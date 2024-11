https://www.middleeasteye.net/news/israeli-hooligans-provoke-clashes-amsterdam-after-chanting-anti-palestinian-slogans



Israelische Hooligans provozieren in Amsterdam Zusammenstöße, nachdem sie anti-palästinensische Slogans skandiert haben

Von Huthifa Fayyad und Areeb Ullah

Veröffentlicht am: 8. November 2024

Reisende Fans beschimpfen Einheimische und reißen Palästina-Flaggen herunter, bevor es zu Kämpfen mit niederländischen Jugendlichen kommt

Israelische Maccabi-Tel-Aviv-Anhänger zünden am 7. November in Amsterdam, Niederlande, Leuchtraketen an (Reuters)

Israelische Hooligans provozierten am Donnerstag in Amsterdam Zusammenstöße mit niederländischen Jugendlichen, nachdem sie rassistische, anti-arabische Parolen gerufen, Flaggen palästinensischer Herkunft heruntergerissen und eine Schweigeminute für die Opfer der Überschwemmungen in Spanien ignoriert hatten.

Anreisende Fans von Maccabi Tel Aviv sorgten am Mittwoch und Donnerstag in verschiedenen Teilen der niederländischen Hauptstadt vor ihrem Uefa-Europa-League-Spiel gegen den Amsterdamer Club Ajax für Ärger.

Laut der Tageszeitung AD wurden Hooligans dabei beobachtet, wie sie in der Nacht vor dem Spiel mindestens zwei palästinensische Flaggen von der Fassade von Häusern der Anwohner entfernten.

Ein arabischer Taxifahrer wurde ebenfalls von einer Gruppe angegriffen, die anscheinend zu den israelischen Fans gehörte. Die Polizei gab jedoch an, dass sie die Nationalität der Angreifer nicht ermitteln konnte, da keine Festnahmen vorgenommen wurden.

Eine Gruppe israelischer Fans, die sich am Mittwoch auf dem Dam-Platz versammelt hatte, wurde dabei gefilmt, wie sie Auseinandersetzungen mit Einheimischen provozierte und einige von ihnen mit „Fuck you“ und „Fuck you Palestine“ beschimpfte.

Vor dem Spiel am Donnerstag wurden Fans auf dem Weg zum Stadion Johan Cruyff Arena mit den Worten „Lasst die IDF [israelische Armee] die Araber ficken“ gesehen.

Sie weigerten sich auch, an einer Schweigeminute vor dem Anpfiff für mindestens 200 Menschen teilzunehmen, die bei den Überschwemmungen in Valencia ums Leben kamen.

Die Polizei hat keine Verhaftungen von israelischen Fans bekannt gegeben, die vor dem Spiel an provokativen Handlungen beteiligt waren.

Die Bürgermeisterin von Amsterdam, Femke Halsema, hatte auch einen pro-palästinensischen Protest vom Stadion weg verlegt, der von einer Gruppe von Demonstranten geplant worden war, die ihre Unzufriedenheit darüber zum Ausdruck bringen wollten, dass das israelische Team zu Gast war.

Inmitten der Provokationen gegen Araber in der Stadt kam es vor und nach dem Spiel und bis spät in die Nacht zu Zusammenstößen zwischen den israelischen Hooligans und einigen Jugendlichen.

In den sozialen Medien geteiltes Filmmaterial zeigte, wie Menschen aufeinander losgingen und die Polizei eingriff. Andere Videos zeigten, wie Menschen einige der israelischen Fans angriffen und verfolgten.

Middle East Eye konnte das Filmmaterial nicht unabhängig überprüfen.

Ein Polizeisprecher sagte, fünf Menschen seien ins Krankenhaus eingeliefert und 62 festgenommen worden.

Die israelische Zeitung Haaretz berichtete, dass 10 Israelis verwundet wurden und der Kontakt zu mindestens zwei weiteren verloren gegangen sei.

Halsema sagte am Freitag, dass die genaue Zahl der Verletzten und Verhafteten insgesamt noch unklar sei. Sie sagte, die Behörden seien noch dabei, das volle Ausmaß des Vorfalls zu ermitteln.

Gewalttätige israelische Fans

Rechtsextreme israelische Ultras sind für ihre verbale und körperliche Gewalt gegen Palästinenser berüchtigt.

Im März schlugen reisende Fans von Maccabi Tel Aviv in Athen vor dem Spiel ihrer Mannschaft gegen die griechische Mannschaft Olympiacos einen Mann brutal zusammen, der eine palästinensische Flagge trug.

Anfang des Jahres hatte die Rechtegruppe FairSquare an Uefa-Präsident Aleksander Ceferin geschrieben und den europäischen Fußballverband wegen „Doppelmoral“ kritisiert, weil er russische Mannschaften seit Februar 2022 von seinen Wettbewerben ausgeschlossen hatte, sich aber weigerte, einen ähnlichen Schritt gegen Israel auszuschließen.

„Sie als unschuldige Opfer von Antisemitismus darzustellen, ist eine grobe Verdrehung der Tatsachen“

– Nicholas Mcgeehan, Gründer von FairSquare

Nicholas Mcgeehan, einer der Gründer von FairSquare, wies auf die Vorgeschichte rassistischer Gesänge von Fans von Maccabi Tel Aviv hin und kritisierte, dass die niederländischen Behörden sie als „unschuldige Opfer von Antisemitismus“ darstellten.

„Die ranghöchsten israelischen Politiker, darunter auch Premierminister Benjamin Netanjahu, haben rechtsextreme Fußballfans in Israel offen umworben und im Gegenzug deren gewalttätige Unterstützung erhalten. Der gut dokumentierte Rassismus und die Gewalt, die von den Fans von Maccabi Tel Aviv in Amsterdam an den Tag gelegt wurden, spiegeln die Schlägereien der israelischen Regierung in Gaza und im Libanon wider“, sagte McGeehan gegenüber MEE.

„Das entschuldigt nicht die Gewalt, die den Fans von Maccabi Tel Aviv angetan wurde, aber sie als unschuldige Opfer des Antisemitismus darzustellen, ist eine grobe Verdrehung der Tatsachen.

„Um den europäischen Fußball von der Art von genozidalen Gesängen zu befreien, die wir von den Fans von Maccabi Tel Aviv gehört haben, sollte die UEFA den israelischen Fußballverband an seine Verpflichtungen gemäß Artikel 7(7) seiner Statuten erinnern, rassistisches Verhalten zu unterbinden, und angemessene Sanktionen verhängen, wenn der IFA nicht handelt.“

Niederländische Politiker verurteilen eigene Bürger

Der niederländische Premierminister Dick Schoof bezeichnete die Ausschreitungen als „inakzeptable antisemitische Angriffe“, versäumte es jedoch, die Angriffe der Hooligans auf niederländische Staatsbürger zu erwähnen.

In einem Beitrag auf X sagte Schoof, er habe mit seinem israelischen Amtskollegen Benjamin Netanjahu gesprochen und ihm versichert, dass „die Täter aufgespürt und strafrechtlich verfolgt werden“.

Israels Präsident trifft den niederländischen Rechtspolitiker Geert Wilders in Amsterdam

Mehr lesen »

Geert Wilders, ein anti-muslimischer und pro-israelischer Anführer der größten Partei in der niederländischen Regierung, bezeichnete die Ausschreitungen als „Pogrom“ und „Judenjagd“.

Er erwähnte auch nicht die Angriffe der israelischen Hooligans und forderte stattdessen die Verhaftung und Ausweisung des von ihm als „multikultureller Abschaum“ bezeichneten Personenkreises, der an den Auseinandersetzungen beteiligt war.

Auch Netanjahu und andere israelische Politiker bezeichneten die Ausschreitungen als antisemitisch, wobei einige sie mit dem von der Hamas angeführten Angriff auf Südisrael vom 7. Oktober verglichen.

Der Premierminister gab bekannt, dass er die Entsendung von zwei Rettungsflugzeugen in die Niederlande angeordnet habe, um die Fans zu evakuieren.

Das israelische Militär erklärte, es bereite sich auf eine Rettungsmission vor, die von den niederländischen Behörden koordiniert werde.

Der internationale Sprecher des Militärs, Nadav Shoshani, gab jedoch später auf X bekannt, dass die Mission nicht nach Amsterdam aufbrechen werde.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …