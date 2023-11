Is an End Game in Sight for Ukraine? Illusory talk about a „stalemate“ and U.S. feelers about peace talks underscore Ukraine having no options left and Russia having plenty, writes Tony Kevin. By Tony Kevin Special to Consortium News There’s been talk in Western media the past week of an alleged „stalemate'“ on the Ukraini



Ukrainische Soldaten während der Schlacht von Kupiansk, 8. September 2022. (Krakenregiment, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

Illusorisches Gerede über eine „Pattsituation“ und US-Sondierungen über Friedensgespräche unterstreichen, dass die Ukraine keine Optionen mehr hat und Russland viele, schreibt Tony Kevin.

Ist ein Endspiel für die Ukraine in Sicht?

Von Tony Kevin

Speziell für Consortium News

7. November 2023

In den westlichen Medien war in der vergangenen Woche von einer angeblichen „Pattsituation“ an der ukrainischen Front die Rede. In einem Bericht werden US-Beamte mit den Worten zitiert, es sei an der Zeit, dass die Ukraine ihre Niederlage akzeptiert und mit Russland verhandelt.

In einem anderen westlichen Bericht heißt es, dass der „wahnhafte“ ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj der einzige Ausharrende sei und sich weigere, die Niederlage zu akzeptieren.

Die Definition des Oxford Dictionary für eine Pattsituation – sei es im Schach, in der Politik oder im Krieg – trifft auf die Ukraine nicht zu: „Eine Situation, in der weitere Aktionen oder Fortschritte von gegnerischen oder konkurrierenden Parteien unmöglich erscheinen“.

Wie Scott Ritter kürzlich in Consortium News hervorragend zusammenfasste:

„Der Krieg in der Ukraine befindet sich nach dieser Definition nicht in einer Pattsituation. Der Krieg ist seit September 2022 militärisch und politisch eindeutig zugunsten Russlands ausgegangen, und zwar nach jedem relevanten Maßstab.“

Russland hat gegenüber Kiew eine militärische Überlegenheit in Bezug auf Männer, Ausrüstung, Arbeitskraftreserven, Führung, nationale Moral und die Fähigkeit, Waffen zu mobilisieren. Russland hat nun die Wahl, ob es eine Herbstoffensive startet, auf eine Winteroffensive wartet oder einfach abwartet, bis die Moral in Kiew zusammenbricht, um die von Moskau gewünschten politischen Veränderungen herbeizuführen. Kurz gesagt, Putin kontrolliert jetzt das Tempo des Spiels.

In den Brennpunkten Awdijiwka und Kupiansk entlang der Frontlinie hat Russland das Schlachtfeld in „Halbkessel“ verwandelt, mit deren Hilfe, wie Ritter anmerkt, „das russische Ziel darin besteht, den Gegner in die Enge zu treiben:

„Das russische Ziel ist es, die ukrainische Führung in ein Dilemma zu bringen, in dem ein Aufgeben von Awdijiwka zum Zusammenbruch der Moral der ukrainischen Verteidiger führen könnte und ein Verbleiben aufgrund der Schwierigkeiten bei der Verstärkung der Garnison zu einem massiven Verlust von Menschenleben führen könnte.“

Die Sankt-Michael-Kirche in Awdijiwka in der Region Donezk am 1. April 2023, während der Kämpfe um die Stadt. (Nationale Polizei der Ukraine, Wikimedia Commons, CC BY 4.0)

Valery Saluschny, Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, äußerte sich vor einer Woche gegenüber der Zeitschrift The Economist wie folgt:

„Die Einschätzung von General Saluschny ist ernüchternd: Es gibt keine Anzeichen dafür, dass ein technologischer Durchbruch, sei es bei Drohnen oder in der elektronischen Kriegsführung, vor der Tür steht. Und die Technik hat ihre Grenzen. Selbst im Ersten Weltkrieg reichte die Einführung von Panzern im Jahr 1917 nicht aus, um die festgefahrene Situation auf dem Schlachtfeld zu überwinden. Es bedurfte einer Reihe von Technologien und mehr als eines Jahrzehnts taktischer Innovationen, um den deutschen Blitzkrieg im Mai 1940 zu führen. Das bedeutet, dass die Ukraine in einem langen Krieg feststeckt – einem Krieg, in dem Russland zugegebenermaßen im Vorteil ist. Dennoch beharrt er darauf, dass die Ukraine keine andere Wahl hat, als die Initiative zu behalten, indem sie in der Offensive bleibt, auch wenn sie sich nur um ein paar Meter pro Tag bewegt.

Saluschny versucht vernünftigerweise, seine unerfahrenen und untauglichen verbleibenden Kräfte zu schonen, steht aber unter dem politischen Druck von Selenskyj und der NATO, kein Gebiet abzutreten. Am Montag wurde Zaluzhny’s enger Berater, Major Gennadiy Chastiakov, durch ein mit einer Sprengfalle versehenes Geburtstagsgeschenk ermordet.

Das ukrainische Militär hat keine Optionen mehr: Russland hat viele. Es handelt sich um eine Situation, in der zwei offensichtlich ungleiche Kombattanten auf ein Ende warten, auf eine militärische oder politische Lösung dieses Krieges.

Auf dem Schlachtfeld ist es kein Zufall, dass der ukrainische Beschuss der Stadt Donezk aus dem nahe gelegenen Awdijiwka, der jahrelang andauerte, inzwischen praktisch eingestellt wurde. Der ukrainische Nachschub nach Awdijiwka wurde durch den dortigen Halbkessel abgewürgt.

Warum wartet Putin ab?

Putin am 16. Juni während des Internationalen Wirtschaftsforums in St. Petersburg. (Ramil Sitdikov, RIA Novosti Host Photo Agency, Kremlin)

In erster Linie auf die Absetzung Selenskyjs und um zu sehen, was in Kiew folgt. Er legt weiterhin Wert darauf, den weiteren Schaden und den Verlust von Arbeitskräften in der Ukraine, die seiner Meinung nach immer noch Teil der russischen Welt ist, zu minimieren.

Der Telegram-Blog UKR LEAKS_eng des ehemaligen Offiziers der ukrainischen Sondereinheiten, Wassili Prozorow, bietet täglich eine Fülle von Details darüber, wie die Politik in Kiew in einen ziemlich unbeständigen Zustand gerät, während die Moral an der Front zusammenbricht und Washington einen möglichen Fall vorbereitet, um Selenskyj den Wölfen vorzuwerfen.

US-Präsident Joe Biden geht am 21. September mit Zelensky durch die Center Hall im Weißen Haus. (Weißes Haus, Adam Schultz)

Die Situation in Kiew scheint einen Sündenbock und einen gewissen Regimewechsel zu erfordern. Aber wird ein Nachfolger einen realistischen Frieden mit Russland aushandeln oder wird er versuchen, den Krieg auf eine neue Weise fortzusetzen? Er wird keine neuen militärischen Optionen haben, die Ressourcen sind erschöpft und die Moral ist dahin.

Der Schrank mit den westlichen Wunderwaffen ist leer. Terroristische Optionen, z. B. ein weiterer Anschlag auf die Kertsch-Brücke oder ein hochrangiges politisches Attentat in Russland, sind immer möglich, aber jetzt weniger wahrscheinlich. Sicherlich strecken die vernünftigeren Leute in Kiew, z. B. Selenskyjs ehemaliger Medienberater Oleksiy Arestovych, bereits diskrete Friedensfühler nach Moskau aus.

Es wird gemunkelt, dass Biden es vorziehen würde, den Status quo bis zu den US-Präsidentschaftswahlen in einem Jahr aufrechtzuerhalten. Doch nur ein blauäugiger Optimist könnte erwarten, dass diese wackelige politische und militärische Situation in 12 Monaten noch Bestand haben wird. Irgendetwas muss passieren.

Die Berichte von NBC und TIME

Nach Angaben von US-Beamten, die von NBC News zitiert wurden, haben die USA damit begonnen, die Ukraine darauf anzusprechen, dass sie akzeptiert, Territorium an Russland zu verlieren, und dass sie die Aufnahme von Friedensgesprächen mit Moskau ernsthaft in Betracht ziehen sollte. So heißt es in dem Bericht:

„Die Gespräche sind eine Anerkennung der Dynamik, die sich militärisch in der Ukraine und politisch in den USA und Europa abspielt, sagten Beamte.

Sie begannen inmitten der Besorgnis amerikanischer und europäischer Beamter, dass der Krieg in eine Sackgasse geraten sei und dass man nicht in der Lage sei, der Ukraine weiterhin Hilfe zukommen zu lassen, so die Beamten. Beamte der Biden-Administration sind auch besorgt, dass der Ukraine die Kräfte ausgehen, während Russland über einen scheinbar unendlichen Vorrat verfügt, so die Beamten. Die Ukraine hat auch mit Rekrutierungsproblemen zu kämpfen und hat in letzter Zeit öffentliche Proteste gegen einige der unbefristeten Wehrpflichtbestimmungen von Präsident Wolodymyr Zelenskyy erlebt.

Und in der US-Regierung herrscht Unbehagen darüber, dass der Krieg in der Ukraine seit dem Beginn des Krieges zwischen Israel und Hamas vor fast einem Monat viel weniger öffentliche Aufmerksamkeit erregt, so die Beamten. Die Beamten befürchten, dass diese Verschiebung die Sicherung zusätzlicher Hilfe für Kiew erschweren könnte. …

Beamte haben auch privat gesagt, dass die Ukraine wahrscheinlich nur bis zum Ende des Jahres oder kurz danach Zeit hat, bevor dringendere Gespräche über Friedensverhandlungen beginnen sollten. US-Beamte haben ihre Ansichten über einen solchen Zeitplan mit europäischen Verbündeten geteilt, so Beamte.“

Aber ist Russland angesichts seines Vorteils auf dem Schlachtfeld derzeit an Verhandlungen interessiert? NBC sagt:

„Die Biden-Administration hat keine Anzeichen dafür, dass der russische Präsident Wladimir Putin zu Verhandlungen mit der Ukraine bereit ist, sagten zwei US-Beamte. Westliche Beamte sagen, Putin glaube immer noch, er könne ‚den Westen aussitzen‘ oder weiterkämpfen, bis die USA und ihre Verbündeten die Unterstützung für die Finanzierung der Ukraine im eigenen Land verlieren oder der Kampf um die Versorgung Kiews mit Waffen und Munition zu kostspielig wird, so die Beamten. “

Dem TIME Magazine zufolge werden derartige Vorschläge zur Bereitschaft, Friedensgespräche aufzunehmen, in der ukrainischen Führung nur von Selenskyj selbst abgelehnt.

„Selenskyj fühlt sich von seinen westlichen Verbündeten verraten. Sie haben ihm keine Mittel gelassen, um den Krieg zu gewinnen, sondern nur die Mittel, um ihn zu überleben.

Selenskyjs Hartnäckigkeit, so sagen einige seiner Berater, hat die Bemühungen ihres Teams um eine neue Strategie, eine neue Botschaft, beeinträchtigt. Während sie über die Zukunft des Krieges debattierten, blieb ein Thema tabu: die Möglichkeit, mit den Russen ein Friedensabkommen auszuhandeln. Jüngsten Umfragen zufolge würden die meisten Ukrainer einen solchen Schritt ablehnen, vor allem, wenn er mit dem Verlust von besetzten Gebieten verbunden wäre.“

Nicht mehr so lange, wie es dauert

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg spricht auf dem Internationalen Gipfel der Gemeinschaften und Regionen neben Zelensky, 20. April 2023. (NATO, Flickr, CC BY-NC-ND 2.0)

Sicherlich ist die Ausweitung des Krieges keine Option mehr für die NATO, trotz aller früheren Rhetorik über „so lange wie nötig“. Immer mehr EU-Regierungen und Bevölkerungen bekunden auf ihre eigene Art und Weise ihre Erschöpfung und Enttäuschung über diesen verlorenen Krieg.

