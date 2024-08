https://thecradle.co/articles/israels-geopolitical-gamble-necessitates-a-high-risk-counter



Israels geopolitisches Glücksspiel erfordert eine hochriskante Gegenmaßnahme

Von Ali Salehian

AUG 10, 2024

Israel setzt viel darauf, dass sich seine jüngste Eskalation in Westasien positiv auswirken wird. Aber auch seine Gegner sind bereit, hohe Risiken einzugehen, und sie kommen zu dem Schluss, dass Frieden nur mit einem scharfen und präzisen Schlag gegen Tel Aviv möglich ist.

Wenn es um die Entscheidungsfindung geht, insbesondere im Rahmen der Außenbeziehungen, kommen zwei entscheidende Faktoren ins Spiel: „Fähigkeit“ und „Wunsch“.

Die „Fähigkeit“ bezieht sich auf die Instrumente und die Macht, die den Ländern zur Verfügung stehen, um eine Entscheidung in der realen Welt umzusetzen.

Genauso wichtig ist der kognitive Rahmen der Akteure. „Wünsche“ oder Bestrebungen sind eng mit der Kosten-Nutzen-Analyse politischer Entscheidungen verwoben.

Wenn ein staatlicher oder nichtstaatlicher Akteur sowohl über bedeutende als auch über ausreichende Fähigkeiten verfügt und einen erheblichen Nutzen bei minimalen oder überschaubaren Kosten sieht, ist es wahrscheinlicher, dass er eine Maßnahme ergreift.

So verfügte der israelische Besatzungsstaat nicht nur über die Fähigkeit, die gewünschten Ziele anzugreifen, sondern erlebte auch eine entscheidende Verschiebung in seinem Kosten-Nutzen-Verhältnis, insbesondere bei seinen außenpolitischen Überlegungen. Die jüngsten eskalierenden Ereignisse in Westasien lenken die Aufmerksamkeit auf diese beiden wesentlichen Dynamiken, zumal Analysten sich beeilen, die wahrscheinlichen Berechnungen und Gegenmaßnahmen der Gegner zu bewerten.

Umkehrung der Rationalität: Israel wendet sich risikoreicheren Strategien zu

Seit dem Beginn der Operation Al-Aqsa-Flut im vergangenen Oktober wird Israel als Akteur wahrgenommen, der sich einer existenziellen Bedrohung gegenübersieht, was seine Bereitschaft, größere Risiken einzugehen, erhöht hat.

Doch nur einen Monat nach Beginn der Widerstandsoperation zitierte Politico den ehemaligen Mossad-Direktor Tamir Pardo, der Premierminister Benjamin Netanjahu und US-Präsident Joe Biden vorwarf, den Eindruck zu erwecken, „Israel befinde sich in einer existenziellen Krise“.

Dieser Sinneswandel wurde bei Israels Angriff auf das iranische Konsulat in Damaskus am 1. April deutlich. Einen Tag später erklärte Verteidigungsminister Yoav Gallant, Israels Ziel sei es, „überall und jeden Tag zu handeln, um die Aufrüstung unserer Feinde zu verhindern“.

Der Entscheidungsprozess in Tel Aviv wird von zwei Schlüsselfaktoren beeinflusst: erstens von den USA und zweitens vom tiefen Staat oder Establishment innerhalb Israels. Diese Elemente können entweder die Rationalität erhöhen oder die Vorsicht bei der Risikoakzeptanz verringern, insbesondere bei den einflussreichen Extremisten in Israel.

Der derzeitige Wandel der israelischen Entscheidungsfindung scheint von einem oder beiden dieser Faktoren beeinflusst zu sein. Irans Operation True Promise Mitte April, die die militärischen Fähigkeiten der Islamischen Republik demonstrierte, hat Israels Risikobereitschaft etwas eingeschränkt.

Doch die Sorge um einen möglichen umfassenden Krieg und die damit verbundenen hohen Kosten ist dringlicher geworden, wie Generalmajor Yahya Rahim Safavi betonte, als er während der Vergeltungsoperation auf die iranischen Raketenfähigkeiten hinwies:

Während der Operation „True Promise“ wurden in nur 100 Sekunden mehr als 100 Raketen auf Israel abgefeuert, und zwar eine Rakete pro Sekunde. Die Vereinigten Staaten, Israel und ihre regionalen Verbündeten hätten nie damit gerechnet, dass der Iran eine derart präzise und groß angelegte Operation durchführen könnte.

Kalkulierte Eskalationen

Der Rücktritt von Benny Gantz aus dem Kriegskabinett im Juni könnte die harte Haltung Tel Avivs weiter bestärken. Darüber hinaus hat auch die Neuausrichtung von Präsident Biden, insbesondere im Hinblick auf die bevorstehenden US-Wahlen im November 2024, Auswirkungen auf einige Kalkulationen.

Die Schlüsselfrage, an der sich eine angemessene, auf Analyse und Argumentation basierende Reaktion orientieren sollte, lautet: Warum hat sich Netanjahu für eine Eskalation an so vielen Fronten entschieden?

Verschiedene Interpretationen bieten unterschiedliche Erklärungen. Einige sehen darin eine operative Möglichkeit, gezielte, öffentlichkeitswirksame Attentate zu verüben, ohne die Gesamtstrategie zu ändern. Andere interpretieren die gleichzeitigen Attentate in Beirut und Teheran sowie die Akzeptanz der damit verbundenen Kosten und Risiken durch den Besatzungsstaat als strategischen Wechsel im Anschluss an Netanjahus „hoch riskanten Besuch in Washington„. Bemerkenswert ist, dass etwa eine Woche nach dieser Reise mindestens zwei provokative Terroranschläge verübt wurden.

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass die bloße Möglichkeit eines Attentats, insbesondere auf politische Entscheidungsträger, noch keine Rechtfertigung für dessen Ausführung ist. Dies deutet darauf hin, dass das Risiko des Attentats, das mit ziemlicher Sicherheit eine Reaktion Teherans und seiner Verbündeten hervorrufen wird, sorgfältig abgewogen wurde.

Selbst der jordanische Außenminister Ayman Safadi bemerkte während eines Treffens mit dem neu gewählten iranischen Präsidenten Masoud Pezeshkian, dass Netanjahu mit dieser Aktion versuche, Konflikte in der Region zu schüren.

Hochriskante Diplomatie mit Washington

Wenn man davon ausgeht, dass ein strategischer Wandel stattgefunden hat, insbesondere auf der Ebene oder in der Art der Politik, zeichnen sich auf der Grundlage der jüngsten Besuche drei mögliche Szenarien für die Interaktion der USA mit Israel ab:

Erstens strebt Netanjahu den Sieg Donald Trumps an und hat von ihm möglicherweise grünes Licht für eine Eskalation der Spannungen erhalten, ohne Rücksicht auf die Regierung Biden. Dieses Szenario deutet darauf hin, dass Trump zwar keinen regionalen Krieg anstrebt, es aber begrüßen könnte, wenn er vor den Wahlen den Druck auf Bidens Regierung und die Unterstützung der Zionisten erhöht.

Zweitens könnten die jüngsten Operationen von der Biden-Administration genehmigt worden sein. Auch wenn Biden Netanjahus Verhalten mäßigen möchte, könnte er den Attentaten aus wahltaktischen Gründen zugestimmt haben, in der Hoffnung, dass sie nicht zu einem regionalen Krieg eskalieren würden. Dies könnte als Gefallen für Netanjahu im Gegenzug dafür angesehen werden, dass er die Zionisten und ihre einflussreiche US-Lobby im November hinter die Demokraten stellt.

Drittens könnte ein regionaler Krieg mit aktiver Beteiligung Israels und der USA geplant worden sein, da man davon ausgeht, dass amtierende Regierungen in Kriegszeiten eher Wahlsiege erringen. Dies würde bedeuten, dass die Demokraten den regionalen Konflikt und das militärische Engagement als eine Strategie zur Sicherung des Sieges bei den Präsidentschaftswahlen betrachten könnten.

Von diesen Szenarien scheint das dritte aufgrund der hohen Kosten und der Unvorhersehbarkeit eines Krieges, der Rückschläge im laufenden Ukraine-Konflikt, der innenpolitischen Herausforderungen in den USA und der Meinungsverschiedenheiten zwischen Vizepräsidentin Kamala Harris und Netanjahu am wenigsten wahrscheinlich.

Die ersten beiden Szenarien oder eine Kombination aus ihnen erscheinen plausibler und deuten auf ein proaktiveres und unabhängigeres Israel hin, das ein risikoreiches Verhalten an den Tag legt, wie die jüngsten Attentate in Tel Aviv zeigen. Gleichzeitig setzen Israel und der Westen wahrscheinlich darauf, dass die Achse des Widerstands keinen regionalen Krieg anstrebt.

Es ist der Zug des Widerstands

Netanjahus strategischer Wechsel und seine Entscheidung, öffentlichkeitswirksame Morde zu begehen, scheinen darauf abzuzielen, eine Vereinbarung mit den derzeitigen oder künftigen Entscheidungsträgern in Washington zu treffen, um die Spannungen in Westasien zu verschärfen und den Krisenzustand aufrechtzuerhalten – um sozusagen eine „neue Normalität“ in der Region zu schaffen. Dieses Manöver scheint darauf abgestellt zu sein, Tel Avivs Handlungen mit breiteren strategischen Interessen der USA in Einklang zu bringen, insbesondere im Zusammenhang mit bevorstehenden Wahlen oder wechselnden Allianzen.

Die Ermordung des politischen Führers der Hamas, Ismail Haniyeh, ist zwar bedeutsam, aber in erster Linie ein taktischer Schachzug und kein strategischer Wendepunkt in der Region. Ein Anschlag auf ihn in Teheran, insbesondere nach der Amtseinführung des neuen iranischen Präsidenten und während einer Pause in den Waffenstillstandsgesprächen, könnte jedoch tiefgreifende strategische Auswirkungen haben.

Es stellt das Image der iranischen Macht und Sicherheit in Frage und verschärft die bereits instabile regionale Lage. Der Generalsekretär der Hisbollah, Hassan Nasrallah, unterstrich dies in einer Erklärung mit den Worten: „Der Iran selbst ist verpflichtet, auf diesen Terror zu reagieren“.

Die Schlussfolgerung ist klar: Der Iran und die Widerstandsachse werden den Preis für Israel wahrscheinlich in die Höhe treiben. Dies deutet auf ein höheres Maß an organisierten militärischen Aktivitäten hin, was die Bereitschaft Israels, sich zu engagieren, erheblich beeinflussen und die Kosten für die gegnerische Seite in die Höhe treiben könnte.

Diese Bereitschaft für einen regionalen Krieg würde koordinierte Aktionen an mehreren Fronten beinhalten, die möglicherweise zu gezielten Schlägen und erheblichen Verlusten führen könnten. Ein iranischer Diplomat wurde vom Wall Street Journal zitiert: „Unsere Antwort wird schnell und heftig sein“.

