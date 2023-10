Settlers go on killing spree in West Bank Soldiers join in the violence, rights group says.



Palästinenser tragen den Leichnam von Muntasir Zaaqiq, der einen Tag zuvor bei Zusammenstößen mit israelischen Sicherheitskräften getötet wurde, während seiner Beerdigung am 10. Oktober im Dorf Beit Ummar nördlich von Hebron im besetzten Westjordanland. Mamoun Wazwaz APA-Bilder

Siedler gehen im Westjordanland auf Mordtour

Von Tamara Nassar

13. Oktober 2023

Während alle Augen auf Israels Bombenteppich im Gazastreifen gerichtet sind, haben israelische Siedler mit Hilfe und unter dem Schutz der israelischen Armee im besetzten Westjordanland einen tödlichen Amoklauf verübt.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums der Palästinensischen Autonomiebehörde haben israelische Siedler und Soldaten seit Samstag mindestens 35 Palästinenser im besetzten Westjordanland, einschließlich Ostjerusalem, getötet.

Mindestens fünf von ihnen wurden nach Angaben der UN-Beobachtungsgruppe OCHA von Siedlern getötet, mindestens sieben davon waren Kinder.

Die israelischen Streitkräfte haben im Westjordanland Hunderte von Palästinensern verletzt, viele von ihnen Kinder.

Die Soldaten feuerten große Mengen gummiummantelter Stahlgeschosse und Tränengaskanister auf die Palästinenser ab.

„Über 35 Prozent aller Verletzten wurden mit scharfer Munition beschossen“, berichtete OCHA. Einige Palästinenser seien körperlich angegriffen worden, so die Gruppe.

Die israelischen Behörden schränken auch die Bewegungsfreiheit der Palästinenser im Westjordanland stark ein.

Israel hat den fünften Tag in Folge mehrere Kontrollpunkte geschlossen und die Zufahrten zu Städten und Dörfern blockiert.

Israel hat auch alle Kontrollpunkte geschlossen, die das Gebiet Hebron H2, das 20 Prozent der Stadt ausmacht und vollständig unter israelischer Militärkontrolle steht, vom Rest der Stadt abgetrennt, wodurch die Bewegungsfreiheit von 7.000 Palästinensern in diesem Gebiet effektiv eingeschränkt wird.

[1] Es sind schmerzhafte und schwierige Tage in Israel und im Gazastreifen – auch für die Familien der Mitarbeiter von Yesh Din. Nichtsdestotrotz werden wir Sie weiterhin über die Realität im Westjordanland auf dem Laufenden halten. pic.twitter.com/jkyL9w2d2y

– Yesh Din English (@Yesh_Din) October 11, 2023

„Auf den meisten Hauptrouten im Westjordanland erlaubt das Militär nur israelischen Siedlern den Zugang“, erklärte die israelische Menschenrechtsgruppe Yesh Din, die die Gewalt der Siedler im besetzten Westjordanland überwacht.

Auch der Zugang der Palästinenser zum Gelände der Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem wurde den fünften Tag in Folge eingeschränkt.

Israelische Siedler haben mit Hilfe und unter dem Schutz israelischer Soldaten im Westjordanland einen tödlichen Amoklauf veranstaltet.

Israelische Siedler schießen auf Palästinenser, beschädigen ihr Eigentum und Bäume in Dörfern, auf Straßen und auf landwirtschaftlichen Flächen, so Yesh Din.

„Es gibt Beweise dafür, dass die Soldaten die Gewalt weiter zulassen und sich manchmal sogar daran beteiligen“, so die Menschenrechtsgruppe.

„Die Siedler nutzen die Tatsache, dass die öffentliche Aufmerksamkeit auf andere Dinge gerichtet ist, um Palästinenser von ihrem Land zu vertreiben und es in Besitz zu nehmen und das Feuer der Gewalt weiter anzufachen“, sagte B’Tselem – eine andere israelische Menschenrechtsgruppe – am Mittwoch.

Fünfunddreißig palästinensische Familien – insgesamt mehr als 200 Personen – begannen damit, ihre Häuser in den Beduinengemeinden Wadi al-Siq und al-Muarajat zu verlassen, „nachdem sie systematisch von israelischen Siedlern schikaniert und angegriffen wurden, was die Befürchtung einer Zwangsumsiedlung aufkommen ließ“, so OCHA.

Nach Angaben der israelischen Besatzungstruppen wurden am Donnerstag zwei israelische Beamte bei einem mutmaßlichen Schusswechsel mit einem Palästinenser außerhalb der besetzten Altstadt von Jerusalem verwundet. Die israelischen Streitkräfte erschossen den Palästinenser, der als Khalid al-Muhtasib identifiziert wurde, und töteten ihn.

