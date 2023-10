Israeli attacks wipe out 44 Gaza families „Hospitals risk being turned into morgues without electricity,“ Red Cross warns.



Palästinenser durchsuchen die Trümmer zerstörter Gebäude nach einem israelischen Angriff in Rafah, im südlichen Gazastreifen, am 7. Oktober. Ahmed Tawfeq APA-Bilder

Israelische Angriffe vernichten 44 Familien in Gaza

Von Maureen Clare Murphy

13. Oktober 2023

Während sich Israel auf eine Bodeninvasion im Gazastreifen vorzubereiten schien, durchwühlten Palästinenser am Donnerstag mit bloßen Händen die Trümmer nach Überlebenden und Opfern israelischer Luftangriffe.

Vierundvierzig Familien haben die meisten ihrer Mitglieder bei einzelnen Angriffen verloren, seit Israel als Vergeltung für eine Überraschungsoffensive der Hamas-Guerilla aus dem Gazastreifen am Samstag seine Kampagne von Tod und Zerstörung aus der Luft, zu Lande und zu Wasser begonnen hat.

Die intensiven Angriffe auf Zivilisten und zivile Infrastrukturen wurden von einer völkermörderischen Rhetorik der politischen und militärischen Führung Israels begleitet.

In der Zwischenzeit stand das Gesundheitssystem im Gazastreifen kurz vor dem Zusammenbruch, und seit Mittwochnachmittag war das Gebiet von einem vollständigen Stromausfall betroffen. Der Stromausfall hat „wesentliche Gesundheits-, Wasser- und Sanitärdienste an den Rand des Zusammenbruchs gebracht und die Ernährungsunsicherheit verschlimmert“, so die UN.

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz warnte am Donnerstag, dass „Krankenhäuser ohne Strom in Leichenhallen verwandelt werden könnten“.

Das israelische Militär hat die Vereinten Nationen darüber informiert, dass die gesamte Bevölkerung des nördlichen Gazastreifens (nördlich des Wadi Gaza) – 1,1 Millionen Menschen – innerhalb von 24 Stunden in die südliche Hälfte des Gazastreifens umgesiedelt werden soll. https://t.co/3wj95sHhsl

– Sharif Kouddous شريف عبد القدوس (@sharifkouddous) October 13, 2023

Israel sagte jedoch, dass es seine unerbittlichen Angriffe nicht aussetzen werde, um Hilfsgüter in den Gazastreifen zu bringen, bis die Gefangenen, die in dem Gebiet festgehalten werden, befreit sind. Sowohl Israel als auch die Hamas haben erklärt, sie würden erst nach Beendigung der militärischen Konfrontation über die Freilassung der Gefangenen verhandeln.

Israel hat nach eigenen Angaben fast 100 Gefangene identifiziert, die im Gazastreifen festgehalten werden, nachdem am Samstag die gut befestigte israelische Grenze um das belagerte Gebiet durchbrochen worden war.

Die Washington Post berichtete, sie habe Beweise dafür gefunden, dass „Kämpfer während der ersten Angriffe mindestens 106 Menschen gefangen genommen haben“ und dass sie glaubt, dass mindestens 64 dieser Gefangenen in den Gazastreifen gebracht wurden.

„Unter ihnen befanden sich 49 Personen, die offenbar Zivilisten waren – neun von ihnen Kinder – und 11, die offenbar dem israelischen Militär angehörten“, so die Zeitung.

Das Rote Kreuz forderte weiterhin die unverletzte Freilassung der Gefangenen und den Zugang zu den Gefangenen.

In der Zwischenzeit hält Israel etwa 2,3 Millionen Palästinenser – die Hälfte von ihnen Kinder – als Geiseln in einer Situation des totalen Krieges und der vollständigen Belagerung.

Wir haben gerade das Internet verloren. Ich sende dies über mobiles Internet, das sehr, sehr schlecht ist, und ich bin nicht sicher, ob es noch lange funktionieren wird. Ich weiß nicht, ob ich twittern kann. Betet für alle, die in Gaza sind.

– J. Shawa جاسم الشوا (@shawajason) October 12, 2023

Die westlichen Staaten schienen die Palästinenser im Gazastreifen völlig im Stich gelassen zu haben, denen Israel Lebensmittel, Wasser, Strom und Treibstoff vorenthält und die von der Kommunikation mit dem Rest der Welt weitgehend abgeschnitten sind.

Mehr als 300 Palästinenser im Gazastreifen wurden zwischen Mittwochabend und Donnerstagnachmittag getötet, teilte das Gesundheitsministerium in dem Gebiet mit.

Bis zum Ende des Tages am Donnerstag hatte das Ministerium mehr als 1.500 Todesopfer in Gaza seit Samstag gezählt, darunter 500 Kinder.

Etwa 6.600 Menschen in Gaza wurden verletzt und mehr als 423.000 Menschen in dem Gebiet wurden vertrieben, die meisten von ihnen sind in UN-Schulen untergebracht.

Der palästinensische Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen hielt auch am Donnerstag an, wenn auch „mit geringerer Intensität als in den vergangenen Tagen“, wie die UN mitteilten.

Israelischen Medien zufolge wurden seit Samstag 1.300 Menschen im Land getötet, wobei die meisten Todesopfer bei den ersten Angriffen zu beklagen waren, von denen mehr als 420 Menschen im Krankenhaus verblieben, etwa 110 von ihnen schwer.

Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete am Donnerstag unter Berufung auf den israelischen Rundfunk, die meisten der Toten in Israel seien Zivilisten, die in ihren Häusern, auf der Straße oder auf einer Tanzparty erschossen wurden.

Israelische Medien berichteten, dass die Leichen von mehr als 850 israelischen Zivilisten und Polizisten, die am Samstag bei Angriffen getötet wurden, in einem Zentrum zur Identifizierung der Opfer eingetroffen seien. Das israelische Militär teilte mit, dass die Familien von 222 Soldaten über deren Tod informiert worden seien.

Unterdessen wurden seit Samstag mehr als 30 Palästinenser von israelischen Besatzungstruppen und Siedlern im Westjordanland getötet.

GAZA UPDATE: 447 palästinensische Kinder sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums durch israelische Luftangriffe im Gazastreifen getötet worden. Ununterbrochene israelische Luftangriffe zwangen unseren Feldforscher, seine Familie gestern viermal umzusiedeln & DCIP konnte keine weiteren Todesopfer bestätigen. pic.twitter.com/5iSbcG2bYp

– Defense for Children (@DCIPalestine) October 12, 2023

Internationale Hilfsgüter für die Palästinenser im Gazastreifen, die von Jordanien geschickt wurden, befanden sich in einem Lagerhaus in al-Arish, Ägypten, nachdem Israel Anfang der Woche den Grenzübergang Rafah bombardiert hatte, um die Lieferung dringend benötigter Hilfsgüter zu verhindern.

Nach Angaben von Menschenrechtsgruppen bombardierte Israel Unterkünfte, in denen Hunderttausende von Vertriebenen in Gaza untergebracht sind.

Israel setzt weißen Phosphor in Gaza und Libanon ein

Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch erklärte am Donnerstag, sie habe bestätigt, dass Israel zu Beginn der Woche im Gazastreifen und im Libanon weiße Phosphorwaffen eingesetzt habe.

„Weißer Phosphor ist ungesetzlich und wahllos, wenn er in bewohnten städtischen Gebieten abgeworfen wird, wo er Häuser niederbrennen und der Zivilbevölkerung ungeheuerlichen Schaden zufügen kann“, sagte Lama Fakih, ein Programmdirektor der in New York ansässigen Gruppe.

Israel hat ausländischen Korrespondenten die Einreise in den Gazastreifen verweigert, so dass palästinensische Journalisten auf sich allein gestellt sind und in Echtzeit über die Zerstörung ihrer Gemeinden und die Tötung und Verstümmelung ihrer Nachbarn, Familien und Freunde berichten müssen:

Der Fotograf @alijadallah66 hat seine Karriere damit verbracht, die Zerstörungen in Gaza zu dokumentieren. Doch am Mittwoch stand er ohne Kamera da, voller Verzweiflung: Seine eigene Familie war bei einem israelischen Luftangriff getötet worden. https://t.co/mfhfC388WH pic.twitter.com/0SVDsuiEut

– Yousur Al-Hlou (@YousurAlhlou) October 13, 2023

Nach Angaben des Komitees zum Schutz von Journalisten wurde Ahmed Shehab, ein Journalist des Radiosenders Voice of the Prisoners, am Donnerstag zusammen mit seiner Frau und seinen drei Kindern bei einem Luftangriff auf sein Haus in Jabaliya im nördlichen Gazastreifen getötet.

Nach Angaben der Beobachtungsstelle für Pressefreiheit wurden seit Samstag mindestens 10 palästinensische Journalisten in Gaza getötet.

Ganze Familien wurden heute Morgen in ihren Häusern im Lager Shatie getötet. Ein wenige Monate altes Baby mit einer Kopfverletzung, ein 4-Jähriger, der es nicht schaffen wird, und ein 11-Jähriger mit schweren Verbrennungen. Alles Cousins und Cousinen. Der Großvater schrie immer wieder: „Das ist kein Krieg, das ist eine Hinrichtung“.

– Ghassan Abu Sitta (@GhassanAbuSitt1) October 12, 2023

Palästinensische Menschenrechtsgruppen dokumentierten schwere israelische Angriffe auf Wohngebiete, bei denen zwischen Mittwochmittag und Donnerstagmittag Dutzende von Menschen getötet wurden.

Dutzende von israelischen Luftangriffen im nördlichen Gazastreifen zerstörten zwei Häuser in Beit Lahiya, in denen sich die Bewohner noch aufhielten, und zielten auf andere Wohngebiete, wobei „zahlreiche Raketen … ohne Vorwarnung eingesetzt wurden“ und 55 Palästinenser, darunter 10 Frauen und 19 Kinder, getötet wurden.

Fotos von heute in Gaza-Stadt von Loay Ayyoub, im Auftrag der @washingtonpost, vor dem al-Shifa Krankenhaus. Das letzte Bild zeigt die Leichen einer ganzen Familie, die bei einem Luftangriff getötet wurde: pic.twitter.com/G2HhLHqqr8

– Ishaan Tharoor (@ishaantharoor) October 12, 2023

Der Bezirk Gaza-Stadt wurde durch Luftangriffe auf Wohnviertel und intensiven Beschuss vom Land und vom Meer aus unter Beschuss genommen.

Diese Angriffe „töteten 78 Palästinenser, darunter 40 Kinder und 16 Frauen“, während die Leichen von 28 Palästinensern, darunter sieben Kinder und zwei Frauen, von früheren israelischen Angriffen in das Al-Shifa-Krankenhaus gebracht wurden, einige von ihnen „wurden aus den Trümmern geborgen“.

Im Zentrum des Gazastreifens trafen die israelischen Angriffe „Wohnviertel, Häuser und landwirtschaftliche Flächen“, wobei sich die Bombardierungen besonders auf dicht besiedelte Flüchtlingslager konzentrierten. Mehrstöckige Wohngebäude, die den Familien al-Bardawil, Baraka und Abu Dayya gehören, wurden getroffen, wobei 35 Palästinenser, darunter 14 Kinder und sieben Frauen, getötet wurden.

Einige Menschen blieben unter den Trümmern im Zentrum des Gazastreifens, und Rettungsteams konnten einige Häuser „aufgrund begrenzter Ressourcen“ nicht erreichen.

„Es fühlt sich an, als ob die Mauern sich schließen und man nicht mehr zu Atem kommt“.

Yousef Hammash, Filmemacher und Mitarbeiter des Norwegischen Flüchtlingsrats, schickt seinen Augenzeugenbericht aus dem Gazastreifen.

Eine Warnung – dieser Film enthält äußerst erschütternde Bilder. pic.twitter.com/JsKhWbdVa8

– Channel 4 News (@Channel4News) October 12, 2023

Die Menschen raten, wo die Leichen sind und suchen mit bloßen Händen! #Gaza pic.twitter.com/j9tOQMGbmb

– Muhammad Smiry (@MuhammadSmiry) October 12, 2023

In Khan Younis im südlichen Gazastreifen kam es zu weiteren Massakern an Familien in ihren Häusern. Sechsunddreißig Palästinenser, mehr als die Hälfte von ihnen Kinder und acht von ihnen Frauen, wurden getötet, als Israel „mehrere Häuser und Wohnungen der Familien al-Bashiti, al-Najjar, Abu al-Rish, Abu Daqqa und Abu Mustafa beschoss, während sich die Bewohner noch darin aufhielten.“

„Die israelischen Streitkräfte setzten den Luft- und Artilleriebeschuss ganzer Wohnviertel in den östlichen Gebieten von Khan Younis fort“, so die palästinensischen Menschenrechtsgruppen. „Die meisten Bewohner dieser Gebiete hatten ihre Häuser bereits früher verlassen, nachdem sie Warnungen und Evakuierungsbefehle erhalten hatten.“

Kleidung trocknet an Leinen, die auf dem Balkon aufgehängt sind, während die Menschen in kleinen Gruppen im Innenhof einer Schule sitzen

Palästinenser, die durch israelische Luftangriffe und Granatenbeschuss vertrieben wurden, suchen am 12. Oktober Zuflucht in einer UN-Schule. Majdi Fathi APA-Bilder

In Rafah, im südlichsten Teil des Gazastreifens, zerstörten israelische Luftangriffe Häuser mehrerer Familien, in denen sich die Bewohner noch befanden.

