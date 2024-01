Israels Gaza-Rückzug, ein Vorspiel zum totalen Krieg von Hasan Illaik

Lassen Sie sich durch den israelischen Truppenabzug aus dem nördlichen Gazastreifen nicht beirren. Tel Aviv hat nicht die Absicht, diesen Krieg zu beenden, und eskaliert an allen anderen Fronten, auch im Libanon.

Zu Beginn des neuen Jahres begann die israelische Besatzungsarmee mit dem Rückzug eines Großteils ihrer Streitkräfte aus dem nördlichen Gazastreifen.

Dieser Rückzug bedeutete nicht das Ende des Krieges im Gazastreifen und schon gar nicht eine Beruhigung an der libanesisch-israelischen Front. Im Gegenteil, die Verringerung des Kriegstempos im Gazastreifen erhöht die Möglichkeiten eines israelischen Krieges gegen den Libanon.

Die Kämpfe zwischen der Besatzungsarmee und der Hisbollah entlang der südlibanesischen Grenze, die seit dem 8. Oktober zur Unterstützung des Widerstands im Gazastreifen stattfinden, nehmen von Tag zu Tag an Intensität zu.

Washington und Tel Aviv haben versucht, den Druck auf die Hisbollah zu erhöhen, indem sie vor der Möglichkeit eines groß angelegten Krieges zwischen den israelischen Streitkräften und dem libanesischen Widerstand warnten. Diese Taktik wurde bereits lange vor der Ermordung des stellvertretenden Leiters des Politbüros der Hamas, Saleh Al-Arouri, am 2. Januar durch einen israelischen Luftangriff in Dahiyeh, einem südlichen Vorort von Beirut, angewandt. Die Tötung von Al-Arouri erhöht nun die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Krieg ausweitet.

Die dritte Phase steht bevor

Die erste Phase des Krieges in Tel Aviv bestand in der massiven Zerstörung und Besetzung des nördlichen Gazastreifens; die zweite Phase ist die Besetzung der wichtigsten Punkte im Süden des Gazastreifens, wohin sich die palästinensische Zivilbevölkerung in Sicherheit gebracht hat. Der derzeitige Truppenrückzug aus dem Norden des Gebiets bedeutet, dass die Israelis ihre Pläne für den Süden zementieren und sich auf die dritte Phase vorbereiten: den langen Krieg mit geringer Intensität.

Mit dem Eintritt in die dritte Phase beabsichtigt die Besatzungsarmee, einen geografischen Puffer um den nördlichen Gazastreifen aufrechtzuerhalten. Sie plant außerdem, die Besetzung des Gaza-Tals (zentraler Gazastreifen) fortzusetzen, während sie ihre Operationen in Khan Yunis im Süden abschließt.

Das Schicksal der Philadelphia-Achse – oder Salah ad-Din-Achse -, einem Landstreifen an der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Ägypten, den Israel kontrollieren will, bleibt den Beratungen zwischen Tel Aviv und Kairo vorbehalten. Damit soll sichergestellt werden, dass es nicht zu Zwischenfällen kommt, die zu Spannungen zwischen den beiden Parteien führen, und dass die Flüchtlinge nicht aus dem Süden des Gazastreifens in Richtung Sinai strömen.

Der Rückzug Israels aus dem nördlichen Gazastreifen erfolgt in erster Linie, weil die Zielvorräte der Besatzungsarmee erschöpft sind. Alle Ziele vor Beginn des Krieges wurden zerstört, und alle neuen operativen Ziele wurden bombardiert.

Trotzdem führt der palästinensische Widerstand weiterhin Operationen gegen die israelischen Streitkräfte durch. Diese Organisationen bleiben im gesamten nördlichen Gazastreifen relativ unversehrt, was die Fähigkeit des Widerstands erhöhen wird, den Besatzungsmächten jetzt und in Zukunft Verluste zuzufügen.

