Israelischer Oberst, der illegale Siedler unterstützte, zur Londoner Waffenmesse eingeladen PHIL MILLER

Zwei der größten israelischen Waffenhersteller nehmen diese Woche neben den höchsten britischen Militärs an einer Waffenmesse in London teil.

Elbit Systems und Rafael stellen viele der Raketen und Drohnen her, die Israel zur Bombardierung des Gazastreifens einsetzt.

Beide Unternehmen haben Mitarbeiter als Redner zu dem Kongress entsandt. Rafael schlug ursprünglich seinen Manager für Landmanöver, Yossi Pinto, als Redner vor.

Er ist Oberst der Reserve in der israelischen Armee und hat in seiner militärischen Laufbahn den Ausbau von Siedlungen auf palästinensischem Land im Westjordanland gebilligt.

Großbritannien betrachtet den israelischen Siedlungsbau dort als völkerrechtswidrig.

Letzten Monat untersagte Außenminister Lord Cameron Israelis die Einreise ins Vereinigte Königreich, wenn sie an Gewalttaten von Siedlern beteiligt waren.

Pinto sollte morgen im Rugby-Stadion von Twickenham sprechen, wo die Defence IQ International Armoured Vehicles Conference stattfindet, eine weltweite Zusammenkunft von Waffenhändlern und Panzerherstellern.

Die britische Armee entsendet 17 Soldaten als Redner zu der Veranstaltung, darunter auch ihren ranghöchsten Soldaten, den Generalstabschef Sir Patrick Sanders.

Weitere 10 Zivilisten aus dem Verteidigungsministerium (MoD) sind als Redner aufgeführt.

Pintos Name verschwand am Freitag aus der Liste, nur Stunden nachdem Declassified das Verteidigungsministerium auf seinen Hintergrund aufmerksam gemacht hatte. Stattdessen wird ein Kollege von Rafael die Rede halten.

Die Eintrittskarten kosten über 3.000 Pfund. Für Dienstagabend ist ein VIP-Gala-Dinner geplant, das sich an Rafaels Vortrag über den Einsatz „ferngesteuerter Waffensysteme“ in einer „urbanen Arena“ anschließt.

Sie werden über „Präzision und Effektivität im Nahkampf“ sprechen. Rafael stellt neben vielen anderen Rüstungsgütern auch Maschinengewehrtürme für israelische Panzer her.

Nach Angaben von Save the Children wurden in den letzten 100 Tagen 10.000 palästinensische Kinder in Gaza von Israel getötet.

Der Internationale Gerichtshof prüft derzeit, ob Israel gegen die Völkermordkonvention verstoßen hat. Sollte dies der Fall sein, könnten Parteien, die das israelische Militär unterstützen, als Mittäter behandelt werden.

Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums erklärte gegenüber Declassified: „Mit 1.000 Delegierten aus fast 50 Nationen ist es völlig richtig, dass die britische Armee an einer Konferenz über aktuelle und zukünftige gepanzerte Fahrzeuge teilnimmt.“

Defence IQ hat Declassified keine Presseausweise zur Teilnahme an der Konferenz zur Verfügung gestellt. Auch beantwortete es nicht unsere Fragen, ob der Verbleib von Pinto an die Kriegsverbrecherabteilung der Metropolitan Police weitergeleitet werden würde.

Rafael wurde um eine Stellungnahme gebeten.

Wer ist Oberst Pinto?

Pinto befehligte 2013 die israelische Binyamin-Brigade, als er einen Teil des Westjordanlandes zur militärischen Sperrzone erklärte.

Damit begünstigte er Siedler und setzte sich über ein Urteil des israelischen Obersten Gerichtshofs hinweg, das palästinensisches Ackerland schützen sollte.

Der Vorfall wurde von Yesh Din dokumentiert, einer israelischen Menschenrechtsgruppe, die vom britischen Außenministerium finanziell unterstützt wird.

Die Aneignung von Land während einer militärischen Besetzung ist ein Akt der Plünderung, der vom Internationalen Strafgerichtshof als Kriegsverbrechen eingestuft werden kann.

Bevor er zu Rafael kam, war er als israelischer Verteidigungsattaché in Griechenland tätig.

Pinto sollte zusammen mit dem für den Schutz der Streitkräfte zuständigen Manager von Rafael, Oberstleutnant Moshe Adler, einem anderen Reservisten, sprechen.

Wer nimmt noch teil?

Ihr Kollege Timer Gabso wird am Montag einen Vortrag über die „Letalität für manövrierende Streitkräfte unter Verwendung autonomer Drohnenflotten“ (Drohnen) halten.

Israel setzt Drohnen mit künstlicher Intelligenz ein, um Ziele im Gazastreifen zu identifizieren, was nach Ansicht von Kritikern zu einer großen Zahl von Opfern unter der Zivilbevölkerung führt.

Gabso wird über „Beyond Line of Sight Enemy Detection and Neutralization“ und „Optimization of Shooter Allocation“ sprechen.

Er ist Marketingleiter bei Rafael in der Abteilung für Multidomänen-Kriegsführung“.

Elbit, das 85 % der Drohnen und der Ausrüstung für die Landkriegsführung an die IDF liefert, schickt ebenfalls Referenten nach Twickenham.

Sie werden über die Ironfist-Technologie des Unternehmens sprechen. Diese ist an gepanzerten Fahrzeugen angebracht und kann ankommende Panzerfäuste abfangen.

Sie spielt eine Schlüsselrolle bei der israelischen Invasion im Gazastreifen, wo palästinensische Kämpfer Panzerabwehrraketen zur Verteidigung der belagerten Enklave abfeuern.

Elbit hat Fabriken im Vereinigten Königreich, die von der Aktionsgruppe Palestine Action ins Visier genommen werden.

In einem Interview sagte die Mitbegründerin der Gruppe, Huda Ammori, kürzlich gegenüber Declassified: „Was Israel tut, ist Völkermord, und alle, die diesen Völkermord unterstützen, sind auch Teil dieser Verbrechen gegen das palästinensische Volk.“

ÜBER DEN AUTOR

Phil Miller ist der Chefreporter von Declassified UK. Er ist der Autor von Keenie Meenie: The British Mercenaries Who Got Away With War Crimes. Folgen Sie ihm auf Twitter unter @pmillerinfo