„Bei den Angriffen wurden 25 Palästinenser getötet, darunter neun Kinder und vier Frauen. Zivilschutz und medizinische Teams suchen noch immer nach Vermissten unter den Trümmern.“

Unterdessen beschuldigte Syrien Israel, seine Flughäfen in Damaskus und Aleppo zu bombardieren und beide außer Betrieb zu setzen“, berichtete Reuters. Die Nachrichtenagentur bezeichnete dies als „das bisher größte Anzeichen für ein mögliches Übergreifen des Konflikts auf andere Länder“.

Antony Blinken, der US-Außenminister, traf am Donnerstag zu einem Solidaritätsbesuch in Israel ein. Er forderte den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu auf, Zurückhaltung zu üben, „auch wenn es schwierig ist“.

Das Außenministerium gab unterdessen am Donnerstag bekannt, dass es mit dem Chartern von Flügen zur Evakuierung von US-Bürgern aus Israel beginnen werde. US-Beamte erklärten, dass 27 US-Bürger in Israel getötet worden seien und dass 14 ihrer Staatsangehörigen noch vermisst würden.

Die israelische Luftwaffe erklärte am Donnerstag, sie habe in den vergangenen fünf Tagen 6.000 Bomben auf mehr als 3.600 Ziele im Gazastreifen abgeworfen – mehr als die Vereinigten Staaten in einem beliebigen Monat der gesamten fünfjährigen US-Luftkampagne gegen den Islamischen Staat abgeworfen haben. https://t.co/wJ5ePvn5tO pic.twitter.com/tuVMlvaiLn

– Evan Hill (@evanhill) October 12, 2023

Israel steht einem „gewaltigen“ Feind gegenüber

Netanjahu hat sich an die Spitze des politischen Establishments in Israel gestellt und versucht, den Wunsch der Öffentlichkeit nach Rache zu befriedigen, indem er die Auslöschung der Hamas forderte.

Aber die Hamas ist eine Organisation, die aus dem Volk besteht und im Volk existiert. Die Hamas auszulöschen bedeutet, das palästinensische Volk auszulöschen, unabhängig von seiner politischen Einstellung. Israel hat keine offensichtliche militärische Strategie in Gaza, die über einen weiteren Anfall von Tod und Zerstörung im industriellen Maßstab hinausgeht.

Trotz aller Drohungen und Unkenrufe bleibt Israels Endspiel in Gaza unklar, wahrscheinlich weil es keines hat.

Die Bodeninvasion an der Peripherie des Gazastreifens würde sicherlich zu zahlreichen palästinensischen Opfern führen. Aber sie würde wahrscheinlich auch eine weitere spektakuläre Demütigung für eine Reservistenarmee bedeuten, die auf den Kampf gegen eine Guerillaarmee in ihrem Heimatgebiet schlecht vorbereitet ist.

Wie Reuters am Donnerstag feststellte, „wird eine israelische Invasion des Gazastreifens auf einen Feind treffen, der mit Hilfe des Irans ein gewaltiges Waffenarsenal aufgebaut hat, ein ausgedehntes Tunnelnetz gegraben hat, um Angreifern auszuweichen, und der in früheren Bodenkriegen gezeigt hat, dass er den israelischen Truppen jedes Mal einen höheren Tribut abverlangen kann.“

Saleh al-Arouri, der stellvertretende Führer der Hamas, bekräftigte dies in einem am Donnerstag von Al Jazeera ausgestrahlten Interview. „Die Besatzung weiß, dass ihr Einmarsch in den Gazastreifen die Schlacht in eine Katastrophe für ihre Armee verwandeln wird“, sagte er.

Er fügte hinzu, dass die Qassam-Brigaden, der bewaffnete Flügel der Hamas, die so genannte Operation Al-Aqsa-Flut im Vorfeld eines von Israel geplanten Angriffs auf den Gazastreifen nach den jüdischen Feiertagen gestartet hätten.

Al-Arouri sagte, der Plan sei, dass die Qassam-Guerillas die Grenze stürmen und die Gaza-Division des israelischen Militärs angreifen, das die seit 2007 bestehende Belagerung des Gebiets aufrechterhält und Widerstandsführer ermordet und Massaker an Zivilisten verübt hat.

Die Qassam-Kämpfer waren überrascht, wie schnell die Gaza-Division zusammenbrach.

Der Hamas wird vorgeworfen, bei der Erstürmung von Siedlungen im Gazastreifen am Samstag Massaker an Zivilisten verübt und diese entführt zu haben.

Videos vom Samstag und Fotos von den Nachwirkungen scheinen zu zeigen, dass Zivilisten in ihren Autos und an Bushaltestellen getötet wurden, und dass Zivilisten in ihren Häusern und bei einer nächtlichen Tanzparty angegriffen und gefangen genommen wurden.

4/5 Dies bedeutet nicht, dass keine Kriegsverbrechen begangen wurden. Die Szene in Kfar Aza war entsetzlich, mit Dutzenden von Leichen von Israelis

ermordet in ihren Häusern. pic.twitter.com/VEOXO7UcN6

– Oren Ziv (@OrenZiv_) October 11, 2023

Al-Arouri betonte, dass die Qassam-Kräfte strikt darauf bedacht seien, Kinder und Frauen nicht zu verletzen. Er sagte jedoch, dass die Menschen in Gaza in den Grenzbereich geströmt seien, nachdem sie erfahren hatten, dass er geöffnet worden war, und ein Chaos verursacht hätten.

Dies habe dazu geführt, dass Qassam-Kämpfer mit Siedlungswächtern und bewaffneten Bewohnern aneinandergerieten, was den Tod von Zivilisten zur Folge hatte“, so Al-Arouri.

Der Hamas-Führer stellte mit Erstaunen fest, dass viele der von der Hamas gefangen genommenen Soldaten in israelischen Militäruniformen Bürger anderer Länder sind.

In Anspielung auf den siedlungskolonialen Charakter des israelischen Staates und im Vergleich zu ausländischen ISIS-Kämpfern in Syrien sagte al-Arouri: „Wie kann es fair sein, wenn sich herausstellt, dass diese Soldaten Amerikaner, Franzosen und Italiener sind?“

Er wies auch das Argument der israelischen und US-amerikanischen Regierung zurück, die Hamas mit ISIS zu vergleichen, um die Hamas aus ihrem Kontext als Organisation zur nationalen Befreiung des palästinensischen Volkes herauszulösen.

Abu Obeida, der Sprecher der Qassam-Brigaden, erklärte unterdessen in einer über den Hamas-nahen Fernsehsender Al-Aqsa TV ausgestrahlten Rede, dass die Verteidigungskräfte für eine Bodeninvasion bereit seien.

Er betonte, dass „unsere derzeitige Schlacht dort begann, wo die Operation Saif al-Quds endete“, und bezog sich damit auf die Ereignisse im Mai 2021, als Israel mit einem gleichzeitigen Aufstand der palästinensischen Einheit im Westjordanland, einschließlich Jerusalem, im Gazastreifen und unter den Palästinensern in Israel konfrontiert war.

Ein palästinensischer Mann, der in dem unten eingebetteten Video zu sehen ist, hält die Leiche eines Babys hoch, das am 12. Oktober bei einem israelischen Angriff im Flüchtlingslager Beach in Gaza-Stadt getötet wurde. Majdi Fathi APA-Bilder

Ein palästinensischer Überlebender eines der jüngsten israelischen Massaker im Gazastreifen hatte trotz der Last eines Staates, der auf ihre Zerstörung aus ist, eine Botschaft des Trotzes, die er der Welt mitteilen wollte:

In einem Interview mit dem Fernsehsender Al-Ghad TV sendet ein palästinensischer Mann eine Botschaft an Israel und „Amerika und Europa und alle Nationen der Welt“, dass die Palästinenser „niemals aufgeben werden“ und dass dies der Kampf des Triumphs ist.

: Al-Ghad TV pic.twitter.com/TG17kgDG6x

– Middle East Eye (@MiddleEastEye) October 12, 2023

Nachdem sein Haus im Flüchtlingslager Beach in Gaza-Stadt Ziel eines israelischen Angriffs war, bei dem offenbar seine Kinder und Brüder getötet wurden, erklärte der Überlebende gegenüber Al-Ghad TV, dass „das palästinensische Volk nicht besiegt wird und wir früher oder später triumphieren werden“.

„Diese Schlacht ist eine Schlacht des Triumphs“, sagte er. „Selbst wenn sie uns gnadenlos umbringen, bei Gott, wir werden nicht aufgeben.“

„Sie wissen nicht, was ein Palästinenser ist. … Diesmal geht es um uns, um unser Land, um Palästina, um Jerusalem“, fügte er hinzu.

„Egal, wie oft sie uns noch gnadenlos ermorden, die Kinder ermorden, die Frauen ermorden, wir werden uns nicht ergeben.“

„Und wir werden dieses Land nicht verlassen.“ Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …