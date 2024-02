https://english.almayadeen.net/news/politics/israeli-massacre-in-rafah-kills-at-least-100-palestinians

Korrespondent von Al Mayadeen im Südlibanon: Israelischer Drohnenangriff auf Fahrzeug am Rande der Stadt Bent Jbeil.

Der Sprecher der jemenitischen Streitkräfte, Brigadegeneral Yahya Saree, erklärt, die Streitkräfte hätten den Massengutfrachter Star Iris im Roten Meer beschossen.

Mehr als 50 israelische Angriffe in Rafah, die vertriebene Palästinenser in Häusern, Zelten und Moscheen zum Ziel haben.

Schwerverletzte palästinensische Zivilisten in Rafah bestätigen, dass die Besatzer bei den jüngsten Angriffen international geächtete Munition eingesetzt haben.

Treffen zwischen dem irakischen Militärausschuss und den US-Streitkräften zur Erörterung eines Zeitplans für eine bewusste und schrittweise Reduzierung zur Beendigung der Mission der internationalen Koalition.

Das Weiße Haus: Biden erklärte gegenüber dem israelischen Premierminister Netanjahu, dass eine Militäroperation in der überfüllten Stadt Rafah nur dann durchgeführt werden sollte, wenn zuvor ein Plan zur „Gewährleistung der Sicherheit“ der Bevölkerung vorgelegt wird.

Das Weiße Haus: Biden versicherte Netanjahu, dass der Sieg über die Hamas und die Gewährleistung der langfristigen Sicherheit Israels“ ein gemeinsames Ziel seien.

Regierungsbüro in Gaza: 35.176 Palästinenser als Märtyrer und Vermisste .

Sabaa Nachrichtenagentur: Die offizielle Website von Ansar Allah wurde von der deutschen Firma Contabo unter dem Vorwand geschlossen, Inhalte zu veröffentlichen, die zum Hass gegen den Zionismus aufstacheln.

Al Mayadeen-Korrespondent in Gaza: Nach dem Rückzug der Israelis aus den Stadtvierteln Tal al-Hawa und Al-Rimal wurden die Leichen von etwa 100 Märtyrern geborgen, von denen die meisten von Scharfschützen getötet worden waren.

Israelisches Massaker in Rafah tötet mindestens 100 Palästinenser

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Agenturen + Al Mayadeen

12. Februar 2024

x

Bei Luftangriffen der israelischen Besatzung auf die Stadt Rafah im südlichen Gazastreifen wurden bei einem neuen Massaker Hunderte von Gazanern getötet und verletzt.

Der Korrespondent von Al Mayadeen berichtete am Montag, dass die israelischen Besatzungstruppen am frühen Morgen ein großes Massaker in Rafah verübten, wobei die meisten der Opfer Kinder und Frauen waren.

Unser Korrespondent berichtete, dass israelische Kampfflugzeuge mehr als 50 Luftangriffe auf Rafah flogen und dass die Besatzungstruppen bei ihren Luftangriffen international verbotene Brandbomben verwendeten.

Palästinensischen medizinischen Quellen zufolge wurden bei den schweren israelischen Angriffen auf die Stadt Rafah im südlichen Gazastreifen mindestens 100 Menschen getötet und mehr als 230 verwundet.

Nach Angaben der Palästinensischen Gesellschaft des Roten Halbmonds (PRCS) führten israelische Kampfflugzeuge eine Reihe schwerer Luftangriffe auf verschiedene Teile des südlichen Gazastreifens durch, wobei das Zentrum von Rafah im Mittelpunkt stand.

Der PRCS betonte, dass die israelischen Luftangriffe auf bewohnte Häuser abzielten, und warnte davor, dass die Ereignisse auf eine große Katastrophe hindeuten.

Palästinensische Medien berichteten, die israelischen Besatzungstruppen hätten die al-Houda-Moschee im Lager Yibna in Rafah sowie die al-Rahma-Moschee angegriffen, in der eine große Zahl von Vertriebenen aus dem Gazastreifen Zuflucht gefunden habe.

Unser Korrespondent berichtete, dass sich Rafah innerhalb einer Stunde in ein Kriegsgebiet verwandelte, als es von Dutzenden israelischer Luftangriffe heimgesucht wurde, und fügte hinzu, dass mehrere Gefallene und Verletzte in das Abu Yousef al-Najjar-Krankenhaus in der Stadt gebracht wurden, das nur etwa 30 Betten hat und nicht in der Lage ist, alle Verletzten zu versorgen.

