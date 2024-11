https://www.middleeasteye.net/news/gaza-war-british-surgeon-tells-mps-account-nasser-hospital



Israelische Drohnen schießen „Tag für Tag“ absichtlich auf Kinder in Gaza, sagt ein britischer Chirurg vor Abgeordneten

Nizam Mamode, ein pensionierter NHS-Arzt, der kürzlich nach seiner Arbeit im Nasser Hospital zurückgekehrt ist, sagte, er habe „noch nie etwas in dieser Größenordnung gesehen“

Ein palästinensisches Kind, das bei einem israelischen Angriff verletzt wurde, wird am 21. August 2024 in den Nasser Medical Complex in Khan Yunis im südlichen Gazastreifen gebracht (Bashar Taleb/AFP)

Von Dania Akkad

Veröffentlicht am: 13. November 2024

Ein pensionierter NHS-Chirurg, der kürzlich von einem Krankenhaus im Gazastreifen zurückgekehrt ist, sagte, er habe „Tag für Tag“ Kinder behandelt, die nach Bombenangriffen gezielt von israelischen Drohnen angegriffen worden seien.

In einem erschütternden Zeugnis vor britischen Abgeordneten sagte Nizam Mamode am Dienstag, dass er und andere erfahrene Kollegen in Gaza bei allen Konflikten, in denen er gearbeitet habe, einschließlich des Völkermords in Ruanda, „noch nie etwas in dieser Größenordnung gesehen hätten“.

Er sagte, dass es mindestens ein- bis zweimal täglich zu „Massenunfällen“ kam, bei denen 10 bis 20 Menschen getötet und bis zu 40 schwer verletzt wurden. Seiner Schätzung nach waren mindestens 60 Prozent der zu diesen Zeiten behandelten Menschen Frauen und Kinder.

„Drohnen stießen herab und schossen auf Zivilisten, auf Kinder“, berichtete Mamode den Mitgliedern des International Development Committee in einer Anhörung, die sich mit der humanitären Lage in Gaza befasste.

„Das ist keine gelegentliche Sache. Tag für Tag wurden Kinder operiert, die sagten: “Ich lag auf dem Boden, nachdem eine Bombe gefallen war, und dieser Quadrocopter kam herab, schwebte über mir und schoss auf mich.“

Mamode arbeitete zwischen August und September einen Monat lang im Nasser-Krankenhaus im Süden des Gazastreifens für die britische Wohltätigkeitsorganisation Medical Aid for Palestine (MAP).

Er sagte, er habe den ganzen Monat im Krankenhaus verbracht, zum Teil, weil es nicht sicher war, herumzureisen, aber auch, weil Israel im Januar das Gästehaus von MAP im Süden des Gazastreifens bombardiert hatte, eine Tat, die Mamode für vorsätzlich hält.

„Alle diese Gästehäuser sind in den Computern der israelischen Armee verzeichnet und als sichere Unterkünfte ausgewiesen. Daher gehe ich davon aus, dass es sich um einen gezielten Angriff handelte, der darauf abzielte, Helfer davon abzuhalten, zu kommen“, sagte Mamode.

Er schrieb dasselbe Ziel fünf israelischen Angriffen auf UN-Konvois zu, darunter einem, während er sich in Gaza aufhielt.

Die Labour-Abgeordnete und Ausschussvorsitzende Sarah Champion bat Mamode um eine Klarstellung, ob er damit meinte, dass Scharfschützen auf die gepanzerten Fahrzeuge schossen.

„Nein, nein„, sagte er. ‚Das ist die israelische Armee, die als Einheit vorrückt und absichtlich schießt.“

„Meine größte Angst, als ich dort war, war, von den Israelis getötet zu werden“

– Nizar Mamode, Chirurg

Mamode sagte, er habe ‘sehr klare Anweisungen“ erhalten, was zu tun sei, wenn er in Gaza in einem UN-Konvoi unterwegs sei.

„Die Türen werden verriegelt, wenn Sie losfahren. Öffnen Sie die Türen nicht, wenn die Armee auf Sie schießt und Sie zum Aussteigen auffordert. Steigen Sie nicht aus dem Fahrzeug aus“, sagte er, das sei ihm gesagt worden.

„Dies ist ein UN-Konvoi. Er hat die UN in großen Buchstaben auf der Seite und befördert zweimal pro Woche etwa 30 bis 40 Entwicklungshelfer verschiedener Organisationen hinein und heraus.“

Mamode sagte, er müsse sich entscheiden, ob er in einem heißen Raum im Krankenhaus oder draußen auf der Treppe schlafen wolle, wo es kühler sei, wo Drohnen aber „die Möglichkeit hätten, mich zu töten“.

Mamode fügte später hinzu: „Meine größte Angst, während ich dort war, war, von den Israelis getötet zu werden.“

Maden in Wunden

Der 62-jährige Chirurg brach während seiner Aussage dreimal in Tränen aus, als er detailliert von seinen Patienten berichtete, darunter ein 8-jähriges Mädchen, das an einem Samstagabend während der Operation verblutete.

„Ich bat um einen Tupfer und sie sagten: „Keine Tupfer mehr’“, sagte er und war für einen Moment nicht in der Lage zu sprechen.

