenser im Gazastreifen zahlreichen Einschränkungen bei der Ein- und Ausreise aus der kleinen Enklave ausgesetzt. Zahlreiche Schließungen des Grenzübergangs oder reduzierte Arbeitszeiten führen zu einer Überfüllung, die lange Reiseverzögerungen verursacht. Reisende müssen sich daher Tage, wenn nicht sogar Wochen im Voraus zur Ausreise anmelden, nur um sich die Möglichkeit zu sichern.

Obwohl es keine formellen rechtlichen Beschränkungen gibt, können die Bewohner des Gazastreifens in der Praxis keine Palästinenser aus dem Westjordanland heiraten, weil sie einfach nicht dorthin reisen können. Gleichzeitig ist es Bewohnern des Westjordanlands nicht gestattet, in den Gazastreifen einzureisen. Es gibt nur wenige Fälle, in denen dies geschehen ist.

Ein solcher Fall ist der meines Neffen, der aus dem Westjordanland stammt, sich aber in ein Mädchen aus Gaza verliebt hat. Sie versuchten jahrelang, eine Wiedervereinigungsgenehmigung entweder im Westjordanland oder im Gazastreifen zu erhalten, scheiterten aber. Da sie keine andere Möglichkeit hatten, als zu gehen, zogen sie später nach Kairo, um sich dort zu treffen und zu heiraten.

Diese geografische Einteilung wurde vorgenommen, um jegliche soziale, politische oder wirtschaftliche Kommunikation zwischen Palästinensern entsprechend ihrem Wohnsitz und ihrem rechtlichen Status zu verhindern. Die israelische Zivilverwaltung klassifiziert die palästinensischen Bewohner des Westjordanlands und des Gazastreifens nach ihrem politischen und sicherheitspolitischen Verhalten und ihrem wirtschaftlichen Status im Rahmen des so genannten „Genehmigungssystems“.

Palästinenser, die entweder im Westjordanland oder im Gazastreifen wohnen, dürfen weder nach Israel noch nach Jerusalem einreisen und dürfen sich nicht zwischen dem Westjordanland und dem Gazastreifen bewegen, es sei denn, die israelischen Behörden stellen eine Genehmigung aus.

Um eine solche Genehmigung zu erhalten, müssen Palästinenser zunächst eine von der Zivilverwaltung ausgestellte Magnetkarte beantragen, die die Übermittlung ihrer biometrischen Daten an die israelische Armee beinhaltet. Diese sensiblen Informationen werden später mit Sicherheit zu Sicherheitszwecken verwendet, um die Besatzung und die Kontrolle über das Leben von Millionen von Palästinensern aufrechtzuerhalten.

Sobald sie eine Magnetkarte erhalten haben, die regelmäßig erneuert werden muss, können Palästinenser eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen. Genehmigungen können nur mit Zustimmung des israelischen Geheimdienstes erteilt werden. Jeder, der verdächtigt wird, eine Handlung auszuführen, die von den israelischen Behörden als „feindlich oder terroristisch oder als Bedrohung für die Sicherheit“ eingestuft wird, wird abgelehnt. Es reicht nicht aus, dass die Antragsteller selbst eine saubere Weste haben; die strengen Bedingungen werden auch auf ihre Familienmitglieder ausgedehnt.

Nach Angaben von Gisha, einer israelischen Menschenrechtsorganisation, die sich für den Schutz des Rechts der Palästinenser auf Freizügigkeit einsetzt, werden Tausende von Antragstellern mit „Sicherheitssperren“ belegt. Es gibt viele Geschichten darüber, wie israelische Geheimdienstbehörden mit Palästinensern, die eine Genehmigung benötigen, verhandeln. Sie fordern sie oft auf, Informationen zu liefern oder mit Israel zu kollaborieren, um die Genehmigung zu erhalten.

Klassifizierungen innerhalb von Klassifizierungen“.

