Israelische Soldaten führen Razzia durch und ordnen Schließung des Al-Jazeera-Büros in Ramallah an

Schwer bewaffnete und maskierte israelische Soldaten führen eine Razzia im Al-Jazeera-Büro im besetzten Westjordanland durch und erteilen eine 45-tägige Schließungsanordnung.

Von Al Jazeera Staff

22. September 2024

Israelische Soldaten haben das Al-Jazeera-Büro in Ramallah im besetzten Westjordanland durchsucht und dem in Doha ansässigen Nachrichtensender befohlen, seine Tätigkeit einzustellen, inmitten eines zunehmenden israelischen Vorgehens gegen die Medienfreiheit.

Schwer bewaffnete und maskierte israelische Soldaten drangen gewaltsam in das Gebäude ein, in dem sich das Al-Jazeera-Büro befindet, und überreichten dem Büroleiter des Senders im Westjordanland, Walid al-Omari, am frühen Sonntagmorgen die 45-tägige Schließungsverfügung.

Al-Omari sagte, dass das israelische Militär dem Sender in der Schließungsverfügung „Anstiftung und Unterstützung von Terrorismus“ vorwarf.

Jivara Budeiri von Al Jazeera berichtete, dass israelische Streitkräfte in der Nähe des Al Jazeera-Büros und des al-Manara-Platzes im Herzen der besetzten Stadt im Westjordanland Tränengas eingesetzt hätten. Sie fügte hinzu, dass israelische Soldaten ihre Kameras beschlagnahmt hätten. Budeiri sagte, sie befürchte, dass das Militär versuchen könnte, die Archive von Al Jazeera zu zerstören, die im Büro gelagert werden.

Israelische Militärfahrzeuge verließen Ramallah nach der Razzia.

Al Jazeeras Nida Ibrahim sagte am Telefon aus Ramallah, dass die Razzia im Westjordanland und die Schließungsanordnung „nicht überraschend“ kämen, nachdem zuvor die Berichterstattung aus Israel verboten worden war.

„Wir haben gehört, dass israelische Beamte damit gedroht haben, das Büro zu schließen. Wir haben gehört, dass die Regierung darüber diskutiert und den Militärherrscher im besetzten Westjordanland gebeten hat, den Kanal zu schließen und abzuschalten. Aber wir [hatten] nicht erwartet, dass es heute passieren würde“, sagte Ibrahim.

„Die Wahrheit auslöschen“

Die Razzia am Sonntag kommt nur wenige Monate, nachdem die israelische Regierung Al Jazeera im Mai den Betrieb in Israel untersagt hatte, als Folge des verheerenden Krieges in Gaza, der durch die ununterbrochenen Bombardierungen in den letzten 11 Monaten in Schutt und Asche gelegt wurde.

Die ursprüngliche Schließungsverfügung galt ebenfalls für 45 Tage, wurde aber verlängert, und die Journalisten von Al Jazeera können immer noch nicht aus dem Land berichten

Nach der Razzia äußerte Büroleiter al-Omari Bedenken, was israelische Soldaten mit dem Büro anstellen könnten.

„Wenn Journalisten auf diese Weise ins Visier genommen werden, dann immer mit dem Ziel, die Wahrheit auszulöschen und die Menschen daran zu hindern, die Wahrheit zu erfahren“, sagte er.

Das staatliche Medienbüro in Gaza bezeichnete den israelischen Schritt als “ohrenbetäubenden Skandal“

„Wir fordern alle Medienorganisationen und Gruppen, die sich weltweit mit Menschenrechten befassen, auf, dieses abscheuliche Verbrechen zu verurteilen … das ist eine eklatante Verletzung der Presse- und Medienfreiheit“, hieß es.

Mostafa Barghouti, Generalsekretär der Palästinensischen Nationalinitiative, sagte, Israel habe rechtlich gesehen kein Recht, ein Büro in Ramallah zu schließen, das in Gebiet A unter die Sicherheits- und Zivilverwaltung der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) fällt Er fügte hinzu, dass die Betriebslizenz von Al Jazeera von der Palästinensischen Autonomiebehörde ausgestellt wurde.

„Das ist das wahre Gesicht Israels, eines Landes, das behauptet, eine Demokratie zu sein und die Pressefreiheit zu unterstützen“, sagte er.

Izzat al-Risheq, Mitglied des Politbüros der Hamas, bezeichnete die Schließungsanordnung als „Vergeltungsmaßnahme gegen seine professionelle Rolle bei der Aufdeckung der Verbrechen der Besatzung gegen unser Volk“.

Er sagte: „Die Schließung des Al-Jazeera-Büros ist der Höhepunkt des erklärten Krieges gegen Journalisten, die dem systematischen zionistischen Terrorismus ausgesetzt sind, der darauf abzielt, die Wahrheit zu verbergen.“

Journalisten töten und zum Schweigen bringen

Medienrechtsgruppen haben die israelische Regierung für ihre Einschränkungen und Angriffe auf Journalisten scharf kritisiert, insbesondere auf palästinensische Reporter vor Ort in Gaza inmitten des anhaltenden Krieges Israels gegen die belagerte Enklave

Seit Beginn des Krieges im Oktober letzten Jahres haben israelische Streitkräfte laut einer Aufstellung des Government Media Office 173 Journalisten getötet. Internationale Journalisten durften nicht unabhängig aus Gaza berichten.

Zu den getöteten Journalisten gehören Ismail al-Ghoul und Samer Abudaqa von Al Jazeera

Der arabische Korrespondent von Al Jazeera, Ismail Abu Omar, wurde im Februar bei einem israelischen Angriff schwer verletzt.

Angriffe auf Reporter von Al Jazeera gab es jedoch schon vor dem Krieg in Gaza.

Im Jahr 2022 töteten israelische Streitkräfte die erfahrene Al-Jazeera-Korrespondentin Shireen Abu Akleh, während sie aus Jenin im besetzten Westjordanland berichtete

Ein Jahr zuvor bombardierte das israelische Militär auch einen Turm, in dem sich die Büros des Senders in Gaza befanden.

Al Jazeera verurteilte das Verbot der Berichterstattung innerhalb Israels Anfang dieses Jahres und bezeichnete es als „kriminelle Handlung, die die Menschenrechte und das Grundrecht auf Zugang zu Informationen verletzt“.

„Israels anhaltende Unterdrückung der freien Presse, die als Versuch angesehen wird, seine Aktionen im Gazastreifen zu verschleiern, verstößt gegen das Völkerrecht und das humanitäre Völkerrecht“, erklärte der Sender in einer Stellungnahme im Mai

„Die gezielte Tötung von Journalisten, Verhaftungen, Einschüchterungen und Drohungen durch Israel werden Al Jazeera nicht von seinem Engagement für die Berichterstattung abhalten.“

Die Razzia am Sonntag unterstreicht die strenge Kontrolle Israels über das besetzte Westjordanland, einschließlich der Gebiete, die angeblich unter der Gerichtsbarkeit der Palästinensischen Autonomiebehörde stehen, wie Ramallah.

Sie findet zwei Tage nach der überwältigenden Abstimmung der Generalversammlung der Vereinten Nationen für ein Ende der israelischen Besatzung statt

Rami Khouri, ein Fellow an der American University of Beirut, sagte auch, dass die Razzia Teil einer langjährigen israelischen Politik sei, mit der versucht werde, „echte Nachrichten über Palästinenser oder darüber, was der Staat Israel den Palästinensern antut“, zu verhindern.

Khouri sagte jedoch gegenüber Al Jazeera, dass die Schließung des Büros „die Welt nicht davon abhalten wird, zu erfahren, was vor sich geht, und zwar dank der Hunderte mutiger palästinensischer Journalisten“ und anderer ausländischer Journalisten im Westjordanland und in Israel

Quelle: Al Jazeera

Übersetzt mit Deepl.com

