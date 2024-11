Amsterdam- Baerbock: Angriffe auf israelische Fußball-Fans „zutiefst beschämend“. Warum informiert sich AA Baerbock nicht erst einmal über den tatsächlichen Hergang der Vorfälle, wenn sie ich schon, wieder einmal „vorlaut“ bemüßigt fühlt, „an der Seite Israels zu stehen“? Evelyn Hecht-Galinski

„Israelische Fans hatten die Menschen in der Gegend mit rassistischen Beleidigungen und Liedern provoziert, die Texte wie „keine Schulen in Gaza, weil es keine Kinder mehr gibt“ und „Lasst die IDF gewinnen, um die Araber zu ficken“ enthielten. Einige rissen auch palästinensische Flaggen herunter, was die Einheimischen zu Vergeltungsmaßnahmen veranlasste.“

https://thecradle.co/articles/israel-bars-soldiers-from-going-to-the-netherlands-after-pro-genocide-mob-sparks-street-violence



Israel verbietet Soldaten die Einreise in die Niederlande, nachdem ein Pro-Völkermord-Mob Straßengewalt auslöst

Zu den Zusammenstößen kam es, nachdem israelische Fußballfans Beleidigungen gegen Araber skandierten, die Schweigeminute für die Flutopfer von Valencia unterbrachen und in der ganzen Stadt palästinensische Flaggen von Privatgrundstücken rissen und damit gegen das Gesetz verstießen

News Desk

8. NOVEMBER 2024

(Bildnachweis: Beeld JEROEN JUMELET/ANP)

Die israelische Armee teilte am 8. November mit, dass Soldaten nicht in die Niederlande reisen dürfen, nachdem pro-palästinensische niederländische Fußballfans in Amsterdam israelische Anhänger des Teams Maccabi Tel Aviv angegriffen hatten – einige von ihnen sind Soldaten im Militär.

„In Übereinstimmung mit der Einschätzung der Situation wurde beschlossen, allen IDF-Soldaten bis auf weiteres die Einreise in die Niederlande zu verbieten“, so die israelische Armee in einer Erklärung.

„Ausnahmeanträge werden individuell geprüft“, fügte die Erklärung hinzu.

Der niederländische Ministerpräsident Dick Schoof sagte am Freitag über X, dass er die Nachrichten aus Amsterdam nach den ‚völlig inakzeptablen antisemitischen Angriffen auf Israelis‘ mit Abscheu verfolgt habe.

„Ich stehe in engem Kontakt mit allen Beteiligten. Gerade eben habe ich in einem Gespräch mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu betont, dass die Täter aufgespürt und strafrechtlich verfolgt werden.“

Das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bezeichnete den Vorfall als „schrecklich“, und auch mehrere andere israelische Politiker und Beamte äußerten sich empört.

Tausende Israelis warten auf ihre Evakuierung aus dem Land. Tel Aviv hat die Entscheidung, eine Rettungsmission der israelischen Armee zu entsenden, rückgängig gemacht. „Es wurde entschieden, dass es nicht notwendig ist, eine professionelle Rettungsmission in die Niederlande zu schicken“, so das Büro von Netanjahu. Stattdessen sollen die Bemühungen darauf konzentriert werden, Israelis mit zivilen Flügen zurückzubringen.

Nach Angaben der Amsterdamer Polizei wurden fünf Personen ins Krankenhaus eingeliefert und 62 festgenommen. Die Polizei gab an, eine umfassende Untersuchung der in dieser Nacht begangenen Gewalttaten eingeleitet zu haben.

Die Amsterdamer Bürgermeisterin Femke Halsema sagte, sie arbeite daran, das volle Ausmaß der Gewalt gegen die Israelis zu ermitteln, und fügte hinzu, dass die Zahl der Verletzten oder Festgenommenen noch unklar sei.

Der Vorfall ereignete sich am 8. November vor einem Fußballspiel zwischen der niederländischen Mannschaft AFC Ajax und der israelischen Mannschaft Maccabi Tel Aviv im Rahmen der UEFA Europa League.

In den sozialen Medien wurden mehrere Videos veröffentlicht, die niederländische Fans, einige davon arabischer und türkischer Abstammung, zeigen, wie sie israelische Fans belästigen oder angreifen.

„Das ist für die Kinder, Arschloch“, hört man einen Fan in einem der Videos zu einem Israeli sagen. ‚Befreit Palästina jetzt, befreit Palästina jetzt. Wollt ihr Kinder töten?‘ Weitere ähnliche Videos tauchten im Internet auf.

Ein Israeli landete schließlich im Amsterdamer Kanal, nachdem er verfolgt worden war. ‚Sag, dass Palästina befreit werden soll, und wir gehen‘, sagt einer der Fans, wie in den Aufnahmen in den sozialen Medien zu sehen ist. Andere wurden Berichten zufolge in den Kanal geworfen.

Israelische Fans hatten die Menschen in der Gegend mit rassistischen Beleidigungen und Liedern provoziert, die Texte wie „keine Schulen in Gaza, weil es keine Kinder mehr gibt“ und „Lasst die IDF gewinnen, um die Araber zu ficken“ enthielten. Einige rissen auch palästinensische Flaggen herunter, was die Einheimischen zu Vergeltungsmaßnahmen veranlasste.

Der Vorfall kommt zu einer Zeit, in der die pro-palästinensische Stimmung in der Welt des Fußballs einen Aufschwung erlebt.

Die Fans von Paris Saint-Germain (PSG) entfalteten am Mittwoch vor dem Spiel ihrer Mannschaft gegen Atletico Madrid im Rahmen der UEFA Champions League ein riesiges Transparent mit der Aufschrift „Free Palestine“. Der französische Innenminister Bruno Retailleau bezeichnete dies als „inakzeptabel“ und kündigte an, dass er vom Verein „Erklärungen“ verlangen werde.

Die UEFA erklärte, dass PSG keine „disziplinarischen“ Maßnahmen zu erwarten habe, „da das entfaltete Transparent in diesem Fall nicht als provokativ oder beleidigend angesehen werden kann“.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …