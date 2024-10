https://www.jonathan-cook.net/blog/2024-10-04/bbc-interview-hamas-state-propaganda/



BBC-Interview mit stellvertretendem Hamas-Chef ist eine Fallstudie in staatlicher Propaganda

Von Jonathan Cook

4. Oktober 2024

News at Ten warnt: „Viele werden seine Äußerungen abscheulich finden“, als Khalil al-Hayya Angriffe auf israelische Zivilisten bedauert, einen Waffenstillstand fordert und bereit für eine Zwei-Staaten-Lösung zu sein scheint

Die BBC macht sich nicht mehr die Mühe, die Tatsache zu verbergen, dass ihr Nachrichtendienst nichts weiter als der willige Propagandakanal des britischen Staates ist.

Gestern Abend in den „News at Ten“ sicherte sich der Nahost-Redakteur Jeremy Bowen ein seltenes Interview mit dem stellvertretenden politischen Chef der Hamas, Khalil al-Hayya.

Moderator Clive Myrie leitete den Beitrag mit einer Warnung ein: „Viele werden seine Äußerungen abscheulich finden.“ Aber die einzige Person, die abscheuliche Behauptungen aufstellte, war Myrie selbst, als er im Interview feststellte, dass der Hamas-Führer „behauptet, das palästinensische Volk sei seit mehreren Jahrzehnten Gewalt durch Israel ausgesetzt“.

Nein, Clive. Das höchste Gericht der Welt, der Internationale Gerichtshof, sowie alle großen Menschenrechtsorganisationen sind zu dem Schluss gekommen, dass die kriegerische militärische Besetzung des palästinensischen Territoriums durch Israel illegal und gewalttätig ist – nicht als Behauptung, sondern als unbestreitbare Tatsache.

Israels Weigerung, einen palästinensischen Staat anzuerkennen und den Palästinensern Selbstbestimmung zuzugestehen; Israels Bau hunderter illegaler Siedlungen auf palästinensischem Land und die Umsiedlung israelischer Juden, oft Milizgruppen, in diese Siedlungen; Israels 17-jährige Belagerung des Gazastreifens; und Israels kollektive Bestrafung des palästinensischen Volkes, um es zu zwingen, sich diesen Demütigungen zu unterwerfen, sind alles Formen struktureller Gewalt. Auch das ist keine Behauptung. So beurteilt das Völkerrecht, was Israel getan hat und tut.

Als Nächstes verlangte Myrie von Bowen eine ausführliche Rechtfertigung dafür, warum die BBC einem politischen – nicht militärischen – Hamas-Führer Sendezeit einräumte. Man beachte, dass al-Hayyas Chef Ismail Haniyeh von Israel ermordet wurde, während er an Verhandlungen über einen Waffenstillstand beteiligt war. Wie eine Art Gangster ermordete Israel den Mann auf der anderen Seite des Tisches, mit dem es eigentlich verhandeln sollte.

Die BBC hat natürlich nichts davon als Kontext für ihr Interview geliefert. Sie war zu sehr damit beschäftigt, Israel und die britische Regierung mit Entschuldigungen und Warnungen zu beschwichtigen, bevor sie einen seltenen Einblick in die Sichtweise der Hamas bot.

Was hat al-Hayya also gesagt, das so „abscheulich“ war? Hier sind die wichtigsten Punkte, die al-Hayya in dem Interview angesprochen hat – Sie können sich seine genauen Worte über diesen Link anhören – unter Bowens hauptsächlich feindseligen Fragen:

1. Die Hamas startete ihren Angriff am 7. Oktober, weil die Welt Gaza vergessen hatte, während Israel das winzige Gebiet durch seine 17-jährige Belagerung langsam erwürgte. Die Hamas wollte Gaza wieder auf den Radar der internationalen Gemeinschaft bringen und hatte beschlossen, dass dies nur durch militärische Maßnahmen möglich war.

2. Den Kämpfern der Hamas war befohlen worden, am 7. Oktober keine israelischen Zivilisten, sondern nur israelische Besatzungssoldaten anzugreifen. Die Hamas befürwortet keine Angriffe auf Zivilisten. Allerdings hielten sich einige Personen nicht an diesen Plan.

3. Israel, nicht die Hamas, ist für die Zerstörung des Gazastreifens verantwortlich, wie die Bombardierung von Schulen, Unterkünften und Krankenhäusern beweist. Die Tötung von 1.200 Menschen durch die Hamas kann nicht als Rechtfertigung dafür dienen, dass Israel mehr als 50.000 Menschen im Gazastreifen getötet hat. Israel ist „von der Gier nach Zerstörung motiviert“.

4. Der Vorwurf, dass die Hamas die Menschen in Gaza als „menschliche Schutzschilde“ benutzt, ist nicht wahr. „Sie [Israel] zerstörten Moscheen auf den Köpfen ihrer Besitzer, als es keine Kämpfer gab. Sie zerstörten Häuser und Hochhäuser, als niemand darin war … Das ist alles israelische Propaganda.“

5. Netanyahu ist derjenige, der einen Waffenstillstand verhindert. Selbst wenn sich die Hamas heute ergeben würde, würde die nächste Generation in Gaza den Kampf wieder aufnehmen, weil das palästinensische Volk seine Freiheit will und ein legitimes Recht auf Widerstand gegen die Besatzung hat. „Die Menschen müssen verstehen, dass Israel die ganze Region in Brand stecken will.“

6. Die Palästinenser brauchen einen Staat und Selbstbestimmung, und die palästinensischen Flüchtlinge ein Recht auf Rückkehr in ihre Heimat, wenn sich die Lage in der Region jemals beruhigen soll.

7. Es ist Israel, das versucht, das palästinensische Volk zu vernichten, nicht die Palästinenser, die Israel zerstören. „Gebt uns unsere Rechte, gebt uns einen vollständig souveränen palästinensischen Staat … Israel erkennt weder eine Ein-Staaten-Lösung noch eine Zwei-Staaten-Lösung an. Israel lehnt alles ab.“

8. [Antwort auf die Frage, ob er sich selbst als Terrorist betrachte] „Ich strebe nach Freiheit und verteidige mein Volk. Für die Besatzer sind wir alle Terroristen – die Anführer, die Frauen und die Kinder. Sie haben gehört, wie uns die israelischen Anführer bezeichnet haben: Wir sind alle Tiere.“

Nun kann man darüber diskutieren, ob al-Hayyas Aussagen korrekt oder wahrheitsgemäß sind oder ob er aufrichtig ist. Aber nichts von dem, was er hier sagt, kann als „abscheulich“ angesehen werden – es sei denn, man ist ein Handlanger Israels. Er bedauert Angriffe auf Zivilisten, er beschuldigt Israel, die Zerstörung des Gazastreifens herbeigeführt zu haben, er macht Netanjahu dafür verantwortlich, dass er einen Waffenstillstand blockiert, und er scheint bereit zu sein, sich mit einer Zweistaatenlösung abzufinden, obwohl er nicht glaubt, dass Israel dem zustimmen wird.

Tatsächlich sind seine Äußerungen weitaus moderater und weitaus weniger aufrührerisch als die Aussagen, die Netanjahu und die meisten Mitglieder der politischen und militärischen Führung Israels regelmäßig treffen. Netanjahu wird, wie Sie sich vielleicht erinnern, vom Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit gesucht, während das Land, das er führt, vor Gericht steht, weil sein Schwestergericht, der Internationale Gerichtshof, davon ausgeht, dass Netanjahu einen „plausiblen Völkermord“ angestiftet und beaufsichtigt hat. Nicht, dass die BBC diese beiden Tatsachen jemals erwähnen würde.

Und doch stellt der staatliche Sender Äußerungen von Netanjahu oder anderen israelischen Politikern – wie dem selbsternannten faschistischen Finanzminister Bezalel Smotrich – nie irgendeine Art von Warnung voran, geschweige denn eine, die viele Zuschauer als „abscheulich“ empfinden könnten.

Und wenn wir schon dabei sind: Wenn die Äußerungen von al-Hayya der Maßstab sind, wie konnte dann Keir Starmer mit seiner Bemerkung, Israel habe das Recht, palästinensische Zivilisten der Lebensmittel, des Wassers und des Brennstoffs zu berauben – das heißt, sie kollektiv zu bestrafen, indem man sie verhungern lässt – von der BBC nicht auch als „abscheulich“ eingestuft werden?

Es wird immer schwieriger zu leugnen, dass die BBC nicht über die Geschehnisse im Nahen Osten berichtet. Sie stellt die Ereignisse in einem aggressiven Rahmen dar, um Israel als Opfer der Ereignisse darzustellen und es so bei der Durchführung eines Völkermords in Gaza und dem Beginn eines zweiten Massakers im Libanon zu unterstützen.

