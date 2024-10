https://english.almayadeen.net/articles/analysis/one-year-since-al-aqsa-flood



Ein Jahr seit der Al-Aqsa-Flut

Von David Miller

5. Oktober 2024

Der Zionismus wird heute mehr denn je geschmäht. Nach einem Jahr des Völkermords steht der Zionismus vor einer Niederlage. Sein Ende kann nicht früh genug kommen. Am 7. Oktober 2023 und dem Beginn der Al-Aqsa-Flut durch die Kräfte des palästinensischen Widerstands sah die Lage noch ganz anders aus. Was hat die Regierung der Kolonie nach einem Jahr der Verfolgung des angeblichen Ziels, die Hamas zu besiegen, vorzuweisen?

Zunächst einmal befindet sich die Wirtschaft in einer Krise

Der IWF schätzte das BIP „Israels“ im Jahr 2023 auf 564 Milliarden US-Dollar und das Pro-Kopf-BIP auf 58.270 US-Dollar (Platz 13 weltweit), eine Zahl, die mit anderen hoch entwickelten Ländern vergleichbar ist.

Doch im letzten Quartal 2023 schrumpfte das BIP laut Zahlen des Zentralen Statistikamtes des Regimes um jährlich 19,4 %.

Der Bausektor beispielsweise verlangsamte sich in den ersten beiden Kriegsmonaten um fast ein Drittel. Auch die Landwirtschaft litt darunter, in einigen Gebieten ging die Produktion um ein Viertel zurück.

Eine Beschreibung der Situation in der Nähe von Gaza in der spanischen Zeitung El Pais erklärt:

Tausende ausländische Arbeitskräfte (hauptsächlich Thailänder, aber auch Nepalesen und Tansanier) kehrten nach der Ermordung und Entführung Dutzender ihrer Landsleute in ihr Land zurück. Palästinensischen Tagelöhnern – der anderen wichtigen Arbeitskraft – wurden ihre Einreisegenehmigungen entzogen (Bewohner des Gazastreifens) oder ausgesetzt (Bewohner des Westjordanlands). Hinzu kommt, dass viele Israelis, die in der Landwirtschaft arbeiteten, in andere Teile des Landes evakuiert oder als Reservisten einberufen wurden.

Es wird geschätzt, dass bis zu 60.000 israelische Unternehmen im Jahr 2024 aufgrund von Personalmangel, Unterbrechungen der Lieferkette und schwindendem Geschäftsvertrauen schließen müssen.

Der Hafen von Eilat im Süden der zionistischen Besatzungsmacht meldete im Juli Konkurs an, da die Aktivitäten aufgrund der Blockade der Ansar Allah für die Schifffahrt am Roten Meer um 85 % zurückgegangen waren. Wenn die Nordfront mit der Hisbollah vollständig geöffnet wird, werden alle Häfen „Israels“ außer Betrieb sein, insbesondere Haifa. Die einzige Ausnahme ist Aschdod im Zentrum der Kolonie, das jedoch leicht mit Raketen aus dem Libanon, dem Irak, dem Jemen und natürlich dem Iran zu erreichen ist.

Die Normalisierung der zionistischen Entität mit ihren Nachbarn wurde rückgängig gemacht. Im Dezember hieß es, die Normalisierung befinde sich nun in einer „Neustart“-Situation, und im September dieses Jahres erklärte sogar der de-facto-Herrscher von Saudi-Arabien, das Königreich werde keine Beziehungen zu „Israel“ aufnehmen, bis ein palästinensischer Staat geschaffen worden sei.

Das von China ausgehandelte Abkommen zwischen Saudi-Arabien und dem Iran zog auch das saudische Regime aus dem Jemen ab und ermöglichte es Ansar Allah, seine erstaunlich erfolgreiche Blockade am Roten Meer zu starten.

Am bemerkenswertesten ist vielleicht, dass das Bild des Regimes und seines Militärs als ausgefeilte Militärstrategen durch den Beginn der Al-Aqsa-Flut selbst und durch die offensichtliche Tatsache, dass der palästinensische Widerstand in Gaza nach einem Jahr nicht besiegt ist, gründlich untergraben wurde. Am 19. Juni erklärte der Sprecher der israelischen Besatzungstruppen, Konteradmiral Daniel Hagari, gegenüber Channel 13 News, dass das Ziel, die Führung des Gazastreifens zu beseitigen, unerreichbar sei.

Diese Sache mit der Zerstörung der Hamas, damit die Hamas verschwindet – das ist einfach Sand in die Augen der Öffentlichkeit streuen … Jeder, der glaubt, wir könnten die Hamas eliminieren, liegt falsch.

Tatsächlich steht der Zionismus in allen Bereichen vor einer Niederlage. Dies wird sogar in der Presse in der Siedlerkolonie behauptet.

Die sichtbarste und greifbarste Veränderung im Westen war die Erosion der Unterstützung für die absteigende Entität.

Dies hat sich vor allem in einer deutlichen Polarisierung manifestiert. Die Masse der Weltöffentlichkeit ist pro-palästinensischer geworden und äußert sich auch lauter dazu. Aber ebenso gibt es eine kleine Gegentendenz von Zionisten, die in ihrer Verherrlichung der Tötung von Frauen und Kindern immer extremer werden und pro-palästinensische Demonstranten auf der ganzen Welt, von Australien bis in die USA, gewaltsam angreifen.

Die Israelis werden immer völkermörderischer, und nur 19 % sind bereit zu sagen, dass der zionistische Völkermord „zu weit gegangen ist“.

In Gaza und im Westjordanland hat die Unterstützung für die Hamas zugenommen, während die Palästinensische Autonomiebehörde noch unbeliebter geworden ist.

Die öffentliche Meinung in den USA und Großbritannien sowie weltweit hat sich zugunsten der Palästinenser verschoben.

Wir können die Verschiebung auch daran erkennen, dass die Glaubwürdigkeit der wichtigsten zionistischen Argumente zusammengebrochen ist.

Das sogenannte Recht „Israels“ auf Selbstverteidigung wurde vor allem von Persönlichkeiten wie der UN-Berichterstatterin Francesca Albanese heftig kritisiert.

Auch die Idee, dass „Israel“ ein Existenzrecht hat oder dass es existieren sollte, ist unter Beschuss geraten. Eine britische Meinungsumfrage zeigte kürzlich, dass beeindruckende 54 % der 18- bis 24-Jährigen der Aussage zustimmten, dass „der Staat Israel nicht existieren sollte“. Nur 21 % waren anderer Meinung.

Es ist bemerkenswert, dass die Hauptwaffe der Zionisten an Schlagkraft verliert. Der Vorwurf des „Antisemitismus“ hat an Wirkung verloren und wird nun offen verspottet.

Es ist klar, dass die Zionisten versuchen, die Auswirkungen des Völkermords herunterzuspielen, indem sie versuchen, die offiziellen palästinensischen Zahlen der Toten und Verletzten zu untergraben. Es wird auch regelmäßig behauptet, dass die Besatzungstruppen ihre eigenen Opferzahlen herunterspielen.

Einer der wichtigsten Unterschiede besteht darin, dass die Glaubwürdigkeit des Regimes und des Zionismus stark beschädigt wurde. Dies ist zunächst auf die weltweite Erkenntnis zurückzuführen, dass Hasbara, die israelische Propaganda, nicht wahrheitsgemäß ist. Noch schädlicher ist jedoch die mutwillige Grausamkeit und Brutalität des Völkermords und insbesondere das Jubeln darüber, das von so vielen gezeigt wird. „Israel“ entpuppt sich als zutiefst kranke, ja unheilbar kranke Gesellschaft. Der Zionismus ist weltweit in ähnlicher Weise befleckt.

Enthauptete Babys, 1200 zivile Opfer, Vergewaltigungen – all dies erwies sich als unbegründete Erfindung.

Aber schlimmer noch, sie waren nur ein Bruchteil der Brutalität, die von den Besatzungstruppen mit scheinbarer Freude und zitternder Aufregung ausgeübt wurde.

Für viele war es erschreckend zu sehen, dass ihre Befürworter in der zionistischen Bevölkerung der USA und Großbritanniens mitmachten.

Der Zionismus wird heute mehr denn je geschmäht. Nach einem Jahr des Völkermords steht der Zionismus vor einer Niederlage. Sein Ende kann nicht früh genug kommen.

David Miller ist ein investigativer Journalist, Rundfunksprecher und Akademiker. Er ist Gründer und Co-Direktor der Lobbying-Überwachungsorganisation Spinwatch und Herausgeber von Powerbase.info.

