Israelische Führer schlagen die Kriegstrommeln nach dem Angriff auf die Golanhöhen

Von Maureen Clare Murphy

Rechte und Rechenschaftspflicht

27. Juli 2024

Verletzte Palästinenser werden aus einer Schule evakuiert, in die sie sich nach einem israelischen Luftangriff in Deir al-Balah, im Zentrum des Gazastreifens, geflüchtet hatten, 27. Juli.

Omar Ashtawy APA-Bilder

Bei einem israelischen Luftangriff auf eine Schule, in der Tausende vertriebener Palästinenser untergebracht sind, wurden am Samstag in Deir al-Balah im Zentrum des Gazastreifens mindestens 30 Menschen getötet, die meisten von ihnen Frauen und Kinder.

Israel behauptete, eine Kommandozentrale der Hamas getroffen zu haben, was die Widerstandsgruppe jedoch bestritt.

Videos und Augenzeugenberichte deuten darauf hin, dass die Zivilisten die Hauptlast des Angriffs trugen.

Journalisten der Nachrichtenagentur Associated Press „sahen ein totes Kleinkind in einem Krankenwagen und mit Decken bedeckte Leichen“, berichtete die Nachrichtenagentur.

„Zerschmetterte Wände klafften und Klassenzimmer lagen in Trümmern“, fügte die Agentur hinzu. „Die Menschen durchsuchten die Trümmer, die mit Kissen und anderen Anzeichen von Bewohnern übersät waren.“

Das jüngste Massaker an Zivilisten, die aus ihren Häusern vertrieben wurden, ereignete sich drei Tage, nachdem der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu in seiner Rede vor dem US-Kongress geprahlt hatte, dass die Offensive im Gazastreifen „eines der niedrigsten Verhältnisse von Opfern unter Kämpfern und Nichtkämpfern in der Geschichte der städtischen Kriegsführung“ aufweise.

Außerdem wurden am Samstag in Khan Younis im südlichen Gazastreifen fast zwei Dutzend Palästinenser getötet, wie das Gesundheitsministerium des Gebiets mitteilte.

Ebenfalls am Samstag ordnete das israelische Militär eine neue Evakuierung in einem Teil von al-Mawasi an, dem Küstengebiet im südlichen Gazastreifen, das es einseitig zur humanitären Zone erklärt hatte.

In Wirklichkeit hat Israel al-Mawasi mehrfach angegriffen, und die Palästinenser, von denen viele in den letzten Monaten immer wieder vertrieben wurden, sind in dem Gebiet ohne Infrastruktur und mit geringen Ressourcen zusammengepfercht.

Neue Massenvertreibungsbefehle in Khan Younis. Die israelische Armee ist dabei, die Stadt vollständig zu entvölkern. Einwohner und vertriebene Palästinenser werden aufgefordert, nach al-Mawasi zu gehen, dem schrumpfenden „sicheren Gebiet“, in dem die Armee in den letzten Tagen grausame Massaker verübt hat pic.twitter.com/1wy9mvIizq

– Nicola Perugini (@PeruginiNic) July 27, 2024

Am Freitag, vor der jüngsten Zwangsumsiedlungsanordnung, waren schätzungsweise 190.000 Palästinenser seit Montag gezwungen, aus Khan Younis und Deir al-Balah zu fliehen.

Israel hat vor kurzem die Evakuierung von Teilen von Khan Younis und al-Mawasi unter dem Vorwand angeordnet, dass die Hamas von dort aus Raketen abgefeuert oder andere Aktivitäten in diesem Gebiet durchgeführt habe.

Am Donnerstag behauptete Israel, die Leichen von fünf am 7. Oktober getöteten Israelis aus einem Tunnel in der so genannten humanitären Zone geborgen zu haben.

Da es jedoch keinen wirklichen Sieg auf dem Schlachtfeld gibt, macht Israel das Leben für die Zivilbevölkerung noch gefährlicher, um der Hamas in den Verhandlungen über einen Gefangenenaustausch mehr Zugeständnisse abzuringen und den Weg für einen Waffenstillstand in Gaza zu ebnen.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums beläuft sich die offizielle Zahl der Opfer seit dem 7. Oktober auf 39.250 Tote und 90.600 Verletzte.

Die tatsächliche Zahl der Todesopfer im Gazastreifen ist viel höher, da Tausende von Menschen unter den Trümmern vermisst werden oder ihre Leichen noch nicht aus den Straßen geborgen wurden.

Der Euro-Med Human Rights Monitor schätzt, dass mindestens weitere 51.000 Palästinenser in der Zwischenzeit an den Folgen der israelischen Belagerung des Gazastreifens und des vorsätzlichen Zusammenbruchs des medizinischen Sektors in dem Gebiet sowie der weitreichenden Zerstörung der Infrastruktur und der Massenvertreibung der Zivilbevölkerung gestorben sind, was zur Ausbreitung von Krankheiten geführt hat.

„Die natürliche Sterblichkeitsrate stieg von schätzungsweise 3,5 pro 1.000 Menschen vor dem Beginn des Völkermords auf 22 pro 1.000 Menschen während des Völkermords“, so Euro-Med Monitor.

Auf der Grundlage der von ihren Teams vor Ort gesammelten und von den zuständigen Institutionen erhaltenen Informationen schätzt die in Genf ansässige Gruppe, dass seit dem 7. Oktober 10 Prozent der Bevölkerung des Gazastreifens getötet, verletzt oder vermisst worden sind.

Angriff auf Majdal Shams

In Majdal Shams, einer drusischen Stadt auf den Golanhöhen – dem seit 1967 von Israel besetzten syrischen Gebiet -, tötete ein Geschoss mindestens 11 Menschen, die meisten von ihnen Kinder, die sich auf einem Sportplatz versammelt hatten.

Daniel Hagari, Israels oberster Militärsprecher, sagte, dies sei der schwerste Vorfall, der Zivilisten seit dem 7. Oktober betroffen habe, und behauptete, die Opfer seien israelische Staatsbürger, obwohl die Syrer auf den Golanhöhen seit jeher die israelische Staatsbürgerschaft ablehnen.

Israel verwies auf einen Raketenangriff der Hisbollah, doch die libanesische Widerstandsgruppe erklärte, dass dies nicht mit dem Angriff in Majdal Shams in Verbindung stehe.

Der Leiter der Außenpolitik der Europäischen Union, Josep Borrell, verurteilte das „Blutbad“ in Majdal Shams und forderte „eine unabhängige internationale Untersuchung dieses inakzeptablen Vorfalls“.

Seine Äußerungen sind ein Hinweis darauf, dass selbst Israels engste Verbündete die Eile Tel Avivs, der Hisbollah die Schuld zu geben, skeptisch sehen und verhindern wollen, dass der Vorfall als Vorwand für eine weitere Eskalation oder einen totalen Krieg benutzt wird.

Es ist höchst unwahrscheinlich, dass die Hisbollah Majdal Shams angegriffen hätte, das von syrischen Drusen bewohnt wird, die die israelische Besetzung und Kolonisierung ihres Landes ablehnen und sich dagegen wehren.

Die Hisbollah beanspruchte jedoch vier Angriffe als Vergeltung für einen israelischen Angriff in Kfarkila im Südlibanon, bei dem vier Kämpfer getötet wurden.

Die Widerstandsgruppe hat ihre Reaktionen auf die israelischen Angriffe, von denen viele libanesische Zivilisten, darunter auch Kinder, getötet haben, mit großer Zurückhaltung kalibriert.

Die Vergeltungsmaßnahmen der Hisbollah zielten darauf ab, den Druck auf Israel zu erhöhen, ohne dabei rote Linien zu überschreiten, die Israel einen Vorwand liefern würden, einen Krieg gegen den Libanon zu beginnen, der wahrscheinlich ebenso verheerend wäre wie der im Gazastreifen geführte.

Hasan Nasrallah, der Generalsekretär der Hisbollah, hat wiederholt erklärt, dass die libanesische Widerstandsgruppe den Beschuss Israels nur dann einstellen würde, wenn ein Abkommen zur Beendigung des Gaza-Krieges erzielt wird.

Netanjahu ist nach wie vor das Haupthindernis für eine Einigung mit der Hamas im Gazastreifen und hat erneut neue Forderungen aufgestellt, die ein hochrangiger israelischer Unterhändler als „Todesstoß für die Verhandlungen“ bezeichnete.

Der ungenannte Beamte sagte der Tel Aviver Zeitung Haaretz diese Woche, dass der Premierminister „wissentlich versucht, die Verhandlungen in eine Krise zu stürzen, weil er glaubt, er könne seine Position verbessern“.

Der hochrangige Unterhändler fügte hinzu, dass er „ein unkalkulierbares Risiko mit dem Leben der Geiseln eingeht“, da zwei weitere Israelis, die am 7. Oktober gefangen genommen und in Gaza festgehalten wurden, am Montag in Abwesenheit für tot erklärt wurden.

Eine militärische Konfrontation zwischen der Hisbollah und Israel mit hoher Intensität wäre sowohl für den Libanon als auch für Israel mit Sicherheit verheerend.

Nach einer Einschätzung der US-Geheimdienste ist es unwahrscheinlich, dass Israel in einem solchen Szenario Erfolg hat. Und während Washington Israel im Gazastreifen freie Hand lässt, bemüht sich die Regierung Biden um eine Deeskalation der Spannungen entlang der so genannten Nordfront Israels, da sie einen regionalen Flächenbrand befürchtet, der nicht mehr eingedämmt werden könnte.

Die Tatsache, dass die Hisbollah die Verantwortung für den Angriff in Majdal Shams nachdrücklich abstreitet, deutet darauf hin, dass sie ein solches Szenario unbedingt vermeiden möchte.

Der Anführer der Widerstandsgruppe übernahm die Verantwortung und entschuldigte sich für eine Rakete, die während des Krieges 2006 auf Haifa einschlug und zwei palästinensische Kinder tötete, was sein Dementi am Samstag glaubhaft machte.

Die arabischsprachige Zeitung Arab 48 berichtete unter Berufung auf örtliche Berichte, dass „zum jetzigen Zeitpunkt nicht bestätigt werden kann, ob es sich um eine Drohne, eine Granate oder eine Abfangrakete handelte“, die auf Majdal Shams niederging.

Arab 48 zitierte den israelischen Armeerundfunk mit der Meldung, dass aus Militärkreisen verlautete, eine schwere Rakete sei auf Majdal Schams gefallen und die Luftwaffe untersuche, warum sie nicht abgefangen worden sei.

Israelische Führer schlagen die Kriegstrommeln

Unabhängig davon, woher das Geschoss kam, verschwendete die israelische Führung keine Zeit, um nach dem Massensterben in Majdal Shams die Kriegstrommeln zu schlagen, das einen Vorwand für eine umfassende militärische Konfrontation mit der Hisbollah liefern könnte.

Außenminister Israel Katz sagte dem israelischen Nachrichtensender Channel 12, er habe mit Netanjahu gesprochen, der seinen Besuch in den USA am Samstag nach dem Angriff in Majdal Schams früher als geplant beendet hatte.

Katz sagte: „Es besteht kein Zweifel, dass die Hisbollah alle roten Linien überschritten hat“, und fügte hinzu: „Wir stehen vor einem totalen Krieg“.

Walid Jumblatt, ein ehemaliger libanesischer Abgeordneter und hochrangiges Mitglied der drusischen Gemeinschaft in diesem Land, verurteilte die Angriffe auf Zivilisten und betonte, dass „die Geschichte und die Gegenwart des israelischen Feindes voll von Massakern ist, die er ohne Gnade an Zivilisten verübt hat und weiterhin verübt.“

Jumblatt, der nach eigenen Angaben mit Amos Hochstein, dem US-Diplomaten, der mit der Deeskalation der Spannungen zwischen Israel und der Hisbollah beauftragt ist, gesprochen hat, rief zur Wachsamkeit gegenüber Israels langjährigen Bemühungen auf, „Zwietracht zu schüren, die Region zu fragmentieren und ihre Komponenten ins Visier zu nehmen“.

Übersetzt mit deepl.com

