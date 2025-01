https://www.middleeastmonitor.com/20250102-jewish-settlers-storm-al-aqsa-mosque-to-perform-talmudic-rituals/



Jüdische Siedler stürmen Al-Aqsa-Moschee, um talmudische Rituale durchzuführen

2. Januar 2025

Jüdische Siedler stürmen die Al-Aqsa Moschee unter dem Schutz der israelischen Polizei in Jerusalem, am 01. September 2024. (Stringer – Anadolu Agency)

Dutzende von jüdischen Siedlern haben am Donnerstagmorgen die Al-Aqsa-Moschee im besetzten Jerusalem gestürmt und in ihren Höfen talmudische Rituale durchgeführt, wie das palästinensische Informationszentrum berichtet. Die Siedler wurden von einer starken Polizeipräsenz geschützt. Alle israelischen Siedler und die Siedlungen, in denen sie leben, sind nach internationalem Recht illegal.

Die Siedler betraten die Al-Aqsa in Gruppen vom Mughrabi-Tor aus, führten provokative Rundgänge durch das Moscheegelände durch und vollzogen talmudische Rituale.

Ein schwerwiegender Verstoß bestand darin, dass ein Siedler Tefillin-Gebetskästen auf dem Kopf trug und in der Al-Aqsa-Moschee selbst unter dem Schutz der Besatzungstruppen betete. Auch Rabbi Yisrael Shalit leitete nach der Erstürmung der Moschee öffentliche Gebete und Aufrufe.

Unterdessen verstärkten die Besatzungstruppen ihre Militärpräsenz rund um die Altstadt von Jerusalem und an den Toren der Al-Aqsa-Moschee und behinderten den Zugang von Palästinensern.

Die Al-Aqsa-Moschee wurde während des jüngsten jüdischen Chanukka-Festes von Siedlern mit Tanz, Gesang und Partys gestürmt, vor allem im östlichen Bereich in der Nähe des Gebetsplatzes Bab Al-Rahmah.

Diese Übergriffe erfolgten, nachdem „Tempelberg“-Gruppen dazu aufgerufen hatten, unter dem Vorwand des Chanukka-Festes, das am 26. Dezember begann und eine Woche dauerte, groß angelegte Übergriffe und talmudische Rituale zu veranstalten.

Am ersten Tag des Chanukka-Festes am vergangenen Donnerstag stürmten die Siedler unter der Leitung des rechtsextremen israelischen Ministers für nationale Sicherheit, Itamar Ben Gvir, die Höfe der Al-Aqsa.

