Ist die israelische Invasion im Libanon auf den Traum von Großisrael zurückzuführen?

Von Murat Sofuoglu

3. Oktober 2024

Die anhaltende Militäroffensive Israels im Gazastreifen und die jüngsten Einfälle in den Libanon haben eine kontroverse Debatte über das Konzept von „Großisrael“ entfacht.

Murat Sofuoglu

Andere

Die israelische Armee startete eine weitere Invasion im Libanon, den die Streitkräfte Tel Avivs zuvor besetzt hatten, und löste damit im gesamten Nahen Osten Besorgnis über die Zukunft der Region aus.

Die jüngsten militärischen Eskalationen – von Gaza bis zum Südlibanon – und die Aussagen wichtiger israelischer Beamter und Minister haben zu Spekulationen geführt, dass die als Randerscheinung geltende Idee eines „Groß-Israel“ in der Rhetorik der rechtsextremen politischen Fraktionen Israels Anklang gefunden zu haben scheint.

Die Idee eines Groß-Israel, das sich vom Nil bis zum Euphrat erstreckt und Teile Ägyptens, des Libanons, Jordaniens und darüber hinaus umfasst, wurde von Befürwortern des israelischen Staates als Verschwörungstheorie abgetan. Historisch gesehen wurde sie als Instrument einer antiisraelischen und antisemitischen Rhetorik eingesetzt, um die Präsenz Israels im Nahen Osten zu delegitimieren.

Ecaterina Matoi, Wissenschaftlerin am Middle East Political and Economic Institute (MEPEI), argumentiert, dass die aktuellen Offensiven Israels, insbesondere sein Einmarsch in den Libanon, als Teil einer umfassenderen Strategie im Einklang mit dem Konzept „Großisrael“ betrachtet werden könnten.

„Angesichts dessen, was seit Beginn des 20. Jahrhunderts in der Region Westasien vor sich geht, kann die anhaltende Invasion des Libanon als Teil der Umsetzung des Plans für ein Großisrael interpretiert werden“, erklärt Matoi gegenüber TRT World.

Die Regierung Netanjahu hat eine solche Agenda zwar nicht ausdrücklich gebilligt, doch Matoi ist der Ansicht, dass das zunehmende Engagement in den Nachbargebieten eine expansionistische Unterströmung widerspiegelt.

Expansionistische Behauptungen

Die israelische Rhetorik gegenüber dem Libanon, einem souveränen Staat, hat sich verschärft.

„Der Libanon erfüllt nicht die Definition eines Landes, obwohl er eine Flagge und politische Institutionen hat“, schrieb Amichai Chikli, Israels Minister für Diaspora-Angelegenheiten, letzten Monat auf X. Er ging sogar noch weiter und schlug vor, dass Israel ‚den Kurs in Bezug auf die Grenze zu der Entität, die sich selbst als Staat Libanon bezeichnet, neu berechnen‘ müsse.

Chiklis Äußerungen, zusammen mit der Bezeichnung von Syrien und dem Irak als „Gebilde“ statt als Staaten, deuten auf eine mögliche Veränderung der Sichtweise Israels auf seine Grenzen – und die Grenzen seiner Nachbarn – hin.

Ohne große Kritik aus dem westlichen Block zu ernten, äußerte Chikli, dass Israel Teile des Libanon übernehmen könne.

„Im weiteren Sinne erfüllen sowohl Syrien als auch der Irak derzeit nicht die Definitionen eines Staates“, fügte er hinzu und deutete damit an, dass die derzeitigen Grenzen des Nahen Ostens, die nach dem Ersten Weltkrieg von einem britisch-französischen Konsortium namens Sykes-Picot gezogen wurden, nicht mehr relevant seien.

Die Idee eines „Groß-Israel“ spielt in den Debatten eine große Rolle. Religiöse Zionisten, von denen einige glauben, dass biblische Texte Israel einen göttlichen Anspruch auf weite Teile des Nahen Ostens gewähren, üben weiterhin Einfluss auf die israelische Politik aus.

Die Handlungen der Regierung Netanjahu und die Rhetorik ihrer Minister deuten darauf hin, dass expansionistische Tendenzen, die einst als Verschwörungstheorien abgetan wurden, im strategischen Denken Israels möglicherweise nicht völlig fehlen.

AP

Israels rechtsextremer Nationaler Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir (Mitte), flankiert von seinem Sicherheitspersonal, nähert sich am 13. August 2024 dem Eingang zu Jerusalems sensibelster muslimischer Heiliger Stätte, dem Gelände der Al-Aqsa-Moschee in der Altstadt. Foto: Ohad Zwigenberg

Angesichts der anhaltenden Konflikte im Gazastreifen und im Libanon scheint die Idee eines „Groß-Israel“ wieder aus der ideologischen Versenkung aufzutauchen und unbequeme Fragen über die Zukunft der Grenzen der Region aufzuwerfen.

Diese Woche veröffentlichte die Jerusalem Post einen Artikel mit dem Titel: „Ist der Libanon Teil des verheißenen Landes Israels?“ Der Artikel wurde inzwischen gelöscht.

Was ist die Vision von „Groß-Israel“?

Die Idee von „Groß-Israel“ ist in alten Texten verwurzelt, aber ihre moderne politische Bedeutung entstand mit dem Aufstieg des Zionismus.

Theodor Herzl, der Begründer der zionistischen Bewegung, stellte sich einen jüdischen Staat im Nahen Osten vor, eine Idee, die mit der britischen Balfour-Erklärung von 1917 an Zugkraft gewann. Die Erklärung, die auf Druck zionistischer Führer abgegeben wurde, versprach eine jüdische Heimstätte in Palästina. Herzl selbst bezog sich einmal auf eine biblische Vision und forderte, dass sich die Grenzen Israels vom „Bach Ägyptens bis zum Euphrat“ erstrecken sollten – ein riesiges Gebiet, das Teile des heutigen Ägyptens, Libanons, Jordaniens, Syriens und des Irak umfasst.

Andere

Theodor Herzl in Basel, fotografiert während des Fünften Zionistenkongresses Ende 1901 von Ephraim Moses Lilien. Bildnachweis: Wikipedia Commons

Drei Jahrzehnte nach dem Balfour-Bericht, nach dem Holocaust, legten die Vereinten Nationen einen Teilungsplan für die arabische und jüdische Bevölkerung Palästinas vor, der den zionistischen Führern die Grundlage für die Ausrufung des Staates Israel im Jahr 1948 bot.

Seitdem hat Israel weitere Gebiete wie das Westjordanland, Gaza, Ostjerusalem und die Golanhöhen besetzt, was zu Argumenten führt, dass das moderne Israel weiterhin über seine ursprünglichen Grenzen hinaus expandiert.

„Es gibt nur sehr wenige Argumente, die für die Idee eines nicht-expansionistischen Israels sprechen“, sagt Matoi gegenüber TRT World und fügt hinzu, dass ‚Israel tatsächlich einen komplexen Expansionsprozess zu verfolgen scheint‘.

In der vergangenen Woche zeigte Israels am längsten amtierender Premierminister Benjamin Netanjahu in seiner Rede vor den Vereinten Nationen eine Landkarte ohne die palästinensischen Gebiete und verurteilte die internationale Organisation als „verächtliche Farce“. Die Rede enthält scharfe Kritik an den Vereinten Nationen, der Institution, die zur Gründung des Staates Israel beigetragen hat.

Gleichzeitig haben die Militäraktionen Israels, darunter die Ankündigung von „begrenzten, lokal begrenzten und gezielten“ Angriffen im Südlibanon, eine Debatte darüber ausgelöst, ob die Expansionsbestrebungen des Landes mit der Idee eines „Groß-Israels“ vereinbar sind.

Die Ankündigung signalisierte die Absicht, weitere arabische Gebiete unter israelische Kontrolle zu bringen, da die Streitkräfte Tel Avivs nach dem 7. Oktober bereits einen Großteil des Gazastreifens besetzt hatten.

„Ich glaube, dass sowohl die Bedeutung des Südlibanons für Israel als Teil von Großisrael als auch die Schwächung des Iran in der Region, um die Regierung in Teheran zu entmachten, hinter dieser Invasion des (Süd-)Libanons stehen“, sagt Matoi.

AP

Die israelischen Angriffe haben weiterhin libanesische Gebiete zerstört, während der Westen bei den Eskalationen Tel Avivs im Nahen Osten wegschaut.

Die wachsende Präsenz rechtsextremer, religiöser Zionisten in der israelischen Politik hat zu einer erneuten Überprüfung der Idee geführt, dass Israels territoriale Ambitionen weit über die 1948 festgelegten Grenzen hinausgehen könnten.

„Es ist ein unglaublich düsteres Bild“, sagt Antony Loewenstein, unabhängiger Journalist und Autor des Buches: ‚The Palestine Laboratory: How Israel Exports the Technology of Occupation Around the World‘.

„Die Palästinenser tragen die Hauptlast des israelischen Angriffs, während eine rechtsextreme israelische Regierung die Gelegenheit nutzt, die Grenzen des Landes in den Libanon, nach Syrien und darüber hinaus zu erweitern“, berichtet Loewenstein gegenüber TRT World.

Im Juni veröffentlichte Peace Now, eine Überwachungsorganisation, eine aufgezeichnete Aufnahme der Rede von Finanzminister Bezalel Smotrich auf einer Konferenz für seine Partei des religiösen Zionismus, in der er Maßnahmen vorstellte, die, wie die Kampagnengruppe warnte, die Art und Weise, wie das Westjordanland regiert wird, irreversibel verändern und zu einer „de-facto-Annexion“ führen würden. Die Überwachungsorganisation wies auch darauf hin, dass Israel die größte Beschlagnahme im Westjordanland seit Jahrzehnten genehmigt hat.

Im vergangenen Jahr zeigte Smotrich, der Vorsitzende der Religiösen Zionistischen Partei, während einer Rede in Paris eine Karte, auf der das besetzte Westjordanland und Jordanien als Teil Israels dargestellt waren, was in Amman heftige Kritik hervorrief.

Im Juni sorgte ein israelischer Soldat mit einem Abzeichen für Großisrael auf der Uniform erneut für Empörung in arabischen Ländern.

Jüdische Siedlerführer wie Daniella Weiss, eine führende zionistische Extremistin, setzen sich seit langem für die Ausweitung der Siedlungen im besetzten Westjordanland ein und schließen sich damit der umfassenderen Vision eines „Großisrael“ an. „Das einzige Volk Israels kann den Gazastreifen besiedeln und regieren“, sagte Weiss in ihrer Rede, die in einer Dokumentation von TRT World zitiert wurde.

QUELLE: TRT World

Murat Sofuoglu ist festangestellter Autor bei TRT World.

