Verabschiedung und Begrüßung des 20. Vorsitzenden der Joint Chiefs, General Mark Milley, und des 21. Vorsitzenden, General Charles Q. Brown, am 29. September in der Joint Base Myer-Henderson Hall in Arlington, Virginia. (Weißes Haus, Carlos Vazquez)

Michael Brenner unterzieht die kühn-aggressive strategische Haltung der USA einer Prüfung, die er selbst auf den höchsten Regierungsebenen für bemerkenswert abwesend hält.

Die USA erklären den „Krieg“

Von Michael Brenner

20. Oktober 2023

Die Außenpolitik der USA hat das Land auf einen Kurs gebracht, der auf absehbare Zeit zu einer Welt der Rivalität, des Streits und der Konflikte führen wird. Washington hat China, Russland und allen, die mit ihnen zusammenarbeiten, den „Krieg“ erklärt.

Dieser „Krieg“ ist umfassend – diplomatisch, finanziell, kommerziell, technologisch, kulturell, ideologisch. Er verbindet implizit eine vermeintliche Rivalität der Großmächte um die Vorherrschaft mit einem Kampf der Kulturen: der von den USA geführte Westen gegen die zivilisatorischen Staaten China, Russland und möglicherweise Indien.

Direkte Militäraktionen sind nicht ausdrücklich vorgesehen, aber bewaffnete Zusammenstöße sind nicht völlig ausgeschlossen. Sie können über Stellvertreter stattfinden, wie in der Ukraine. Sie können durch das Engagement Washingtons für die Stärkung Taiwans als unabhängiges Land ausgelöst werden.

Eine Reihe offizieller Verteidigungsberichte bestätigt die Aussagen hochrangiger US-Beamter und militärischer Befehlshaber, dass ein solcher Konflikt noch in diesem Jahrzehnt wahrscheinlich ist. Die Planungen für die Kriegsführung sind weit fortgeschritten. Durch diese unbedachte Vorgehensweise wird der chinesische Feind implizit als ein modernes kaiserliches Japan dargestellt, obwohl ein Krieg zwischen Atommächten katastrophale Risiken birgt.

Das Ausmaß von Washingtons überzogener, militarisierter Strategie, die darauf abzielt, seine globale Vorherrschaft zu festigen und auszuweiten, wird durch die jüngste Verlautbarung über die erforderlichen Kriegsführungsfähigkeiten verdeutlicht.

Die soeben von der überparteilichen Strategic Posture Commission des Kongresses veröffentlichten Empfehlungen beinhalten die Entwicklung und den Einsatz von „integrierten Luft- und Raketenabwehrsystemen für das eigene Land, die Zwangsangriffe Russlands und Chinas abhalten und abwehren können, und die Bestimmung der Fähigkeiten, die erforderlich sind, um der nordkoreanischen Bedrohung einen Schritt voraus zu sein“.

Diese Vorschläge wurden vom ehemaligen Vorsitzenden der Joint Chiefs of Staff, General Mark Milley, in einem Interview nach seiner Pensionierung unterstützt, in dem er vorschlug, den aktuellen Verteidigungshaushalt um bis zu 1 Billion Dollar aufzustocken, um die erforderlichen Fähigkeiten zu schaffen.

Präsident Joe Biden bekräftigte in seinem Wochenendinterview in der Sendung 60 Minutes den vorherrschenden Ausblick mit lebhaftem Optimismus:

„Wir sind die Vereinigten Staaten von Amerika, um Gottes Willen, die mächtigste Nation in der Geschichte der Welt“.

Dies ist dasselbe Land, dessen Kriegsbilanz seit 1975 einen Sieg, zwei Unentschieden und vier Niederlagen aufweist – oder fünf Niederlagen, wenn wir die Ukraine mit einbeziehen. (In dieser Aufstellung ist Granada nicht berücksichtigt, das eine Art Testspiel war). Außerdem sind die Bestände der USA an 155-mm-Artilleriemunition völlig erschöpft – wie auch die ihrer Verbündeten.

Keine Diskussion

Biden im Verteidigungsministerium im Februar 2021. (DoD, Lisa Ferdinando)

Diese historische strategische Entscheidung hat schwerwiegende Auswirkungen auf die Sicherheit und das Wohlergehen der Vereinigten Staaten und wird das Weltgeschehen im 21.

Jahrhundert prägen. Dennoch wurde sie getroffen, ohne dass eine ernsthafte Debatte im ganzen Land, im Kongress, in der außenpolitischen Gemeinschaft, in den Medien und – was am erstaunlichsten ist – auch auf höchster Regierungsebene stattgefunden hat.

Das letzte Versäumnis zeigt sich in der Oberflächlichkeit der Erklärungen von Biden, Außenminister Antony Blinken, dem nationalen Sicherheitsberater Jake Sullivan, Vizepräsidentin Kamala Harris, Verteidigungsminister Lloyd Austin, Milley und ihren Mitarbeitern.

Wir haben nichts von einer nüchternen, rigorosen Erklärung gehört, warum und wie China oder Russland eine so offensichtliche Bedrohung darstellen, dass wir uns auf eine totale Konfrontation einlassen müssen.

Es werden auch keine alternativen Strategien mit ihren Vor- und Nachteilen erwähnt, und es wird auch nicht offen über die Kosten gesprochen, die bei ihrer Umsetzung anfallen werden. Vor allem aber wird verschwiegen, was passiert, wenn diese kühne Alles-oder-Nichts-Strategie ganz oder teilweise scheitert.

Der atemberaubende Aufstieg Chinas und das Wiedererstarken Russlands sind Entwicklungen, die aufmerksamen Beobachtern schon seit geraumer Zeit auffallen.

Im Falle Russlands können die wichtigsten Daten identifiziert werden.

Russische Meilensteine

Valdimir Putin hält die Münchner Rede, 2007. (Kreml)

Der erste war die Rede des russischen Präsidenten Wladimir Putin auf der Münchner Sicherheitskonferenz im Jahr 2007. Dort machte er deutlich, dass er das westliche Drehbuch ablehnt, das Russland eine untergeordnete Position in einem Weltsystem zuweist, das nach Prinzipien und Interessen organisiert ist, die hauptsächlich von den Vereinigten Staaten definiert werden.

Ob als neoliberale Globalisierung oder, praktisch gesprochen, als amerikanische Hegemonie, es war inakzeptabel. Stattdessen vertrat Putin die beiden Konzepte der Multipolarität und des Multilateralismus. Obwohl er den souveränen Status und die legitimen Interessen aller Staaten betonte, sah seine Vision keine Konflikte oder unerbittliche Rivalität vor. Vielmehr sollte das internationale Handeln ein kollektives Unternehmen sein, das auf der Grundlage des gegenseitigen Respekts für die Identität und die Kerninteressen des anderen auf gegenseitigen Gewinn abzielt.

Washington interpretierte dies jedoch anders. In ihren Augen hatte Putin das Projekt einer globalisierten Welt, die von den Vereinigten Staaten und ihren Partnern überwacht wird, durcheinander gebracht.

Die Regierung von Präsident George W. Bush kam zu dem Schluss, dass das lästige Russland eingezäunt und sein Einfluss beschnitten werden sollte. Dieses Ziel war der Auslöser für die Kampagne zur Aufnahme der Ukraine und Georgiens in die NATO, für die Unterstützung des zum Scheitern verurteilten georgischen Angriffs auf das umstrittene Südossetien, für den Versuch, den Bau einer neuen Gaspipeline von Russland nach Deutschland zu blockieren, und für die Festlegung strenger Bedingungen für den Handelsaustausch.

Sie gipfelte im Maidan-Putsch 2014 in Kiew und in der Stärkung der Ukraine als Macht, die Russland in die Schranken weisen könnte. Den Rest der Geschichte kennen wir.

Dann wurde das Bild von Putin als teuflischem Machiavellisten, der unermüdlich daran arbeitet, die USA lahmzulegen, durch die „Russiagate“-Scharade mit einer dicken Schicht Lack überzogen – ein Komplott, das von der Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton und ihren Verbündeten ausgeheckt wurde, um zu erklären, wie sie eine Wahl gegen jemanden verlieren konnte, der den Wahlkampf im Herbst mit einer persönlichen Ablehnungsquote von 67 Prozent begann.

Die chinesische Herausforderung

Purple Light Pavilion in Peking, 2013. (Außenministerium, Flickr, Alison Anzalone)

Die Konfrontation mit China ist nicht durch ebenso klare Ereignisse oder Entscheidungspunkte gekennzeichnet. Die Einstufung Chinas als Herausforderer der USA als globaler Vormacht kristallisierte sich erst nach und nach heraus.

Es war die wachsende Stärke des Reichs der Mitte in allen Dimensionen der nationalen Macht und Kapazität, die zunächst Beunruhigung und dann Angst auslöste. Dieser herausfordernde Rivale war zu einer Bedrohung für den grundlegenden Glauben an die Ausnahmestellung und Überlegenheit der USA geworden. Es handelte sich also um eine existenzielle Bedrohung im wahrsten Sinne des Wortes.

(„Diese Stadt ist nicht groß genug für uns beide!“ ist den Amerikanern ein vertrauter Satz, der in Hunderten von Western den Showdown unterstreicht. Jetzt ist er in die Außenpolitik übergeschwappt und fasst die Haltung Washingtons gegenüber Peking treffend zusammen. Wie wäre es stattdessen, den anderen zu einem Drink im Long Branch und einem langen Gespräch einzuladen? Holländischer Leckerbissen.)

Die zahlreichen Streitigkeiten über dieses oder jenes Thema waren eher ein Symptom als die Ursache für den Antagonismus, der die USA dazu gebracht hat, China als Todfeind zu betrachten. Betrachtet man die Chronologie der Ereignisse, so wird deutlich, dass die US-Anklageschrift diese Schlussfolgerung nicht annähernd rechtfertigt.

Die modische – jetzt offizielle – Ansicht ist, dass alles Chinas Schuld ist.