Die israelische Polizei veröffentlichte ein Bild der behelfsmäßigen Carlo-Maschinenpistole, die er benutzt haben soll:

Schießattentat auf eine Polizeistation in Jerusalem – Terrorist neutralisiert: Ein bewaffneter Terrorist mit einer Carlo-Maschinenpistole eröffnete das Feuer auf Polizeibeamte am Eingang der ‚Shalem‘-Polizeistation (Auf den Fotos: der Ort des Angriffs und die vom Terroristen benutzte Schusswaffe) pic.twitter.com/RbR6e9zVuA

– Israel Police (@israelpolice) October 12, 2023

Israelische Besatzungstruppen feuerten Tränengaskanister in der Nähe von al-Muhtasibs Haus ab, nachdem er getötet worden war, berichteten lokale Medien.

Am Donnerstag töteten israelische Streitkräfte Randa Abdallah Ajaj, eine 37-jährige Frau aus der Stadt Deir Jarir bei Ramallah. Ihr Foto wurde von lokalen Medien verbreitet:

Am selben Tag töteten israelische Besatzungstruppen den Teenager Muhtadi Majid Salem im Dorf Jayyous in der Nähe der nördlichen Stadt Qalqilya, wie das Gesundheitsministerium der Palästinensischen Behörde mitteilte.

Und in Nabi Elias, in der Nähe von Qalqilya, erschossen israelische Streitkräfte den 22-jährigen Samir Saeed Radwan.

Siedler greifen Beerdigung an

Am Donnerstagmorgen griffen israelische Siedler in Qusra, einem Dorf nahe der Stadt Nablus im nördlichen Westjordanland, einen Trauerzug für Palästinenser an, die am Vortag durch israelisches Feuer getötet worden waren.

Die Siedler töteten zwei Menschen – einen Vater und einen Sohn – bei der Beerdigung.

Bei den getöteten Männern handelt es sich um Ibrahim Ahmad Wadi, 62, und seinen Sohn Ahmad Ibrahim Wadi, 25.

Sie wurden angegriffen, als der Beerdigungszug durch die Dörfer al-Sawiya und Luban al-Sharkiya in der Nähe von Nablus fuhr.

Ein Bild des Vaters und seines Sohnes wurde von lokalen Medien verbreitet:

Medienberichterstattung: „Der Moment, in dem ein palästinensischer Vater und sein Sohn heute von israelischen Siedlern in der Nähe des Dorfes Sawiya an der Straße zwischen Nablus und Ramallah im besetzten Westjordanland brutal massakriert wurden.“ pic.twitter.com/CGvKVDXb99

– Quds News Network (@QudsNen) October 12, 2023

Am Vortag waren im selben Dorf Qusra drei Palästinenser von israelischen Siedlern getötet worden, ein vierter wurde von einem Soldaten erschossen. Einer der getöteten Palästinenser wurde als Hasan Odeh identifiziert.

Mindestens sieben israelische Siedler, einige von ihnen maskiert, drangen am Mittwoch unter dem Schutz israelischer Soldaten in das Dorf Qusra ein und griffen das Haus einer palästinensischen Familie an, wie eine Untersuchung von Defense for Children International – Palestine ergab.

Israelische Siedler und Soldaten feuerten wahllos“ auf Palästinenser, die sich den Angreifern entgegenstellten, so DCIP.

Die israelischen Schüsse töteten mindestens drei Palästinenser, darunter den 17-jährigen Obada Saed Abu Srour, der in den Rücken geschossen wurde, wobei die Kugel aus seiner Brust austrat.

BREAKING: Der 17-jährige Obada Sa’ed Awad Abu Srour wurde durch einen tödlichen Schuss in den Rücken getötet, als israelische Siedler und Soldaten auf Palästinenser im Dorf Qusra im nördlichen besetzten Westjordanland schossen. Es ist nicht klar, ob die tödliche Kugel von einem israelischen Siedler oder Soldaten abgefeuert wurde. pic.twitter.com/tiSugTaNIM

– Defense for Children (@DCIPalestine) October 11, 2023

DCIP konnte nicht bestätigen, ob die Kugel von einem israelischen Soldaten oder einem Siedler abgefeuert wurde.

Die Siedler kamen vom israelischen Außenposten Esh Kodesh, der im Jahr 2000 auf palästinensischem Land errichtet wurde, das den nahe gelegenen Dörfern Qusra und Jalud gestohlen wurde.

Israelis, die sich illegal in besetzten Gebieten niedergelassen haben, werden von der israelischen Regierung offiziell bewaffnet“, sagte Ayed Abu Eqtaish von DCIP.

„Israelische Soldaten, Polizisten und privates Sicherheitspersonal schützen nicht nur die israelische Siedlerbevölkerung, sondern leisten auch Beihilfe zu rechtswidrigen Tötungen von Palästinensern, einschließlich Kindern.“

Die israelische Armee hörte angeblich Schüsse und sah, wie die maskierten Siedler das Dorf in einem motorisierten Fahrzeug verließen, so eine israelische „Sicherheits“-Quelle gegenüber der Tel Aviver Tageszeitung Haaretz.

Die von einem israelischen Journalisten veröffentlichten Aufnahmen zeigen, wie maskierte Siedler in der Nähe palästinensischer Häuser in mehrere Richtungen schießen.