Diese eindeutige israelische Niederlage – im Hinblick auf die erklärten Kriegsziele Tel Avivs – wird durch zwei grundlegende Faktoren verdeutlicht: Erstens kann die Besatzungsarmee den nördlichen Gazastreifen nicht Haus für Haus oder Tunnel für Tunnel „säubern“, denn dieser Prozess wird Jahre dauern, mehr Soldaten der Gefahr aussetzen und kann nicht durchgeführt werden, ohne die gesamte Bevölkerung des nördlichen Gazastreifens weiter zu vertreiben oder sie zu massakrieren. Trotz der israelischen Versuche, die Dinge anders darzustellen, ist festzuhalten, dass sich im Norden immer noch Hunderttausende von Zivilisten aufhalten.

Zweitens muss die israelische Regierung allmählich wieder Reservesoldaten in die Wirtschaft des Landes schicken, um diese wieder anzukurbeln und sicherzustellen, dass die produktiven Sektoren keinen Schäden ausgesetzt sind, von denen sie sich nur langsam erholen können. Und das, obwohl die USA und ein Großteil Europas bereit zu sein scheinen, Israels Wirtschaft zu unterstützen, wenn es nötig ist.

Diese Maßnahmen werden ergriffen, weil Israel die beiden Hauptziele seines Krieges, nämlich die Ausschaltung des von der Hamas geführten Widerstands im Gazastreifen und die Befreiung der israelischen Gefangenen, die am 7. Oktober vom Widerstand gefangen genommen wurden, offenkundig nicht erreicht hat.

Es gibt noch ein grundlegendes Motiv, das beachtet werden muss: Die israelische Armee setzt derzeit alles daran, eine Entscheidung der USA umzusetzen, den Krieg von seiner ersten und zweiten Phase in die dritte Phase vor Ende Januar 2024 zu verschieben. Dies erfordert, dass der Krieg langsamer geführt wird, um weniger Aufmerksamkeit auf das israelische Gemetzel und das massenhafte Leiden der Palästinenser zu lenken.

Nach drei Monaten der Brutalität hat Washington festgestellt, dass die israelische Armee nicht in der Lage ist, den Widerstand oder die Möglichkeiten einer regionalen Eskalation auszuschalten, und hat festgestellt, dass die US-Regierung von Joe Biden auf dem Weg in die Präsidentschaftsvorwahlen erheblichen Schaden genommen hat.

Eine Eskalation mit dem Libanon

Während die israelische Besatzungsarmee ihre Operationen auf den südlichen Gazastreifen konzentriert, wurde auch die Intensität der militärischen Operationen entlang der libanesischen Grenze zwischen der Hisbollah und der israelischen Armee erhöht.

Die Hisbollah nahm vermehrt Besatzungssoldaten ins Visier, sowohl an ihren sichtbaren Standorten als auch innerhalb der Siedlungen in Nordpalästina.

Die Informationskapazitäten der Hisbollah haben sich in den letzten Monaten sowohl in Bezug auf die Raffinesse als auch die Genauigkeit verbessert. Die libanesischen Widerstandskämpfer haben bisher nicht genutzte Raketentypen eingesetzt, die eine größere Reichweite und eine höhere Zerstörungskraft haben als frühere Generationen.

Andererseits hat Tel Aviv die Feuerkraft, die es im Südlibanon eingesetzt hat, verdoppelt. Die Israelis beschränken ihre Operationen weiterhin auf das Gebiet südlich des Litani-Flusses und weiten ihren Aktionsradius nicht aus, es sei denn, sie zielen auf Widerstandsgruppen, die Angriffe jenseits der Grenze durchführen. In den letzten Wochen hat die Zerstörungskraft der Besatzungsarmee gegenüber den ersten Tagen des Kampfes drastisch zugenommen.

Mit der Ausweitung der Angriffe versucht die israelische Führung, möglichst viele Verluste in den Reihen der Widerstandskämpfer zu verursachen und Panik unter den Bewohnern des Südlibanon zu verbreiten, indem sie noch mehr Menschen vertreiben und möglichst viele Häuser zerstören. Dies belastet sowohl die Hisbollah als auch den libanesischen Staat im Wiederaufbauprozess nach dem Ende der Kampfhandlungen.

Doch diese israelische Militärleistung hat ein längerfristiges Ziel. Die Regierung in Tel Aviv möchte nach ihren offiziellen Erklärungen, dass sich die Hisbollah aus dem Gebiet südlich des Litani zurückzieht, um die Sicherheit der israelischen Siedler in Nordpalästina zu gewährleisten, die ihre Häuser entweder freiwillig oder aufgrund eines Evakuierungsbefehls ihrer Armee verlassen haben. Einigen Schätzungen zufolge hat die Zahl der Israelis, die aus ihren Siedlungen im besetzten Nordpalästina geflohen sind, mehr als 230.000 Menschen erreicht.

Parallel zu den öffentlichen Erklärungen trafen in Beirut Botschaften aus den USA und den europäischen Hauptstädten ein, in denen die Umsetzung der Resolution 1701 des UN-Sicherheitsrates, d. h. der Rückzug der Hisbollah aus dem Gebiet südlich des Litani-Flusses, gefordert wurde.

Neuen Informationen zufolge setzt Tel Aviv darauf, dass die Hisbollah abgeschreckt wird, da der wirtschaftliche Zusammenbruch des Jahres 2019, von dem sich der Libanon noch nicht erholt hat, und die seit langem anhaltenden inneren Spannungen des Landes Faktoren sind, die die Hisbollah letztlich daran hindern werden, einen Krieg zu führen.

Israel hofft daher, dass die Hisbollah dem Druck nachgibt und ihren Forderungen nach einem Rückzug ihrer Kämpfer aus dem Grenzgebiet zum besetzten Palästina nachkommt.

Die israelische Einschätzung der libanesischen Angelegenheiten ging der Ermordung von Al-Arouri am 2. Januar in Beirut voraus. Doch so wie die israelischen Militärs und Politiker vor dem 7. Oktober bewaffnete palästinensische Widerstandsinitiativen in den besetzten Gebieten unterschätzt und abgetan haben, so halten sie auch weiterhin an der veralteten israelischen Annahme fest, dass die Hisbollah niemals vollständig Vergeltung üben wird, oder dass sie dies nur auf eine Weise tun wird, die einen Krieg ausschließt.

Zugegeben, die Hisbollah ist wirklich bestrebt, das Ausmaß der militärischen Konfrontation zu begrenzen, und hat sich häufig für einen Waffenstillstand im Gazastreifen eingesetzt, um die Feindseligkeiten in der gesamten Region zu beenden. Der Hisbollah geht es auch darum, das Leben und die Lebensgrundlage der Bewohner des Südens nicht zu beeinträchtigen.

Die Hisbollah berücksichtigt zwar die komplexen politischen und wirtschaftlichen Gegebenheiten im Libanon, ist aber nicht bereit, Zugeständnisse zu machen. Quellen in der Widerstandsachse sagen, dass Israel nach Ansicht der Hisbollah nicht in der Lage ist, einen Krieg gegen den Libanon zu führen, wenn es nicht einmal die massiven strategischen Verluste, die es durch die Operation Al-Aqsa-Flut erlitten hat, kompensieren oder verdauen kann.

Trotz ihres Wunsches, den Krieg nicht auszuweiten, hat die Hisbollah bereits damit begonnen, sich auf einen solchen vorzubereiten. Die nach der Ermordung von Al-Arouri veröffentlichte Erklärung der Hisbollah deutet darauf hin, und die Maßnahmen und Entwicklungen vor Ort werden mit der Zeit sichtbar werden.

Was Israel im Gazastreifen nicht erreichen konnte (Wiederherstellung der Abschreckung), während es sich mit den engen Reihen der Achse des Widerstands in der Region konfrontiert sah, wird ihm im Libanon ganz sicher nicht gelingen.

Die ersten Anzeichen dafür werden sich in den Plänen zeigen, die die Hisbollah als Reaktion auf den israelischen Überfall auf Dahiyeh am 2. Januar zur Ermordung von Al-Arouri – der erste seiner Art seit August 2006 – ausführen wird und auf die ihr Generalsekretär Hassan Nasrallah zuvor mit einer Reaktion gedroht hatte.

Unterm Strich beruht die Einschätzung Tel Avivs über einen Krieg mit dem Libanon auf der Annahme, dass die Hisbollah eine größere Konfrontation um jeden Preis verhindern möchte. Dieses Kalkül ist nicht nur falsch, sondern hat auch die israelischen Köpfe so verwirrt, dass es selbst zum Ausbruch eines zerstörerischen Krieges zwischen den beiden Seiten führen kann.