Die Spitzenpolitiker von EU und NATO, Ursula von der Leyen, Josef Borrell und Jens Stoltenberg, sind inzwischen beschädigte Ware. Viktor Orban in Ungarn hat an Gewicht und Ansehen gewonnen, und in der Slowakei gibt es eine neue Antikriegsregierung. Polen, die skandinavischen Länder und die baltischen Staaten sind still geworden.

Der andere wichtige Grund, warum Putin vielleicht noch warten möchte, ist die gefährliche Instabilität im Nahen Osten. So seltsam es klingen mag, ich vermute, dass Putin darauf bedacht ist, die schwachen und unberechenbaren Entscheidungsträger in Washington nicht gefährlich zu überfordern.

Vielleicht will er Biden und seinen Beratern etwas politischen Spielraum geben, um den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu zu zügeln und die humanitäre Krise im Gazastreifen, die sich derzeit in einem tragischen freien Fall befindet, unter eine gewisse Kontrolle der USA zu bringen. Die Russen und die Chinesen, die jetzt so ziemlich die einzigen Erwachsenen im Raum sind, müssen Biden mit Rücksicht und Sorgfalt behandeln.

Die so genannte Pattsituation in der Ukraine ist daher eine Illusion. Es ist daher sowohl für die russische als auch für die chinesische Staatskunst von Vorteil, die Ukraine noch eine Weile treiben zu lassen.

Putins Ansehen im globalen Süden wächst derweil weiter. Am 4. November veröffentlichte er eine Erklärung des russischen Nationalen Sicherheitsrates, in der er Washingtons arroganter und rücksichtsloser globaler Destabilisierung trotz seiner schwächer werdenden geostrategischen Position entschieden den Kampf ansagt.

Die folgenden Auszüge geben einen Eindruck davon:

„Verschiedene Mittel und Instrumente, darunter Lügen, Provokationen, ausgefeilte Technologien der psychologischen und informationellen Aggression, werden gegen Russland eingesetzt, um unsere multinationale und multireligiöse Gesellschaft zu destabilisieren und zu polarisieren.

Die USA verlieren ihren Einfluss als Supermacht, verlieren an Schwung, die Welt mit nur einem Hegemon bricht zusammen. Aber die USA sind nicht bereit, diese Tatsache zu akzeptieren; im Gegenteil, sie versuchen, ihre Vorherrschaft, ihre globale Diktatur, auszubauen. Indem sie Chaos verursachen, wollen sie ihre Gegner eindämmen und destabilisieren.

Die herrschenden Eliten der USA und ihre Satelliten schicken Waffen und Geld in die Konfliktgebiete, darunter die Ukraine und den Nahen Osten. Da sie auf dem Schlachtfeld keine Ergebnisse erzielen, versuchen sie, uns zu spalten, Russland von innen heraus zu spalten, unser Land zu schwächen und Zwietracht zu säen.

Je stärker Russland ist, je gefestigter unsere Gesellschaft ist, desto wirksamer sind unsere Bemühungen um die Verteidigung unserer eigenen nationalen Interessen und der Interessen der Völker, die dem westlichen Neokolonialismus zum Opfer gefallen sind.

Diejenigen, die sich einen realistischen und dauerhaften Frieden in der Ukraine wünschen, müssen sich vielleicht noch etwas länger gedulden.

Tony Kevin ist ein ehemaliger hochrangiger australischer Diplomat, der als Botschafter in Kambodscha und Polen sowie in der australischen Botschaft in Moskau tätig war. Er ist Autor von sechs veröffentlichten Büchern über öffentliche Politik und internationale Beziehungen.

Joe Lauria hat zu diesem Bericht beigetragen.

Übersetzt mit Deepl.com

