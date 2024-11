https://thecradle.co/articles/short-on-troops-israel-turns-to-mercenaries



Israel hat zu wenig Truppen und greift auf Söldner zurück

Von Mohamed Nader Al-Omari

12. NOVEMBER 2024

Bildnachweis: The Cradle

Der langwierige und beispiellose arabische Widerstand hat die israelischen Truppen- und Reservistenkräfte dezimiert und Tel Aviv gezwungen, nach unkonventionellen Methoden zu suchen – einschließlich der Rekrutierung ausländischer Söldner –, um Israels erschöpftes Militär und seine eskalierenden Kriegsziele aufrechtzuerhalten.

Angesichts des zunehmenden innenpolitischen Drucks, das wahre Ausmaß ihrer militärischen Verluste in Gaza und im Libanon offenzulegen, haben israelische Beamte Zahlen veröffentlicht, die wahrscheinlich nur minimale Zahlen offenbaren werden. Den Daten zufolge wurden seit Beginn der Operation Al-Aqsa Flood am 7. Oktober 2023 etwa 12.000 Soldaten und Offiziere verletzt oder vom Verteidigungsministerium des Besatzungsstaates zur Rehabilitation gezwungen.

Dazu gehören 910 Verwundete bei einem von Israel als „begrenztes Bodenmanöver“ bezeichneten Einsatz, den Tel Aviv an der libanesischen Grenze gestartet hat, sowie der Tod von über 760 Offizieren und Soldaten und 140 vollständig Invaliden. Diese Eingeständnisse, wenn auch selektiv, haben in der israelischen Gesellschaft, die seit der Staatsgründung im Jahr 1948 politisch am stärksten gespalten ist, wachsende Skepsis ausgelöst.

Der Kampf um den Machterhalt

Nach der Entlassung von Verteidigungsminister Yoav Gallant häufen sich die Fragen: Wie will Israel seine Kampftruppen angesichts der tödlichen täglichen Angriffe des libanesischen Widerstands aufrechterhalten?

Der Widerstand religiöser Gruppen, insbesondere der Charedim, gegen die Wehrpflicht hat die Herausforderungen für die Armee noch verschärft – ebenso wie die Absetzung von Gallant, eine Abbrecherquote in der Armee von über 17 Prozent, eine Welle der umgekehrten Einwanderung, die innerhalb eines Jahres eine Million Menschen erreicht hat, die höchste Zahl seit 1948, und die zunehmende Abneigung der traumatisierten Reservisten, auf die schrecklichen Schlachtfelder in Gaza und an der libanesischen Grenze zurückzukehren.

Insbesondere die heimtückische Nordfront ist für die dort stationierten israelischen Soldaten zum Symbol der ständigen Angst vor der Hisbollah geworden, während sich im Südlibanon die Geschichte wiederholt.

Der „enorme Mangel“ an fähigen Kämpfern hat die Regierung von Premierminister Benjamin Netanjahu dazu gezwungen, eine Reihe unkonventioneller Optionen zu prüfen, insbesondere nachdem sich das Mitte Juli verabschiedete Wehrpflichtgesetz für Charedim als unzureichend erwies, um die Personallücke zu schließen.

Rückgriff auf Söldner

Viele dieser Optionen konzentrieren sich auf den Einsatz von Zehntausenden von Söldnern, die Unterstützung westlicher Geheimdienste und die Anwerbung unkonventioneller Kämpfer, darunter jüdische Milizen.

In den letzten sieben Jahrzehnten haben sich die aufeinanderfolgenden israelischen Regierungen geweigert, eine umfassende Migration oder Einbürgerung afrikanischer Juden – der „Falasha“ aus Äthiopien – in ein von Rassismus geprägtes Israel zu fördern, und dies mit ihrem „niedrigeren Status“ gegenüber aschkenasischen und sephardischen Juden begründet.

Daher besitzen nur etwa 80.000 äthiopische Juden, von denen 20.000 im Besatzungsstaat geboren wurden, die israelische Staatsbürgerschaft. Doch heute hat das Verteidigungsministerium, das dringend Arbeitskräfte benötigt, damit begonnen, Falascha, die derzeit wegen des Versuchs der illegalen Einreise nach Israel oder wegen abgelaufener Visa inhaftiert sind, Amnestie zu gewähren.

Diese Männer im Alter zwischen 18 und 40 Jahren werden im Schnellverfahren eingebürgert, unter der Bedingung, dass sie sich verpflichten. Die zionistische Organisation „Al-Harith“ ist ebenfalls in Äthiopien aktiv und rekrutiert und bildet äthiopische Juden aus, denen sie nach dem Krieg die Staatsbürgerschaft, Arbeitsmöglichkeiten und einen Wohnsitz in Israel verspricht. Schätzungen zufolge wurden bis Oktober 2024 mehr als 17.000 Falascha rekrutiert, darunter nur 1.400 Frauen.

Deutschlands Kollaboration bei der Ausbeutung von Asylbewerbern

Eine weitere Initiative der Regierung Netanjahu besteht in der Zusammenarbeit mit deutschen Geheimdiensten und zionistischen Organisationen in Deutschland, um Asylsuchende aus Afghanistan, Libyen und Syrien anzuwerben. In den letzten sieben Monaten haben die „Values Initiative Association“ und die „Deutsch-Israelische Gesellschaft“ (DIG) daran gearbeitet, diese Flüchtlinge aus mehrheitlich muslimischen Ländern, die von Kriegen heimgesucht wurden, als Söldner für Israel anzuwerben.

