https://www.middleeastmonitor.com/20241023-germany-baerbock-says-arms-exports-to-israel-pose-dilemma-amid-risks-to-international-law/



Deutschland: Baerbock sagt, Rüstungsexporte nach Israel seien ein „Dilemma“ angesichts der Risiken für das Völkerrecht

23. Oktober 2024

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hört während einer Pressekonferenz am 4. November 2023 in Baku, Aserbaidschan, zu [Aziz Karimov/Getty Images]

Die deutsche Außenministerin sagte am Mittwoch, dass Israel das Recht habe, sich gegen Angriffe der Hisbollah zu verteidigen, aber die Lieferung von Waffen an den Besatzungsstaat stelle angesichts der Besorgnis über Verstöße gegen das Völkerrecht ein „Dilemma“ dar, wie Reuters berichtete.

Annalena Baerbock sprach nach ihrer Ankunft im Libanon über Gespräche zur Entschärfung der eskalierenden Feindseligkeiten zwischen Israel und der Hisbollah, fünf Tage nachdem die UNO bekannt gegeben hatte, dass ihre Friedenstruppen im Konfliktgebiet im Südlibanon von israelischen Streitkräften angegriffen worden seien.

„Einerseits wird Israel jeden Tag angegriffen und es nicht zu unterstützen würde bedeuten, dass die Menschen nicht geschützt werden … Andererseits ist es auch Deutschlands Verantwortung, sich für das humanitäre Völkerrecht einzusetzen“, sagte Baerbock.

Sie gab keinen Hinweis darauf, dass Deutschland seine langjährige Politik der Waffenlieferungen an Israel überdenkt. Bundeskanzler Olaf Scholz sagte letzte Woche, dass Deutschland, einer der treuesten westlichen Verbündeten Israels, weiterhin solche Militärhilfe leisten werde.

Laut Baerbock hat Israel das Recht, sich gegen die mächtige libanesische Miliz Hisbollah zu verteidigen, aber auch die Verantwortung, dafür zu sorgen, dass sie sich an das humanitäre Völkerrecht hält.

Die Ministerin sprach in Beirut mit Journalisten, nachdem sie den Parlamentspräsidenten Nabih Berri getroffen hatte, einen engen Verbündeten der Hisbollah, der sich für diplomatische Bemühungen zur Beendigung der Kämpfe einsetzt.

Die UN-Interimsmision im Libanon (UNIFIL) gab letzte Woche bekannt, dass ihre Außenposten nahe der libanesischen Grenze zu Israel mehreren „vorsätzlichen“ israelischen Angriffen ausgesetzt waren und dass die Bemühungen, Zivilisten in Dörfern im Kriegsgebiet zu helfen, durch israelischen Beschuss behindert wurden. „Jeder vorsätzliche Angriff auf UN-Friedenstruppen verstößt gegen das humanitäre Völkerrecht“, erklärte Baerbock.

Israel behauptet, dass die UN-Truppen im Südlibanon den Hisbollah-Kämpfern praktisch als menschlicher Schutzschild dienten, und hat die UNIFIL aufgefordert, die Friedenstruppen zu ihrer eigenen Sicherheit zu evakuieren. Dieser Befehl wurde abgelehnt.

Baerbock sagte, der Schlüssel zur Erreichung des Friedens sei die vollständige Umsetzung der 18 Jahre alten UN-Resolution 1701, die einen Rückzug der Hisbollah nördlich des libanesischen Litani-Flusses und einen Rückzug der israelischen Streitkräfte von der „Blauen Linie“, die die Grenze markiert, vorsieht. „Die UNIFIL spielt eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung der Stabilität in der Region, und alle beteiligten Parteien müssen ihre Soldaten schützen“, fügte sie vor einer geplanten Videokonferenz mit dem UNIFIL-Kommandierenden General Aroldo Lazaro Saenz am späteren Nachmittag hinzu.

„Unsere gemeinsame Botschaft an die Menschen im Libanon lautet, dass wir nicht wegsehen und sie nicht allein lassen werden“, betonte die deutsche Ministerin. “Wir arbeiten an einer diplomatischen Lösung, die die Sicherheitsinteressen sowohl Israels als auch des Libanons respektiert.“

Die deutsche Nachrichtenagentur DPA berichtete, dass Berlin in den letzten acht Wochen Waffenexporte im Wert von rund 31 Millionen Euro (34 Millionen US-Dollar) nach Israel genehmigt hat, mehr als doppelt so viel wie in den ersten siebeneinhalb Monaten dieses Jahres.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …