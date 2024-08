Nachrichten voll verdreht Von Uli Gellermann

https://www.rationalgalerie.de/home/nachrichten-voll-verdreht

Die Redakteure der Tagesschau arbeiten heftig an einer neuen Wirklichkeit. Was sie liefern, sieht auf den ersten Blick wie Nachrichten aus, aber der zweite Blick sagt, dass die Kollegen die Realität so verdrehen, dass es ihnen gelingt, eine neue gesellschaftliche Wirklichkeit zu schaffen.

Knapper Rekord?

Wenn sie sich zum Bespiel diese Überschrift leisten: „Juli stellt knapp keinen Temperaturrekord auf“, dann fällt das Wort „knapp“ auf. Knappe Rekorde sind für Nachrichten zumeist irrelevant, nur Rekorde schaffen es normalerweise in die Überschrift. Aber da die Kollegen die Pflicht haben, an die Theorie der Klimakatastrophe zu erinnern, findet der Redakteur ein Plätzchen, auch wenn es nur knapp ist.

Hass der Netanjahu-Regierung

Noch weiter von der Wahrheit entfernt ist dieser Faeser-Satz: „Unsere Sicherheitsbehörden setzen alles daran, die Spirale zu durchbrechen, die von Gewalt im Nahen Osten zu noch mehr widerwärtigem Judenhass bei uns führt.“ Der wird von der Tagesschau brav zitiert, ohne den Hintergrund, den Genozid an den Palästinensern zu erwähnen. So wird der Hass der Netanjahu-Regierung auf die Palästinenser außerhalb jeder Kritik gestellt. So verdreht, schafft die ARD eine andere Wirklichkeit als jene Realität, die mit bloßem Auge zu erkennen ist. Das ist widerwärtig.

Die Hälfte der Deutschen fürchtet Krieg mit Russland

Wenn die ARD-Redaktion dann noch titelt „Stationierung in Deutschland – Das Raketen-Dilemma der SPD“, sieht auch das wie eine Nachricht aus. Wenn man aber weiß, dass es eine Umfrage unter den Deutschen gibt, die ermittelt hat, dass 50 Prozent der Deutschen wegen dieser Stationierung einen Krieg mit Russland befürchtet, dann wäre das die Nachricht gewesen. Davon meldet die Tagesschau nichts und schafft so durch Verschweigen eine neue Nachrichten-Welt für ihre Konsumenten.

Lücken in der Manipulation

Es gibt Lücken in der ziemlich umfassenden Manipulation der ARD: Die Lücken sind die Köpfe jener Zuschauer, die wissen, dass man der Tagesschau nicht glauben darf. So gesehen kann die Maschine laufen und laufen und erreicht dann doch nicht ihr Ziel. Daran arbeitet die Analyse der MACHT-UM-ACHT.