Präsident Xi Jinping & Co. haben angeblich die Gelegenheit verschmäht, der nach außen gerichteten Gemeinschaft liberaler Nationen beizutreten; sie sind im eigenen Land zunehmend repressiver geworden – und haben sich damit für eine Partnerschaft mit den Demokratien disqualifiziert; sie haben ihre Gebietsansprüche im Südchinesischen Meer aggressiv durchgesetzt; sie haben ihre Differenzen mit den Nachbarn, vor allem mit Japan, nicht beigelegt; und sie sind von der westlichen (d. h. amerikanischen) Linie gegenüber dem Iran abgewichen, während sie einen Modus Vivendi mit Saudi-Arabien vermittelt haben.

China wird beschuldigt, in den Vereinigten Staaten ausgedehnte Spionagenetze zu betreiben, um wertvolle Hochtechnologie zu entwenden, Handelsgeschäfte systematisch zu seinem Vorteil zu manipulieren und seinen kulturellen Einfluss in einer porösen amerikanischen Gesellschaft auszuweiten.

In dieser Anklageschrift wird kein Hinweis auf zweifelhafte Aktionen der Vereinigten Staaten gegeben. Washingtons Bilanz als Weltbürger ist alles andere als tadellos. Speziell in Bezug auf China hat Washington die bei weitem provokantesten Schritte unternommen.

Erinnern wir uns an die Inhaftierung des Finanzchefs von Huawei in Vancouver, die auf Drängen des Weißen Hauses von Trump mit fadenscheinigen Begründungen (Verstoß gegen Washingtons eigene illegale Sanktionskampagne gegen den Iran) erfolgte, um den Erfolg des Unternehmens bei der Entwicklung zu einem dominanten Akteur im IT-Bereich zu verhindern. Der ehemalige Präsident Donald Trump hat dies selbst zugegeben, als er erklärte, dass die Vereinigten Staaten von einer Strafverfolgung absehen könnten, wenn China bereit wäre, in den bilateralen Handelsverhandlungen seinen Forderungen nachzugeben.

Nancy Pelosi, links, beim Besuch der taiwanesischen Legislative im August 2022, als sie noch Sprecherin des Repräsentantenhauses war. (Legislative Yuan, Wikimedia Commons)

Die ultimative Provokation war die Reihe von Schritten in Bezug auf Taiwan, die eindeutig die Absicht Washingtons signalisierten, die Integration des Landes in die VR China zu verhindern. Damit wurde die unauslöschlichste aller roten Linien überschritten – eine Linie, die die Vereinigten Staaten selbst mitgezeichnet und ein halbes Jahrhundert lang eingehalten hatten. Das ist so, als würde ein alter europäischer Aristokrat einen anderen öffentlich mit seinen Handschuhen ohrfeigen. Eine unmissverständliche Aufforderung zu einem Duell, das Verhandlungen, Vermittlung oder Kompromisse ausschließt.

Nicht nur ein Rivale

Den Vereinigten Staaten fällt es weitaus leichter, mit offensichtlichen Feinden, wie z. B. der UdSSR, umzugehen, als die internationale Bühne mit Ländern zu teilen, die ihnen in puncto Stärke ebenbürtig sind, unabhängig vom Grad der Bedrohung, die sie für die nationale Sicherheit Amerikas darstellen.

Letzteres ist für die Amerikaner viel schwieriger zu handhaben – emotional, intellektuell und diplomatisch.

Daher die wachsende Tendenz, China nicht nur als Rivalen um globalen Einfluss, sondern als Bedrohung zu bezeichnen. Das führt zu einer Karikatur von Chinas Ambitionen und zu einer Verharmlosung der Aussichten für die Förderung einer Arbeitsbeziehung unter grob Gleichgestellten.

In dieses wahnhafte Unternehmen wird enorm viel Energie gesteckt. Das Ziel ist Amerika selbst. Das Projekt ist eine bizarre Form der Konversionstherapie, die darauf abzielt, die lästige Realität durch eine erfundene Version der Realität zu ersetzen.

Verblüffende Beweise für diese selbstverordnete Behandlung finden sich regelmäßig auf den Seiten der New York Times. Jeden Tag werden wir mit zwei oder drei langen Geschichten über das, was mit China nicht stimmt, über seine Versuche und Schwierigkeiten, verwöhnt. Kein Ereignis ist zu unbedeutend oder zu weit entfernt, als dass es nicht für eine übertriebene Diagnose einer sozialen oder politischen Krankheit herangezogen werden könnte. Die Extreme, zu denen die Redakteure in diesem Umerziehungsprogramm greifen, sind pathologisch.

Die Bedrohung, die China darstellt, betrifft eher ein überhöhtes Selbstbild als irgendwelche konkreten Interessen. Im Grunde ist das Problem psychologischer Natur.

Als die Regierung Biden ihr Amt antrat, waren die Weichen für eine Kriegserklärung und konkrete Schritte in diese Richtung bereits gestellt. Es ist jedoch merkwürdig, dass eine so bedeutsame Verpflichtung von einem so glanzlosen Team von Einzelpersonen mit einem geschwächten, abgelenkten Präsidenten als nominellem Leiter eingegangen werden sollte. Dies kann auf zwei Faktoren zurückgeführt werden.