Bei demselben Siedlerangriff auf Qusra wurden 12 weitere Palästinenser durch israelisches Feuer verletzt. Nach Angaben von Yesh Din setzten die Siedler auch Eigentum in Brand.

Der Dorfvorsteher sagte, Siedler hätten Familienhäuser angegriffen, in denen sich Kinder befanden, berichtete Haaretz.

Israelische Besatzungstruppen töteten am Mittwochabend einen 16-jährigen Jugendlichen in der Stadt Bani Naim, östlich von Hebron im südlichen besetzten Westjordanland.

Er wurde von DCIP als Munis Ribhi Zeidat identifiziert, und sein Bild wurde in den sozialen Medien verbreitet.

Am 10. Oktober schossen israelische Streitkräfte dem 31-jährigen Muntasir Abd al-Hamid Zaaqiq in Beit Ummar, nördlich von Hebron, in den Kopf. Zaaqiq hatte zuvor sieben Jahre in israelischen Gefängnissen verbracht, wie die Nachrichtenagentur WAFA berichtet.

Tötung von Kindern

In den frühen Morgenstunden des 9. Oktober schossen israelische Streitkräfte einem 17-jährigen Jungen am Kontrollpunkt Qalandiya, an dem Israel die palästinensische Bewegungsfreiheit zwischen Ramallah und Jerusalem kontrolliert, mit scharfer Munition in den Kopf.

Die israelischen Streitkräfte lieferten sich einen Schusswechsel mit palästinensischen Jugendlichen, woraufhin Adam Amjad al-Julani und andere junge Palästinenser Steine auf den Kontrollpunkt warfen.

Die israelischen Streitkräfte feuerten wahllos mit scharfer Munition auf die Gruppe, trafen Adam in den Kopf und töteten ihn auf der Stelle.

In der Nacht zuvor töteten die israelischen Streitkräfte einen weiteren Teenager am Kontrollpunkt. Yaser Thaer Kasba, 17, warf einen Molotowcocktail in Richtung eines militärischen Beobachtungsturms in der Nähe des Kontrollpunkts.

Die israelischen Streitkräfte schossen ihm in den Rücken, als er aus einer Entfernung von 100 Metern floh.

Im Dorf Beita, südlich der Stadt Nablus, töteten israelische Streitkräfte den 16-jährigen Imad Jared Adaily.

Palästinensische Jugendliche hatten sich den israelischen Streitkräften in der Nähe eines Gemüsemarktes entgegengestellt, als die israelischen Streitkräfte aus einer Entfernung von 100 Metern mit scharfer Munition auf Imad schossen und ihn zwischen Brust und Hals trafen.

„Er lag mehrere Minuten lang stark blutend auf dem Boden“, so DCIP, bevor er ins Krankenhaus gebracht und für tot erklärt wurde.

Ein zweiter Jugendlicher wurde am selben Abend von israelischen Streitkräften in Hebron getötet. Die israelischen Streitkräfte schossen auf eine Gruppe palästinensischer Jugendlicher, die Steine warfen, und verletzten dabei Yousef Nader Idris in der Brust und töteten ihn.

Er war 16 Jahre alt.

Ein weiterer 18-jähriger Palästinenser, Mahmoud Basem Ikhmais, wurde nach Angaben des Palästinensischen Zentrums für Menschenrechte bei demselben Angriff getötet.

Am Samstagabend erschossen die israelischen Streitkräfte den 12-jährigen Ahmad Abd al-Nasir Rabi in der Nähe des Eyal-Kontrollpunkts in der nördlichen besetzten Westbankstadt Qalqilya.

Ahmad war mit anderen palästinensischen Jugendlichen auf dem Weg zum Grenzübergang, als ein israelischer Soldat aus einer Entfernung von 50 bis 100 Metern auf den Jungen schoss. Ahmad nahm an einer Solidaritätsdemonstration für die Palästinenser in Gaza teil.

Am Samstag organisierten Palästinenser in Ramallah einen Massenprotest, der sich auf einen Kontrollpunkt in der Nähe der Siedlung Beit El nördlich der besetzten Stadt Ramallah im Westjordanland zubewegte.

Die israelischen Besatzungstruppen feuerten mit scharfer Munition, gummiummantelten Stahlkugeln, Blendgranaten und Tränengaskanistern auf Palästinenser, die Reifen angezündet hatten, was zum Tod von Amr Yousef Abed, 19, führte, berichtete PCHR.

In der Stadt Jericho im Westjordanland griffen die israelischen Streitkräfte am Samstag einen weiteren Protest an und setzten dabei scharfe Munition, gummiummantelte Stahlgeschosse, Betäubungsgranaten und Tränengaskanister ein. Durch israelisches Feuer wurde der 22-jährige Karam Naser al-Aydi getötet.

Während Israels Bombardierung des Gazastreifens zunimmt, steht das Westjordanland weiterhin auf Messers Schneide.

Mehr als 1.000 palästinensische Arbeiter aus dem Gazastreifen, die in Israel arbeiten, wurden inzwischen in das besetzte Westjordanland vertrieben. Übersetzt mit Deepl.com

