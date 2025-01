https://www.aljazeera.com/news/2025/1/2/israel-attacks-gaza-humanitarian-zone-killing-at-least-11-wounding-15



Gaza-Polizeichef unter mindestens 52 von Israel getöteten Palästinensern

Von Al Jazeera

Veröffentlicht am 2. Januar 2025

Die Enklave wird von einer Welle tödlicher Angriffe erschüttert, vom Lager Jabalia im Norden bis zur „sicheren humanitären Zone“ von al-Mawasi im Süden.

Palästinenser suchen Schutz in Zelten im Gebiet al-Mawasi im südlichen Gazastreifen am 1. Januar 2025, das unablässig vom israelischen Militär angegriffen wird [Abed Rahim Khatib/Anadolu].

Bei mehreren israelischen Luftangriffen auf den Gazastreifen sind mindestens 52 Palästinenser getötet worden, darunter der Polizeichef der Enklave und sein Stellvertreter.

Medizinische Quellen teilten Al Jazeera am Donnerstag mit, dass bei dem schwersten Angriff 12 Menschen in einem Zelt in der so genannten „humanitären Zone“ von al-Mawasi, einem Küstengebiet in der Nähe der südlichen Stadt Khan Younis, getötet wurden, darunter mehrere Kinder.

Bei dem Angriff wurden auch der Polizeichef von Gaza, Mahmud Salah, und sein Stellvertreter, Hussam Shahwan, getötet. Salah war ein altgedienter Offizier, der seit 30 Jahren in der Polizei tätig war, davon sechs Jahre als deren Chef.

Das Innenministerium des Gazastreifens verurteilte die Morde und erklärte, die beiden Polizisten hätten „ihre humanitäre und nationale Pflicht im Dienste unseres Volkes erfüllt“. Es beschuldigte Israel, mit dem tödlichen Angriff „Chaos“ zu verbreiten und das „menschliche Leid“ in Gaza zu vertiefen.

„Die Polizei ist eine Zivilschutztruppe, die ihren Beitrag zur Versorgung der Bürger leistet“, hieß es in der Erklärung des Ministeriums.

Tareq Abu Azzoum von Al Jazeera berichtete aus Deir el-Balah im Zentrum des Streifens, dass die jüngsten Angriffe „eine erhebliche Eskalation“ darstellten, wobei bei einem weiteren Angriff auf eine Tankstelle am Stadtrand neun Menschen getötet wurden

„Die Leichen wurden in das al-Aqsa [Märtyrer] Krankenhaus gebracht. Sie waren … durch diesen brutalen Angriff in Stücke zerfetzt, und wir sahen die Mütter … weinen über den Verlust, den sie heute erlitten haben“, sagte er.

Andernorts in der Enklave wurden bei weiteren Angriffen zwei Menschen in Bani Suheila östlich von Khan Younis, drei im Lager Shati im Westen von Gaza-Stadt und mindestens sieben im Flüchtlingslager Jabalia im Norden getötet.

Keine Warnung

Das israelische Militär gab keine Vorwarnung für den Angriff auf al-Mawasi am Donnerstag in der Morgendämmerung, das unablässig von israelischen Kampfflugzeugen, Drohnen und Artillerie angegriffen wird.

Bei einem der letzten Angriffe am 22. Dezember wurden acht Menschen getötet, darunter zwei Kinder Anfang des Monats, am 3. Dezember, wurden mindestens 20 Menschen getötet, als das israelische Militär nach eigenen Angaben einen Hamas-Funktionär ins Visier nahm.

Nach dem Angriff am Donnerstag erklärte das Militär, es habe einen auf Geheimdienstinformationen basierenden Angriff durchgeführt und Schahwan ausgeschaltet, den es als Chef der Hamas-Sicherheitskräfte im südlichen Gazastreifen bezeichnete Salahs Tod wurde dabei nicht erwähnt.

Tage zuvor waren israelische Panzer von der südlichen Stadt Rafah aus auf al-Mawasi vorgerückt und hatten Dutzende von Familien gezwungen, aus Angst vor einem bevorstehenden Angriff nach Norden zu fliehen.

Vor dem Angriff auf das Flüchtlingslager Jabalia im Norden des Gazastreifens hatten die israelischen Streitkräfte alle Bewohner aufgefordert, aus drei Zielgebieten zu fliehen

Der arabischsprachige Sprecher des israelischen Militärs, Avichay Adraee, bezeichnete die Warnung als „Vor-Anästhesie vor dem Angriff“. „Wieder einmal feuern terroristische Organisationen Raketen aus eurem Gebiet ab, vor dem wir in der Vergangenheit schon oft gewarnt haben“, sagte er in einem Beitrag in den sozialen Medien.

Die Zahl der Todesopfer in den ersten beiden Tagen des Jahres 2025 erhöht sich auf insgesamt 45.581 seit Beginn des israelischen Völkermordes am 7. Oktober 2023 Mindestens sechs Babys sind in den letzten Tagen an Kälte gestorben, da die zwangsumgesiedelten Palästinenser im Gazastreifen dem Winterregen trotzen

Quelle Al Jazeer

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …