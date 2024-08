https://electronicintifada.net/blogs/maureen-clare-murphy/us-weapon-used-gaza-city-school-massacre-killed-100



US-Waffe bei Schulmassaker in Gaza-Stadt mit 100 Toten eingesetzt

Von Maureen Clare Murphy

Rechte und Rechenschaftspflicht

11. August 2024

Palästinenser suchen nach einem israelischen Angriff, bei dem am 10. August mehr als 100 Menschen in einer Schule in Gaza-Stadt getötet wurden, nach Opfern.

Mahmoud Zaki UPI

Israel tötete am Samstag mindestens 100 Palästinenser in einer Schule, die als Zufluchtsort für Vertriebene im Zentrum von Gaza-Stadt diente, wie die Behörden des Gazastreifens mitteilten.

Der Angriff erfolgte einen Tag, nachdem israelische Panzer wieder in Khan Younis, die größte Stadt im Süden des Gazastreifens, eindrangen und kriegsmüde Familien erneut zur Flucht ins Ungewisse zwangen.

Israel warf Flugblätter über dem östlichen Khan Younis ab und forderte die Bewohner und Vertriebenen, die dort Zuflucht gefunden hatten, auf, „ein Gebiet zu evakuieren, das bereits wiederholt von Kämpfen heimgesucht wurde“, berichtete Reuters.

Am Freitag erklärte das UN-Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten, dass „Tausende von Palästinensern in den letzten 72 Stunden in Richtung des westlichen Khan Younis und des westlichen Deir al-Balah gezogen sind“.

Viele hofften, in al-Mawasi Schutz zu finden, einem Küstengebiet im südlichen Gazastreifen, wo am Freitag bei einem israelischen Luftangriff mindestens sechs Palästinenser, darunter die Journalisten Tamim Abu Muamar und Abdullah al-Sousi, getötet wurden.

Anfang der Woche, am 5. August, wurden Berichten zufolge acht Palästinenser, darunter fünf Polizisten, getötet, als in Deir al-Balah ein Polizeifahrzeug, das zur Verteilung von Hilfsgütern eingesetzt wurde, beschossen wurde.

Nadi Salout, ein Vater von vier kleinen Kindern und Mitarbeiter der World Central Kitchen, wurde nach Angaben der Organisation am 7. August bei einem israelischen Luftangriff in der Nähe von Deir al-Balah getötet.

Nach Angaben der in Washington ansässigen Wohltätigkeitsorganisation war Salout der achte Mitarbeiter, der im Gazastreifen getötet wurde, nachdem am 1. April sieben Teammitglieder bei aufeinander folgenden israelischen Angriffen auf drei ihrer Fahrzeuge ums Leben gekommen waren.

Seit Oktober wurden in Gaza mindestens 287 Mitarbeiter von Hilfsorganisationen getötet.

Schule ohne Vorwarnung angegriffen

Das Medienbüro der Regierung in Gaza erklärte, dass bei dem Angriff auf die Tabaeen-Schule am Samstag, der ohne Vorwarnung während des Morgengebets erfolgte, mehr als 100 Menschen getötet wurden.

Die Schule befindet sich in al-Daraj, einem Viertel im Zentrum von Gaza-Stadt. Am 7. August erließ Israel Evakuierungsbefehle für den nördlichen Gazastreifen und wies die Bewohner von Gebieten wie Beit Lahiya und Beit Hanoun an, sich in Schutzräume im Zentrum von Gaza-Stadt zu begeben – dem Gebiet, das am Samstag angegriffen wurde.

Mahmoud Basal, Sprecher des palästinensischen Zivilschutzes, sagte auf einer Pressekonferenz, dass mindestens 93 Menschen getötet wurden, darunter sechs Frauen und 11 Kinder.

Viele der Getöteten wurden bis zur Unkenntlichkeit zerfetzt oder verbrannt, wie die grausamen Video- und Fotoaufnahmen des Gemetzels zeigen. Andere, die sich in der Schule aufhielten, blieben nach dem Massaker unauffindbar.

Ein von Al Jazeera ausgestrahltes Video zeigte, was der Korrespondent des Senders, Anas al-Sharif, als „unbeschreibliche“ Szene bezeichnete, als eine Kamera über einen Raum schwenkte, in dem sich unzählige zerstückelte Leichen befanden:

Der Sprecher des Zivilschutzes sagte, dass etwa 350 Familien in der Tabaeen-Schule Zuflucht suchten, als diese bei den Angriffen auf das obere Stockwerk, in dem Vertriebene untergebracht waren, und das untere Stockwerk, das als Moschee diente, getroffen wurde.

