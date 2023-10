Israel’s Culture of Deceit Israel, which always seeks to blame Palestinians for the atrocities it carries out, is the least trustworthy source about the bombing of the hospital in Gaza.

Der Chris Hedges Bericht

Lügnerin Lügnerin – von Mr. Fish

Israel, das immer versucht, den Palästinensern die Schuld für die von ihm verübten Gräueltaten zu geben, ist die am wenigsten vertrauenswürdige Quelle für die Bombardierung des Krankenhauses in Gaza.

Israels Kultur der Täuschung

von Chris Hedges

18.Oktober 2023

Israel wurde auf Lügen gegründet. Die Lüge, dass palästinensisches Land weitgehend unbesetzt sei. Die Lüge, dass 750.000 Palästinenser während der ethnischen Säuberung durch zionistische Milizen im Jahr 1948 aus ihren Häusern und Dörfern flohen, weil sie von arabischen Führern dazu aufgefordert wurden. Die Lüge, dass es arabische Armeen waren, die den Krieg von 1948 begannen, in dem Israel 78 Prozent des historischen Palästina eroberte. Die Lüge, dass Israel 1967 die Vernichtung drohte und es gezwungen war, in die verbleibenden 22 Prozent Palästinas sowie in Ägypten und Syrien liegendes Land einzumarschieren und es zu besetzen.

Israel wird durch Lügen aufrechterhalten. Die Lüge, Israel wolle einen gerechten und ausgewogenen Frieden und werde einen palästinensischen Staat unterstützen. Die Lüge, dass Israel die einzige Demokratie im Nahen Osten ist. Die Lüge, dass Israel ein „Vorposten der westlichen Zivilisation in einem Meer von Barbarei“ sei. Die Lüge, dass Israel die Rechtsstaatlichkeit und die Menschenrechte achtet.

Israels Grausamkeiten gegen die Palästinenser werden immer mit Lügen begrüßt. Ich habe sie gehört. Ich habe sie aufgezeichnet. Ich habe sie in meinen Berichten für die New York Times veröffentlicht, als ich Leiter des Nahostbüros der Zeitung war.

Ich habe zwei Jahrzehnte lang über Krieg berichtet, davon sieben Jahre im Nahen Osten. Dabei habe ich einiges über die Größe und Tödlichkeit von Sprengkörpern gelernt. Es gibt nichts im Arsenal der Hamas oder des Palästinensischen Islamischen Dschihad (PIJ), das die enorme Sprengkraft der Rakete, die schätzungsweise 500 Zivilisten im arabisch-christlichen Krankenhaus al-Ahli in Gaza tötete, hätte wiederholen können. Nichts. Wenn die Hamas oder der Palästinensische Islamische Dschihad über diese Art von Raketen verfügen würden, lägen große Gebäude in Israel in Schutt und Asche und es gäbe Hunderte von Toten. Haben sie aber nicht.

Das pfeifende Geräusch, das auf dem Video kurz vor der Explosion zu hören ist, scheint von der hohen Geschwindigkeit einer Rakete zu stammen. Dieses Geräusch verrät es. Keine palästinensische Rakete macht dieses Geräusch. Und dann ist da noch die Geschwindigkeit der Rakete. Palästinensische Raketen sind langsam und schwerfällig, deutlich sichtbar, wenn sie sich am Himmel wölben und dann im freien Fall auf ihr Ziel zustürzen. Sie schlagen nicht mit Präzision ein und erreichen auch nicht annähernd Überschallgeschwindigkeit. Sie sind nicht in der Lage, Hunderte von Menschen zu töten.

Das israelische Militär warf in den Tagen vor dem Angriff am 17. Oktober „Dachklopf“-Raketen ohne Sprengköpfe auf das Krankenhaus ab, die übliche Warnung Israels zur Evakuierung von Gebäuden, wie Beamte des Al-Ahli-Krankenhauses sagten. Die Krankenhausmitarbeiter sagten auch, sie hätten Anrufe von Israel erhalten, in denen es hieß: „Wir haben Sie zweimal gewarnt, zu evakuieren“. Israel hat die Evakuierung aller Krankenhäuser im nördlichen Gazastreifen gefordert.

Nach dem Angriff auf das Krankenhaus postete Hananya Naftali, ein „digitaler Berater“ des israelischen Premierministers Benjamin Netanyahu, auf X, früher Twitter: „Die israelische Luftwaffe hat einen Hamas-Terroristenstützpunkt in einem Krankenhaus in Gaza angegriffen“. Der Beitrag wurde schnell wieder gelöscht.

Seit dem Einmarsch palästinensischer Widerstandskämpfer in Israel am 7. Oktober, bei dem Berichten zufolge rund 1.300 Israelis, darunter viele Zivilisten, ums Leben kamen und rund 200 als Geiseln entführt und nach Gaza gebracht wurden, hat Israel 51 Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen im Gazastreifen durchgeführt, bei denen nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 15 Mitarbeiter des Gesundheitswesens getötet und 27 verletzt wurden. Von den 35 Krankenhäusern im Gazastreifen sind vier aufgrund schwerer Schäden und gezielter Angriffe nicht funktionsfähig. Nur acht der 22 UNRWA-Zentren für medizinische Grundversorgung sind laut WHO „teilweise funktionsfähig“.

Die Unverfrorenheit der israelischen Lügen hat uns, die wir aus Gaza berichteten, verblüfft. Es spielte keine Rolle, ob wir den israelischen Angriff, einschließlich der Erschießung von unbewaffneten Palästinensern, gesehen hatten. Es spielte keine Rolle, wie viele Zeugen wir befragt hatten. Es spielte keine Rolle, welche fotografischen und forensischen Beweise wir erhielten. Israel hat gelogen. Kleine Lügen. Große Lügen. Riesige Lügen. Diese Lügen kamen reflexartig und sofort vom israelischen Militär, den israelischen Politikern und den israelischen Medien. Sie wurden von Israels gut geölter Propagandamaschine verstärkt und mit einer süßlichen Aufrichtigkeit in internationalen Nachrichtensendern wiederholt.

Israel betreibt die Art von atemberaubenden Lügen, die für despotische Regime charakteristisch sind. Es verformt die Wahrheit nicht, es verkehrt sie ins Gegenteil. Es malt ein Bild, das der Realität diametral entgegengesetzt ist. Diejenigen von uns, die über die besetzten Gebiete berichtet haben, sind auf Israels Alice-im-Wunderland-Erzählungen gestoßen, die wir pflichtbewusst in unsere Berichte einfügen – was nach den Regeln des amerikanischen Journalismus vorgeschrieben ist -, obwohl wir wissen, dass sie unwahr sind.

Israel hat ein Orwellsches Lexikon erfunden. Von Israelis getötete Kinder werden zu Kindern, die ins Kreuzfeuer geraten. Die Bombardierung von Wohnvierteln mit Dutzenden von Toten und Verwundeten wird zu einem chirurgischen Schlag gegen eine Bombenfabrik. Aus der Zerstörung palästinensischer Häuser wird der Abriss der Häuser von Terroristen.

Die Große Lüge nährt die beiden Reaktionen, die Israel hervorrufen will – Rassismus bei seinen Anhängern und Terror bei seinen Opfern. Die Große Lüge nährt den Mythos eines Kampfes der Kulturen, eines Krieges zwischen Demokratie, Anstand und Ehre auf der einen Seite und islamischem Terrorismus, Barbarei und Mittelalterlichkeit auf der anderen.

George Orwell nannte die große Lüge in seinem Roman „Nineteen Eighty-Four“ (Vierundneunzig Jahre) „doublethink“. Das doppelte Denken verwendet „Logik gegen Logik“ und „lehnt die Moral ab, während es sie für sich beansprucht“. Die große Lüge beseitigt Nuancen, Zweideutigkeiten und Widersprüche, die das Gewissen belasten können. Sie ist darauf ausgelegt, kognitive Dissonanz zu erzeugen. Sie lässt keine Grauzonen zu. Die Welt ist schwarz und weiß, gut und böse, rechtschaffen und ungerecht. Die Große Lüge erlaubt es den Gläubigen, sich in ihrer eigenen moralischen Überlegenheit zu trösten – ein Trost, den sie verzweifelt suchen -, selbst wenn sie jede Moral aufgeben. Sie nährt, wie Edward Bernays es nannte, das „logiksichere Fach des dogmatischen Festhaltens“. Jede wirksame Propaganda, schreibt Bernays, zielt auf diese irrationalen „psychologischen Gewohnheiten“ ab und baut darauf auf.

Israelische Unterstützer dürsten nach diesen Lügen. Sie wollen die Wahrheit nicht wissen. Die Wahrheit würde sie zwingen, ihren Rassismus, ihre Selbsttäuschung und ihre Mitschuld an Unterdrückung, Mord und Völkermord zu hinterfragen.

Am wichtigsten ist jedoch, dass die Große Lüge eine unheilvolle Botschaft an die Palästinenser sendet. Die Große Lüge besagt, dass Israel eine Kampagne des Massenterrors und des Völkermords führen und niemals die Verantwortung für seine Verbrechen übernehmen wird. Die Große Lüge löscht die Wahrheit aus. Sie verwischt die Würde des menschlichen Denkens und Handelns. Sie tilgt Fakten. Sie tilgt die Geschichte. Sie löscht das Verständnis aus. Sie löscht die Hoffnung aus. Sie reduziert jegliche Kommunikation auf die Sprache der Gewalt. Wenn Unterdrücker zu den Unterdrückten ausschließlich durch wahllose Gewalt sprechen, antworten die Unterdrückten mit wahlloser Gewalt.

Der Karikaturist Joe Sacco und ich haben beobachtet, wie israelische Soldaten kleine Jungen im Flüchtlingslager Khan Younis in Gaza verhöhnt und erschossen haben. Wir befragten die Jungen und ihre Eltern anschließend im Krankenhaus. In einigen Fällen nahmen wir an ihren Beerdigungen teil. Wir hatten ihre Namen. Wir hatten die Daten und Orte der Erschießungen.

Die Antwort Israels war, dass wir nicht in Gaza waren. Wir hätten uns das ausgedacht.

Der israelische Premierminister, der Außenminister, der Verteidigungsminister und der Sprecher der israelischen Verteidigungskräfte (IDF) gaben sofort palästinensischen Bewaffneten die Schuld an der Ermordung der Al Jazeera-Journalistin Shireen Abu Akleh im Jahr 2022. Israel verbreitete Aufnahmen eines palästinensischen Kämpfers, der die Journalistin, die eine kugelsichere Weste und einen Helm mit der Aufschrift „PRESSE“ trug, erschossen haben soll.

Der damalige Verteidigungsminister Benny Gantz erklärte, dass „keine [israelischen] Schüsse auf den Journalisten gerichtet waren“ und dass die israelische Armee „Aufnahmen von wahllosen Schüssen palästinensischer Terroristen“ gesehen habe.

Diese Lüge wurde so lange verbreitet, bis das von B’Tselem, dem israelischen Zentrum für Menschenrechte in den besetzten Gebieten, untersuchte Videomaterial den Standort des auf dem Video zu sehenden palästinensischen Schützen identifizierte. Die Menschenrechtsorganisation stellte fest, dass das Video an einem anderen Ort aufgenommen wurde als dem, an dem Shireen getötet wurde.

Wenn Israel beim Lügen ertappt wird, wie im Fall des Mordes an Shireen, verspricht es eine Untersuchung. Aber diese Untersuchungen sind eine Farce. Unparteiische Untersuchungen zu den Hunderten von Morden an Palästinensern durch Soldaten und jüdische Siedler werden nur selten durchgeführt. Die Täter werden fast nie vor Gericht gestellt oder zur Rechenschaft gezogen. Das Muster der israelischen Vertuschung ist vorhersehbar. Das Gleiche gilt für das Zusammenspiel zwischen fast allen Medien und den Politikern der Republikaner und Demokraten. US-Politiker verurteilten den Mord an Shireen und wiederholten pflichtbewusst das alte Mantra, indem sie eine „gründliche Untersuchung“ durch die Armee forderten, die das Verbrechen begangen hatte.

Einige Monate später räumte Israel ein, dass es „sehr wahrscheinlich“ sei, dass ein israelischer Soldat die Journalistin versehentlich getötet habe, aber zu diesem Zeitpunkt war der Ausbruch von Straßenprotesten und Wut über die Ermordung der Journalistin bereits vorbei und ihr Mord weitgehend vergessen.

Wenn der endgültige Beweis für die Bombardierung des Krankenhauses erbracht ist, wird auch dies nur noch eine ferne Erinnerung sein.

Der Fernsehsender France 2 hat im September 2000 an der Kreuzung Netzarim im Gazastreifen – wo ich sah, wie ein 19-jähriger Junge von einem israelischen Scharfschützen erschossen wurde – dramatische Aufnahmen gemacht, die zeigen, wie ein Vater versucht, seinen traumatisierten 12-jährigen Sohn, Muhammad al-Durrah, vor den israelischen Schüssen zu schützen, die ihn schließlich töteten.

Die Ermordung des Jungen führte zu der typischen Propagandakampagne Israels. Israelische Beamte verbrachten Jahre damit, über den Mord zu lügen. Zunächst machten sie die Palästinenser für die Schießerei verantwortlich, später behaupteten sie, die Szene sei gefälscht gewesen, und schließlich bestanden sie darauf, dass der Junge noch am Leben sei.

Als ein israelischer Soldat im Jahr 2003 die 23-jährige Studentin und amerikanische Aktivistin Rachel Corrie ermordete, indem er sie mit einem Bulldozer zermalmte, als sie versuchte, den illegalen Abriss des Hauses eines palästinensischen Arztes zu verhindern, behauptete die israelische Armee, es habe sich um einen Unfall gehandelt, für den Corrie verantwortlich gewesen sei.

Laut einem Bericht des in New York ansässigen Komitees zum Schutz von Journalisten aus dem Jahr 2023 hat das israelische Militär seit 2001 „mindestens“ 20 Journalisten getötet, ohne dass diese zur Rechenschaft gezogen wurden. „Unmittelbar nach der Ermordung eines Journalisten durch Sicherheitskräfte verbreiten israelische Beamte oft eine Gegendarstellung zur Medienberichterstattung“, so die Schlussfolgerung des CPJ. Dazu gehört, dass die Todesfälle auf „wahllosen Beschuss“ durch Palästinenser zurückgeführt werden oder versucht wird, die Getöteten als „Terroristen“ zu diskreditieren.

Israel blockiert die Arbeit unabhängiger Menschenrechtsorganisationen bei der Untersuchung von Gräueltaten und Kriegsverbrechen, die es im Gazastreifen und im Westjordanland begeht. Es verweigert die Zusammenarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof bei der Untersuchung möglicher Kriegsverbrechen in den besetzten Gebieten. Es arbeitet nicht mit dem UN-Menschenrechtsrat zusammen und verweigert dem UN-Sonderberichterstatter für die Menschenrechtslage in den seit 1967 besetzten palästinensischen Gebieten die Einreise in das Land. Israel entzog Omar Shakir, dem Direktor von Human Rights Watch (Israel und Palästina), 2018 die Arbeitserlaubnis und wies ihn aus. Im Mai 2018 veröffentlichte das israelische Ministerium für strategische Angelegenheiten und öffentliche Diplomatie einen Bericht, in dem es die Europäische Union und die europäischen Staaten aufforderte, ihre direkte und indirekte finanzielle Unterstützung und Finanzierung von palästinensischen und internationalen Menschenrechtsorganisationen einzustellen, die „Verbindungen zum Terror haben und Boykotte gegen Israel fördern.“

Nach dem Bombenanschlag auf das Krankenhaus veröffentlichte Israel zunächst ein Video, auf dem angeblich palästinensische Raketen des Islamischen Dschihad zu sehen sind, die das Krankenhaus getroffen haben. Die Israelis entfernten das Video eilig, als Journalisten bemerkten, dass die Zeitstempel zeigten, dass die Bilder 40 Minuten nach dem Angriff auf das Krankenhaus aufgenommen wurden.

Israelische Propagandisten – die wissen, dass palästinensische Raketen nur eine geringe Sprengkraft haben – behaupteten daraufhin, die Hamas habe Munition unter dem Krankenhaus gelagert. Dies habe die gewaltige Explosion verursacht, hieß es. Aber wenn das wahr wäre, würde das bedeuten, dass es eine zweite Explosion gegeben hätte. Es gab keine. Und nun hat Israel eine Aufnahme veröffentlicht, auf der zwei Hamas-Kämpfer den Raketenangriff auf das Krankenhaus besprechen. In einem selbstbelastenden Gespräch, das zu lächerlich ist, um es zu glauben, fragen sich die Kämpfer gegenseitig, ob die Hamas oder der PIJ den Angriff durchgeführt hat. Ich bitte Sie. Wie konnte Israel völlig im Dunkeln tappen, als am 7. Oktober Tausende von bewaffneten palästinensischen Kämpfern aus dem Gazastreifen nach Israel eindrangen, und dieses belastende Gespräch zweier angeblicher Kämpfer aufzeichnen?

„Israel hat eine ganze Einheit von ‚Mistaravim‘, israelisch-jüdischen Undercover-Agenten, die darauf trainiert sind, sich als Palästinenser auszugeben und heimlich unter Palästinensern zu operieren“, schreibt der Reporter Jonathan Cook. „Israel produzierte eine sehr populäre Fernsehserie über solche Leute in Gaza namens Fauda. Man muss schon mehr als leichtgläubig sein, um zu glauben, dass Israel nicht auch so einen Anruf einfädeln könnte und würde, um uns zu täuschen, so wie es auch die Palästinenser in Gaza regelmäßig täuscht.“

Wie der Nahostwissenschaftler Norman Finkelstein betont, hat Israel seit langem auch medizinische Einrichtungen, Krankenwagen und Sanitäter ins Visier genommen. Während des Libanonkriegs 1982 bombardierte Israel ein palästinensisches Kinderkrankenhaus und tötete 60 Menschen. Auch während des Krieges zwischen Israel und dem Libanon im Jahr 2006 schlug sie mit Raketen auf deutlich gekennzeichnete libanesische Krankenwagen ein. Während des Angriffs auf den Gazastreifen 2008-2009, bekannt als Operation Gegossenes Blei, wurden 29 Krankenwagen und fast die Hälfte der Gesundheitseinrichtungen im Gazastreifen, darunter 15 Krankenhäuser, beschädigt oder zerstört. Sie hat während dieser Operation routinemäßig verhindert, dass verwundete Palästinenser von Krankenwagen abgeholt werden, und sie oft dem Tod überlassen. Während der Operation Protective Edge, dem 51-tägigen Angriff auf den Gazastreifen im Jahr 2014, zerstörte oder beschädigte Israel 17 Krankenhäuser und 56 Zentren der medizinischen Grundversorgung und beschädigte oder zerstörte 45 Krankenwagen.

Mein heute veröffentlichtes Interview mit Professor Finkelstein über Gaza und Israel können Sie hier sehen.

Amnesty International, das die israelischen Angriffe auf drei dieser Krankenhäuser im Jahr 2014 untersuchte, wies die von Israel vorgelegten „Beweise“ für die Angriffe als falsch zurück. „Das vom israelischen Militär getwitterte Bild stimmt nicht mit den Satellitenbildern des al-Wafa-Krankenhauses überein und scheint einen anderen Standort zu zeigen“, heißt es in dem Bericht.

Wenn man israelische Lügen aufdeckt, wird man von Israel und seinen Anhängern als Antisemit und Apologet der Terroristen beschimpft. Sie werden aus den Mainstream-Medien verbannt. Es werden einem Foren verweigert, in denen man über das Thema sprechen kann, und man wird, wie es mir passiert ist, von Universitätsveranstaltungen ausgeladen.

Es ist ein altes Spiel, eines, das ich als Reporter viele, viele Male gespielt habe. Ich trage die Narben der Lügen, die von Israel und seiner Lobby verbreitet werden. In der Zwischenzeit setzt Israel sein Gemetzel fort, gebilligt und sogar gelobt von westlichen politischen Führern, einschließlich Joe Biden, die die Flut von Lügen aus Israel wie einen Wagner-Chor begleiten. Übersetzt mit Deepl.com

