Israelische Siedler beschlagnahmen unter dem Deckmantel des Krieges besetztes Land im Westjordanland

Von Fayha Shalash in Umm Safa, besetztes Westjordanland

Veröffentlicht am: 5. Oktober 2024

Während die Welt auf Gaza blickt, enteignen Siedler – oft mit Unterstützung der israelischen Armee – Palästinenser gewaltsam ihres angestammten Landes

Die Palästinenserin Alice Kisiya (rechts), deren Familienland von bewaffneten israelischen Siedlern übernommen wurde, konfrontiert am 22. August 2024 einen Siedler in der Gegend von al-Makhrour im besetzten Westjordanland in der Nähe von Beit Jala (AFP/Hazem Bader)

Hussein Khasib lebt in ständiger Angst, weil er weiß, dass er und seine Familie die nächsten sein könnten.

Während im vergangenen Jahr ein Großteil der Aufmerksamkeit der Welt auf den Krieg im Gazastreifen gerichtet war, wurden mehrere Bewohner von Umm Safa – einem malerischen Dorf nur 12 km nördlich von Ramallah – von bewaffneten Siedlern aus ihren Häusern vertrieben, oft mit Unterstützung der Armee Israels.

Gewalt durch Siedler ist kein neues Phänomen im besetzten Westjordanland, wo große Teile des Territoriums unter ziviler und militärischer Kontrolle Israels stehen.

Doch seit Ausbruch des Krieges gegen Gaza haben Landenteignungen und gewalttätige Angriffe, die darauf abzielen, Palästinenser zur Aufgabe ihrer Häuser zu zwingen, stark zugenommen. Die Angriffe fielen mit weitreichenden Bewegungseinschränkungen zusammen, durch die Palästinenser keinen Zugang zu Städten, Ortschaften und Dörfern mehr hatten.

In den letzten Monaten begannen die Siedler – ermutigt durch die Wahl rechtsextremer Persönlichkeiten aus der Siedlungsbewegung – mit der Einebnung der Berge al-Shami und Ras in der Nähe von Umm Safa, mit dem Ziel, das Gebiet in einen Siedlungsaußenposten zu verwandeln.

Die Bewohner berichteten Middle East Eye, dass sie abgewiesen wurden, als sie sich an die israelischen Behörden wandten, um Hilfe zu erhalten, und aufgefordert wurden, mit Dokumenten zurückzukehren, die ihr rechtmäßiges Eigentum an den Grundstücken belegen.

Nach einer umfangreichen Suche legten sie Dokumente vor, die Hunderte von Jahren bis in die osmanische Zeit zurückreichen und belegen, dass sie tatsächlich die rechtmäßigen Eigentümer waren.

„Wir wandten uns an die israelische Zivilverwaltung in der Hoffnung, dass sie die Siedler daran hindern würde, unser Land zu beschlagnahmen. Letztendlich teilten sie [die israelischen Beamten] uns mit, dass das Land Staatseigentum sei und wir es nicht nutzen dürften“, berichtete Khasib gegenüber MEE.

Im Jahr 1995 wurde das Westjordanland durch das Oslo-Abkommen in drei Zonen aufgeteilt, die als Gebiete A, B und C bekannt sind.

„Der Terrorismus, der von Siedlermilizen ausgeübt wird, ist der Grund, warum viele Beduinengemeinschaften das Gebiet verlassen haben“

– Hassan Malihat, Direktor der al-Baidar-Organisation für die Verteidigung der Rechte der Beduinen

Gebiet C, das etwa 60 Prozent des Westjordanlands umfasst, sollte „schrittweise in die palästinensische Gerichtsbarkeit überführt werden“. Doch nach einem gescheiterten Friedensprozess, bei dem Israel sich weigerte, seine Besatzung zu beenden und sich militärisch zurückzuziehen, bleibt das Gebiet weiterhin vollständig unter israelischer militärischer und ziviler Kontrolle.

Khasib berichtete MEE, dass das Land, das derzeit planiert wird, nur 15 Meter von seinem Haus entfernt liegt. Seit die Siedler mit den Bauarbeiten begonnen haben, haben er und seine Brüder Mitteilungen erhalten, in denen sie aufgefordert werden, ihre Häuser abzureißen.

„Wir leben jeden Tag in der Hölle“, sagte ein verzweifelter Khasib.

„Wir können nachts nicht schlafen, weil sie nicht nur [das Land] planieren, sondern auch unsere Häuser angreifen. Sie wollen, dass wir gehen, damit sie den ganzen Berg übernehmen können.“

Kriegsvorteile nutzen

Laut dem Dorfrat von Umm Safa haben israelische Siedler versucht, die Siedlungen Halamish (Neve Tzuf) und Ateret zu verbinden, die errichtet wurden, nachdem Hunderte Palästinenser von ihrem angestammten Land vertrieben worden waren.

In den 1990er Jahren wurden außerdem etwa 600 Dunam (60 Hektar) Land des Dorfes beschlagnahmt, um die Hauptstraße zu den Siedlungen zu bauen.

Derzeit leben nur noch 720 Palästinenser in Umm Safa, von denen viele nicht über das Land verfügen, um neue Häuser zu bauen. Inzwischen hat Israel die östlichen und westlichen Eingänge des Dorfes geschlossen, wodurch die Bewegungsfreiheit von Zivilisten und Händlern stark eingeschränkt wird.

Nach Angaben von Einwohnern, Menschenrechtsgruppen und Experten ist die Situation in Umm Safa nicht neu und Teil eines umfassenderen Vorstoßes von Siedlern und der israelischen Regierung, den Krieg in Gaza auszunutzen, um den Druck auf palästinensische Gemeinden zu erhöhen, zu fliehen.

Anfang dieses Jahres genehmigten die israelischen Behörden die Beschlagnahme von 12,7 Quadratkilometern Land im Jordantal, was darauf hindeutet, dass es sich um die größte einzelne Aneignung seit den Osloer Verträgen von 1993 handelt.

Israelische Siedler versammeln sich am 26. September 2024 im Dorf Umm Safa im Westjordanland, während mit Bauarbeiten zur Einebnung palästinensischen Landes begonnen wird (Fayha Shalash/MEE)

Viele der 700.000 Israelis, die illegal im besetzten Ostjerusalem und im Westjordanland leben, sind von dem, was sie als religiöse Mission betrachten, motiviert, das historische Land Israel dem jüdischen Volk zurückzugeben.

Laut Peace Now, einer israelischen Gruppe, die sich für eine Zweistaatenlösung und das Ende der israelischen Besetzung palästinensischer Gebiete einsetzt, hat die israelische Regierung „Millionen Dollar für den Schutz kleiner, nicht lizenzierter jüdischer Farmen“ im Westjordanland und „die Sicherung kleiner Siedlungsaußenposten mit dem Ziel, sie zu vollwertigen Siedlungen auszubauen“ bereitgestellt.

Im Juli veröffentlichte Dokumente zeigten, dass die israelische Regierung, die die Siedler unterstützt, heimlich Geld in nicht genehmigte Außenposten fließen ließ, die von den mehr als 100 offiziell anerkannten Siedlungen getrennt sind.

„Ich rufe meinen Bruder an und weiß, dass er nicht abnehmen wird“: Die Qual palästinensischer Amerikaner über Gaza

Mehr lesen »

Einige dieser Außenposten wurden mit Gewalt von Siedlern gegen Palästinenser in Verbindung gebracht und werden von den USA sanktioniert.

Im vergangenen Jahr gab das Ministerium für Siedlungen und nationale Missionen unter der Leitung von Orit Strock, einer rechtsextremen Politikerin, die der Partei Jewish Home angehört, bekannt, dass 75 Millionen Schekel (19,7 Millionen US-Dollar) im Haushalt für die Bereitstellung von „Sicherheitsausrüstung für entstehende Siedlungen“ bereitgestellt wurden, ein Begriff, der sich auf die nicht genehmigten jüdischen Farmen und Siedlungsaußenposten im Westjordanland bezieht.

Die Gelder, die in den Ausbau der Siedlungen geflossen sind, gingen mit einem starken Anstieg der Gewalt von Siedlern gegen palästinensische Männer, Frauen und Kinder einher.

Laut Angaben der Kommission für den Widerstand gegen die Mauer und die Siedlungen haben Siedler in der ersten Hälfte dieses Jahres mindestens 1.334 Angriffe auf Palästinenser im gesamten Westjordanland verübt und dabei mindestens sieben Palästinenser getötet.

Im gleichen Zeitraum errichteten Siedler mindestens 28 Siedlungsaußenposten, darunter auch Viehzucht- und Landwirtschaftsaußenposten, während die israelische Regierung Studien zu 83 Strukturplänen durchführte, die 13.730 Siedlungseinheiten umfassten, von denen sich 8.511 im Westjordanland und 6.723 in Jerusalem befanden.

Die internationale Gemeinschaft muss eingreifen

Das Jordantal im Osten des Westjordanlands hat sich zu einem der Gebiete entwickelt, die am anfälligsten für Siedlungserweiterungen und Gewalt durch Siedler sind. Menschenrechtsorganisationen verzeichnen fast täglich Angriffe gegen Palästinenser.

Hassan Malihat, der Generalbeauftragte der al-Baidar-Organisation für die Verteidigung der Rechte der Beduinen, erklärte gegenüber MEE, dass Israel Siedler, die das Jordantal kontrollieren wollen, ermutigt habe, indem es ihnen die Errichtung von Siedlungen für die Viehzucht erlaube.

Er sagte, dass Beduinen regelmäßig von Siedlerbanden angegriffen würden, die Vieh stehlen, palästinensische Kinder angreifen und Häuser und Schulen angreifen, einschließlich Brandanschlägen.

„Der Terrorismus, der von Siedlermilizen ausgeübt wird, ist der Grund, warum viele Beduinengemeinschaften gewaltsam vertrieben wurden“, sagte er gegenüber MEE.

Laut Malihat wurden nach den Anschlägen vom 7. Oktober im Süden Israels mindestens 3.000 Angriffe auf Beduinengemeinschaften verübt, was dazu führte, dass mindestens 40 Beduinengemeinschaften aus ihren Häusern fliehen mussten.

Siedlerterrorismus: Palästinenser werden zu Gefangenen in ihrem eigenen Heimatland

Mehr lesen »

„Die lokale Bevölkerung leidet unter dem Fehlen jeglichen Rechtsschutzes, da die israelische Armee die Siedler bei diesen Angriffen unterstützt, die nicht individuell oder zufällig sind.

„Die internationale Gemeinschaft ist nun dafür verantwortlich, einzugreifen und die Rechte der Menschen zu schützen, damit sie auf ihrem Land bleiben können“, fügte er hinzu.

Für andere hat sich die Entstehung von Hirten-Siedlungen als neue Taktik herausgestellt, die darauf abzielt, Palästinenser zu vertreiben.

Jamal Juma, Experte für Siedlungen und Koordinator der Kampagne „Stop the Wall“, erklärte gegenüber MEE, dass Israel, nachdem es die Wirksamkeit der Errichtung neuer Siedlungen im Jordantal und in der Nähe von Beduinengemeinschaften erkannt hatte, neue Taktiken entwickelte, um das Leben in palästinensischen Dörfern auf den Kopf zu stellen.

Laut Juma wurden seit 2018 mindestens 115 pastorale Außenposten errichtet. Viele entstanden im Jordantal und dehnten sich dann auf weiter entfernte Dörfer aus.

„Diese Außenposten isolieren die Bewohner vollständig von ihrem Land, sodass sie sich aufgrund der Gefahr von Angriffen durch schwer bewaffnete Siedler und die israelische Armee nicht dorthin trauen“, sagte er.

Auf diese Weise lassen sich die Ländereien leicht kontrollieren, ohne dass Beschlagnahmungsanordnungen, militärische Anordnungen oder israelische Gerichtsentscheidungen erforderlich sind, und sie erstrecken sich von den Bergen von Ramallah bis hin zum Jordantal.

„Wenn wir uns eine Karte der Zone C ansehen, wird das für die Palästinenser ein Schock sein“, sagte er.

„Die palästinensischen Gemeinden werden kontinuierlich geschwächt und mit Siedlungsaußenposten belagert, um sie zum Verlassen zu zwingen.“

Übersetzt mit Deepl.com

