Israelische Truppen dringen gewaltsam in neue Gebiete im Südlibanon ein

Die israelische Armee schoss einem libanesischen Staatsbürger im Wadi al-Hujayr in den Kopf und nahm ihn fest, bevor sie ihn der UNIFIL und der libanesischen Armee übergab

News Desk

26. DEZEMBER 2024

(Bildnachweis: EFE)

Die israelischen Streitkräfte haben am 26. Dezember ihre anhaltenden Verletzungen des Waffenstillstands im Libanon verschärft, indem sie ihre Truppen tiefer in den Südlibanon vordringen ließen und einen libanesischen Staatsbürger entführten.

„Der israelische Feind verstößt weiterhin gegen das Waffenstillstandsabkommen, greift die Souveränität und die Bürger des Libanon an und zerstört Dörfer und Städte im Süden des Landes“, teilten die libanesischen Streitkräfte (LAF) am Donnerstag in einer Erklärung mit.

„In diesem Zusammenhang drangen die israelischen Streitkräfte am 26.12.2024 in mehrere Punkte in den Gebieten Qantara, Adshit al-Qusayr und Wadi al-Hujayr ein. Die libanesische Armee hat ihre Stationierung in diesen Gebieten verstärkt, während die Armeeführung die Situation in Abstimmung mit der UNIFIL und dem fünfköpfigen Komitee zur Überwachung des Waffenstillstandsabkommens verfolgt“, heißt es in der Erklärung weiter.

Videoaufnahmen zeigten Soldaten und Fahrzeuge der israelischen Armee, die sich am Donnerstag durch die südliche Stadt Wadi al-Hujayr bewegten.

Der Korrespondent vonAl-Akhbarberichtete am Donnerstag, dass die israelischen Streitkräfte in den frühen Morgenstunden vom Taybeh-Projekt in Richtung der Städte Adshit al-Qusayr und Al-Qantara vorrückten, bis sie Wadi al-Hujayr erreichten.

Die libanesische Armee sperrte die Straße nach Wadi al-Hujayr, während Merkava-Panzer durch das Tal fuhren und gleichzeitig Suchaktionen in den Wäldern durchführten.

Israelische Truppen erschossen und entführten außerdem einen libanesischen Staatsbürger im Wadi al-Hujayr. Er wurde schließlich freigelassen und der UNIFIL übergeben, bevor er mit einem Krankenwagen der libanesischen Armee abtransportiert wurde. Der libanesische Staatsbürger, Hussam Fawaz, erlitt eine Schusswunde am Kopf.

Israel hat am frühen Morgen des 25. Dezember den ersten Luftangriff auf das östliche Bekaa-Tal seit Beginn des Waffenstillstands im vergangenen Monat geflogen. Stunden später eröffneten israelische Streitkräfte das Feuer auf einen Konvoi der UNIFIL und des Libanesischen Roten Kreuzes und zündeten Häuser in Mays al-Jabal im Südlibanon an.

Israel hat den Waffenstillstand, der auf der Umsetzung der UN-Resolution 1701 beruht, seit seinem Inkrafttreten über 100 Mal mit tödlichen Luftangriffen, Verhaftungen libanesischer Bürger, Truppenvorstößen und Massensprengungen in südlichen Dörfern verletzt. Tel Aviv behauptet, die Infrastruktur der Hisbollah im Süden ins Visier zu nehmen, die laut Abkommen in den Zuständigkeitsbereich der libanesischen Armee fällt.

Aus Sicherheitsquellen im Libanon erfuhr The Cradle am 23. Dezember, dass die israelische Armee mit den Bemühungen der LAF zur Umsetzung des Waffenstillstands unzufrieden ist und plant, ihre Präsenz im Süden aufrechtzuerhalten.

„Die Franzosen haben der libanesischen Armee mitgeteilt, dass das israelische Militär nicht zufrieden ist mit dem, was [im Südlibanon] geschieht, und dass es nicht abziehen wird, bevor es die gesamte Infrastruktur der Hisbollah [südlich des Litani-Flusses, auch nach Ablauf der 60-tägigen Umsetzungsfrist] zerstört hat“, so die Quellen.

Die israelischen Truppen müssen sich innerhalb von 60 Tagen nach Bekanntgabe des Waffenstillstands aus dem Libanon zurückziehen. Bislang sind es vier Wochen, so dass laut Abkommen nur noch ein Monat verbleibt, bevor die israelische Armee abziehen muss.

„Das Eindringen der feindlichen israelischen Streitkräfte in libanesisches Gebiet, das bis ins Wadi al-Hujayr reicht, ist eine äußerst gefährliche Entwicklung. Dieses Eindringen stellt eine ernsthafte Bedrohung für die Ankündigung der Durchführungsverfahren der Resolution 1701 dar und untergräbt die schwache Glaubwürdigkeit des Komitees, das ihre Umsetzung überwacht“, sagte der Hisbollah-Abgeordnete Ali Fayyad am Donnerstag.

„Diese Entwicklung zeigt ein israelisches Verhalten, das außerhalb jeglicher Verpflichtung oder Verfahren liegt, als ob es kein Verständnis oder Engagement gäbe. Dies erfordert vom libanesischen Staat, der Regierung, der Armee und den relevanten Parteien eine sofortige Neubewertung der Situation“, fügte er hinzu und forderte eine ‚Überprüfung‘ des von den USA geleiteten dreigliedrigen Mechanismus zur Überwachung der Verletzungen und verurteilte dessen ‚katastrophales Versagen‘ bei der Verhinderung israelischer Verletzungen.

