Das Massaker von Sabra und Schatila 1982 und die Aggression „Israels“ 2024

Von B. Hamzah Rifaat

22. September 2024

An seinem 42. Jahrestag sollte das Massaker von Sabra und Schatila Teil des globalen kollektiven Bewusstseins bleiben, da „Israels“ Aktionen im Jahr 2024 unschuldige palästinensische und libanesische Leben gefährden.

Der 42. Jahrestag des Massakers von Sabra und Schatila im Jahr 1982 ist eine eklatante Erinnerung an „Israels“ historische ethnische Säuberung von Palästinensern und Libanesen. Damals fiel das zionistische Regime in den Libanon ein und massakrierte Palästinenser und Muslime in der Hauptstadt Beirut. Die Brutalität und das Ausmaß des Massakers lassen es als Völkermord einstufen und bleiben im kollektiven Bewusstsein der Palästinenser verankert, die weiterhin tägliche Bombardierungen, außergerichtliche Tötungen und Gewalt durch dieselbe zionistische Entität erdulden müssen.

Bei genauer Betrachtung lassen sich Parallelen zwischen dem Völkermord in Sabra und Schatila im Jahr 1982 und den „israelischen“ unerbittlichen Angriffen gegen die Hisbollah im Libanon ziehen, die mit den Mordserien in Gaza einhergehen.

Genau diese Parallelen sind der Grund, warum das Massaker von Sabra und Schatila durch „Israel“ niemals in Vergessenheit geraten darf.

Das Massaker von 1982

„Israels“ Gründung im Jahr 1948 und die anschließende Besetzung palästinensischer Gebiete führten zu einer massiven Abwanderung von Palästinensern, die im Libanon Zuflucht suchten. Im Libanon brauten sich jedoch 1975 ethnische und religiöse Spannungen zusammen, was zum Teil auf die einzigartige demografische Zusammensetzung des Landes zurückzuführen war, das aus Christen, Drusen, Schiiten und sunnitischen Muslimen besteht. Darüber hinaus begünstigte die parlamentarische Struktur des Landes libanesische Christen auf Kosten anderer religiöser Gruppen, was nach 1975, dem Jahr, in dem der Libanon in einen Bürgerkrieg stürzte, zu einer Verschärfung der religiösen Spaltungen führte. Der Konflikt verschlimmerte sich weiter, als verschiedene ausländische Mächte in den Konflikt verwickelt wurden, der etwa 15 Jahre andauerte.

In diesem Zusammenhang beschloss „Israel“, seine opportunistischen und expansionistischen Ziele zu verfolgen. Dazu gehörten ausländische Einmischung, Aggression gegen eine ethnische Bevölkerung auf fremdem Territorium und dreiste Einmischung in die inneren Angelegenheiten des Libanon. Nachdem „Israel“ in den 1970er Jahren PLO-Freiheitskämpfer im Libanon angegriffen und massakriert hatte, diente der versuchte Mord an seinem Botschafter im Vereinigten Königreich, Shlomo Argov, als Vorwand für die Invasion des Libanon und den Angriff auf PLO-Freiheitskämpfer. Israelische Historiker, darunter auch Befürworter des Völkermords an den Palästinensern wie Benny Morris, bestritten jedoch solche Behauptungen und erklärten, dass der Mordanschlag auf Argov von Abu Nidal verübt wurde, einem Überläufer aus Yasser Arafats Fatah-Fraktion innerhalb der PLO, der zuvor bereits viele PLO-Mitglieder getötet hatte.

Doch trotz des Mangels an Beweisen und der anschließenden Verurteilung des Attentats durch die PLO „fiel Israel“ 1982 in den Libanon ein und wurde dabei von abtrünnigen libanesischen Politikern wie Bachir Pierre Gemayel unterstützt, der die libanesischen Streitkräfte anführte, eine christlich-rechte Miliz, die während des Bürgerkriegs gegen libanesische Muslime kämpfte. Gemayel wurde schließlich von seinem maronitischen Glaubensgenossen Habib Shartouni, einem Mitglied der Syrischen Sozialnationalistischen Partei, ermordet. Seine Ermordung veranlasste jedoch den damaligen zionistischen Sicherheitsminister Ariel Sharon, die israelische Besetzung Westbeiruts zu fordern, was einen Verstoß gegen das frühere Abkommen „Israels“ mit den Vereinigten Staaten darstellte, die libanesische Hauptstadt nicht zu besetzen. Voller Wut über die Ermordung von Kataebs Gemayel schürte Ariel Sharon negative Gefühle und nutzte die christliche Wut, indem er zur Invasion von Sabra und Schatila aufrief und die falsche Behauptung verbreitete, die PLO sei für Gemayels Tod verantwortlich.

Sharon sagte auch berüchtigterweise:

„Wir werden sie töten. Sie werden nicht dort gelassen. Ihr werdet sie nicht retten. Ihr werdet diese Gruppen internationaler Terroristen nicht retten. Wenn ihr nicht wollt, dass die Libanesen sie töten, werden wir sie töten.“

Nach der Invasion des Libanon und Sharons Belagerung von Beirut kam es in Sabra und Schatila zu einem brutalen Völkermord an 3.500 Zivilisten, von denen die meisten Palästinenser und libanesische Muslime waren. Dabei verstümmelten die israelischen Truppen und Kataeb-Milizen Leichen und vergewaltigten massenhaft Frauen und Kinder, was die Generalversammlung der Vereinten Nationen dazu veranlasste, das Massaker als Völkermord zu deklarieren. Es wurden auch Klagen und Verfahren gegen Ariel Sharon eingeleitet, was schließlich dazu führte, dass er sein Amt als Sicherheitsminister verlor.

Das Ausmaß des Massakers stellte „staatlich geförderten“ Terrorismus dar. Wenn man ins Jahr 2024 vorspult, stellt man fest, dass „Israels“ strategische Berechnung dieselbe geblieben ist.

Die Pager-Angriffe der Hisbollah im Jahr 2024 und „Israels“ Hang zur Zerstörung

„Israels“ rücksichtsloser elektronischer Terroranschlag gegen Kämpfer und Zivilisten der Hisbollah in Beirut im Jahr 2024 zeigt die Vorliebe des zionistischen Regimes für die Zerstörung des Libanon und Palästinas, wie sie bereits 1982 zu beobachten war. Die Pager-Angriffe forderten Tausende von Opfern im Libanon und sind das jüngste Beispiel dafür, dass „Israel“ asymmetrische Kriegsführung einsetzt, die staatliche Souveränität verletzt und das Völkerrecht missachtet, um sein engstirniges, engstirniges Ziel zu erreichen, den Widerstand gegen die Besatzung sowohl im Libanon als auch in Palästina zu beseitigen. Der von Netanyahu selbst geäußerte Wunsch, Beirut in Gaza zu verwandeln, kommt in Form der Zerschlagung der Hisbollah, einer Organisation, die aus der Besetzung des Libanon durch „Israel“ im Jahr 1982 und den schrecklichen Angriffen von Sabra und Schatila hervorgegangen ist. In vielerlei Hinsicht steht die Hisbollah für den Widerstand des libanesischen Volkes, seiner Unterstützerbasis und seiner palästinensischen Brüder, die seit 1948 die Besatzung durch „Israel“ und den „staatlich geförderten Terrorismus“ erdulden mussten.

Tatsächlich war es 1982 das Ziel von Ariel Sharon, die PLO und die palästinensischen Flüchtlinge im Libanon zu eliminieren, während sich 2024 die Aufmerksamkeit auf den Angriff auf die Hisbollah zusammen mit der Hamas verlagert hat. Es sollte angemerkt werden, dass beide Organisationen Befreiungsbewegungen sind und beide unter den Kollateralschäden des israelischen Terrorismus gelitten haben. Massaker in Flüchtlingslagern im Jahr 1982 spiegeln ähnliche Fälle von Angriffen auf das Lager al-Maghazi in Gaza und das Zeltlager Rafah im Jahr 2023-24 wider, was ein Beweis für „Israels“ ruchlose Versuche ist, Bevölkerungen zu eliminieren.

In Wahrheit ist das Massaker von Sabra und Schatila im Jahr 1982 ein Beweis für den Völkermord „Israels“ am libanesischen Volk, seine Abneigung gegen den palästinensischen und libanesischen Widerstand und seine Vorliebe für „Staatsterrorismus“, wenn die Nakba von 1948 den palästinensischen Völkermord symbolisiert.

An seinem 42. Jahrestag sollte das Massaker von Sabra und Schatila Teil des globalen kollektiven Bewusstseins bleiben, da die Handlungen „Israels“ im Jahr 2024 das Leben unschuldiger Palästinenser und Libanesen gefährden.

Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Al Mayadeen wider, sondern geben ausschließlich die Meinung des Verfassers wieder.

Moderator/Moderatorin, Analyst und Gaststipendiat am Stimson Center in Washington D.C., 2016.

