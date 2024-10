https://english.almayadeen.net/articles/analysis/zionist-think-tank-publishes-blueprint-for-resistance-victor



Zionistischer Thinktank veröffentlicht Plan für den Sieg des Widerstands

Von Kit Klarenberg

Quelle: Al Mayadeen Englisch

3. Oktober 2024

Ein wenig beachteter Bericht, der am 19. September von JINSA veröffentlicht wurde, legte dar, wie das Imperium in einem umfassenden heißen Krieg mit dem Iran in der Defensive und in einer äußerst nachteiligen Lage sein wird.

Am 1. Oktober startete der Iran als Reaktion auf die Ermordung des Hisbollah-Führers Hassan Nasrallah Dutzende von Raketen auf die zionistische Entität, neben vielen dreisten Provokationen und Eskalationen, die in den letzten Monaten auf den Widerstand abzielten. Umfangreiches Bildmaterial von wichtigen israelischen Infrastruktureinrichtungen, darunter Militär- und Geheimdienststandorte, die durch den unaufhaltsamen Angriff der Islamischen Republik vollständig zerstört wurden, ist weit verbreitet und widerlegt die vorhersehbaren Behauptungen aus Tel Aviv und Washington, dass der Blitzkrieg von westlichen Luftverteidigungssystemen erfolgreich abgewehrt wurde.

Es handelt sich um den größten und verheerendsten Angriff auf die zionistische Entität in ihrer 76-jährigen Geschichte. Das ganze Ausmaß ist noch nicht abzusehen. Während US-Beamte Stunden im Voraus besorgt davor warnten, dass sie „Hinweise“ darauf hätten, dass der Iran einen Angriff auf „Israel“ vorbereite, wurden alle Beteiligten vom Zeitpunkt, dem Ausmaß und der Schwere des Angriffs überrascht. Washington entsandte in den Tagen zuvor Tausende weitere Truppen nach Westasien, ausdrücklich zur Verteidigung „Israels“, was Teheran offensichtlich nicht abschreckte.

Diese Entsendung ging mit einem angeblich felsenfesten Versprechen des Pentagons einher, zur Rettung zu eilen, sollte die Islamische Republik versuchen, das historische, weitreichende Drohnen- und Raketenfeuer zu wiederholen, dem sie die zionistische Entität im April ausgesetzt hatte. Beamte des Verteidigungsministeriums erklärten kühn, sie und Tel Aviv seien „noch besser auf einen neuen iranischen Angriff vorbereitet“ als beim letzten Mal. Die Leichtigkeit, mit der „Israels“ angeblich unüberwindbare „Iron Dome“-Raketenabwehr besiegt wurde, entlarvt diese Prahlerei bestenfalls als hoffnungslose Hybris, schlimmstenfalls als gefährliche Täuschung.

Das Korps der Islamischen Revolutionsgarden ist stets vorsichtig und hat seit dem Ausbruch des Holocaust im Gazastreifen im 21. Jahrhundert mit außerordentlicher Zurückhaltung gehandelt. Einige Analysten haben diese unerbittliche Selbstbeherrschung und das Ausbleiben einer unmittelbaren Vergeltung Teherans auf Handlungen wie die dreiste Ermordung des Hamas-Führers Ismail Haniyeh auf iranischem Boden nicht nur als starre Abneigung gegen eine Eskalation zu einem totalen Krieg mit „Israel“ und seinen westlichen Unterstützern interpretiert, sondern auch als Unfähigkeit, überhaupt zu reagieren. Die beispiellose Bombardierung Tel Avivs am 1. Oktober sollte solche Schlussfolgerungen zerstreuen.

Der hochrangige israelische Politiker Yaiv Golan, der nach dem 7. Oktober in den Dienst der israelischen Besatzungstruppen (IOF) zurückkehrte, hat den jüngsten Angriff des Iran als „Kriegserklärung“ gegen die zionistische Entität gebrandmarkt. Der berüchtigte Benny Gantz prahlt damit, dass Tel Aviv „über Fähigkeiten verfügt, die über Jahre hinweg entwickelt wurden, um den Iran anzugreifen, und die Regierung hat [unsere] volle Unterstützung, um mit Gewalt und Entschlossenheit zu handeln“. Unterdessen erklärt IOF-Sprecher Daniel Hagari: „Wir wurden ernsthaft angegriffen und das wird ernsthafte Konsequenzen haben.“

Die IRGC scheint solche Drohungen einkalkuliert zu haben, und solche Äußerungen sind ebenso leer und bedeutungslos wie das Versprechen des Pentagons, auf einen künftigen iranischen Angriff ‚besser vorbereitet‘ zu sein. Zumindest fürchtet die Islamische Republik keine anglo-israelische Vergeltung für ihre jüngste Breitseite. Das könnte bedeuten, dass Teheran Grund zu der Annahme hat, dass sich das Kräfteverhältnis in der Region und in jedem künftigen groß angelegten Konflikt mit dem zionistischen Gebilde und dem Westen unwiderruflich zugunsten des Widerstands verschoben hat.

Unheimlicherweise kam ein kaum beachteter Bericht, der am 19. September vom Jewish Institute for National Security of America (JINSA), einer mächtigen und zwielichtigen zionistischen Lobbyorganisation, veröffentlicht wurde, versehentlich zu demselben Schluss. Darin wurde in allen Einzelheiten dargelegt, wie das Imperium in einem umfassenden heißen Krieg mit dem Iran in der Defensive und in einer äußerst nachteiligen Lage sein wird. Nebenbei wurde auch ein Plan für den Sieg des Widerstands skizziert. Nachdem Teheran am 1. Oktober den Fehdehandschuh hingeworfen hat, könnten wir nun sehen, wie dieser Plan in die Tat umgesetzt wird.

„Überlegenheit erlangen“

Der Bericht von JINSA mit dem Titel „US-Stützpunkte im Nahen Osten: Überwindung der Tyrannei der Geographie“ wurde vom ehemaligen CENTCOM-Kommandeur Frank McKenzie verfasst, der den katastrophalen Rückzug des Imperiums aus Afghanistan beaufsichtigte. Er bewertet die Durchführbarkeit, den Wert und die Fähigkeiten zur Streitkräfteprojektion der derzeitigen US-Militäranlagen in ganz Westasien und konzentriert sich dabei auf Bahrain, Jordanien, Kuwait, Katar, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Die Ergebnisse sind eindeutig und erfordern eine sofortige Überarbeitung der amerikanischen Stützpunkte in der gesamten Region:

„Unsere derzeitige Struktur der Stützpunkte, die das Ergebnis jahrelanger willkürlicher Entscheidungen ist und von unterschiedlichen operativen und politischen Grundsätzen bestimmt wird, hat zu Einrichtungen geführt, die für die wahrscheinlichsten Bedrohungen von heute und morgen in der Region nicht optimal gelegen sind.“

Obwohl „Bedrohungen“ im Plural erwähnt werden, liegt der Fokus von JINSA ausschließlich auf der Islamischen Republik. Während eine Vielzahl von Problemen mit der heutigen Positionierung des Imperiums in ganz Westasien identifiziert werden, ist die „wichtigste“ Schlussfolgerung, dass Washingtons „derzeitige Basis unsere Fähigkeit beeinträchtigt, den Iran abzuschrecken und ihn in einem Szenario hoher Intensität effektiv zu bekämpfen“. McKenzie bemüht sich dennoch, Teheran als etwas schwach und verwundbar darzustellen:

„Die Iraner haben keine Armee, die als Invasionsstreitmacht eingesetzt werden kann. Sie haben eine kleine und ineffektive Marine und praktisch keine Luftwaffe. Ihre Raketen- und Drohnenstreitkräfte sind jedoch in der Lage, viele ihrer Nachbarn zu übertreffen … sie können mehr Angriffsraketen und Drohnen einsetzen, als abgewehrt werden können.“

Daher stellt JINSA fest, dass „ein Krieg auf Theater-Ebene mit dem Iran ein Krieg der Raketen und Drohnen wäre“, und der Angriff Teherans auf „Israel“ am 13. April war eine „umfassende Demonstration des iranischen Einsatzkonzepts“. Die IRGC versuchte, die Luftabwehr und die Radarsysteme der zionistischen Entität mit Wellen von kostengünstigen Drohnen und Marschflugkörpern zu überwältigen, um „es Iron Dome oder Patriot zu erschweren, die nachfolgenden ballistischen Raketen zu bekämpfen“.

Angesichts dessen, was am 1. Oktober geschah, sagte McKenzie richtig voraus, dass der Angriff im April „wahrscheinlich die grundlegende Vorlage für groß angelegte iranische Angriffe bleiben“ würde. Er bewertete die Bemühungen – zumindest konzeptionell – als „sinnvoll“, aus denen „alle etwas lernen können“. Die dringendste und „offensichtlichste“ Erkenntnis für JINSA war, dass „es für die Verteidiger des Golfs ein Krieg der Kampfflugzeuge, Tanker und der Luft- und Raketenabwehr sein wird … und hier liegt das Problem“:

„Diese Flugzeuge sind größtenteils an Standorten entlang der Südküste des Arabischen Golfs stationiert … ein Überbleibsel der Planung gegen russische Einfälle in den 1970er Jahren und der Irak- und Afghanistan-Feldzüge in den ersten Jahrzehnten dieses Jahrhunderts. Sie befinden sich in der Nähe des Iran, was bedeutet, dass sie nur eine kurze Reise zum Kampf haben … aber das ist auch ihre große Schwachstelle. Sie sind so nah am Iran, dass es nur fünf Minuten oder weniger dauert, bis vom Iran abgefeuerte Raketen ihre Stützpunkte erreichen.“

Die „Tausende von Kurzstreckenraketen“, über die der Iran verfügt, sind ebenfalls ein entscheidender negativer „Faktor“, da sie „keine strategische Tiefe“ bieten. Ein F-35-Kampfjet ist zwar „in der Luft sehr schwer zu treffen … am Boden ist er nichts weiter als ein sehr teures und verwundbares Stück Metall, das in der Sonne steht“. Die Betankungs- und Nachschubeinrichtungen auf US-Stützpunkten in Westasien „sind ebenfalls verwundbar und können nicht verlegt werden“. Am schädlichsten ist jedoch, dass

„Diese Stützpunkte werden alle von Patriot- und anderen Verteidigungssystemen verteidigt. Leider ist die Fähigkeit des Angreifers, aus nächster Nähe zum Iran massenhaft Feuer zu eröffnen und die Verteidigung zu überwältigen, sehr real.“

Zum Abschluss seines Fahrplans für den Sieg Teherans beklagt McKenzie bitter: „Es ist schwer, sich der Schlussfolgerung zu entziehen, dass unsere derzeitige Stützpunktstruktur für den wahrscheinlichsten Kampf, der entstehen wird, schlecht aufgestellt ist.“ Das Imperium „wird nicht in der Lage sein, diese Stützpunkte in einem umfassenden Konflikt aufrechtzuerhalten, da sie durch anhaltende iranische Angriffe unbrauchbar werden.“ Die imperialistische Überdehnung in Westasien ist nun der „einfachen Tyrannei der Geographie“ zum Opfer gefallen. Und die Islamische Republik hat sich die ganze Zeit über strenge Notizen gemacht:

„Die Iraner sehen dieses Problem genauso deutlich wie wir, und das ist einer der Gründe, warum sie ihre große und hochleistungsfähige Raketen- und Drohnenstreitmacht geschaffen haben.“

„Nichts als Gewalt“

Trotz der düsteren Stimmung im JINSA-Bericht äußert McKenzie einen gewissen Optimismus – der fantastischsten, selbsttäuschenden Art. Zum einen schlägt er vor, dass der Iran die „trägergestützten Luftfahrt“-Fähigkeiten des Imperiums nicht bedrohen kann. Dennoch räumt er ein, dass „es nicht genug Träger gibt und daher die Marinefliegerei wahrscheinlich nicht die zentrale Waffe in einem Feuerkrieg mit dem Iran sein wird“. Der ehemalige CENTCOM-Chef übersieht auch bequemerweise die jüngste vernichtende Niederlage der US-Marine durch AnsarAllah während der Operation „Prosperity Guardian“, die die Redundanz von US-Flugzeugträgern eindeutig aufzeigte.

An anderer Stelle erklärt McKenzie, dass das Imperium „aggressiv vorgehen muss, um Alternativen für die Stationierung zu entwickeln, die zeigen, dass es bereit ist, in einem anhaltenden Krieg hoher Intensität mit Teheran zu kämpfen und zu siegen“, und daher „die ungünstige geografische Lage der Stützpunkte überwinden“ muss. Eine radikale Lösung, die im JINSA-Bericht vorgeschlagen wird, ist die „Erwägung einer Stationierung in Israel“. Die US-Militärpräsenz in Tel Aviv hat in den letzten Jahren bereits langsam zugenommen. Obwohl weitgehend verleugnet und heruntergespielt, hat sie sich bei jedem Schritt als unglaublich umstritten erwiesen.

Im September 2017 kündigte die IOF die Ankunft der ersten permanenten Militärinstallation Amerikas in der zionistischen Entität an. Die Gegenreaktion im Inland und in der Region war so heftig, dass Beamte in Washington sich beeilten zu dementieren, dass dies der Fall sei, was zu einer umfassenden Bereinigung der IOF-Websites führte, die auf den Standort verweisen. Jeder Schritt zur Schaffung einer vollwertigen US-Basis in „Israel“, ausdrücklich zu Kriegsführungszwecken, würde unweigerlich einen noch größeren Aufschrei auslösen und vom Widerstand als eine bedeutende Eskalation angesehen werden, die eine drastische Reaktion erfordert.

Eine solche Möglichkeit kam dem ehemaligen CENTCOM-Chef zweifellos nicht in den Sinn. Seine Analyse ist auch in anderen Bereichen gefährlich unzuverlässig und trügerisch. Zusätzlich zu den „geografischen Vorteilen“ Israels lobt er die „leistungsstarke, bewährte Luft- und Raketenabwehrfähigkeit“ Tel Avivs. Es war diese „Kompetenz“, kombiniert mit „US-amerikanischer und alliierter Unterstützung sowie der Zusammenarbeit und Unterstützung der arabischen Nachbarn“, die dafür sorgte, dass der iranische Angriff auf die zionistische Entität im April ein „Misserfolg“ war, sinniert McKenzie.

Er bewertet diese Gruppenleistung, die den Iran angeblich daran gehindert hat, Enthauptungsschläge gegen die Militär- und Geheimdienststruktur der zionistischen Entität auszuführen, als „in jeder messbaren Hinsicht … eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte“. Wenn das Pentagon McKenzie’s Ansicht teilte, könnte dies erklären, warum die USA von Teherans jüngster Vernichtung Israels so überrascht und schlecht vorbereitet waren. Weit entfernt von einer peinlichen Katastrophe war der Einsatz im April ein spektakulärer Erfolg, der die tödlichen Schwächen „Israels“ aufzeigte und Westasien für immer neu formte.

Weit davon entfernt, einen Todesstoß versetzen zu wollen, versuchte die Islamische Republik, durch eine maßvolle, gut beworbene Machtdemonstration zu deeskalieren und gleichzeitig eine breitere Reaktion zu vermeiden. Dabei demonstrierte die IRGC, dass sie, wenn sie es wollte, in Zukunft den Iron Dome erfolgreich umgehen und immense Zerstörung anrichten könnte. Dann wurde von einem Korpsführer eine „neue Gleichung“ formuliert:

„Wenn das zionistische Regime von nun an unsere Interessen, Vermögenswerte, Persönlichkeiten und Bürger angreift, werden wir zu jedem Zeitpunkt gegen sie vorgehen.“

Diese Botschaft ist in den Machtzirkeln in Brüssel, London, Tel Aviv und Washington offenbar nicht angekommen. Ob sie nun, da Teheran erneut tief in das faulige Herz der zionistischen Entität getroffen hat, endlich verstanden wird, bleibt abzuwarten. Wie der russische Militärstratege Igor Korotchenko einmal bemerkte, „versteht diese angelsächsische Rasse nichts anderes als Gewalt.“

Die in diesem Artikel erwähnten Meinungen spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Al Mayadeen wider, sondern geben ausschließlich die Meinung des Verfassers wieder.

Kit Klarenberg

Investigativer Journalist.

