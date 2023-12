Israel’s Gaza onslaught is the next stage of the Dahiya Doctrine Why has Israel overwhelmingly targeted Palestinian civilians in its attack on Gaza? Israeli leaders have told us repeatedly collective punishment is Israel’s official policy, the current attack has just taken it to the next level.



Eine Luftaufnahme von zerstörten Gebäuden in Madinat Al-Zahra in der Nähe von Khan Younis im südlichen Gazastreifen, 21. Oktober 2023. (Foto: © Shadi Tabatibi/dpa via ZUMA Press APA Images)

Luftaufnahme von zerstörten Gebäuden in Madinat Al-Zahra in der Nähe von Khan Younis im südlichen Gazastreifen, 21. Oktober 2023. (Foto: © Shadi Tabatibi/dpa via ZUMA Press APA Images)

Warum hat Israel bei seinem Angriff auf den Gazastreifen vor allem palästinensische Zivilisten ins Visier genommen? Die israelische Führung hat uns wiederholt erklärt, dass die kollektive Bestrafung Israels offizielle Politik ist, und der aktuelle Angriff hat sie auf die nächste Stufe gehoben.

Israels Angriff auf Gaza ist die nächste Stufe der Dahiya-Doktrin

Von Jonathan Ofir

1. Dezember 2023

Es ist der sechsundfünfzigste Tag seit dem Hamas-Angriff vom 7. Oktober, bei dem etwa 1.200 Israelis getötet wurden. Der darauf folgende israelische Angriff hat inzwischen mehr als 15.000 Palästinenser, darunter über 6.000 Kinder, getötet. Im Rahmen eines ausgehandelten vorübergehenden Waffenstillstands mit Verlängerungen wurden mehrere Geiseln zwischen Israel und der Hamas ausgetauscht, wobei die ursprünglich vereinbarten 150 palästinensischen Gefangenen im Austausch gegen 50 israelische Gefangene freigelassen wurden, wobei diese Zahlen durch einige Verlängerungen auf 180 Palästinenser und 105 Israelis (und andere Nationalitäten) erhöht wurden. Die israelischen Bombardierungen wurden wieder aufgenommen, und Israel fordert die Bewohner im Süden des Streifens auf, diesen zu evakuieren (zuvor wurden die Bewohner im Norden aufgefordert, den Süden zu evakuieren).

Das Ausmaß und das Tempo der Zerstörung im Gazastreifen, wie wir sie in der jüngeren Vergangenheit noch nicht erlebt haben, überwältigen den Geist. Viele fragen sich zu Recht, ob Israel offiziell verrückt geworden ist, oder ob die wahllose Zerstörung, die nach israelischen Angaben überwiegend palästinensische Zivilisten abschlachtet, Teil einer kalkulierten Strategie ist. Paradoxerweise lautet die Antwort auf beides: Ja: Israel ist verrückt geworden, und sein Wahnsinn wird rational im Dienste eines altbewährten militärischen Drehbuchs eingesetzt. Dieses Spielbuch heißt „die Dahiya-Doktrin“.

Israels jüngstes Verhalten in Gaza steht im Einklang mit der Dahiya-Doktrin, hebt sie aber auch auf die nächste Stufe.

Die Dahiya-Doktrin wurde vom derzeitigen Minister Gadi Eisenkot geprägt, als er 2008 Chef des Nordkommandos war. Die Militärdoktrin, die nach dem Dahiya-Viertel in Beirut benannt ist, das Israel während des Krieges 2006 angriff und dem Erdboden gleichmachte, beschreibt, was mit jedem Feind geschehen wird, der es wagt, Israel anzugreifen:

„Was 2006 im Dahiya-Viertel von Beirut geschah, wird in jedem Dorf geschehen, aus dem Israel beschossen wird“, erklärte Eisenkot im März 2008 in der israelischen Zeitung Yediot Aharonot. „Wir werden unverhältnismäßige Gewalt auf [das Dorf] anwenden und dort großen Schaden und Zerstörung anrichten. Aus unserer Sicht handelt es sich nicht um zivile Dörfer, sondern um Militärstützpunkte“.

Der „verrückte Hund“ und der „verrückt gewordene Hausherr

Israels berühmter verstorbener Verteidigungsminister Moshe Dayan sagte einmal: „Israel muss wie ein tollwütiger Hund sein, zu gefährlich, um sich zu kümmern.“ Abwandlungen dieses Gedankens sind von israelischen Beamten immer wieder wiederholt worden. Der ehemalige Verteidigungsminister Pinhas Lavon, Initiator des Terroranschlags unter falscher Flagge auf Kairo im Jahr 1954, sprach sich dafür aus, „verrückt zu werden“, wenn Israel jemals in die Quere käme. Während des Krieges mit dem Libanon 2006 sagte Premierminister Ehud Olmert, die Palästinenser müssten verstehen, dass „der Herr des Hauses verrückt geworden ist“, und versprach „James-Bond-artige Operationen, bim bam!“

Nach Israels Angriff auf den Gazastreifen 2008/9, der Operation Gegossenes Blei, erklärte Israels damalige Außenministerin Tzipi Livni, dass „unsere Truppen im Gazastreifen sich wie Hooligans verhalten haben, was ich von ihnen verlangt habe“. Sie erklärte auch, dass Israel „ein Land ist, das, wenn man auf seine Bürger schießt, mit einem Ausraster reagiert – und das ist auch gut so.“

Olmert, der als Premierminister den Vorsitz über Gegossenes Blei innehatte, sagte: „Wir haben gesagt, dass, wenn der Süden des Landes mit Raketen beschossen wird, es eine strenge und unverhältnismäßige israelische Antwort geben wird.“

Und natürlich wurde Olmerts Mantra „Herr im Haus“ im vergangenen Jahr als Wahlslogan des rechtsextremen Itamar Ben-Gvir, der jetzt Minister für nationale Sicherheit in Netanjahus Regierung ist, weiter verbreitet.

Gaza in die „Steinzeit“ bomben

Mit anderen Worten: Der Sinn der Dahiya-Doktrin besteht darin, bei jeder israelischen Reaktion auf Widerstand „unverhältnismäßig“ zu sein – um ein gewisses Maß an Wahnsinn zu demonstrieren, nicht an Präzision. Aus diesem Grund rühmte sich Benny Gantz, ein zentristischer Minister (wie Eisenkot), der jetzt der neuen Notstandsregierung angehört, Gaza in die „Steinzeit“ zurückversetzt zu haben und während des Angriffs auf Gaza im Jahr 2014 ganze Stadtviertel zu pulverisieren, als er noch Stabschef der Armee war – Aufnahmen davon zeigte er in seinem Wahlkampf 2019.

Dieser „methodische Wahnsinn“ war in der israelischen Geschichte über das gesamte politische Spektrum hinweg von zentraler Bedeutung für das israelische Denken und wurde nun in die Zerstörung ganzer ziviler Stadtteile als Norm übertragen. Wie das Beispiel von Gantz zeigt, hat diese Praxis auch in Israel eine politische Bedeutung, und der Nachweis, dass man sich bei dieser Tat hervorgetan hat, kann die Chancen erhöhen, gewählt zu werden, selbst als liberaler Zentrist.

All dies geschah lange vor dem 7. Oktober und dem Abschreckungsschlag, den die israelische Armee erlitt. Wenn Gaza schon vor dem 7. Oktober in die „Steinzeit“ zurückgekehrt war, woher kamen dann die angeblichen „menschlichen Tiere“ der Hamas?

Mit einem Wort, sie kamen aus einem Konzentrationslager – ein Begriff, den selbst der Berater des Verteidigungsministers vor Jahren verwendete – aus pulverisierten Vierteln mit ausgelöschten Familien, die Leute wie Gantz so großzügig dezimierten.

Die nächste Stufe der Dahiya-Doktrin

Während die Dahiya-Doktrin über die kollektive Bestrafung informierte, scheint die derzeitige israelische Antwort die nächste Stufe zu sein. Die Zahlen, das Ausmaß der Zerstörung, der Grad der Belagerung – all das ist unfassbar. In den Worten von Martin Griffiths, dem Chef der UN-Hilfsorganisation, „das Schlimmste, was es je gegeben hat“, und er war in seinen Zwanzigern Zeuge der Morde der Roten Khmer in Kambodscha.

In einem Interview auf Democracy Now erklärte der israelische Journalist Yuval Abraham, wie Interviews mit verschiedenen israelischen Militärquellen eine weitere Lockerung der Einsatzregeln im Gazastreifen offenbart haben. Abraham skizziert das Konzept der „Power Targets“ im israelischen Militärjargon. Diese Strategie wurde 2014 entwickelt und beinhaltet das Anvisieren von Wohnhochhäusern. Obwohl eine militärische Rechtfertigung gegeben wird, sagen Abrahams militärische Quellen, die an diesen „Power Target“-Bombardierungen beteiligt sind, dass der eigentliche Zweck dieser Bombardierungen darin besteht, Druck auf die palästinensische Zivilbevölkerung auszuüben, was wiederum Druck auf die Hamas ausüben würde.

Abraham weist darauf hin, dass Israel im Mai 2021 das 11-stöckige al-Jalaa-Hochhaus, in dem sich neben Wohnungen auch die Nachrichtenbüros von Al Jazeera und AP befanden, als eines der neun Hochhäuser bombardierte, die damals als „Machtziele“ bombardiert wurden. Doch im Jahr 2023 hat sich diese ganze Praxis dramatisch ausgeweitet. In den ersten fünf Tagen des Angriffs von 2023 nach dem 7. Oktober hat Israel sage und schreibe 1.329 Ziele angegriffen, die vom Militär als „Machtziele“ betrachtet wurden. Und dieses Mal wurden diese „Machtziele“ ohne Evakuierungsbefehl bombardiert. Abraham sagt, dass in der Vergangenheit, zumindest nach dem internen israelischen Militärprotokoll, „Energieziele“ erst nach der Evakuierung bombardiert werden durften, dass dieses Protokoll nun aber nicht eingehalten wird, so dass die Gebäude vollständig auf ihre Bewohner einstürzen. Es hat den Anschein, dass die Idee der Dahiya-Doktrin, Zivilisten als militärische Ziele zu betrachten, zu ihrer eindeutigsten völkermörderischen Verwirklichung gekommen ist.

Die Dahiya-Doktrin ist keine neue Erfindung aus dem Libanonkrieg von 2006 – sie hat sich aus der israelischen siedlerkolonialen Entmenschlichung der Palästinenser entwickelt. Die Doktrin formulierte den wahllosen und unverhältnismäßigen Angriff auf die Zivilbevölkerung und zivile Einrichtungen wie Krankenhäuser und wurde zur Norm. Was wir jetzt sehen, ist die nächste Stufe dieser mörderischen Politik in der Praxis.

Übersetzt mit Deepl.com