Der stellvertretende Verteidigungsminister Paul Wolfowitz im Pentagon am 1. März 2001. (DoD Foto von R. D. Ward)

Der erste ist die dogmatische Weltanschauung der Direktoren. Ihre Sichtweise ist eine Übernahme des berüchtigten Memos von Paul Wolfowitz aus dem Jahr 1992, in dem er eine vielfältige Strategie zur Konsolidierung und Ausweitung der weltweiten Vorherrschaft der USA auf ewig darlegt.

Zweitens die Leidenschaft der Neokonservativen, andere Länder nach amerikanischem Vorbild zu formen. Diese Mischung wurde mit einer Prise altmodischen Wilson’schen Idealismus und einer Prise Humanismus aus der Responsibility to Protect-Bewegung (R2P) versetzt.

[Zum Thema: Chris Hedges: R2P verursachte Libyens Albtraum].

Dieses starke Gebräu war für fast die gesamte US-amerikanische Außenpolitik zur Orthodoxie geworden. Darüber hinaus hat sich eine rudimentäre Version in der politischen Klasse durchgesetzt und die Denkweise des Kongresses in dem Maße geprägt, in dem seine Mitglieder überhaupt über Außenbeziehungen nachdenken, abgesehen vom gewohnten Rückgriff auf bequeme, abgedroschene Slogans.

Alternative Nr. 1

Objektiv betrachtet, gab es Alternativen.

Die erste könnte man als träges Ad-hoc-Verhalten bezeichnen. Ihr Merkmal wäre die fortgesetzte Aufteilung der Außenbeziehungen des Landes in mehr oder weniger diskrete Pakete gewesen – geografisch und funktional.

Die beiden Unterkategorien des Nahen Ostens: Israel und die Golfregion; der vergebliche „Krieg gegen den Terror“, wo auch immer; die aggressive Förderung der neoliberalen Globalisierung mit der Einbettung einer heteroklitischen unternehmerischen/technokratischen/politischen Elite als Führer und Aufseher; bilaterale Beziehungen mit neuen Wirtschaftsmächten wie Indien und Brasilien, um sie in die neoliberale Umlaufbahn zu bringen; Business-as-usual mit dem Rest des globalen Südens.

Was China und Russland anbelangt, so würde das eine als formidabler Rivale und das andere als ausuferndes Ärgernis behandelt, das es in Syrien und Zentralasien in Schach zu halten gilt. Konkrete Schritte, um der chinesischen kommerziellen und technologischen Herausforderung entgegenzuwirken, wären entweder unilateral oder in direkten Verhandlungen unternommen worden. Die Unterstützung für Taiwan wäre verstärkt worden, ohne jedoch Peking durch die Infragestellung des Ein-China-Prinzips zu verärgern.

Xi und Putin während des Besuchs des chinesischen Staatschefs in Moskau im Jahr 2019. (Kreml)

Die Grundannahme dieses Ansatzes ist, dass ein sich immer weiter ausbreitendes neoliberales System China als politisch-ökonomischer Zentrifugalmagnet in sein Feld ziehen würde. Auf diese Weise würde eine potenzielle Herausforderung für die amerikanisch-westliche Hegemonie schrittweise neutralisiert und eine direkte Konfrontation vermieden.

Russland seinerseits könnte grob behandelt werden: Die Sanktionen für die Zeit nach 2014 würden verschärft, seine Annäherungen in Syrien und in anderen Fragen würden zurückgewiesen und der stille Aufbau der Ukraine würde fortgesetzt. Dies war im Wesentlichen der Ansatz, den der frühere Präsident Barack Obama und Trump verfolgten.

Die heutige einheitliche Annahme, dass ein folgenschwerer Kampf mit den Chinesen in den Sternen steht, der Höhepunkt einer Nullsummenrivalität um die globale Vorherrschaft, ist relativ jungen Datums.

Noch vor nicht allzu langer Zeit bestand der Konsens darin, dass die sinnvollste Strategie aus zwei Elementen besteht.

Die erste bestand in einem friedlichen Engagement, bei dem die wirtschaftliche Interdependenz im Vordergrund stand und das zur Beteiligung Chinas an einem mehr oder weniger geordneten Weltsystem führte, dessen Spielregeln vielleicht etwas geändert werden mussten, in dem aber die Machtpolitik zurückhaltend und begrenzt war.

(Was die Umstrukturierung bestehender internationaler Organisationen betrifft, so sticht der IWF hervor. Seit seiner Gründung in der Nachkriegszeit haben die Vereinigten Staaten ein Vetorecht gegen alle oder einen Teil der Maßnahmen des IWF. Sie weigern sich hartnäckig, es aufzugeben, obwohl sich die Konstellation der globalen Finanz- und Währungsmacht drastisch verändert hat. Somit ist der IWF de facto eine Tochtergesellschaft des Außenministeriums. Dieser Zustand wird sich für China und die BRIC-Staaten bald als absolut inakzeptabel erweisen).

30. Juli 2023, BRICS-Kartenschlüssel: Blau = Mitglieder; Hellblau = Beitritt am 2. Januar 2024; Orange = Bewerber; Gelb = bekundetes Interesse an einem Beitritt; Grau = keine Beziehung zu BRICS. (MathSquare, Wikimedia Commons, Dmitry Averin ist Autor des Originalbildes;

CC BY-SA 4.0)

Die zweite war eine Maßnahme des militärischen Ausgleichs, um jegliche Versuchung Pekings, ein Imperium aufzubauen, zu beseitigen und gleichzeitig die Nachbarn zu beruhigen. Die offene Frage konzentrierte sich darauf, wo genau und wie das Gleichgewicht hergestellt werden sollte.

Dies war die vorherrschende Perspektive bis etwa zur zweiten Obama-Regierung. Heutzutage hat dieser Ansatz seinen Platz im Mainstream des außenpolitischen Diskurses verloren. Es gibt jedoch kein festes Datum oder Ereignis, das den abrupten und scharfen Kurswechsel markiert.

Dieser unzusammenhängende, schrittweise Ansatz hat trotz seiner Neigung zum Konflikt seine Vorteile. Der wichtigste ist, dass er die Vereinigten Staaten nicht in eine Position der unerbittlichen Feindseligkeit gegenüber China zwingt. Es gibt keine eingebettete Logik, die uns zu einem bewaffneten Konflikt treibt. Sie lässt implizit die Möglichkeit offen, dass sich das Denken der USA in eine positivere Richtung entwickelt.

Wie groß auch immer die Chancen für eine solche Entwicklung sein mögen, und wenn ein Präsident mit der kühnen Vision eines wahren Staatsmannes ins Weiße Haus einzieht, wäre eine solche Entwicklung nicht ausgeschlossen, wie es die derzeitige Mobilisierung für einen „Krieg der Generationen“ ist.

Alternative Nr. 2

Es gibt noch eine andere, radikale Alternative, die auf der Überzeugung beruht, dass es möglich ist, eine langfristige Strategie zur Pflege von Kooperationsbeziehungen mit Russland und China zu entwickeln. Diese Partnerschaft würde auf einer gegenseitigen Verpflichtung zur Aufrechterhaltung der politischen Stabilität und zur Schaffung von Mechanismen zur Konfliktvermeidung beruhen. Dies ist keineswegs so weit hergeholt, wie es auf den ersten Blick scheinen mag – vom Konzept her.

Der Gedanke an ein Konzert der Großmächte drängt sich auf. Wir sollten uns jedoch ein Arrangement vorstellen, das sich von dem historischen Konzert von Europa unterscheidet, das auf der Wiener Konferenz im Anschluss an die Napoleonischen Kriege zustande kam.

Erstens würde das Ziel nicht darin bestehen, den Status quo durch die doppelte Strategie des Verzichts auf bewaffnete Konflikte zwischen den Unterzeichnerstaaten und der Unterdrückung revolutionärer Bewegungen, die die bestehenden Monarchien gefährden könnten, zu festigen. Die damit verbundenen Merkmale waren die Konzentration der Vormundschaftsmacht auf die fünf großen Mitverwalter des Systems, die Unterdrückung politischer Reformen in ganz Europa und die Missachtung von Kräften, die außerhalb ihres Einflussbereichs stehen.

Im Gegensatz dazu würde eine zeitgemäße Partnerschaft zwischen den Großmächten die Verantwortung dafür übernehmen, die Führung bei der Gestaltung eines globalen Systems zu übernehmen, das auf den sich gegenseitig verstärkenden Grundsätzen der Offenheit, der souveränen Gleichheit und der Förderung von Politiken beruht, die zu Plus-Summen-Ergebnissen führen.

Anstatt von einem Direktorium regiert zu werden, würden die internationalen Angelegenheiten von internationalen Institutionen strukturiert, die in ihrer Philosophie, ihrer multilateralen Entscheidungsfindung und einem gewissen Maß an Dezentralisierung, das regionale Gremien ermächtigt, verändert würden. Es gäbe ein etabliertes Konsultationsmuster zwischen den Regierungen, von denen man erwarten kann, dass sie aufgrund ihres wirtschaftlichen Gewichts und ihrer militärischen Kapazitäten eine informelle Rolle bei der Aufrechterhaltung des Systems und der Erleichterung der Beteiligung anderer Staaten spielen. Die Legitimität würde durch Verhalten und Leistung hergestellt.

Der drastisch gesunkene Respekt vor der Weltmacht USA wird diesen Prozess erleichtern – wie die Erfolge der BRIC-Staaten bereits zeigen.

Der entscheidende Ausgangspunkt für ein solches Projekt ist ein Treffen der Meinungen zwischen Washington, Peking und Moskau – begleitet von einem Dialog mit Neu-Delhi, Brasilia und anderen.