Mamode sagte, dass der Mangel an medizinischer Versorgung, der darauf zurückzuführen sei, dass Israel keine Hilfe in den Gazastreifen lasse, sterile Handschuhe, Abdecktücher und Schmerzmittel, aber auch grundlegende Dinge wie Seife und Shampoo umfasse, was zu unhygienischen Bedingungen führe.

„Ich habe Wunden gesehen, in denen Maden krabbelten, ich weiß nicht, wie viele es waren. Einer meiner Kollegen hat auf der Intensivstation Maden aus dem Hals eines Kindes entfernt“, sagte er. “Im Operationssaal landeten Fliegen in den Wunden.“

Er und seine Kollegen waren besonders beunruhigt über ein bestimmtes Muster von Wunden – drei bis vier Schüsse auf der linken und rechten Seite der Brust und auch im Leistenbereich –, die durch Drohnen verursacht wurden.

„Wir dachten, dass dies ein Anscheinsbeweis für eine autonome oder halbautonome Drohne war, da ein menschlicher Bediener nicht in der Lage wäre, so schnell mit einer solchen Genauigkeit zu schießen“, sagte Mamode.

Er sagte aber auch, dass die von den meisten Drohnen abgefeuerten Pellets zerstörerischer seien als Kugeln, die einen Körper direkt durchbohren würden. Stattdessen prallten die Pellets im Körperinneren ab.

Ein siebenjähriger Junge – eines der Kinder, das Mamode erzählt hatte, dass es bei einem Bombenangriff gewesen und dann absichtlich von einer Drohne getroffen worden war – kam mit einem aus der Brust hängenden Magen und weiteren Verletzungen an Leber, Milz, Darm und Arterien ins Krankenhaus.

„Er hat das überlebt und ist eine Woche später entlassen worden„, sagte er. ‚Ob er noch lebt, weiß ich nicht.“

‘Sie haben ihn weggebracht und getötet“

Als ein Abgeordneter Mamode fragte, ob er während seiner Arbeit Hamas gesehen habe, lachte der Arzt.

„Ich lache, weil ich diese Frage gestellt habe, als ich dort ankam. „Ist Hamas also im Krankenhaus?“ Und sie haben mich nur ausgelacht“, sagte er.

„Sie sagten: “Es gibt keine Hamas. Es gibt ein paar Kämpfer, die sich in Tunneln verstecken. Es gibt keine Hamas. Es gab nie eine Hamas im Krankenhaus. Jeder hasst Hamas.“

Mamode sagte, dass in anderen Konfliktgebieten Kämpfer normalerweise mit Waffen in das Krankenhaus kommen.

„Das haben wir nie gesehen. Wir durften uns im Krankenhaus frei bewegen„, sagte er.

„Es könnte ein Tunnel darunter gewesen sein. Wer weiß? Aber wenn die Hamas im Krankenhaus ein- und ausgehen würde, wäre das ziemlich offensichtlich gewesen.“

Seine palästinensischen Kollegen berichteten Mamode, dass bei dem Angriff israelischer Streitkräfte auf das Krankenhaus im Februar, bei dem Mitarbeiter getötet und in einem Massengrab mit Patienten beerdigt wurden, viele andere Kollegen verschleppt und inhaftiert worden seien.

Einer von ihnen war ein Atheist. „Er hasste die Hamas und äußerte sich vor dem Krieg sehr lautstark zu diesen Dingen. Er fand den Islam einfach dumm und er fand die Hamas dumm“, sagte Mamode, dass ihm das gesagt worden sei.

„Sie haben ihn einfach mitgenommen und getötet. Das ist los. Soweit ich das beurteilen kann, ist es in Gaza egal, wer du bist. Wenn du ein Palästinenser in Gaza bist, bist du ein Ziel“, sagte er.

Champion sagte, Mamodes Aussage sei ‚tiefgreifend und zutiefst erschreckend‘ gewesen.

Sie sagte: “Angesichts dieser Beweise muss Großbritannien die Aussicht ernst nehmen, dass das humanitäre Völkerrecht in Gaza auf ungeheuerliche Weise gebrochen wurde.“

Die Anhörung des Ausschusses fand statt, nachdem die US-Regierung Israel im vergangenen Monat eine 30-tägige Frist gesetzt hatte, um sicherzustellen, dass mehr Hilfe in den Gazastreifen gelangt. NGOs warnten davor, dass die Lage im Norden des Gazastreifens heute „noch schlimmer ist als vor einem Monat“.

Stunden nachdem Mamode seine Beweise vorgelegt hatte, erklärte die Biden-Regierung, sie werde die Waffenlieferungen an Israel nicht einschränken, wie sie es angedroht hatte, und sagte, Israel habe „eine Reihe von Schritten“ unternommen, um den von ihr gestellten Forderungen nachzukommen.

„Wir sind derzeit nicht zu dem Schluss gekommen, dass die Israelis gegen US-Recht verstoßen“, sagte Vedant Patel, Sprecher des Außenministeriums. “Wir werden weiterhin prüfen, ob sie das US-Recht einhalten. Wir haben einige Fortschritte gesehen. Wir würden uns wünschen, dass noch mehr Änderungen vorgenommen werden.“

