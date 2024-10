https://english.almayadeen.net/news/politics/israeli-airstrike-targets-al-mayadeen-office-in-beirut



Israelischer Luftangriff auf Al Mayadeens Büro in Beirut

Die israelischen Besatzungstruppen führten einen Luftangriff auf ein Büro von Al Mayadeen in der Ortschaft Jnah in der libanesischen Hauptstadt Beirut durch.

Am Mittwochabend führten die israelischen Besatzungstruppen einen Luftangriff auf ein Büro von Al Mayadeen in Beirut durch. Der Sender hatte die Räumlichkeiten zu Beginn der Aggression gegen den Libanon evakuiert.

Aufnahmen zeigen, dass „Israel“ vor wenigen Augenblicken einen Luftangriff auf den südlichen Vorort von #Beirut gestartet hat und dabei den zweiten Stock eines Wohngebäudes zwischen Ouzai und Jnah getroffen hat.

Laut dem Korrespondenten von #AlMayadeen in Beirut zielte der israelische Angriff auf eine leere Wohnung in … pic.twitter.com/dA2vtP6ose

Nach dem Angriff verurteilte der Hamas-Führer Mahmud al-Mardawi den Angriff auf das Büro von Al Mayadeen und hob die Pionierarbeit des Senders bei der Aufdeckung der Fakten hervor.

In einem Interview mit Al Mayadeen erklärte al-Mardawi, dass der Sender die Narrative derjenigen entlarvt, die mit der Besatzung in Verbindung stehen, und seine Rolle als kämpfendes Medienunternehmen bekräftigt, das einen Gegner bekämpft, der die Realität verschleiern und irreführende Berichte verbreiten will.

Nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums wurde bei dem israelischen Angriff eine Person getötet und fünf weitere verletzt, darunter ein Kind.

Israelische Angriffe auf Al Mayadeen

Die israelische Besatzungsregierung genehmigte am 11. August einen Vorschlag des Kommunikationsministers Shlomo Karhi, das Verbot des Mediennetzwerks Al Mayadeen zu verlängern. Die Entscheidung beinhaltet die Beschlagnahmung seiner Ausrüstung und die Sperrung seiner Websites.

Israelische Medien berichteten, dass der Kommunikationsminister nach Einholung einer „professionellen Meinung“ von Sicherheitsbehörden und der Zustimmung von Premierminister Benjamin Netanjahu einen neuen Regierungsbeschluss verfolgte.

Im November 2023 genehmigte das israelische Sicherheitskabinett die Aussetzung des Mediennetzwerks Al Mayadeen im besetzten Palästina. Das Verbot folgte auf eine gemeinsame Erklärung des Ministers für Besatzungssicherheit, Yoav Galant, und des Kommunikationsministers, Shlomo Karai, die das Netzwerk als Bedrohung für die „Sicherheit Israels“ als Grund für das Verbot anführten.

Die israelischen Entscheidungen gegen den Fernsehsender Al Mayadeen kommen zu einem Zeitpunkt, da dieser seit dem 7. Oktober bis heute über die Operation Al-Aqsa Flood im Gazastreifen, im Westjordanland und im besetzten al-Quds berichtet.

Im Dezember berichteten israelische Medien, dass die Minister in der Regierung von Benjamin Netanjahu einer Verlängerung der gegen den Fernsehsender Al Mayadeen verhängten Beschränkungen um weitere 30 Tage zugestimmt hätten.

Israelische Restriktionen für Al-Mayadeen-Journalisten

Wie andere Journalisten, die die Wahrheit über die israelische Aggression gegen Gaza aussprechen, hat es sich die Besatzung zur Aufgabe gemacht, Journalisten in ihrer aggressiven Kampagne ins Visier zu nehmen.

Im November 2023 wurde Hanaa Mahameed, die Korrespondentin von Al Mayadeen im besetzten al-Quds, von israelischen Journalisten und Siedlern schwer bedroht. Sie folgten ihr bis zu ihrem Auto, bedrohten sie direkt und hinderten sie physisch daran, in das Fahrzeug einzusteigen. Dieser Vorfall ist Teil einer umfassenderen, organisierten Kampagne und systematischen israelischen Einschüchterungspolitik, die darauf abzielt, jede palästinensische Stimme zum Schweigen zu bringen.

Bei dem Angriff ging Haim Etgar, ein Journalist des israelischen Fernsehsenders Channel 12, gezielt gegen Hanaa vor. Zusammen mit anderen Siedlern versuchte Etgar, sie unter dem Vorwand, einen Briefumschlag zu überbringen, in einen Hinterhalt zu locken.

Im Westjordanland bestätigte der Direktor des Al Mayadeen-Büros im besetzten Palästina, Nasser al-Laham, dass israelische Besatzungstruppen seine Frau und seine Kinder angegriffen haben, nachdem sie am 31. Oktober sein Haus in Beit Lahm im südlichen besetzten Westjordanland gestürmt hatten.

Zu diesem Zeitpunkt verhaftete die Besatzungsmacht al-Lahams zwei Söhne, Bassel und Bassil, ließ Bassil später frei und bestand darauf, das Telefon von Bassel zu beschlagnahmen.

Ebenfalls im November letzten Jahres griff Israel gezielt die Al-Mayadeen-Journalisten, die Märtyrer Farah Omar und Rabih Me’mari, bei einem Luftangriff an, als sie über die israelische Aggression im Südlibanon berichteten.