Die anhaltenden israelischen Luftangriffe fallen mit heftigen Auseinandersetzungen zwischen palästinensischen Widerstandskämpfern und israelischen Besatzungstruppen nordwestlich von Rafah zusammen.

Dies geschieht zu einer Zeit, in der sich eine Bodeninvasion der Stadt Rafah abzeichnet, da der israelische Besatzungsminister Benjamin Netanjahu die Truppen angewiesen hat, sich auf eine Offensive in der südlichen Stadt vorzubereiten, in der inzwischen mehr als die Hälfte der Gesamtbevölkerung des Gazastreifens lebt.

Ausländische Regierungen, darunter Israels wichtigster Verbündeter, die Vereinigten Staaten, und Hilfsorganisationen haben ihre tiefe Besorgnis über Netanjahus Plan zum Ausdruck gebracht.

US-Präsident Joe Biden telefonierte am Sonntag mit Netanjahu und teilte ihm mit, dass die Rafah-Offensive ohne einen „glaubwürdigen“ Plan zur Gewährleistung der „Sicherheit“ der dort untergebrachten Menschen nicht fortgesetzt werden sollte, so das Weiße Haus.

Etwa 1,4 Millionen Palästinenser haben sich in Rafah verschanzt, viele von ihnen leben in Zelten, während Lebensmittel, Wasser und Medikamente immer knapper werden.

In diesem Zusammenhang erklärte der Hamas-Vertreter im Libanon, Ahmad Abdul Hadi, gegenüber Al Mayadeen, dass der Einmarsch in Rafah heftige Reaktionen in der Region hervorrufen und den Krieg über das von den Vereinigten Staaten gewünschte Maß hinaus eskalieren würde.

Er wies darauf hin, dass Netanjahus Drohungen in Bezug auf Rafah zum Teil darauf abzielen, „den Widerstand zu Kompromissen bei seinen Bedingungen zu zwingen“.

Ägypten droht mit Aussetzung der „Friedensvereinbarungen“, falls „Israel“ in Rafah einmarschiert

Darüber hinaus hat Ägypten damit gedroht, das Normalisierungsabkommen mit „Israel“ aufzulösen, falls die Besatzungstruppen entlang der Grenze zur Gazastadt Rafah einmarschieren.

Zwei ägyptische Beamte und ein westlicher Diplomat erklärten am Sonntag, dass Ägypten im Falle eines solchen Schrittes gezwungen wäre, den Grenzübergang Rafah zu blockieren, der derzeit der einzige humanitäre Korridor ist, der den Gazastreifen mit Hilfsgütern versorgt.

Dies geschah einen Tag, nachdem Kairo eine Warnung an „Israel“ bezüglich der diplomatischen Beziehungen geschickt hatte, die im Falle einer vollständigen Invasion der israelischen Streitkräfte in die Stadt Rafah abgebrochen werden könnten, wie das Wall Street Journal berichtet.

„Jede Bodenoperation in Rafah würde zu einer sofortigen Aussetzung des Friedensvertrags zwischen den beiden Ländern führen“, heißt es in dem Bericht, der sich auf Quellen beruft.

Die Beamten sagten dem WSJ, dass eine Delegation aus Kairo kürzlich ihren israelischen Amtskollegen in Tel Aviv einen Besuch abstattete, um speziell die Situation in Rafah zu besprechen.

„Israelische Beamte versuchen, Ägypten dazu zu bringen, einer Zusammenarbeit in Bezug auf die Bodeninvasion zuzustimmen, was die ägyptischen Beamten ablehnen“, so die Beamten.

Zuvor hatte das Gesundheitsministerium in Gaza bekannt gegeben, dass die israelischen Besatzungstruppen in nur 24 Stunden 14 Massaker verübt haben, bei denen 112 Palästinenser getötet und 173 verletzt wurden. Damit stieg die Gesamtzahl der bei der israelischen Aggression gegen den Gazastreifen getöteten Palästinenser auf 28.176, zusätzlich zu den 67.784 Verletzten.

Lesen Sie mehr: Kairos Rolle ist die wichtigste gegen die Invasion in Rafah: Offiziell

