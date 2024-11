https://www.commondreams.org/news/israel-lebanon-ceasefire



Dieses Bild, das von einer Position im Norden Israels an der Grenze zum Libanon aufgenommen wurde, zeigt Rauchschwaden über dem Dorf Meiss El-Jabal am 28. November 2024.

(Foto: Jalaa Marey/AFP via Getty Images)

Israelische Angriffe verletzen zwei Menschen im Libanon am zweiten Tag des Waffenstillstands

Das Waffenstillstandsabkommen verbietet alle militärischen Operationen der Hisbollah, aber nur „offensive“ Aktionen Israels.

Von Julia Conley

28. November 2024

Nahostexperten warnten diese Woche davor, dass ein Waffenstillstand zwischen Israel und der Hisbollah nur vorübergehend sein könnte, und Berichte aus dem Südlibanon vom Donnerstag deuteten darauf hin, dass sie Recht hatten, da Sicherheitsquellen angaben, dass bei israelischen Angriffen auf das Dorf Markaba zwei Menschen verletzt wurden.

Der Waffenstillstand trat am Mittwochmorgen in Kraft, nachdem er von den Vereinigten Staaten und Frankreich ausgehandelt worden war, wobei die israelischen Streitkräfte 60 Tage Zeit hatten, sich aus dem Südlibanon zurückzuziehen.

Doch einen Tag nach Inkrafttreten des Abkommens berichtete ein Korrespondent der Associated Press aus Nordisrael, dass er Artilleriebeschuss jenseits der Grenze im Libanon sowie israelische Drohnen gehört habe.

Am Donnerstagmorgen griffen israelische Panzer laut libanesischen Staatsmedien und Sicherheitsquellen die südlibanesischen Städte Markaba, Wazzani und Kfarchouba, Khiyam und Taybe an und verletzten dabei mindestens zwei Menschen.

Alle Gebiete liegen weniger als zwei Kilometer von der libanesisch-israelischen Grenze entfernt.

Hassan Fadlallah, Mitglied des libanesischen Parlaments und Teil der Hisbollah-Allianz vom 8. März, sagte, Israel habe Zivilisten angegriffen, die „in die Grenzdörfer zurückkehrten“.

„Israel begeht heute Verstöße, sogar in dieser Form“, sagte er Reportern.

Tausende Libanesen begannen nach Inkrafttreten des Waffenstillstandsabkommens in ihre Häuser im Süden des Landes zurückzukehren, doch der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu erklärte, die israelischen Streitkräfte (IDF) dürften Zivilisten nicht in die Dörfer im Süden zurücklassen. Sein Befehl widersprach einer Erklärung von Nabih Berri, dem Sprecher des libanesischen Parlaments, der die Waffenstillstandsverhandlungen leitete und am Mittwoch erklärte, die Bewohner könnten nach Hause zurückkehren.

Israel verhängte am Mittwochabend in letzter Minute eine Ausgangssperre, die es libanesischen Bürgern untersagte, über Nacht in den Süden zu reisen.

Die israelische Armee beschuldigte daraufhin die Hisbollah, den Waffenstillstand gebrochen zu haben, und verkündete am Donnerstag: „In der letzten Stunde wurden mehrere Verdächtige identifiziert, die mit Fahrzeugen in einer Reihe von Gebieten im Südlibanon ankamen und damit gegen die Bedingungen des Waffenstillstands verstießen. Die israelische Armee eröffnete das Feuer auf sie.“

Drop Site Newsstellte fest, dass das Abkommen die Hisbollah daran hindert, ‚irgendwelche Operationen‘ gegen Israel durchzuführen, aber nur Israel verbietet, ‚offensive‘ Angriffe im Libanon durchzuführen.

„Es ist irgendwie hinterlistig, wenn sie ‚offensiv‘ sagen, denn irgendwie gibt es diesen kleinen Spielraum für das, was sie als defensiv interpretieren, was in der israelischen Logik, im Diskurs und in der Praxis alles bedeutet“, sagte Karim Makdisi, Professor für internationale Politik an der American University in Beirut, gegenüber Drop Site News. ‚Alles ist möglich. Sie können sagen: ‘Nun, das ist Verteidigung.‘ Selbst der Völkermord im Gazastreifen ist, soweit sie sagen, defensiv.“

Jeremy Scahill von Drop Site News sagte, die Biden-Regierung habe versucht, „den Deal zu manipulieren“ und Israel zu erlauben, im Libanon nach eigenem Ermessen zuzuschlagen, indem sie Israel eine „Garantieurkunde“ ausstellte, die „die Handlungsfreiheit Israels auf libanesischem Boden“ anerkennt, falls Versuche unternommen werden, die Hisbollah zu stärken.

Das US-Außenministerium lehnte es ab, sich zu dem Schreiben zu äußern, als Scahill danach fragte.

Seit Oktober 2023 haben israelische Angriffe auf den Libanon mindestens 3.823 Menschen getötet und mindestens 15.859 verletzt.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …