Das öffentliche Leben von Noam Chomsky

von Michael K Smith

28. November 2024

„Ein Mann von erstaunlicher Brillanz.“

—–Norman Finkelstein

„Ein gigantischer Einfluss.“

—–Chris Hedges

„ . . . brillant . . . unbeirrbar . . . unerbittlich . . . heldenhaft.“

– Arundhati Roy

„Unfassbar gründlich.“

– Edward Said

‚[Ein] gewaltiges Talent.“

– Eduardo Galeano

‘Eine intellektuelle Kanone.“

– Israel Shamir

“Ein Leuchtturm über einem Meer von Unsinn.“

– Kathleen Cleaver

Er hatte eine entwaffnende Offenheit, ein breites Grinsen und einen schillernden Geist, der nie zur Ruhe kam.

Er hatte immer das Gefühl, völlig aus dem Takt der Welt zu sein. Mit zehn Jahren veröffentlichte er seinen ersten Artikel (in der Schülerzeitung) – eine Klage über den Fall Barcelonas an Franco. Mit dreizehn durchstreifte er anarchistische Buchläden in New York City und arbeitete mit seinem Onkel an einem Zeitungskiosk. Er sog begierig alles auf, was eine brillante Mischung aus Einwanderern zu bieten hatte, bei weitem das reichste intellektuelle Umfeld, dem er je begegnen sollte. Mit sechzehn zog er sich nach der Nachricht von Hiroshima zurück, unfähig, die Reaktion anderer auf das Grauen zu verstehen. Mit vierundzwanzig gab er ein Stipendium in Harvard auf, um in einem Kibbuz zu leben, und kehrte nur durch Zufall zurück, um eine akademische Laufbahn einzuschlagen. Mit achtundzwanzig revolutionierte er mit seinem Buch Syntactic Structures das Gebiet der Linguistik. Mit neunundzwanzig wurde er außerordentlicher Professor am Massachusetts Institute of Technology (und drei Jahre später ordentlicher Professor), obwohl seine Kompetenz im Bereich Technologie auf das Tonbandgerät beschränkt war. Mit fünfunddreißig Jahren stürzte er sich in den Protest gegen den Vietnamkrieg, hielt Reden, schrieb Briefe und Artikel, warb für Teach-ins und half bei der Organisation von Studentendemonstrationen und dem Widerstand gegen den Vietnamkrieg. Mit achtunddreißig riskierte er eine fünfjährige Gefängnisstrafe, als er vor dem Pentagon protestierte, und verbrachte die Nacht im Gefängnis an der Seite von Norman Mailer, der ihn in Armies of the Night als „schlanken Mann mit scharfen Gesichtszügen, asketischem Ausdruck und einem Ausstrahlung sanfter, aber absoluter moralischer Integrität.“[1] Mit vierzig Jahren war er das einzige weiße Gesicht in der Menge bei Fred Hamptons Beerdigung, nachdem der junge Anführer der Black Panther vom FBI bei einer Razzia im Gestapo-Stil erschossen worden war.[2]

So sah das frühe Leben des größten Dissidenten und Intellektuellen Amerikas aus, der in einem zutiefst antisemitischen deutsch-irischen Viertel im Quäker-Philadelphia aufwuchs und später eine Elite-Professur für Linguistik im Zentrum des Pentagon-Systems am MIT erhielt.

Nach einer brillanten akademischen Karriere an der Spitze des Elfenbeinturms wetterte Chomsky gegen die Unterwürfigkeit seiner intellektuellen Kollegen gegenüber der Macht und tat die frommen Erklärungen Washingtons über sein angebliches Engagement für Freiheit, Gleichheit und Demokratie als reichlich übertrieben ab, da die tatsächlichen Werte der Regierung – Gier, Dominanz und Betrug – nur allzu offensichtlich seien. Er untersuchte die Behauptung, dass die etablierten Medien als objektive Kontrolle der Exzesse der Mächtigen fungieren, und brachte überwältigende Beweise dafür vor, dass sie in Wirklichkeit ein Propagandadienst sind, der in ihrem Auftrag arbeitet. Mühsam entlarvte er die Flut von Lügen und Verzerrungen, die auf das Massenpublikum abzielten, und verwandelte gefährliche Fehlwahrnehmungen des Wohlwollens der USA in ein aufschlussreiches Verständnis der imperialen Realität.

So erfuhren wir, dass der Vietnamkrieg kein edles Unterfangen zur Verteidigung der Freiheit war, sondern ein Angriff mit quasi-völkermörderischen Absichten auf eine ehemalige französische Kolonie, der darauf abzielte, eine wehrlose Bauernschaft zu unterjochen; dass Israel kein glorreiches Beispiel für einen einzigartig anständigen demokratischen Sozialismus war, sondern ein modernes Sparta auf dem Weg zur Selbstzerstörung; dass der Kalte Krieg kein Wettstreit zwischen Freiheit und Sklaverei war, sondern ein gemeinsamer Widerstand gegen den unabhängigen Nationalismus, in dem sich eine Galaxie von neonazistischen US-Satellitenstaaten als „Freie Welt“ ausgab.

Solche Erkenntnisse waren in der akademischen Welt ein Gräuel, und Chomsky erwarb sich unter seinen unterwürfigeren Kollegen (der überwiegenden Mehrheit) schnell den Ruf eines politischen Spinners, obwohl er in der amerikanischen Gesellschaft insgesamt und international als öffentlicher Intellektueller beträchtliches Ansehen erlangte. Diese gegensätzlichen Wahrnehmungen seiner Glaubwürdigkeit führten zu einer auffälligen Schizophrenie in seiner Bewertung: Von Experten und Professoren als Verrückter abgetan, waren Chomskys politische Vorträge weltweit Jahre im Voraus ausverkauft und überfüllt.

Elitekommentatoren, die ihn aufgrund seiner mangelnden Qualifikationen in der Politikwissenschaft als Anfänger abtaten, widersprachen sich selbst, indem sie ihn für seine linguistische Arbeit als Genie anerkannten, obwohl er auch in diesem Bereich keine formalen Qualifikationen hatte. Dennoch hatten sie Recht, was sein Genie betraf. Als Chomsky sich erstmals mit Linguistik befasste, war das vorherrschende Modell des Spracherwerbs behavioristisch, wobei davon ausgegangen wurde, dass Kinder Sprache durch Nachahmung und „Verstärkung“ (beglückende Reaktionen anderer auf den korrekten Sprachgebrauch) erwerben, was Chomsky sofort klar wurde, konnte nicht einmal den Reichtum des einfachsten Sprachgebrauchs erklären – der bei allen gesunden Kindern schon in jungen Jahren offensichtlich ist – die routinemäßig Verwendungsmuster zeigen, die sie noch nie zuvor gehört haben.

Als Chomsky das behavioristische Paradigma einer rationalen Prüfung unterzog, brach es sofort zusammen und wurde durch die Erkenntnis ersetzt, dass die Sprachfähigkeit tatsächlich angeboren und ein Produkt der Reifung ist, das in einem angemessenen Stadium der biologischen Entwicklung auf die gleiche Weise entsteht wie sekundäre Geschlechtsmerkmale, die in der Kindheit nicht erkennbar sind, aber in der Pubertät entstehen. Wie so viele andere Erkenntnisse von Chomsky erscheint die Idee, dass die Sprachfähigkeit Teil der Entfaltung eines genetischen Programms ist, im Nachhinein ziemlich offensichtlich, aber in den 1950er Jahren war es ein revolutionärer Gedanke, der den jungen MIT-Professor zu internationalem akademischem Ruhm als der scharfsinnigste Denker auf einem Gebiet machte, das er mit seinen unkonventionellen Erkenntnissen völlig veränderte.

Zu dieser Zeit schien Chomsky aus rein persönlicher Sicht das perfekte Leben zu führen. Er hatte eine faszinierende Arbeit, berufliche Anerkennung, lebenslange wirtschaftliche Sicherheit und eine liebevolle Ehe mit kleinen Kindern, die in einem schönen Vorort von Boston aufwuchsen – eine ideale Balance zwischen persönlicher und beruflicher Erfüllung. Doch dann tauchte eine dunkle Wolke namens Vietnam am Horizont auf, und Chomsky – höchst widerwillig – startete eine große Aktivistenkarriere und opferte dabei fast sein gesamtes Privatleben.

In den Jahren Eisenhowers hatten sich die USA auf Söldner und Klientelgruppen verlassen, um die Vietminh anzugreifen, eine von Kommunisten geführte nationalistische Truppe, die gegen die Franzosen gekämpft hatte und die Unabhängigkeit Südvietnams anstrebte, mit dem letztendlichen Ziel einer Wiedervereinigung von Süd- und Nordvietnam durch nationale Wahlen. Obwohl die USA systematisch ihre Anführer ermordeten, reagierte die Vietminh viele Jahre lang nicht auf die gegen sie gerichtete Gewalt. Schließlich wurde 1959 eine Genehmigung erteilt, die es den Vietminh erlaubte, zur Selbstverteidigung Gewalt anzuwenden. Zu diesem Zeitpunkt brach die südvietnamesische Regierung (US-Satellitenstaat) zusammen, da ihr Gewaltmonopol alles war, was sie hatte, um sich an der Macht zu halten.

Die Pläne für die Entkolonialisierung gingen weiter. Die Nationale Befreiungsfront wurde gegründet und forderte in ihrem Gründungsprogramm die Unabhängigkeit Südvietnams und die Bildung eines neutralen Blocks aus Laos, Kambodscha und Südvietnam mit dem letztendlichen Ziel, ganz Vietnam friedlich zu vereinen. Zu diesem Zeitpunkt gab es keine nordvietnamesischen Streitkräfte im Süden und keinen militärischen Konflikt zwischen Nord und Süd. 6] Dieser sollte später als direkte Folge des Bestehens der USA auf einer Unterwerfung des Südens entstehen.

Um die politische Gefahr einer Unabhängigkeit Südvietnams abzuwenden, schickte Präsident Kennedy im Oktober 1962 die US-Luftwaffe, um das ländliche Südvietnam zu bombardieren und die Dorfbewohner in „strategische Weiler“ (Konzentrationslager) zu treiben, um sie von der nationalistischen Guerillabewegung zu trennen, deren Unterstützung sie laut Pentagon-Dokumenten bereitwillig gewährten. Dieser offene Akt der US-Aggression wurde in der Presse zur Kenntnis genommen, jedoch ohne einen Anflug von öffentlichem Protest, der erst Jahre später aufkommen sollte.

Als Chomsky anfing, sich zu Vietnam zu äußern, gab es kaum Veranstaltungsorte und die öffentliche Unterstützung für die Bemühungen war praktisch gleich Null. Er war sogar dankbar für die übliche Polizeipräsenz, die verhinderte, dass er zusammengeschlagen wurde. „Damals bedeutete Protest gegen den Krieg, mehrere Abende pro Woche in einer Kirche vor einem halben Dutzend Menschen zu sprechen“, erinnerte sich Chomsky Jahre später, “meist gelangweilt oder feindselig, oder bei jemandem zu Hause, wo sich ein paar Leute versammelt hatten, oder bei einem Treffen an einem College, bei dem es um die Themen Vietnam , Iran, Zentralamerika und Atomwaffen, in der Hoffnung, dass die Teilnehmerzahl die der Organisatoren übersteigen würde.“[8] Die Qualität seiner Analysen war außergewöhnlich und Chomsky reihte sich von Anfang an ‚in die allererste Reihe‘ der Kriegskritiker (Christopher Hitchens) ein und trug dazu bei, in den folgenden Jahren anstieß.[9] Im Gegensatz zu den „pragmatischen“ Kriegsgegnern, die den US-Imperialismus im Prinzip rechtfertigten, aber befürchteten, dass er in Vietnam keinen militärischen Sieg bringen würde, benannte Chomsky die US-Aggression beim Namen, stellte sich auf die Seite der Opfer und forderte die bedingungslose Beendigung des Krieges.

Obwohl Chomskys Positionen zum Krieg eine radikale Abkehr von der etablierten Orthodoxie darstellten, waren sie immer sorgfältig durchdacht und nie blind oppositionell. Obwohl er beispielsweise die Einberufung junger Männer zum Kampf in einem verbrecherischen Krieg ablehnte, war er nicht grundsätzlich gegen die Wehrpflicht. Tatsächlich betonte er, dass eine Wehrpflicht bedeutete, dass Soldaten nicht von der Zivilgesellschaft isoliert werden konnten, zu der sie gehörten, was zu einem seiner Meinung nach bewundernswerten Zusammenbruch der Moral der Soldaten führte, als die Antikriegsbewegung die US-Intervention in Vietnam als nackte Aggression entlarvte. Als die Wehrpflicht 1973 abgeschafft wurde, stellte das Pentagon auf eine „Freiwilligenarmee“ um, d. h. eine Söldnerarmee der Armen und Geringverdiener, die Chomsky als eine Armee betrachtete, die viel weniger von der Antikriegsstimmung der Bevölkerung betroffen sein würde, ganz abgesehen von der ernsteren Frage, dass die Verantwortung für die „nationale Verteidigung“ zu Unrecht dem wirtschaftlich am stärksten ausgebeuteten Teil der Bevölkerung übertragen wurde. Aus diesen Gründen war er der Meinung, dass eine allgemeine Wehrpflicht einer „Freiwilligenarmee“, die durch starke wirtschaftliche Zwänge ins Leben gerufen wurde, vorzuziehen sei.[10]

Im Gegensatz zu seinen Kritikern aus dem Establishment betrachtete Chomsky die Klassenanalyse nicht als Verschwörungstheorie, sondern als ein unverzichtbares Instrument, um bekannte Fakten richtig zu bewerten. Zum Beispiel bestand kein nationales Interesse daran, Südvietnam anzugreifen, aber sehr wohl ein elitäres Interesse daran, das ansteckende Beispiel einer erfolgreichen nationalen Unabhängigkeitsbewegung in Südostasien zu unterdrücken, da ein Scheitern dieses Unterfangens andere Länder im Pazifikraum dazu ermutigen könnte, „kommunistisch zu werden“ (d. h. die Unabhängigkeit anzustreben), was letztlich den Ausgang des Zweiten Weltkriegs im Pazifikraum hätte umkehren können, wenn Japan sich am Ende der offiziell sozialistischen Welt anstelle von Washington angeschlossen hätte.[11]

Angesichts der Unbeantwortbarkeit dieser Art von (antikapitalistischer) Analyse wurde Chomsky vom Massenpublikum ferngehalten. Bei den seltenen Gelegenheiten, bei denen er in den Massenmedien auftrat, bedeutete seine überwältigende Beherrschung relevanter Fakten, dass er sich nicht ablenken oder aus der Bahn werfen ließ. Wenn Interviewer versuchten, ihn vom Thema abzubringen, wurden sie schnell mit der sanften Frage konfrontiert: „Sind die Fakten von Bedeutung?“ Gefolgt von einem Informations-Tsunami, der unweigerlich zu einer ketzerischen Schlussfolgerung führte.

Angesichts seiner Beherrschung von Beweisen und Logik war es für Chomskys Establishment-Kritiker geradezu selbstmörderisch, ihn direkt zu konfrontieren, was wahrscheinlich der Grund dafür ist, dass es nur so wenige von ihnen jemals taten. Die Handvoll, die es versuchten, wurden prompt durch eine massive Flut von unbequemen Fakten ausgelöscht. Da „Fakten sich nicht um Ihre Gefühle scheren“, war die gesamte letztere Gruppe verpflichtet zu untersuchen, welche irrationalen Emotionen sie dazu ermutigt hatten, die falschen Schlussfolgerungen zu ziehen, die Chomsky ihnen zeigte, dass sie sie hatten, aber keiner von ihnen tat es.

William F. Buckley musste sich in seiner eigenen Sendung – Firing Line – mit seiner fehlerhaften Version des griechischen Bürgerkriegs nach dem Zweiten Weltkrieg auseinandersetzen. „Ihre Geschichtskenntnisse sind ziemlich durcheinander“, kommentierte Chomsky Buckley direkt ins Gesicht, nachdem der gefeierte Reaktionär von einem imaginären kommunistischen Aufstand vor der Intervention der Nazis in Griechenland gesprochen hatte.

Der Neokonservative Richard Perle versuchte, die Diskussion mit Chomsky von der US-Intervention und der Verweigerung der nationalen Unabhängigkeit in der Welt auf eine Analyse konkurrierender Entwicklungsmodelle zu lenken, ein völlig anderes Thema. Da er keine Antwort auf Fakten und Vernunft hatte, beschränkte er sich darauf, das Publikum rhetorisch zu fragen, ob es die Mythologie des Establishments wirklich für plausibler halte als das, was er als Chomskys „zutiefst zynische“ Argumente bezeichnete, die die beschämende Wahrheit enthüllten.

Der Präsident der Boston University, John Silber, beschwerte sich, dass Chomsky keinen angemessenen Kontext geliefert habe, als er erwähnte, dass die USA den Erzbischof von El Salvador, Oscar Romero, ermordet, den kirchlichen Radiosender in die Luft gesprengt und den Herausgeber der unabhängigen Zeitung mit Macheten in Stücke gehauen hätten. Silber versäumte es, offenzulegen, welcher Kontext solche Gräueltaten möglicherweise rechtfertigen könnte.

Der niederländische Verteidigungsminister Frederick Bolkestein wies die These von Chomsky und Edward Herman über kapitalistische Medien als Verschwörungstheorie und Chomskys anarchistische Überzeugungen als „Jungenphantasie“ zurück. Im Verlauf ihrer Debatte widerlegte Chomsky jedoch jeden einzelnen von Bolkesteins Vorwürfen und wies darauf hin, dass diese für die Bewertung der in Chomskys und Hermans Buch „Manufacturing Consent“ aufgestellten These, die der Zweck der Debatte war, völlig irrelevant seien.

Der Begriff „Manufacturing Consent“ stammt aus der PR-Branche, deren Praktiken die These von Chomsky und Herman mehr als deutlich bestätigen, dass die Massenmedien im Kapitalismus in der Regel als Propagandainstrument für den nationalen Sicherheitsstaat und die ihn beherrschenden Privatinteressen fungieren. Auf jeden Fall bestätigte Bolkestein selbst das Propagandamodell von Chomsky und Herman, indem er versuchte, es zu widerlegen. Er beanstandete, dass Chomsky angeblich die Tötungen durch Pol Pot (einen offiziellen Feind der USA) unterzählt habe, während er die Massaker des US-amerikanischen Klienten Indonesien in Osttimor völlig ignorierte, mit denen Chomsky die Tötungen in Kambodscha verglichen hatte. Genau das sagt das Propagandamodell voraus: Staatsverbrechen, die von der eigenen Seite begangen werden, werden ignoriert oder heruntergespielt, während die der offiziellen Feinde übertrieben oder erfunden werden, was große moralische Empörung hervorruft, die nie zu beobachten ist, wenn die eigenen Verbrechen zur Diskussion stehen. [15]

Diese vier intellektuellen K.o.-Schläge von Chomsky scheinen den Rest des Establishment-Rudels davon abgehalten zu haben, auch nur in Erwägung zu ziehen, mit ihm zu debattieren. 16] Eine Geschichte, die der verstorbene Alexander Cockburn erzählte, deutet darauf hin, dass sie tatsächlich Angst davor hatten. „Ein prominentes Mitglied der britischen intellektuellen Elite“, so Cockburn, warnte ihn davor, sich auf einen Streit mit Chomsky einzulassen, mit der Begründung, er sei ‚ein schrecklicher und unerbittlicher Gegner‘, der zentrale Themen direkt anspreche und niemals im Rahmen eines komplizierteren Manövers nachgebe. Deshalb, so erklärte Cockburn, griffen die Hüter der offiziellen Ideologie Chomsky so oft mit grundloser Verunglimpfung und kindischem Missbrauch an: „Sie scheuen die echte Auseinandersetzung, weil sie fürchten, sie zu verlieren, und ersetzen sie durch Beleidigungen und Verdrehungen.“[17] (Hervorhebung hinzugefügt)

Diese Sprachrohre des Establishments waren so unvorbereitet auf eine inhaltliche Diskussion, dass sie Chomsky sogar das übliche Recht verweigerten, sich selbst gegen ihre wiederholten persönlichen Angriffe zu verteidigen. Nachdem Chomsky nachgewiesen hatte, dass die Behauptungen der Elite über ihn nichts weiter als vulgäre Verleumdungen waren, stellte er fest, dass seine Leserbriefe nicht gedruckt wurden oder durch feindselige Bearbeitung bis zur Unkenntlichkeit entstellt wurden.

Anstatt sich beleidigt zu fühlen, tat Chomsky diese Behandlung als etwas ab, das man erwarten musste. Wenn er sie nicht erhalten hätte, sagte er oft, hätte er vermuten müssen, dass er etwas falsch gemacht hätte.

So unbeeindruckt er von persönlichen Angriffen war, so wenig kann man das von seiner Reaktion auf Propaganda sagen, die als Nachrichten ausgegeben wird. Christopher Hitchens und Alexander Cockburn berichteten beide, wie Chomsky einmal zum Zahnarzt ging und ihm mitgeteilt wurde, dass er im Schlaf mit den Zähnen knirsche. Nach Rücksprache mit Frau Chomsky wurde festgestellt, dass dies nicht der Fall war. Weitere Untersuchungen ergaben, dass Chomsky tatsächlich mit den Zähnen knirschte, aber tagsüber – jeden Morgen, wenn er die New York Times las.[18]

Die Erklärung für diese unterschiedlichen Reaktionen ist einfach. Chomsky konnte erkennen, dass Verunglimpfungen kindisch und belanglos waren, und konnte sie daher leicht abtun. Aber die tödlichen Auswirkungen der Massengehirnwäsche ließen ihn mit seinem ganzen Wesen reagieren, und er knirschte unbewusst mit den Zähnen angesichts der Heuchelei der Elite.

Diese Wut nährte seinen grenzenlosen Leseappetit und verschaffte ihm den unüberwindlichen Vorteil einer lebenslangen, entschlossenen Vorbereitung. Von früher Kindheit an ein begeisterter Leser, verschlang er in seiner Jugend Hunderte, wenn nicht Tausende von Büchern, entlieh bis zu einem Dutzend Bände gleichzeitig aus der öffentlichen Bibliothek von Philadelphia und arbeitete sich stetig durch die Klassiker des Realismus – Austen, Dickens, Dostojewski, Eliot, Hardy, Hugo, Tolstoi, Turgenjew, Twain und Zola – sowie durch hebräische Literatur, einschließlich der Bibel, und marxistische und anarchistische Texte.

Dieser unstillbare Appetit auf Bücher hielt sein ganzes Leben lang an und wurde durch unzählige andere gedruckte Quellen ergänzt. Zu Hause oder bei der Arbeit war er immer von riesigen Bücherstapeln umgeben, mehr als ein Mensch in mehreren Leben lesen könnte. Die praktischen Ergebnisse eines solchen fleißigen Lebens könnten amüsant sein. Chomsky selbst erzählte die Geschichte, wie er und seine erste Frau Carol einmal um 4:30 Uhr morgens ein lautes Krachen hörten und dachten, es sei ein Erdbeben. Tatsächlich handelte es sich um einen Berg Bücher, der in einem angrenzenden Raum zu Boden stürzte.[20]

Obwohl Chomsky nur einen Teil von dem lesen konnte, was er gerne gelesen hätte, war dieser Teil für jeden gewöhnlichen Leser von atemberaubendem Ausmaß. Abgesehen von dem Berg an Büchern, die er in seiner Jugend las, las er laut seiner Frau Carol sechs Tageszeitungen und achtzig Meinungsjournale, zusätzlich zu Tausenden von persönlichen Briefen, die er von der breiten Öffentlichkeit erhielt, ein wichtiger Teil seiner Leselast.[21] Vor dem 11. September verbrachte Chomsky durchschnittlich zwanzig Stunden pro Woche mit persönlicher Korrespondenz, eine Zahl, die nach dem 11. September wahrscheinlich noch zunahm, als das Interesse an Chomskys Arbeit sprunghaft anstieg.[22] Seine langjährige persönliche Assistentin Bev Stohl bestätigt, dass er jede Nacht bis 3:00 Uhr morgens E-Mails beantwortete,[23] während Chomsky selbst angab, er schreibe 15.000 Wörter pro Woche, um auf persönliche Briefe zu antworten, was er trocken als „eine Schätzung der CIA“ bezeichnete. Selbst wenn man die Zeit für das Schreiben privater Korrespondenz abzieht, kann man erkennen, dass Chomskys Lektüre mehr als enorm war und keineswegs der Erholung diente – eine Vorliebe, die sich schon früh in seinem Leben manifestierte, als er einen Entwurf der Dissertation seines Vaters über David Kimhi (1160–1236), einem hebräischen Grammatiker, las,[24] was sich als erster Schritt auf einem komplizierten Weg zum intellektuellen Ruhm sechzehn Jahre später mit der Veröffentlichung von Syntactic Structures herausstellte.

Chomskys grenzenloser Leseappetit scheint dem Appetit des Publikums, ihn sprechen zu hören, in nichts nachgestanden zu haben. Er hat wahrscheinlich mehr Amerikaner persönlich angesprochen als jeder andere in der Geschichte und fast sechzig Jahre lang in atemberaubendem Tempo politische Vorträge und Reden gehalten. In der Zeit vor Zoom bedeutete dies, dass er viel reisen musste, und er nahm die damit verbundenen Anforderungen klaglos an, egal ob er fuhr, flog oder den Zug nahm. Neben Zielen in den gesamten USA besuchte er auch Kolumbien, Palästina, Nicaragua, Irland, Neuseeland, Australien, Kanada, Indien, Mexiko, Großbritannien, Spanien, Frankreich, Kuba, Laos, Vietnam, Japan, Italien, die Türkei und Südafrika, um nur einige der Orte zu nennen, an die Aktivisten ihn eingeladen hatten.

Die Vorträge waren brillant und wurden regelmäßig mit Standing Ovations bedacht. Aber in den Frage-und-Antwort-Runden kam Chomskys beispiellose Meisterschaft besonders zum Ausdruck. Stunde um Stunde wurden ihm Fragen zu Dutzenden verschiedener Themen gestellt, von der Geschichte der Arbeiterbewegung über Gewerkschaftsorganisation, Guerilla-Taktiken, Drohnenkrieg, Wirtschaftstheorie bis hin zu Aufstandsbekämpfung und Volkswiderstand, und Stunde um Stunde beantwortete er sie geduldig mit erhellender Präzision und faszinierenden Details, wobei er gleichzeitig eine erstaunliche Fülle von Buchtiteln, Artikelzusammenfassungen, Geschichtslektionen, aufschlussreichen Zitaten und klärenden Zusammenhängen über eine scheinbar grenzenlose Anzahl politischer Konflikte in Vergangenheit und Gegenwart lieferte. Sein erstaunliches Erinnerungsvermögen war jedem rein fotografischen Gedächtnis, das mit irrelevanten Details überhäuft, weit überlegen, während Chomsky immer aus einer riesigen Fülle von Informationen genau das auswählte, was für die Anfrage einer einzelnen Person unmittelbar und historisch relevant war, bevor er zur nächsten, und zur nächsten, und zur nächsten, und zur nächsten überging, in einer Stadt nach der anderen, Jahrzehnt für Jahrzehnt für Jahrzehnt.

Die Größe seines Publikums spielte für ihn kaum eine Rolle, ob er nun auf einem winzigen College-Radiosender oder vor Tausenden an einer renommierten Universität sprach. Wenn überhaupt, waren die größeren Zuhörerschaften – obwohl für Chomsky Routine – weniger wünschenswert, da sie die entmutigende Tatsache hervorhoben, dass zu wenige Intellektuelle bereit waren, sich der Herausforderung der politischen Bildung und der Organisation der Bevölkerung zu stellen, eine konformistische Verengung des Angebots im Verhältnis zur starken öffentlichen Nachfrage. Kurz gesagt, der libertäre Sozialist Chomsky hatte kein Interesse daran, ein „heiß begehrtes Gut“ zu sein, und die Tatsache, dass er als solches angesehen werden konnte, war eher ein Versagen der intellektuellen Klasse, sich politisch mehr für die Öffentlichkeit zu engagieren, als ein persönlicher Verdienst seinerseits. Was seine Redefähigkeiten angeht, so hat Chomsky sich bewusst geweigert, diese zu kultivieren. Er mied die Rhetorik und die rhetorischen Ausschmückungen und zog es vor, sich auf das zu verlassen, was er seinen „stolz langweiligen“ Stil nannte, der sich ausschließlich auf Logik und Fakten stützt. Seiner Meinung nach sollte man es lieber den Propagandisten überlassen, das Publikum mit Emotionen zu beeinflussen.

Diese Präferenz für das Analytische gegenüber dem emotional Befriedigenden war bei Chomsky immer offensichtlich. So löste beispielsweise Anfang der achtziger Jahre eine massive Anhäufung von Atomwaffen für den Erstschlag die Entstehung der Nuclear Freeze-Bewegung aus, die eine enorme Unterstützung der Bevölkerung für einen bilateralen Einfrierung (USA-UdSSR) der Produktion neuer Atomwaffen mobilisierte, indem sie die öffentliche Aufmerksamkeit unermüdlich auf apokalyptische Visionen der nuklearen Vernichtung lenkte.

Natürlich hatte auch Chomsky die Gefahr einer Welt, die kurz davor stand, in atomarer Wut zu explodieren, erkannt, als die Verbrennung von Hiroshima öffentlich bekannt gegeben wurde, aber er widersprach der Ansicht, dass lähmende Visionen der völligen Zerstörung ein wirksames Mittel zur Erreichung der nuklearen Abrüstung seien. Im Gegenteil, Chomsky war der Meinung, dass die öffentliche Aufmerksamkeit auf die imperiale Politik und nicht auf militärische Ausrüstung gerichtet werden sollte, da es die Politik sei, die Ergebnisse hervorbringe. [25] Als die Nuclear Freeze-Bewegung 1982 mehr als eine Million Menschen nach New York City lockte 82 mehr als eine Million Menschen nach New York City zog, um gegen das sich beschleunigende nukleare Wettrüsten zu protestieren, zog sich Chomsky von der Veranstaltung zurück, als Israels anhaltende Invasion und Verwüstung des Libanon, einschließlich der Tötung sowjetischer Berater, nicht erwähnt wurde, was eine direkte Anstiftung zu einer möglicherweise tödlichen Konfrontation der Supermächte darstellte.

Während sich „Freeze“ weiterhin wie ein Laser auf die verheerende Zerstörungskraft von Atombomben konzentrierte, fand Chomsky diesen Ansatz beleidigend simpel und zeigte sich nicht überrascht, als die Bemühungen schließlich in der „Arms Control and Disarmament Agency“ aufgingen, die damals von Kenneth Adelman geleitet wurde, der diese Position erhielt, nachdem er bei seiner Anhörung zur Bestätigung im Amt gesagt hatte, dass er die Idee der Abrüstung nie in Betracht gezogen habe.

Obwohl er sich auf diese Weise sogar von den Ansichten populärer Bewegungen distanzierte, die er eigentlich unterstützen wollte, wuchs Chomskys öffentliche Bekanntheit weiter. Während er in den Massenmedien fast vollständig totgeschwiegen wurde (seine Schriften waren nach dem Ende des Vietnamkriegs jahrelang am zuverlässigsten in der rechtsgerichteten Zeitschrift Inquiry und der von Arbeitern geführten und in deren Besitz befindlichen South End Press zu finden), erntete Chomsky dennoch breite Anerkennung für seine analytische Brillanz, seinen unermüdlichen Aktivismus und sein unerschütterliches Engagement für die Aufdeckung der Wahrheit. Obwohl er selbst persönliche Auszeichnungen herunterspielte, wurde er von einer Vielzahl von Bewunderern gelobt, von gelehrten Professoren und radikalen Journalisten bis hin zu Studenten, Aktivisten, Autoren, spirituellen Führern, politischen Hoffnungsträgern, Filmregisseuren, Musikern, Komikern, Boxweltmeistern, politischen Gefangenen, internationalen Führungspersönlichkeiten und Fans auf der ganzen Welt, die von Ehrfurcht ergriffen waren. Angesichts der ständigen Komplimente, die ihm in den Ohren klingen, ist es doppelt bemerkenswert, dass er nie seine Bescheidenheit verloren hat.

Der Physiker Lawrence Krauss erinnerte sich daran, wie tief beeindruckt er von Chomskys beständiger Bereitschaft war, eine Stunde seiner Zeit mit ihm zu verbringen, wann immer Krauss als junger Student am MIT in seinem Büro vorbeischaute, obwohl Chomsky keine berufliche Verpflichtung gegenüber Studenten außerhalb der Linguistik hatte. „Er hat mir eine Art von Respekt entgegengebracht, die ich nicht erwartet hatte“, sagte Krauss Jahre später anerkennend und bezeichnete Chomskys Arbeit als ‚prägnant, informativ, provokativ und brillant‘.[27]

Der Aktivist und Journalist Fred Branfman war beeindruckt von Chomskys offensichtlicher Fähigkeit, riesige Mengen an Druckerzeugnissen zu durchleuchten und die Essenz für den sofortigen praktischen Gebrauch zu extrahieren. Als Chomsky 1970 Laos besuchte, um sich über die Flüchtlinge der US-amerikanischen Bombardierung der Region zu informieren, gab ihm Branfman um 22:00 Uhr eines Abends ein 500-seitiges Buch über den Krieg in Laos und war erstaunt, als er sah, wie er am nächsten Tag in einem Gespräch mit einem Beamten der US-Botschaft einen Propagandapunkt widerlegte, indem er eine Fußnote zitierte, die Hunderte von Seiten im Text verborgen war. Branfman war auch beeindruckt von der Tatsache, dass Chomsky im Gegensatz zu vielen Intellektuellen Zugang zu seinen tiefsten Emotionen hatte. Als er miterlebte, wie laotische Bauern die schrecklichen Auswirkungen der US-Bombenangriffe beschrieben, weinte er offen. [28] Insgesamt empfand Branfman Chomsky als intensiv, engagiert und unerbittlich im Kampf gegen Ungerechtigkeit, aber auch als warmherzig, fürsorglich, weise und sanft.

Ein Dokumentarfilm über Chomsky, der 2003 veröffentlicht wurde, würdigte seine erstaunliche Produktivität und nannte ihn „[ein] Rebell ohne Pause“, was auch der Titel des Films war. Nach vier Jahrzehnten öffentlicher intellektueller Arbeit mit 18-Stunden-Arbeitstagen war der MIT-Professor dafür bekannt, die Nacht durchzuarbeiten, Unmengen an Kaffee zu trinken und sich dennoch morgens für Interviews zur Verfügung zu stellen. [29]

Der Journalist und Freund Alexander Cockburn betonte, dass Chomsky ein kohärentes „Gesamtbild“ der Politik zeichnete, „das durch die Daten von tausend kleineren Bildern und einzelnen Schauplätzen von Konflikten, Kämpfen und Unterdrückung untermauert wird“, und das alles das Ergebnis seiner außergewöhnlichen Sensibilität für Ungerechtigkeit sei. „Chomsky spürt den Missbrauch, die Grausamkeit und die Heuchelei der Macht mehr als jeder andere“, schrieb Cockburn. „Es ist ein Zustand ständiger Wachsamkeit.“[30]

Der berühmte amerikanische Autor und Naturschützer Edward Abbey schrieb, dass Chomsky den Nobelpreis für Wahrheit verdient hätte, wenn es denn einen gäbe.[31]

Der britische Philosophieprofessor Nick Griffin erklärte Chomsky für „außerordentlich gut informiert“ und fand die Erfahrung, einfach mit ihm zu sprechen, „erstaunlich“. „Er hat alles gelesen und sich an das Gelesene erinnert“, staunte er.[32]

Der Historiker und Schwulenrechtsaktivist Martin Duberman bezog sich auf den Dissidentenklassiker „American Power and the New Mandarins“ und lobte Chomskys scheinbar olympische Distanziertheit, seinen Ton, der so „frei von Übertreibungen oder Falschdarstellungen“ sei, seine Vermeidung von „Selbstgerechtigkeit“ und seine seltene Fähigkeit, „zuzugeben, wenn eine Schlussfolgerung unsicher ist oder wenn die Beweislage mehrere mögliche Schlussfolgerungen zulässt“. Am bemerkenswertesten ist vielleicht, dass Chomsky in der Lage war, so Duberman, „Unzulänglichkeiten in den Ansichten oder Taktiken derer zu erkennen, die seine Position teilen – und sogar gelegentlich Verdienste bei denen zu erkennen, die dies nicht tun“, eine seltene Begabung in den besten Zeiten und praktisch nicht existent in dem rasenden Tribalismus, der heute so weit verbreitet ist. [33]

Der brillante palästinensische Gelehrte Edward Said drückte seine Bewunderung für Chomskys unermüdliche Bereitschaft aus, sich Ungerechtigkeit entgegenzustellen, und für das beeindruckende Ausmaß seines Wissens. „Es ist zutiefst bewegend, wenn ein Geist mit solch edlen Idealen sich immer wieder für menschliches Leid und Ungerechtigkeit einsetzt. Man denkt hier an Voltaire, an Benda oder Russell, obwohl Chomsky mehr als jeder von ihnen das beherrscht, was er als ‚Realität‘ bezeichnet – Fakten – in einer atemberaubenden Bandbreite.“[34]

Der Herausgeber des Pantheon, James Peck, bemerkte eine Art intellektuellen Schwindel beim Lesen von Chomsky und fand seine Kritik „zutiefst beunruhigend“ und unmöglich zu kategorisieren, da „keine intellektuelle Tradition seine Stimme ganz einfängt“ und „keine Partei ihn für sich beansprucht“. Immer frisch und originell, „war seine Position kein radikalisierter Liberalismus oder ein Konservatismus im Aufstand gegen den Verrat an behaupteten Prinzipien“. Er war „ein Sprecher ohne Ideologie“. Seine Einzigartigkeit, so Peck, „passt nirgendwo hin“, was an sich schon „ein Hinweis auf die radikale Natur seines Widerspruchs“ sei.

Der Historiker Howard Zinn griff auf ironische Zerrbilder zurück, um das Phänomen Chomsky zu beschreiben: „Ich saß in einem Flugzeug nach Süden neben einem Mann, der sich als Noam Chomsky vorstellte. Im Gespräch mit ihm wurde mir klar, dass er sehr klug war.“ Zinn, selbst ein beliebter Redner, wurde manchmal nach der neuesten Zählung der erstaunlichen Buchproduktion des gelehrten Professors gefragt. Er begann seine Antwort mit der Einschränkung „Stand heute Morgen“, machte dann eine dramatische Pause und schlug scherzhaft vor, dass jede Zahl, die er nennen würde, eine gute Chance hätte, durch Chomskys neueste Salve abrupt überholt zu werden. [36] Daniel Ellsberg war ähnlicher Meinung und sagte einmal, dass es eine große Herausforderung sei, mit Chomskys politischer Arbeit Schritt zu halten, da „er schneller veröffentlicht, als ich lesen kann“. [37]

Der liberale Establishment-Journalist Bill Moyers war beeindruckt von Chomskys offenbar größerer Bewunderung für die Intelligenz gewöhnlicher Menschen als für die spezialisierten Talente seiner Elitekollegen. In einem Interview am Ende der Reagan-Jahre sagte er zu Chomsky: „[Es] scheint ein wenig unpassend, einen Mann aus dem Elfenbeinturm des Massachusetts Institute of Technology, einen Gelehrten, einen angesehenen Linguisten, über gewöhnliche Menschen mit solcher Wertschätzung sprechen zu hören.“ Chomsky sah darin überhaupt kein Paradoxon und antwortete, dass seine Wertschätzung ganz natürlich aus den Erkenntnissen des Sprachstudiums selbst resultiere, die eindeutig zeigten, dass gewöhnliche Menschen über eine tiefsitzende kreative Intelligenz verfügen, die den Menschen von allen anderen bekannten Arten unterscheidet. [38]

Ein Paradoxon gibt es jedoch in der scheinbar grenzenlosen Fähigkeit von Elite-Intellektuellen, die natürliche menschliche Intelligenz in eine spezialisierte Klugheit zu pervertieren, die den Zwecken der Macht dient. Dies macht sie jedoch nicht zum intelligentesten Teil der Bevölkerung, wie sie selbst glauben, sondern im Gegenteil zum leichtgläubigsten und am einfachsten zu täuschenden Teil, ein Punkt, den Chomsky oft angesprochen hat.

In Chomskys letzten öffentlichen Jahren manifestierte sich die Frucht der Nutzung der Intelligenz unserer Spezies im Dienste institutioneller Dummheit in der wachsenden Bedrohung durch Klimakollaps, Atomkrieg und ideologischen Fanatismus, der jede Aussicht auf Demokratie verdrängt und den Überlebenswert einer solchen Intelligenz in Frage stellt.

Glücklicherweise hat uns Chomsky weise Ratschläge hinterlassen, in welche Richtung unsere Intelligenz gehen sollte und welche sie vermeiden sollte, um der drohenden Katastrophe zu entkommen. Zum ersten sagte er: „Man sollte sich auf die Seite der Underdogs stellen.“[39] Zum zweiten sagte er: „Wir sollten nicht irrationalen Überzeugungen erliegen.“[40]

Im Juni 2023 erlitt Chomsky einen schweren Schlaganfall, der ihn auf der rechten Körperseite lähmte und seine Sprechfähigkeit einschränkte.

Sein Appetit auf Nachrichten und seine Sensibilität für Ungerechtigkeit sind jedoch nach wie vor intakt. Wenn er die Nachrichten aus Palästina sieht, berichtet seine Frau, hebt er seinen verbliebenen guten Arm in einer stummen Geste der Trauer und Wut.

Mit 96 Jahren immer noch mitfühlend und trotzig.

Unglaublich gut gemacht, Professor Chomsky.

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag.

[42] Michael K Smith ist der Autor von „Portraits of Empire“. Er bloggt zusammen mit Frank Scott unter www.legalienate.blogspot.com

