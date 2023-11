Israel’s claims of „terrorist activity“ in a children’s hospital were lies A basement supposedly hosting Hamas was really being used for cooking rice.

Zahlreiche Menschen in Gaza wurden gezwungen, Gebäude zu evakuieren. Naaman Omar APA-Bilder

Israels Behauptungen über „terroristische Aktivitäten“ in einem Kinderkrankenhaus waren Lügen

Von Refaat Alareer

19. November 2023

Am 10. November wachten wir auf und fanden israelische Panzer direkt unter unserem Fenster. Meine Familie hatte für einige Tage im Kinderkrankenhaus von Rantisi Schutz gesucht.

Was an diesem Tag vor und nach dem Aufwachen geschah, zeigt, wie Israel routinemäßig lügt.

Im Gegensatz zu seinen Behauptungen richtet Israel absichtlich Zerstörung und Schaden an. Seine systematischen Angriffe zielen darauf ab, das Funktionieren des Gesundheitssystems in Gaza unmöglich zu machen.

Wir sind seit dem 19. Oktober vertrieben worden.

An diesem Tag bombardierte Israel unser Gebäude im Viertel Tel al-Hawa in Gaza-Stadt. Unsere Wohnung wurde unbewohnbar.

Nach dem Angriff suchten wir Schutz in einer nahe gelegenen Schule.

Wir wurden mit anderen Familien in einem kleinen Klassenzimmer zusammengepfercht. In unserem Flügel der Schule gab es zwei Toiletten für etwa 200 Personen.

Wir hatten alle unsere Lebensmittel zu Hause gelassen. Ein Teil der Lebensmittel wurde zerstört, da unsere Küche einen Volltreffer abbekam, der den Kühlschrank und einen Großteil unserer Lebensmittelvorräte zerstörte.

Die Situation in der Schule war, gelinde gesagt, unmenschlich und unhygienisch.

Eine große Anzahl von Menschen wurde von den Vereinten Nationen im Stich gelassen. Ohne jegliches Schamgefühl evakuierten ihre Fahrzeuge umgehend Gaza-Stadt und den nördlichen Gazastreifen, als Israel mehr als eine Million Menschen aufforderte, nach Süden zu ziehen.

Die Hölle in den Krankenhäusern

Nachdem ich einige Tage in der Schule verbracht hatte, bot man mir die Möglichkeit, in einem Krankenhaus unterzukommen.

Dort gäbe es Strom und Internetzugang. Ich wollte online sein, um der Welt von Israels Vernichtungsfeldzug gegen die Palästinenser in Gaza berichten zu können.

Das Krankenhaus in Rantisi war viel besser als die Schule. Ich dachte, dass ich die ganze Zeit dort verbringen würde, bis Israel seinen Völkermord beendet.

Das war, bevor wir eine Benachrichtigung erhielten. Es wurde ein israelisches Flugblatt verteilt, in dem behauptet wurde, dass es im Krankenhaus von Rantisi „terroristische Aktivitäten der Hamas“ gäbe.

Viele Menschen nahmen diese Drohung anfangs achselzuckend hin. Israel sagt so etwas schon seit langem über die Krankenhäuser in Gaza.

Dann ließ Israel seine Hölle auf die Krankenhäuser und Schulen in der Gegend los.

Israels Truppen umzingelten die Gebäude. Israel bombardierte Sonnenkollektoren und das Dach des wichtigsten psychiatrischen Krankenhauses in Gaza.

Israel bombardierte die Eingänge der Krankenhäuser und verursachte Tote und Verletzte.

Israel hatte bereits eine örtliche Bäckerei, Strommasten und Straßen bombardiert.

Mit anderen Worten: Israel macht das Leben in der nördlichen Hälfte des Gazastreifens unmöglich. Die Menschen haben keine andere Wahl, als in den Süden zu ziehen – nicht dass der Süden in irgendeiner Weise sicher wäre.

Am nächsten Morgen mussten mehr als zwei Drittel der Menschen, die in den Krankenhäusern Schutz gesucht hatten, evakuiert werden.

Israel griff Menschen an, die sich in Krankenhäusern aufhielten, angeblich, um eine Botschaft zu senden, dass die Hamas in den Krankenhäusern aktiv sei.

Doch kein einziges Hamas-Mitglied war zu sehen, und niemand wurde verhaftet, als wir alle gezwungen wurden, die Krankenhäuser zu verlassen, wobei Maschinengewehre und Panzer auf uns gerichtet waren.

Drei Tage bevor Israel seine Panzer vor dem Krankenhaus in Rantisi abstellte, bekamen wir gekochten Reis aus der Krankenhausküche. Er sollte an zwei aufeinanderfolgenden Tagen unser Mittagessen sein.

Der Reis war nicht gut gekocht und wir hatten bereits zu Mittag gegessen. Es war also verschwendetes Essen.

Nusayba, meine Frau, meldete sich freiwillig, um besseren Reis zu kochen.

Ich ging mit einem meiner Schwiegereltern zu dem Koch, der im Keller des Krankenhauses von Rantisi Essen zubereitete. Hunderte von Menschen waren in diesem Teil des Krankenhauses untergebracht.

Hunderte von anderen waren im ersten Stock untergebracht. Und im zweiten Stock. Und im dritten.

Der Keller war offen. Es bestand nicht einmal die geringste Möglichkeit, dass ein Gefangener dort festgehalten werden konnte, nicht einmal für einige Minuten.

Den Keller kann man vom ersten Stock aus auf der Nordseite des Gebäudes sehen. Er hat Fenster, so dass das, was dort geschah, kein Geheimnis war.

Wenn das Kochen von Reis eine Aktivität der Hamas ist, dann war das alles, was im Keller vor sich ging.

Schrecklich

Am 10. November weckte mich meine Tochter Shymaa und zeigte mir ein Video von den israelischen Panzern direkt unter unserem Fenster.

Es war erschreckend. Der Panzer war riesig.

Ich hatte noch nie einen so nah gesehen.

Dann hörten wir Schreie aus allen Ecken des Krankenhauses.

Wir weckten die Kinder und bereiteten unsere Taschen vor.

Wir nahmen ein paar kleine Flaschen Wasser und ein paar Datteln mit.

Da Israel behauptete, es gäbe Hamas-Aktivitäten innerhalb des Krankenhauses, erwartete ich nichts Gutes von dieser Situation.

Es war notwendig zu sprechen. Also versammelte ich etwa 25 Leute, hauptsächlich Kinder, um mich.

„Hört zu“, sagte ich. „Ich will nicht, dass jemand weint und schreit. Ich werde ganz offen sein.“

Ich erklärte, dass es drei mögliche Szenarien gab.

Das erste war, dass die Panzer die Straße im Westen blockierten, die Straße im Osten aber relativ frei war.

Die zweite Möglichkeit wäre, dass die Israelis Frauen und Kinder gehen lassen und die jungen Männer verhaften. Ich stellte jedoch fest, dass die Israelis keine Busse für den Transport von Menschen in ein Gefängnis oder Lager mitgebracht hatten.

„Das führt mich zum dritten Szenario“, sagte ich. „Sie könnten die Frauen und Kinder gehen lassen und die jungen Männer erschießen.“

Dieser Punkt löste eine Reihe von Schreien aus.

Schaut nicht zurück

Ich fuhr fort und sagte: „Wenn das der Fall ist, und ich möchte mich klar ausdrücken, schauen Sie nicht zurück. Ganz gleich, was mit uns geschieht. Schreien oder weinen Sie nicht. Lauft weiter nach Osten. Lauft weiter.“

In der Zwischenzeit riefen die Ärzte im Krankenhaus verzweifelt ihre Chefs und die Palästinensische Rothalbmondgesellschaft an. Der Rote Halbmond reagierte nicht.

Zwei Stunden später erhielten wir eine WhatsApp-Nachricht, dass die Menschen im Nasser-Krankenhaus – einem anderen Krankenhaus in der Gegend – sich darauf vorbereiteten, das Krankenhaus zu verlassen. Sie hielten die Hände mit weißen Fahnen hoch.

Als sie sich unserem Tor näherten, schlossen wir uns ihnen eilig an, wobei wir so wenig wie möglich mitnahmen und den größten Teil unserer Lebensmittel- und Wasservorräte zurückließen – genau wie wir es tun mussten, als unser Haus bombardiert wurde.

Die Tatsache, dass Israel alle gehen ließ, beweist, dass die Behauptungen über „terroristische Aktivitäten der Hamas“ im Krankenhaus von Rantisi gelogen waren. Keiner von uns wurde festgenommen oder auch nur befragt.

Wir liefen und liefen.

Viele hoben ihre Hände und einige hissten eine weiße Fahne. Jeder trug ein Bündel oder eine Flasche Wasser, sogar die Kleinen.

Einige schoben ihre älteren Eltern in Rollstühlen.

Einige trugen Kinder.

Einige trugen verletzte Familienangehörige.

Eine Frau hielt ein friedlich schlafendes Baby, kaum drei Wochen alt.

Wir gingen inmitten von Schutt und Trümmern in Richtung Osten. Als ich zurückblickte, sah ich zwei Panzer, deren Gewehrläufe und Maschinengewehre auf uns gerichtet waren.

Ich hatte Nusayba, Linah und Amal neben mir. Der Rest meiner Kinder war nirgends zu sehen.

Wir mussten uns bewegen – ein Blick zurück konnte gefährlich sein. Ich trug ein großes Bündel auf dem Kopf und schaute immer wieder nach Amal und Linah, um sicherzugehen, dass es ihnen gut ging.

Ich bat sie, nicht zurückzuschauen. Das taten sie nie.

Etwa 20 Minuten später bogen wir rechts ab und rasteten, bis die anderen auftauchten.

Ich ließ viele meiner Habseligkeiten im Krankenhaus zurück. Dazu gehörten meine Kleidung, ein gebrauchter Laptop, den ich vor kurzem gekauft hatte, ein Notizbuch und ein Parfümflakon aus der One Man Show.

Ich habe gehört, dass Israel ein Notizbuch und einen Laptop gefunden hat und sie als Beweis dafür verwendet, dass die Hamas israelische Gefangene im Keller des Krankenhauses festgehalten hat.

Ich weiß nicht, ob die „Beweise“ mir gehörten. Aber ich will meine Sachen zurück!

Es gibt immer noch Hunderttausende in den nördlichen Teilen des Gazastreifens und in den alten Teilen von Gaza-Stadt.

Wir bleiben standhaft, trotz der Bomben, trotz Hunger und Durst, trotz des Völkermordes.

Jeden Tag hören wir von Israels Vorstößen und Angriffen auf Wasserstationen, Solaranlagen und andere lebenswichtige Einrichtungen und Infrastrukturen.

Fast jeder in meiner Umgebung hat hohes Fieber, Kopfschmerzen oder eine Magenverstimmung. Viele Krankenhäuser und Kliniken in Gaza sind inzwischen geschlossen.

Wir befürchten, dass Israel den Völkermord verlängern könnte.

Was passiert, wenn die Panzer noch einen Monat in Gaza bleiben?

Oder zwei Monate? Oder sogar noch länger?

Allein der Gedanke an einen anhaltenden Völkermord macht uns Angst, denn nichts tötet so sehr wie Hunger.

Refaat Alareer ist ein Schriftsteller und Akademiker aus Gaza. Twitter: @iTranslate123

