Israel’s Pathological Lies About October 7 By Kevin Barrett, for the just-published edition of American Free Press, posted here in full for paid subscribers only On October 7, 2023, Gazans, led by resistance groups including Hamas, broke out of their concentration camp to inflict a monumental military defeat on their Israeli tormentors.

Israels pathologische Lügen über den 7. Oktober

Von Kevin Barrett

04.Januar 2024

Von Kevin Barrett, für die soeben erschienene Ausgabe von American Free Press, die hier in vollem Umfang nur für zahlende Abonnenten veröffentlicht wird

Am 7. Oktober 2023 brachen die Bewohner des Gazastreifens, angeführt von Widerstandsgruppen wie der Hamas, aus ihrem Konzentrationslager aus und fügten ihren israelischen Peinigern eine monumentale militärische Niederlage zu. Mit Hilfe umfangreicher und detaillierter Geheimdienstinformationen, darunter auch Karten von geheimen israelischen Militäreinrichtungen, besiegten sie die israelische Armee in Nahkämpfen nicht nur in jedem israelischen Stützpunkt entlang der Gaza-Mauer, sondern auch in anderen IDF-Festungen tiefer in Israel. Schockierenderweise besiegten die palästinensischen Kämpfer die Elitetruppen der IDF. Scott Ritter nennt es „den erfolgreichsten Militärangriff dieses Jahrhunderts“ und weist darauf hin: „Zwei Bataillone der Golani-Brigade wurden aufgerieben, ebenso wie Teile anderer gepriesener IDF-Einheiten“.

Israels beste Truppen, die daran gewöhnt sind, zum Spaß auf hilflose Kinder zu schießen, gerieten in Panik, als sie sich einem Gegner gegenübersahen, der sich wehren konnte. Israels Regierung und Medien gerieten ebenfalls in Panik, als sie sahen, dass ihr Militär in Panik geriet und verlor. In einer Art und Weise, die vielleicht eines Tages als der monumentalste Ausbruch verlogener Hysterie in der Geschichte der Menschheit in die Geschichte eingehen wird, begannen die Israelis, ungeheuerliche Lügen über imaginäre „Gräueltaten“ der Hamas zu erfinden.

Am 10. Oktober verbreitete das israelische Außenministerium die lächerliche Behauptung, Hamas-Kämpfer hätten „40 jüdische Säuglinge enthauptet“. Netanjahus Sprecher machte in den westlichen Medien die Runde und behauptete, Dutzenden von Babys und Kleinkindern seien „die Köpfe abgeschlagen“ worden. Ein fanatischer Siedler namens Asher Moskowitz schwor, er habe Säuglinge gesehen, die „in Öfen geröstet“ worden seien.

Westliche Medien überschlugen sich mit den absurden Behauptungen. Eine der seriösesten britischen Zeitungen, die Times, „veröffentlichte die Schlagzeile ‚Israel zeigt verstümmelte Babys‘ und verwendete dabei das Bild palästinensischer Kinder, die bei israelischen Luftangriffen verwundet und im Shifa-Krankenhaus des Gazastreifens behandelt wurden.“ Wochen später, als Israel nach und nach seine Opferliste vom 7. Oktober veröffentlichte, auf der praktisch keine Kinder oder Babys zu sehen waren, wurden solche Behauptungen fallen gelassen – aber nicht bevor sie von US-Präsident Biden verbreitet und von Millionen Amerikanern geglaubt worden waren. Weiterlesen bei kevinbarrett.substack paid

Übersetzt mit Deepl.com