Die israelischen Klassifizierungen sind so übertrieben, dass es „Klassifizierungen innerhalb von Klassifizierungen“ gibt. Ein Beispiel dafür ist, dass die Regierung bestimmte Städte im Westjordanland wie Jenin und Nablus ins Visier genommen hat, in denen sich Widerstandsgruppen gebildet haben. Die israelischen Streitkräfte führten gewaltsame Razzien und militärische Übergriffe in diesen Städten durch und unterwarfen alle Bewohner einer kollektiven Bestrafung.

Andererseits gewährt Israel einer begrenzten Anzahl von Palästinensern im Westjordanland und im Gazastreifen je nach ihrem politischen, sicherheitspolitischen, sozialen und wirtschaftlichen Status bestimmte Privilegien. „Palästinensische Beamte erhalten VIP-Karten, mit denen sie nach Israel einreisen und über den Flughafen Ben Gurion reisen können. Sie genießen eine Sonderbehandlung und bewegen sich an den Kontrollpunkten und Grenzübergängen in einer von der übrigen palästinensischen Bevölkerung getrennten Reihe.

Israel hat enorme Mittel investiert, um das soziale Gefüge Palästinas zu zerreißen und die Bevölkerung zu spalten.

In ähnlicher Weise stellt Israel palästinensischen Großinvestoren und Geschäftsleuten „BMC“- oder „Business Man Cards“ aus, die ihnen ebenfalls die Einreise nach Israel und Reisen über den Flughafen von Tel Aviv ermöglichen. „BMC“-Karteninhaber genießen die höchsten Privilegien im Klassifizierungssystem, darunter zum Beispiel das Recht, mit ihren Privatfahrzeugen nach Israel einzureisen.

Vor einigen Jahren haben gemeinsame israelisch-palästinensisch-jordanische Parteien am Allenby-Übergang ein Transportunternehmen mit dem Namen „Border VIP Service“ gegründet. Es bietet einen schnellen Transportdienst an, so dass palästinensische Reisende gegen eine hohe Gebühr die Behandlung genießen können, die Ausländern und VIPs vorbehalten ist. Auf diese Weise können sie Menschenmengen, Reiseverzögerungen und den Kontakt mit der Öffentlichkeit während des Grenzübertritts vermeiden, insbesondere in der Hochsaison.

Mit seiner umfassenden Klassifizierungspolitik hat Israel enorme Mittel investiert, um das soziale Gefüge Palästinas zu zerreißen und die Bevölkerung zu spalten. Doch mit der mutwilligen Tötung palästinensischer Kinder und Frauen und der Zerstörung der gesellschaftlichen Grundlagen in Gaza zeigt Israel sein wahres Gesicht.

In seinem völkermörderischen Krieg macht es keinen Unterschied zwischen den Palästinensern im Westjordanland und im Gazastreifen, zwischen den Mitgliedern der Fatah-Bewegung und der Hamas. Netanjahu war sehr deutlich, als er sagte, er sehe keinen Unterschied zwischen der Hamas und der Palästinensischen Autonomiebehörde, und andeutete, dass Israel sich auf die Möglichkeit eines Krieges mit der Palästinensischen Autonomiebehörde vorbereite, indem er erklärte, dass der Gazastreifen „weder Hamas-Stan noch Fatah-Stan“ sein werde.

Für die Palästinenser war das Gefühl, ein Volk mit einem gemeinsamen Schicksal zu sein, schon vor dem 7. Oktober ungebrochen und hat sich während der Kriege und Krisen, wie auch jetzt, weiter verfestigt.

Dies wird durch die Demonstrationen, den Geist der Solidarität und den intensiven Widerstand gegen die Besatzung deutlich, sei es in Jerusalem, in Dschenin – das inzwischen „Klein-Gaza“ genannt wird – und Nablus oder in Jabalia und Khan Younis.

Palästinensisches Blut ist eins, und die Kugeln der Besatzung machen keinen Unterschied.

Fareed Taamallah ist ein palästinensischer Journalist, der in Ramallah lebt. Er ist Landwirt, politischer Aktivist und Umweltschützer.

