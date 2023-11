https://www.middleeastmonitor.com/20231108-jordans-un-envoy-3700-children-killed-in-under-a-month-in-gaza-600-child-over-20-months-in-ukraine/



Jordaniens UN-Gesandter: 3.700 Kinder in weniger als einem Monat im Gazastreifen getötet, 600 Kinder über 20 Monate in der Ukraine



Mahmoud Hmoud, der jordanische Vertreter bei den Vereinten Nationen, sagte, dass 3.700 palästinensische Kinder in weniger als einem Monat durch israelische Luftangriffe getötet wurden, verglichen mit 600 ukrainischen Kindern, die in den letzten zwei Jahren infolge der russischen Invasion getötet wurden. „Ich hasse es, in dieser Hinsicht Vergleiche anzustellen, alle Menschenleben sind wichtig. Israelische, palästinensische, ukrainische“, sagte er und wies auf die Doppelmoral in der Reaktion der internationalen Gemeinschaft auf diese beiden Situationen hin. „Das ist empörend“, fügte er hinzu, „und das muss gestoppt werden“.

November 8, 2023