Es gibt Grund zu der Annahme, dass die Bedingungen für ein solches Unterfangen objektiv gesehen seit mehreren Jahren günstig sind. Dennoch wurde es im Westen nie erkannt, geschweige denn ernsthaft in Erwägung gezogen – eine verpasste historische Chance.

„Die Bedrohung, die von China ausgeht, betrifft eher ein überhöhtes Selbstbild als irgendwelche handfesten Interessen. An der Wurzel ist das Problem psychologisch“.

Der wichtigste hinreichende Faktor ist das Temperament der chinesischen und russischen Führung. Xi und Putin sind seltene Führungspersönlichkeiten. Sie sind nüchtern, rational, intelligent, sehr gut informiert und fähig zu einer umfassenden Vision.

(Chinas traditionelles Ziel war es immer, von anderen Ländern Respekt einzufordern und gleichzeitig die eigene Stärke zu stärken – nicht, ihnen ein Imperium aufzuzwingen. Noch viel weniger teilen sie den amerikanischen Impuls, die Angelegenheiten der ganzen Welt nach einer Universalisierung ihrer eigenen einzigartigen Zivilisation zu ordnen. Darin liegt eine Chance, einen „Krieg des Übergangs“ zu vermeiden.

Es ist jedoch kein amerikanischer Führer am Horizont zu sehen, der diese übergreifende Realität erkennt und bereit zu sein scheint, die Gelegenheit zu ergreifen, „den Bogen der Geschichte zu spannen“. Obama hat kurz mit dem Gedanken gespielt – bevor er in die altbackene Rhetorik des amerikanischen Exzeptionalismus zurückfiel: „Wir sind die Nummer Eins – glauben Sie es lieber. Niemand sonst ist auch nur in der Nähe!“)

Obwohl sie sich der Wahrung ihrer nationalen Interessen und vor allem dem Wohlergehen ihrer Völker verschrieben haben, hegen weder Xi noch Putin imperiale Ambitionen. Und beide haben eine lange Amtszeit als Staatschefs hinter sich. Sie verfügen über das politische Kapital, um in ein Projekt dieser Größenordnung und mit diesen Aussichten zu investieren. Leider hat Washington bisher keine Führungspersönlichkeiten mit ähnlichem Charakter und Talent gehabt.

Was die Verbündeten der USA betrifft, so ist von dort kein Rat zur Zurückhaltung zu erwarten. Diese treuen Vasallen sind von einer feigen Irrelevanz zu aktiven, wenn auch nachrangigen Partnern im Verbrechen geworden.

Ein widerwärtiges Spektakel

Biden und Netanjahu in Tel Aviv, 18. Oktober. (U.S.-Botschaft in Israel)

Es dreht einem den Magen um, wenn man sieht, wie sich die europäischen Staats- und Regierungschefs in Tel Aviv mit Bibi Netanyahu treffen, während er den Menschen im Gazastreifen Gräueltaten zufügt. Kaum ein Wort der Besorgnis für 2 Millionen Zivilisten, nur der eilige Versand von weiteren Waffen, die von den ukrainischen Schlachtfeldern abgezweigt wurden. Dieses verabscheuungswürdige Spektakel wurde von Bidens schändlichem Auftritt diese Woche in Jerusalem in den Schatten gestellt.

Gipfeltreffen von Bush, Obama, Trump oder Biden konzentrierten sich immer entweder auf kleinkarierte Themen oder auf Anweisungen, was das Gegenüber tun sollte, damit es der amerikanischen Weltsicht entspricht. Beides ist eine Verschwendung von kostbarer Zeit, wenn es darum geht, eine langfristige, gemeinsame globale Perspektive zu fördern.

Der vernünftige Ansatz zur Eröffnung eines ernsthaften Dialogs wäre ein Präsident mit staatsmännischen Qualitäten, der sich allein mit Putin und Xi zu einer offenen Sitzung zusammensetzt und Fragen stellt wie: „Was wollen Sie, Präsident Putin/Präsident XI? Wie sehen Sie die Welt in 20 Jahren und den Platz Ihres Landes darin?“

Wären sie bereit, eine klare Antwort zu geben? Putin würde das sicherlich tun. Genau das hat er seit 2007 vorgeschlagen – bei zahlreichen Gelegenheiten mündlich oder in seinen Schriften. Stattdessen wurde er abgewürgt und – seit 2014 – wie ein bedrohlicher Paria behandelt, der diffamiert und persönlich beleidigt werden muss.

Hier die Stellungnahme von Barack Obama:

„Der russische Präsident ist ein ‚physisch unauffälliger‘ Mann, der mit den ‚harten, gewieften Bezirksbossen, die früher die Chicagoer Maschinerie leiteten‘ verglichen wird.“

Diese Bemerkung aus Obamas erstem Band seiner veröffentlichten Memoiren, The Promised Land, sagt mehr über sein eigenes aufgeblasenes und doch verletzliches Ego aus als über Putins Charakter.

Tatsächlich war es die Chicagoer Maschinerie, zusammen mit Geld und Ermutigung durch das Pritzker-Netzwerk, die Obama zu dem gemacht haben, was er geworden ist.

Zum Vergleich: Als Bismarck Disraeli auf der Berliner Konferenz von 1878 traf – er ging sogar so weit, ihn, einen Juden, zweimal zum Essen nach Hause einzuladen -, nörgelte er nicht über die Handelsbeschränkungen für deutsche Textil- und Hüttenexporte oder die systematische britische Misshandlung von Teeplantagenarbeitern in Assam.

Auch über den Körperbau des Mannes äußerte er sich nicht. Bismarck war ein seriöser Staatsmann, anders als die Leute, in deren Obhut wir die Sicherheit und das Wohlergehen unserer Nationen geben.

Treffen zwischen Putin und Obama in San Jose Del Cabo, Mexiko, 18. Juni 2012. (Weißes Haus, Pete Souza)

Putin und Xi scheinen verwirrt zu sein von den trägen westlichen Partnern, die die elementaren Regeln der Diplomatie missachten. Das sollte auch ein Grund zur Besorgnis sein – außer für diejenigen, die den „Krieg“ der USA auf eine lineare Art und Weise führen wollen, die dem Denken der anderen Parteien wenig Beachtung schenkt.

Das Gift, mit dem Putin von seinen westlichen Gesprächspartnern mit solcher Vehemenz beworfen wird, ist etwas rätselhaft. Sie steht in keinem vernünftigen Verhältnis zu dem, was er getan oder gesagt hat – selbst wenn man die zugrunde liegende Geschichte der Ukraine verzerrt.

Obamas Herablassung legt eine Antwort nahe. In ihrem Kern spiegelt ihre Haltung Neid wider. Neid in dem Sinne, dass er unbewusst als eindeutig überlegen anerkannt wird, was seine Intelligenz, sein Wissen über aktuelle Themen und Geschichte, seine Redegewandtheit, sein politisches Geschick und – ganz sicher – sein diplomatisches Geschick angeht.

Versuchen Sie sich vorzustellen, dass irgendein amerikanischer Staatschef Putins Leistung nachahmt, indem er dreistündige offene Fragestunden mit Bürgern aller Couleur abhält und direkt, detailliert, kohärent und mit Anstand antwortet. Biden? Der kanadische Premierminister Justin Trudeau? Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz? Der britische Premierminister Rishi Sunak? Der französische Präsident Emmanuel Macron? Ursula von der Leyen, Präsidentin der EU-Kommission? Estlands Premierministerin Kaja Kallis?

Sogar Obama, von dem wir Predigten aus der Konserve bekommen würden, die in hochtrabende Worte gegossen sind, aus denen sich aber nur wenig destillieren lässt. Deshalb vermeidet es die politische Klasse des Westens eifrig, Putins Reden und Pressekonferenzen Aufmerksamkeit zu schenken – aus den Augen, aus dem Sinn.

Sie handeln in Bezug auf die erfundene Karikatur und nicht auf den wirklichen Menschen.

Die Ära Ukraine

Biden und der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky am 20. Februar während des unangekündigten Besuchs des US-Präsidenten in Kiew. (Weißes Haus/Adam Schultz)

In diesen Tagen, in der Ära der Ukraine, herrscht in Washington ein starrer Konsens darüber, dass Wladimir Putin der Inbegriff eines brutalen Diktators ist – machtbesessen, rücksichtslos und mit einem nur schwachen Sinn für die Realität.

In der Tat ist es üblich geworden, ihn mit Hitler gleichzusetzen – so wie es führende Köpfe der US-Machtelite wie Hillary Clinton und die ehemalige Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, zusammen mit „Meinungsmachern“ in Hülle und Fülle tun. Sogar 203 Nobelpreisträger unterstützen mit ihrem kollektiven Verstand und ihrer Prominenz einen „offenen Brief“, in dessen zweitem Satz Russlands Angriff auf die Ukraine mit Hitlers Überfall auf Polen im September 1939 verglichen wird.

Leider wird die Idee, dass diejenigen, die diese Entscheidungen treffen, sich die Mühe machen sollten, zu wissen, wovon sie reden, weithin als radikal, wenn nicht gar subversiv angesehen.

In Bezug auf Putin gibt es absolut keine Entschuldigung für solch schmerzhafte Ignoranz. Er hat seine Ansichten darüber, wie Russland seinen Platz in der Welt, seine Beziehungen zum Westen und die Konturen/Regeln eines gewünschten internationalen Systems sieht, umfassender, historisch fundierter und kohärenter dargelegt als jeder andere nationale Führer, den ich kenne. Gebrüllte Erklärungen wie „wir sind die Nr. 1 und werden es immer sein – glauben Sie es lieber“ (Obama) sind nicht sein Stil.

Man kann sich über seine Schlussfolgerungen ärgern, seine Aufrichtigkeit in Frage stellen, versteckte Gedankengänge vermuten oder bestimmte Aktionen anprangern. Dies ist jedoch nur dann glaubwürdig, wenn man sich mit dem Mann auf der Grundlage der verfügbaren Informationen auseinandergesetzt hat – und nicht auf der Grundlage von Karikaturen. Ebenso sollten wir erkennen, dass Russland keine Ein-Mann-Show ist und dass wir die komplexere Realität der russischen Regierung und Politik berücksichtigen sollten.

Der chinesische Präsident Xi ist von der persönlichen Verunglimpfung Putins verschont geblieben – bis jetzt. Aber Washington hat keine größeren Anstrengungen unternommen, um ihn in einen Diskurs über die künftige Gestaltung der chinesisch-amerikanischen Beziehungen und des Weltsystems einzubinden, für das sie als primäre gemeinsame Hüter bestimmt sind.

Xi 2019 in Moskau bei einer Gala anlässlich des 70. Jahrestags der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Russland und China. (Kreml)

Xi ist unnahbarer als Putin. Er ist weit weniger offen, zurückhaltender und verkörpert eine politische Kultur, die sich stark von der der Vereinigten Staaten oder Europas unterscheidet. Dennoch ist er kein dogmatischer Ideologe oder machtbesessener Imperialist. Kulturelle Unterschiede können allzu leicht zu einer Entschuldigung dafür werden, dass man sich vor dem Studium, dem Abwägen und der Übung in strategischer Vorstellungskraft drückt, die notwendig sind.

Gestaltung der Weltstruktur

Der oben skizzierte Ansatz ist die Mühe – und die geringen Kosten – wert, die er mit sich bringt. Denn es sind die Absprachen zwischen den drei Führungskräften (und ihren leitenden Kollegen), die von entscheidender Bedeutung sind.

Das heißt, sie müssen sich darüber verständigen, wie sie die Form und Struktur des Weltgeschehens sehen, wo ihre Interessen aufeinanderprallen oder konvergieren und wie sie die doppelte Herausforderung bewältigen können, 1) mit möglichen Reibungspunkten umzugehen und 2) zusammenzuarbeiten, um sowohl im wirtschaftlichen als auch im sicherheitspolitischen Bereich „systemerhaltende“ Funktionen wahrzunehmen.

Im Moment gibt es keine Chance, dass die amerikanische Führung den Mumm oder die Vision aufbringt, diesen Weg einzuschlagen. Weder Biden und sein Team, noch ihre republikanischen Konkurrenten sind dazu in der Lage.

In Wahrheit ist die amerikanische Führung psychologisch und intellektuell nicht in der Lage, ernsthaft über die Bedingungen für eine Teilung der Macht mit China, Russland oder anderen Ländern nachzudenken – und Mechanismen zu entwickeln, die dies in verschiedenen Zeitrahmen ermöglichen.

Washington ist zu sehr damit beschäftigt, das Gleichgewicht der Seestreitkräfte in Ostasien zu analysieren, um über umfassende Strategien nachzudenken. Die Staats- und Regierungschefs sind zu selbstgefällig, was die tiefgreifenden Fehler in unseren Wirtschaftsstrukturen angeht, und zu verschwenderisch, wenn sie Billionen für chimärische Unternehmungen ausgeben, die darauf abzielen, einen mythischen Feind auszutreiben, als dass sie sich auf ein diplomatisches Unterfangen von der Art einstellen könnten, wie es ein egozentrisches Amerika noch nie zuvor erlebt hat.

Das Bestreben, seine vermeintliche Tugend und Einzigartigkeit zu bestätigen, bestimmt nun das Handeln der USA in der Welt. Daher auch die kalkulierte Betonung von Slogans wie „Demokratie versus Autokratie“. Das ist eine treffende Metapher für die unbehagliche Lage, in der sich Onkel Sam heutzutage befindet, der von jedem Rednerpult und Altar im Lande stolz seine dauerhafte Größe verkündet und verspricht, für immer und ewig die Nummer eins in der Welt zu bleiben.

Aber die USA stoßen auch ständig mit dem Kopf gegen eine unangenehme Realität an. Anstatt den monumentalen Moloch zu verkleinern oder das Gewölbe behutsam anzuheben, versuchen sie immer wieder, sich durchzusetzen, in dem vergeblichen Bemühen, die Welt so zu biegen, dass sie in ihre Mythologie passt. Die Berufung auf das Concussion Protocol ist angebracht – aber niemand will diese ernüchternde Wahrheit zugeben.

Dieser Zustand kommt dem nahe, was die Psychologen „Dissoziation“ nennen. Er ist gekennzeichnet durch die Unfähigkeit, die Tatsachen so zu sehen und zu akzeptieren, wie sie sind, und zwar aus tiefsitzenden emotionalen Gründen.

Die Spannungen, die sich für eine so konstituierte Nation aus der Begegnung mit der objektiven Realität ergeben, zwingen nicht zu einer verstärkten Selbstwahrnehmung oder zu einer Verhaltensänderung, wenn das dominierende Merkmal dieser Realität die Einstellungen und Meinungsäußerungen anderer sind, die die zugrunde liegenden Wahnvorstellungen teilen. Übersetzt mit Deepl.com

Michael Brenner ist Professor für internationale Angelegenheiten an der Universität von Pittsburgh. mbren@pitt.edu



