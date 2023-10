Kleines Erste-Hilfe- Büchlein gegen Prpaganda von Caitlin Johnstone

Tag für Tag lese und veröffentliche ich Caitlin Johnstones Artikel. Ihre schonungslose Sprache, ihre klaren Aussagen, all das fehlt uns doch. Endlich kann der Leser dank dieses Büchleins gebündelt. durch ihre hilfreichen Anleitungen in den Kommentaren „Erste- Hilfe“ gegen Propaganda bieten. Schließlich nimmt die Prpagana- Flut in einer Art zu, die für den „Normal-Verstand“ kaum mehr zu bewältigen ist. Johnstones Buch ist ein wundebares Mitbringsel statt Blumen oder Schokolade, ein lohnenswerter Kauf. Evelyn Hecht-Galinski

Caitlin Johnstone Das Erste Hilfe-Büchlein gegen Propaganda Wie wir unseren Verstand in einer verrückten Welt bewahren können Übersetzt von Yuki Tochigi, Mit einem Vorwort von Rainer Mausfeld

Über das Buch Anhand messerscharfer Beobachtungen fühlt Caitlin Johnstone dem Zustand westlicher Gesellschaften auf den Zahn: Sind unsere Demokratien wirklich auf den Willen des Volkes ausgerichtet? Haben wir an der Wahlurne Gestaltungseinfluss, oder werden die wichtigen Entscheidungen nur noch durch Interessengruppen und Lobbys bestimmt? Werden wir von klein auf durch eine breit ausgerichtete Propaganda geformt, die es immer schwieriger macht, sich eine eigene Meinung zu bilden? Durch Johnstones schonungslose Analyse der Methoden und Auswirkungen von Propaganda wird klar: Wir müssen jetzt handeln, bevor es zu spät ist. In Zeiten von Fake News und einer Künstlichen Intelligenz, die jede Information fälschen und für die eigenen Zwecke verändern kann, müssen wir unbedingt unsere Fähigkeiten zum selbstständigen Denken zurückgewinnen! Hier das Quellenverzeichnis zum Buch herunterladen Der Autor / Die Autorin Caitlin Johnstone Caitlin Johnstone ist eine unabhängige Journalistin, die sich auf amerikanische Politik, Finanzen und Außenpolitik spezialisiert hat. Johnstone studierte Journalismus an der Royal Melbourne Institute of… mehr erfahren Pressestimmen „Eine erhellende Textsammlung zum wichtigsten Thema unserer Zeit: der Propaganda.“

Albrecht Müller „Dieses Buch sollte zwecks Aufklärung von möglichst vielen Menschen gelesen werden.“

freitag.de „Es hilft dabei, gegen den Schwachsinn unserer Zeit gewappnet zu sein.“

Overton Magazin Die totalitäre Dystopie ist bereits da Menschen stellen sich totalitäre Dystopien als eine Bedrohung der Zukunft vor, weil sie nicht verstehen, wie zutiefst unfrei wir schon sind.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …