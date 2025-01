https://www.middleeasteye.net/live/live-five-palestinians-die-israeli-detention-over-past-24-hours



Live: Israelische Streitkräfte greifen indonesisches Krankenhaus an und drohen Patienten mit Zwangsausweisung

3. Januar 2025

Israelische Angriffe in der Nacht töten 26 Palästinenser in Gaza

Wichtigste Punkte

Zivilschutz in Gaza sagt, er habe keine Kapazitäten mehr, um auf Notfälle zu reagieren

Fünf von Israel getötete Kinder in vermeintlicher Gaza-Schutzzone: Unicef

Zahl der Todesopfer in Gaza übersteigt 45.600

Erdogan verspricht weitere Bemühungen um Waffenstillstand im Gazastreifen

vor 9 Minuten

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat das Engagement der Türkei für einen Waffenstillstand im Gazastreifen bekräftigt und betont, dass die Gewalt Israels gegen die Palästinenser beendet werden muss.

Israelische Armee meldet zwei Raketenabschüsse aus dem nördlichen Gazastreifen

vor 22 Minuten

Die israelische Armee gab bekannt, dass zwei Raketen aus dem nördlichen Gazastreifen abgefeuert wurden. Eine Rakete sei in der Nähe des Kibbutz Nir Am gelandet, während die andere in einem offenen Gebiet eingeschlagen sei.

Israelischer Angriff tötet palästinensischen Journalisten und seine Eltern im Zentrum des Gazastreifens

vor 43 Minuten

Israelische Streitkräfte haben am Freitag den palästinensischen Journalisten Omar al-Dirawi und seine Eltern bei einem Angriff auf ihr Haus im Zentrum des Gazastreifens getötet.

Dirawi, der für verschiedene Medien arbeitete, ist nach Angaben des Medienbüros der Regierung von Gaza der 202. Journalist, der seit Beginn des Krieges im Oktober 2023 von der israelischen Armee in Gaza getötet wurde.

„Das Medienbüro der Regierung verurteilt auf das Schärfste die gezielte Tötung und Ermordung palästinensischer Journalisten durch die israelische Besatzung, und wir rufen die Internationale Journalistenföderation, die Föderation der arabischen Journalisten und alle journalistischen Organisationen in allen Ländern der Welt auf, diese systematischen Verbrechen gegen palästinensische Journalisten und Medienschaffende im Gazastreifen zu verurteilen“, so das Büro in einer Erklärung.

Es rief die internationale Gemeinschaft dazu auf, Israel vor internationalen Gerichten für seine Verbrechen zu belangen.

Dirawi und seine Familie wurden von Kollegen und Angehörigen betrauert. Seine Presseweste wurde über das Leichentuch gelegt, das seinen Körper bedeckte.

Lesen Sie mehr: Israelischer Schlag tötet palästinensischen Journalisten und seine Eltern im Zentrum des Gazastreifens