Muster der Angriffe auf Unterkünfte

Der tödliche Angriff am Samstag war der letzte in einer Reihe von tödlichen Angriffen auf Einrichtungen, in denen Vertriebene untergebracht sind.

Der Sprecher des Zivilschutzes sagte, dass Israel seit Anfang August 13 Unterkünfte angegriffen habe.

Die Menschenrechtsorganisation Euro-Med Human Rights Monitor berichtete am Freitag, dass Israel innerhalb von acht Tagen neun Schulen in Gaza-Stadt angegriffen und dabei fast 80 Palästinenser getötet und mehr als 140 weitere verletzt hat.

Andere Opfer seien unter den Trümmern begraben und könnten nicht geborgen werden, da es an den nötigen Werkzeugen fehle, fügte die in Genf ansässige Gruppe hinzu.

Das UN-Menschenrechtsbüro erklärte, der Angriff vom Samstag sei „mindestens der 21. Angriff auf eine Schule, die jeweils als Schutzraum dient, seit dem 4. Juli“.

Das UN-Büro fügte hinzu, dass „diese Angriffe mindestens 274 Todesopfer, darunter Frauen und Kinder, gefordert haben“.

Israels Rechtfertigungsversuch

Israel behauptete, bei dem Angriff 19 Mitglieder der Hamas und des Palästinensischen Islamischen Dschihad getötet zu haben, und beschuldigte die Widerstandsgruppen, die Schule als Kommandozentrale zu nutzen – und wiederholte damit frühere Versuche, Angriffe auf Schulen, Krankenhäuser und andere zivile Ziele zu rechtfertigen.

Israels oberster Militärsprecher behauptete ohne Beweise, dass die von palästinensischen Beamten angegebene Zahl der Todesopfer übertrieben sei.

„Dies wurde von den Geheimdiensten bestätigt, und der Angriff wurde mit drei kleinen, präzisen Geschossen durchgeführt, die nicht das Ausmaß an Schaden verursachen können, das die Palästinenser angeben“, sagte der Sprecher.

Doch trotz Israels Erklärungen, es habe Maßnahmen ergriffen, um Schaden von der Zivilbevölkerung abzuwenden, sagte das UN-Menschenrechtsbüro, dass die „systematischen Angriffe“ auf Schutzräume „darauf hindeuten, dass die Verpflichtungen des humanitären Völkerrechts, einschließlich der Grundsätze der Unterscheidung, der Verhältnismäßigkeit und der Vorsichtsmaßnahmen bei Angriffen, nicht strikt eingehalten werden“.

Die Angriffe auf die Unterkünfte finden vor dem Hintergrund statt, dass mehr als 90 Prozent der Bevölkerung des Gazastreifens vertrieben wurden, während das israelische Militär weiterhin Wohnhäuser sprengt und den Zugang und die Verteilung von humanitärer Hilfe einschränkt“, fügte das UN-Büro hinzu.

Das UN-Büro verwies auf die von Israel häufig vorgebrachte Behauptung, dass die angegriffenen Unterkünfte von bewaffneten palästinensischen Gruppen genutzt würden, was Israel jedoch nicht von seiner Verpflichtung entbinde, die Kriegsgesetze strikt einzuhalten.

Hamas weist israelische Behauptungen zurück

In einer auf ihrem Telegramm-Kanal veröffentlichten Erklärung wies die Hamas die israelischen Behauptungen zurück und erklärte, dass sich keine Kämpfer in der Tabaeen-Schule aufhielten und dass ihre Kämpfer den strikten Befehl hätten, sich nicht unter Zivilisten zu versammeln, um sie vor zionistischen Angriffen zu schützen.

Die Menschenrechtsorganisation Euro-Med Human Rights Monitor teilte mit, ihre erste Untersuchung habe ergeben, dass sich keine bewaffneten Gruppen in der Schule aufhielten, in der mehr als 2.500 Vertriebene untergebracht waren.

„Die Schule beherbergte Hunderte von Kindern, deren Familien sich laut Aussagen von Überlebenden dort sicher fühlten, ohne sich in Gefahr zu befinden“, erklärte die Menschenrechtsgruppe.