Mit einem Monatsgehalt zwischen 4.000 und 5.000 Euro und einer beschleunigten Einbürgerung haben sich viele dem Kampf angeschlossen. Berichten zufolge wurden allein zwischen September und Oktober rund 4.000 Einwanderer eingebürgert.

Diese Verschiebung verdeutlicht eine bedeutende Veränderung in der Position Berlins, das einst als Vermittler bei Gefangenenaustauschabkommen zwischen Israel und palästinensischen oder libanesischen Gruppierungen fungierte, nun aber unter dem Deckmantel einer moralischen Verpflichtung gegenüber dem Besatzungsstaat die weltweite Unterstützung der militärischen Ziele Israels lautstark und materiell anführt.

Die deutsche Politik, den Völkermord in Gaza und den Terror im Libanon zu unterstützen, wurde von niemand Geringerem als der Berliner Außenministerin Annalena Baerbock bei ihrem jüngsten Besuch im Libanon und dann in ihrer Rede im Deutschen Bundestag Ende September zum Ausdruck gebracht:

„Deutschland betrachtet die Sicherheit Israels als eine Erweiterung seiner nationalen Sicherheit. Deshalb setzt sich Deutschland für das Recht Israels ein, sich zu verteidigen und jede erdenkliche Hilfe dafür zu leisten.“

Die offene Unterstützung der deutschen Regierung geht über politische Erklärungen hinaus. Das Verteidigungsministerium gab bekannt, dass deutsche Kriegsschiffe im Mittelmeer – die im Rahmen der UNIFIL operieren – nicht identifizierte Drohnen abgeschossen und den israelischen Marines bei Operationen wie der Entführung eines libanesischen Marinekapitäns, der im Verdacht stand, mit der Hisbollah in Verbindung zu stehen, logistische Hilfe geleistet haben.

Die militaristische Allianz und die Rolle Deutschlands bei der Beschaffung von Informationen zur Abwehr von Raketenangriffen der Hisbollah haben Berlins Unterstützung für Tel Aviv weiter gefestigt, angetrieben von dem Wunsch, „die Nazi-Vergangenheit wiedergutzumachen“.

Nach dem Beginn der Operation Al-Aqsa Flood erlegte Deutschland Staatsbürgerschaftsantragstellern aus arabischen und muslimischen Ländern weitere Beschränkungen auf und verlangte von ihnen, Versprechen abzugeben, Israel nicht zu kritisieren oder Sympathien für Palästinenser zu zeigen, als Lackmustest für die Einbürgerung.

Anfang November 2024 führte Deutschland ein Gesetz zur Wehrpflicht für diese arabischen und muslimischen Antragsteller ein und behauptete, damit den Arbeitskräftemangel beheben zu wollen. Diese Wehrpflicht würde jedoch nicht den Dienst in Deutschland beinhalten – eine Bedingung, die viele dieser Flüchtlinge misstrauisch werden ließ, gegen wen und wo sie am Ende kämpfen könnten.

Verzweifelte Zeiten

Israelische Geheimdienste, darunter der Shin Bet und der Mossad, haben auch wieder Kontakt zu Resten der aufgelösten Miliz South Lebanon Army (SLA) aufgenommen, um Verbündete im Libanon zu rekrutieren. Diese Rekruten würden entweder die Stellungen der Hisbollah ausspionieren oder möglicherweise zu den Waffen greifen, sollte es durch Provokationen zu einer regionalen Eskalation kommen, ähnlich wie während des Krieges 1982.

In der Zwischenzeit hat der israelische Geheimdienst mit europäischen Agenturen und Söldnervermittlungsfirmen – darunter Blackwater unter der Leitung des Zionisten Eric Prince – zusammengearbeitet, um europäische Söldner für die Besatzungsarmee anzuwerben.

Obwohl diese Praxis bis ins Jahr 2023 zurückreicht, haben die Rekrutierungsbemühungen in letzter Zeit zugenommen. Wie die spanische Zeitung El Mundo Ende November 2023 berichtete, gab ein 28-jähriger spanischer Söldner namens Vidio Diaz Flores zu, von Blackwater für etwa 4.000 Euro pro Woche angeworben worden zu sein, um in Palästina zu kämpfen. Israel versuchte, diese Art von Rekrutierungsinitiativen geheim zu halten, insbesondere nachdem fünf „ausländische Arbeitskräfte“ getötet wurden, als eine Rakete des Widerstands die Siedlung Metula traf.

Diese Faktoren zusammengenommen zeigen, dass Israel dringend versucht, seine Personalkrise in den Reihen seiner Streitkräfte zu bewältigen, während die Behörden den Einsatz ausländischer Söldner vertuschen, wahrscheinlich um das Image ihrer „unbesiegbaren Armee“ zu schützen.

Tel Avivs Abhängigkeit von Söldnern ähnelt der US-Strategie im Irak nach 2003 – nicht nur als Notlösung für den Rückgang der Arbeitskräfte, sondern auch als Methode, um die strafrechtliche Verantwortlichkeit abzuwenden, da viele dieser Söldner keine israelische Staatsbürgerschaft besitzen.

Die Risse im einst unerschütterlichen Bild der Besatzungsarmee werden immer größer, und es ist alles andere als sicher, ob sie unter dem zunehmenden internen und externen Druck zusammenhalten kann.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten spiegeln nicht unbedingt die von The Cradle wider.

Übersetzt mit Deepl.com

