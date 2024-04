Israeli artist closes Biennale pavilion, calls for Gaza ceasefire Ruth Patir says the exhibition represents a huge opportunity for young artists, but the situation in Gaza was „so much bigger than me.“

Israelische Künstlerin schließt Biennale-Pavillon und fordert Waffenstillstand für Gaza

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Die New York Times

16. April 2024

Ruth Patir sagt, die Ausstellung sei eine große Chance für junge Künstler, aber die Situation in Gaza sei „so viel größer als ich“.

„Ruth Patir, die Vertreterin Israels auf der italienischen Biennale in Venedig, bestätigte, dass ihre Ausstellung im Pavillon nicht eröffnet wird, bis „ein Waffenstillstand und ein Abkommen über die Freilassung der Geiseln“ erreicht sind.

Auf einem Schild des israelischen Teams, das an die Tür des Pavillons geklebt wurde, ist zu lesen: „Der Künstler und die Kuratoren des israelischen Pavillons werden die Ausstellung eröffnen, wenn ein Waffenstillstand und ein Abkommen über die Freilassung der Geiseln erreicht ist.“

„Israel“ hat seinen eigenen Pavillon in den Giardini, dem Park, in dem das alle zwei Jahre stattfindende Kunstfestival neben 28 anderen Ländern stattfindet.

„Ich hasse es“, sagte Patir in einem Interview über ihre Entscheidung, „aber ich denke, es ist wichtig.“

Die Biennale, die am Samstag eröffnet wird, sei eine große Chance für junge Künstlerinnen und Künstler, aber die Situation in Gaza sei „so viel größer als ich“, sagte Patir und fuhr fort, dass sie im Moment nichts anderes tun könne, als ihre Ausstellung zu schließen.

Tamar Margalit, eine israelische Kuratorin, die zusammen mit Patir und Mira Lapidot, einer weiteren Kuratorin, an der Entscheidung beteiligt war, erklärte, dass die Entscheidung einer Künstlerin, die „Israel“ bei einer wichtigen internationalen Veranstaltung vertritt, von israelischen Gesetzgebern zurückgewiesen werden könnte.

Margalit erklärte, dass die Ausstellungsvideos, die animierte Bilder von antiken Fruchtbarkeitsstatuen mit Trauer und Wut zeigen, immer noch durch die Fenster des Pavillons gesehen werden können.

Patir behauptete, ihre Kunst spiegele ihre Traurigkeit und Frustration über die Gräueltaten in Gaza wider, und fügte hinzu, die Emotionen in dem Film „fühlten sich genau so an wie die Erfahrung, in diesem Moment zu leben.“

Voreingenommenheit der Biennale

Die Gruppe Art Not Genocide Alliance (ANGA) veröffentlichte im Februar einen offenen Brief, der von ehemaligen und zukünftigen Teilnehmern der Biennale von Venedig unterzeichnet wurde und die Teilnahme Israels an der Veranstaltung verurteilte.

In der Petition heißt es: „Jede offizielle Darstellung Israels auf der internationalen Kulturbühne ist eine Bestätigung seiner Politik und des Völkermords in Gaza“, und es wird betont, dass „die Biennale einem völkermörderischen Apartheidstaat eine Plattform bietet“.

Obwohl die Ausstellung als „Fruchtbarkeitspavillon“ bezeichnet wird, behauptete Patir, dass es sich eher um eine Erkundung des Drucks auf Frauen handelt, Mütter zu werden. Sie weinte regelmäßig über „Israels“ Aktionen in Gaza und sagte, sie habe an den Protesten in „Tel Aviv“ teilgenommen.

„Es war fast wie ein Trigger“, so Patir, „diese gebrochenen Frauen in Relation zu all den Bildern in den Nachrichten zu sehen.“

Die Petition bezeichnete es als „Doppelmoral“, Israel die Teilnahme an der Biennale zu gestatten, da die Organisation Südafrika während der Apartheid ausschloss und Russland 2022, als der Krieg in der Ukraine begann.

Das Thema der diesjährigen Biennale lautet „Fremde überall“.

Der Kurator Adriano Pedrosa erklärte, dass der Hintergrund der diesjährigen Ausstellung „eine Welt ist, die von zahlreichen Krisen in Bezug auf die Bewegung und die Existenz von Menschen über Länder, Nationen, Territorien und Grenzen hinweg geprägt ist, die die Gefahren und Tücken von Sprache, Übersetzung und ethnischer Zugehörigkeit widerspiegeln und Unterschiede und Ungleichheiten zum Ausdruck bringen, die durch Identität, Nationalität, Rasse, Geschlecht, Sexualität, Reichtum und Freiheit bedingt sind.“