Ramy Abdu, Direktor des Euro-Med Human Rights Monitor, sagte, dass einige der mutmaßlichen Hamas- und Islamischen Dschihad-Aktivisten, die Israel am Samstag in der Tabaeen-Schule ins Visier genommen haben will, in den Tagen zuvor an anderen Orten getötet worden seien:

Erste Überprüfungen ergaben auch, dass der erste Name auf der Liste der israelischen Armee Yusuf Al-Wadiya ist. Weitere Ermittlungen zeigen, dass Yusuf Al-Wadiya zwei Tage vor dem Massaker von Israel in seinem Haus getötet wurde. pic.twitter.com/8qwx3QjUIQ

– Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) August 10, 2024

Israel veröffentlicht buchstäblich die Namen beliebiger Palästinenser, die sie in ihrem System haben, und versieht sie mit dem Etikett „Hamas/Islamischer Dschihad-Aktivist“, um ihre Ermordung posthum zu rechtfertigen. Das ist alles, was es ist. https://t.co/rz59vlTXtj

– Tariq Kenney-Shawa (@tksshawa) August 10, 2024

Die Hamas erklärte, Israels Behauptungen seien erfunden, da es zivile Einrichtungen angreife und seine Angriffe gegen Vertriebene mit „direkter Unterstützung der USA“ eskaliere, was Washington zu einem „vollwertigen Partner bei diesen Massakern und Verbrechen“ mache.

Khalil al-Hayya, ein hochrangiger Hamas-Funktionär, sagte am Samstag, dass Israels brutale Verbrechen im Gazastreifen, die von Washington grünes Licht erhalten, darauf abzielen, die Palästinenser aus dem Gebiet zu vertreiben.

US-Waffen

Viele Beobachter wiesen darauf hin, dass das besonders grausame Massaker nach zehn Monaten unerbittlicher Gräueltaten zeitlich mit der gemeinsamen Erklärung der USA, Katars und Ägyptens zusammenfiel, in der Israel und der Hamas eine Frist bis zum 15. August gesetzt wurde, um die Verhandlungen über einen Waffenstillstand und einen Gefangenenaustausch wieder aufzunehmen.

#Israel tötet während der Waffenstillstandsverhandlungen absichtlich Zivilisten, um die andere Seite zum Aufgeben zu zwingen, eine Taktik, die als „Zwangsdiplomatie“ oder „strategische Gewalt“ bekannt ist.

Deshalb hat @Netanyahu seiner Armee befohlen, jeden Tag 30-100 palästinensische Zivilisten zu töten,…

– Elijah J. Magnier (@ejmalrai) August 10, 2024

Der tödliche Angriff, bei dem Dutzende von Palästinensern getötet wurden, erfolgte einen Tag, nachdem das US-Außenministerium angekündigt hatte, dass Washington Israel 3,5 Milliarden Dollar für zusätzliche US-Waffen und militärische Ausrüstung zur Verfügung stellen werde.

Der Kongress hatte im April zusätzliche Mittel in Höhe von 14 Milliarden Dollar für Israel bewilligt.

Am selben Tag, an dem@SecBlinkenneue Waffenverkäufe an Israel anordnete, bombardiert @idf eine Schule in Gaza-Stadt und tötet 100 Menschen. Opfer ‚in Stücken‘. Pawlowsche Konditionierung für eine wilde Armee. https://t.co/BWEtIxQOl7

– Sarah Leah Whitson (@sarahleah1) August 10, 2024

CNN berichtete, dass „mindestens eine in den USA hergestellte Präzisionsbombe“ bei dem Angriff auf die Schule in Gaza-Stadt am Samstag eingesetzt wurde.

„Von CNN gefilmte Aufnahmen zeigen Teile eines Sprengkörpers, von denen Trevor Ball, ein ehemaliger Kampfmittelbeseitigungsexperte der US-Armee, bestätigte, dass sie von einer GBU-39-Bombe mit kleinem Durchmesser stammten“, fügte der amerikanische Sender hinzu und wies darauf hin, dass diese Munition von Boeing hergestellt wird.

NEW: @cnn bestätigt, dass eine in den USA hergestellte GBU-39-Bombe mit kleinem Durchmesser bei einem israelischen Angriff auf eine Schule und eine Moschee im Gazastreifen verwendet wurde, bei dem nach Angaben der örtlichen Behörden mindestens 93 Palästinenser getötet wurden

(h/t) to @easybakeovensz for helping identifying the weapon pic.twitter.com/LLtsjiuFC5

– Allegra Goodwin (@goodwinallegra) August 10, 2024

In einer Erklärung, die dem Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, Sean Savett, zugeschrieben wird, erklärte das Weiße Haus, es sei „zutiefst besorgt über Berichte über zivile Opfer“ nach dem israelischen Angriff auf die Tabaeen-Schule.

Die Erklärung wiederholte die unbegründete Behauptung Israels, dass „die Hamas Schulen als Versammlungs- und Operationsorte nutzt, aber wir haben auch wiederholt und konsequent gesagt, dass Israel Maßnahmen ergreifen muss, um den Schaden für die Zivilbevölkerung zu minimieren“.

Dass das Weiße Haus den israelischen Vorwand für das Blutbad wiederholte, diente dem Journalisten Mohammad Alsaafin zufolge dazu, „die eigene Mitschuld der USA an diesem Massaker zu vertuschen“.

„Man zielt nicht auf ‚hochrangige Hamas-Funktionäre‘, indem man wartet, bis sich normale Menschen in einem Gebetsraum versammeln, um gemeinsam zu beten, und dann genau diesen Teil der Schule bombardiert“, so Alsaafin weiter.

In jedem Fall haben die USA in den letzten Tagen mehrere Signale ausgesendet, die Israels Auffassung bestärken, dass es keine roten Linien gibt, wenn es um seine Vernichtungskampagne in Gaza geht.

Die letzten 2 Tage:

Israelische Streitkräfte erschießen Amerikaner, die gegen Siedlungen protestieren

Die USA werden weiterhin die Einheit finanzieren, die einen älteren Palästinenser und Amerikaner getötet hat

Die USA schicken Israel 3,5 Milliarden Dollar für den Kauf von Waffen und 260 Millionen Dollar für „Präzisions“-Bausätze

Israelische Streitkräfte setzen „Präzisions“-Bomben auf Schule/Moschee ein und töten 100 Menschen https://t.co/VLSvd8DNn6

– Prem Thakker (@prem_thakker) August 11, 2024

Al-Ahli Krankenhaus ist mit Opfern überfordert

Fadel Naim, Direktor des Al-Ahli Baptistenkrankenhauses in Gaza-Stadt, sagte, dass die Einrichtung nach dem Einsatz von „Präzisionswaffen“ gegen die Schule „Dutzende von Leichen … andere mit Amputationen und schweren Verbrennungen und Haufen von zertrümmertem Fleisch und Knochen von denen, die nicht identifiziert werden konnten“ erhielt.

Mein Vater @fnaim65, Direktor des Baptistenkrankenhauses Al-Ahli in #Gaza, bezeichnet den heutigen Tag als einen der schwersten Tage. Die Situation im Krankenhaus ist katastrophal, da es aufgrund des schrecklichen israelischen Massakers an medizinischem Material und Ressourcen mangelt, was zu… pic.twitter.com/Fiit8Q00Zn

– Nour Naim| نُور (@NourNaim88) August 10, 2024

Einer der herzzerreißendsten Fälle des israelischen Massakers an der Al-Tabeen-Schule, mit denen wir im Baptist Al-Ahli Hospital in #Gaza konfrontiert wurden, war der eines 16-jährigen Jungen mit zerquetschten Beinen, einer abgetrennten linken Hand und schweren Verletzungen an seinem Körper. Als wir mit der dringenden Operation begannen, habe ich…

– Dr. Fadel Naim (@fnaim65) August 10, 2024

Das überforderte Krankenhaus ist nur noch teilweise funktionsfähig, nachdem es letzten Monat vom israelischen Militär geräumt werden musste.

Im Oktober war das Krankenhaus Schauplatz eines ähnlichen Massakers wie das, das sich am Samstag in der Tabaeen-Schule ereignete. Israel machte für den Angriff im Oktober eine fehlgeleitete Rakete des Islamischen Dschihad verantwortlich, der die Verantwortung bestritt.

Unabhängige Untersuchungen, die aus der Ferne durchgeführt wurden, haben Israels Behauptungen über das Massaker im Al-Ahli-Krankenhaus in Frage gestellt.

Israel verweigert internationalen Ermittlern und Reportern seit dem elften Monat seiner Offensive den Zugang zum Gazastreifen. In dieser Zeit hat das israelische Militär rund 170 palästinensische Journalisten in dem Gebiet getötet.

Das palästinensische Gesundheitsministerium in Gaza erklärte am Samstag, dass seit Anfang Oktober mindestens 39.790 Menschen in dem Gebiet getötet und 92.000 verletzt wurden.

Weitere 10.000 Menschen werden unter den Trümmern vermisst oder ihre Leichen wurden noch nicht von den Straßen oder aus unzugänglichen Gebieten geborgen.

Der Euro-Med Human Rights Monitor schätzt, dass mindestens weitere 51.000 Palästinenser infolge der israelischen Belagerung des Gazastreifens und des vorsätzlichen Zusammenbruchs des medizinischen Sektors in dem Gebiet sowie der weit verbreiteten Zerstörung der Infrastruktur und der Massenvertreibung der Zivilbevölkerung gestorben sind, was zur Ausbreitung von Krankheiten geführt hat.

Übersetzt mit deepl.com

