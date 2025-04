https://strategic-culture.su/news/2025/04/04/beware-of-americans-offering-to-make-you-safe/



Hüten Sie sich vor Amerikanern, die Ihnen Sicherheit versprechen

Ian Proud

4. April 2025

Amerika mit all seinen gut gemeinten missionarischen Absichten macht die Welt durch seine unangebrachten und schlecht durchdachten Interventionen unsicherer.

Donald Trump will die Bodenschätze der Ukraine plündern, die Verteidigungsausgaben in Europa erhöhen und gleichzeitig alle Sicherheitsmaßnahmen aufheben und nach Grönland einmarschieren. Vielleicht braucht die Welt einen anderen Weltpolizisten.

Die Bedingungen des immer wieder auf Eis gelegten Abkommens über den Handel mit Mineralien zwischen den USA und der Ukraine scheinen jedes Mal, wenn keine Einigung erzielt wird, strenger zu Gunsten Amerikas zu werden. Nun will Präsident Trump offenbar nicht nur den bevorzugten Zugang zu praktisch allen Mineralressourcen der Ukraine, sondern auch Zinsen auf ausstehende ukrainische Kriegsschulden verlangen.

Trumps Behauptung, die Unterstützung des Krieges in der Ukraine habe Amerika 350 Milliarden US-Dollar gekostet, ist weitgehend falsch. Zwar hat Amerika zweifellos zig Milliarden Dollar in die Unterstützung des Stellvertreterkrieges gepumpt, doch ein Großteil dieser Gelder ist in den Vereinigten Staaten geblieben, um die US-Militärbestände aufzufüllen und die Riesen der Rüstungsindustrie wie RTX und Northrop Grumman zu bezahlen. Die FT berichtete, dass die großen Rüstungsunternehmen im Jahr 2024 einen doppelt so hohen Cashflow verzeichnen sollten wie im Vorkriegsjahr 2021; die fünf großen amerikanischen Firmen haben 26 Milliarden Dollar oder etwa die Hälfte des gesamten Geldsegens eingestrichen.

Ich habe die Bemühungen von Präsident Trump, den verheerenden Krieg in der Ukraine zu beenden, regelmäßig begrüßt. Aber seine Haltung zur Rückzahlung durch die Ukraine beruht auf einer weiteren falschen Annahme, nämlich dass die Ukraine den Krieg begonnen hat.

US-Regierungen beider Couleur – auch in geringerem Maße, als Trump während seiner ersten Amtszeit im Amt war – haben eine feindselige Haltung des ukrainischen Staates gegenüber Russland aktiv gefördert und sogar finanziert. Großbritannien unterstützte Amerika dabei und zog die EU mit sich.

Dass Poroschenko und später Selenskyj in dem Glauben gelassen wurden, die USA und das westliche Bündnis würden sie auf dem Weg zur vollen NATO-Mitgliedschaft unterstützen und dabei die vorhersehbare militärische Reaktion Russlands ignorieren, hat sich für beide als naiv und dumm erwiesen.

Ja, mächtige Ultranationalisten in der Ukraine waren beiden Präsidenten ein Dorn im Auge, insbesondere in der Frage der Dezentralisierung im Donbass. Aber es wäre leicht, ihren landesweiten Einfluss außerhalb der Westukraine zu überschätzen; die Swoboda-Partei erreichte 2012 auf ihrem Höhepunkt etwas mehr als 10 % der nationalen Stimmen. Der Putsch und die Absetzung von Janukowitsch, die zumindest von den USA gebilligt und von Europa stillschweigend geduldet wurden, gaben der extremen Rechten mehr Macht, als sie sonst gehabt hätte.

Unabhängige Beobachter im Westen konnten damals erkennen, dass die Ukraine einen Krieg mit Russland nicht gewinnen konnte und dass die NATO niemals kämpfen würde. Diese zentrale Wahrheit hat sich in dem tragischen Jahrzehnt, das darauf folgte, nie geändert.

Trumps Argument, dass die Ukraine Amerika etwas zurückzahlen müsse, ist daher unehrlich. Es ist auch ein Nebenschauplatz. Wenn man einen Schritt zurücktritt, sind die US-Finanzmittel für den Krieg in der Ukraine ein Klacks, wenn man sie mit dem gigantischen jährlichen Defizit des Bundeshaushalts vergleicht, das 2024 bei 1,8 Billionen US-Dollar lag. Damit könnte man die gesamte Ukraine neunmal kaufen, gemessen an der jährlichen Produktion.

50 Milliarden Dollar pro Jahr scheinen eine realistischere Summe dessen zu sein, was Amerika seit Beginn des Krieges tatsächlich in die Ukraine investiert hat. Das ist in etwa das, was die USA für ihre Umweltschutzbehörde ausgeben. Eine stolze Summe, aber kaum weltbewegend.

Die gesamten US-Haushaltsausgaben würden Amerika zum drittgrößten Land der Welt in Bezug auf die Wirtschaftsleistung machen. Wenn Sie davor keine Angst haben, sollten Sie sie haben.

Die Entscheidung der Biden-Regierung, Milliarden in einen unnötigen Krieg in der Ukraine zu stecken, war eine politische Entscheidung des mächtigsten Landes der Welt zugunsten eines schwachen und politisch fragilen postsowjetischen Staates, der nicht in der Lage war, Nein zu sagen. Selenskyj war ein Narr, den Versprechungen der Biden-Regierung und Leuten wie Boris Johnson Glauben zu schenken.

Aus finanzpolitischer Sicht kann das Geld, das Amerika für seinen Krieg in der Ukraine verschwendet hat, als schlechtes Geschäft abgeschrieben werden.

Die Frage ist, wer den Vereinigten Staaten jemals seine Verteidigung anvertrauen würde, wenn die Ukraine zulässt, dass ihre natürlichen Ressourcen geplündert werden, um einen Krieg zu bezahlen, in den sie sich von Amerika drängen ließ?

Ebenso die europäische Verteidigung. Trump hat die europäischen Staaten dazu gedrängt, die Verteidigungsausgaben zu erhöhen, zunächst auf 2 %, dann auf 3 % und in einigen Fällen auf 5 %. Die wirtschaftlichen Kosten, die dadurch entstehen, werden zweifellos zu weit verbreiteten politischen Unruhen und einem politischen Ruck nach ganz links und rechts führen.

Da die deutsche Regierung ihr Gesetz radikal geändert hat, um eine Defizitfinanzierung im Verteidigungsbereich zu ermöglichen, bereiten sich die europäischen Nationen auf eine historische Aufrüstung vor, um einem wiedererstarkenden Russland die Stirn zu bieten. Ich bin nicht grundsätzlich gegen eine Erhöhung der europäischen Verteidigungsausgaben, obwohl ich mir wünschte, dass ein Bruchteil dieser Mittel für die Diplomatie ausgegeben würde.

Ich mache mir jedoch Sorgen, dass uns diese Verschiebung der Prioritäten durch die von den USA angeführten Bemühungen aufgezwungen wurde, die Beziehungen zu Russland so sehr zu beschädigen, dass wir Barrikaden gegen eine militärische Bedrohung errichten, die es vor 2014 nicht gab, als die russischen Verteidigungsausgaben bei etwa vierzig Prozent der heutigen lagen. Und es hat etwas Zynisches an sich, wenn Amerika sagt, dass es uns nicht schützen wird, wir aber trotzdem mehr für unsere Verteidigung zahlen sollten.

Dass Amerika so viel für Verteidigung ausgibt, ist an sich keine Garantie für Sicherheit. Wie wir in Grönland sehen, ist dies ein Rezept für altmodische Erpressung und Einschüchterung auf dem Schulhof. Weit entfernt von allem und ohne natürliche geografische Feinde braucht Grönland keine amerikanische Verteidigung, wird aber effektiv dazu aufgefordert, dafür zu bezahlen, indem es seine Souveränität und seinen immensen natürlichen Reichtum aufgibt.

Die finanziellen Kosten für die Übernahme Grönlands durch die USA wären minimal. Die USA könnten den dänischen Block Grant bei weitem übertreffen und beispiellose Investitionen in diesem Gebiet ermöglichen. Denn Trump will Grönland.

Was bedeutet das für andere Schauplätze, wie z. B. in Taiwan, wo China ermutigt werden könnte, seinen natürlicheren Anspruch auf eine Insel geltend zu machen, die von den meisten großen Ländern als Teil eines einzigen Chinas akzeptiert wird? Wenn ich jetzt ein taiwanesischer Politiker wäre, hätte ich Angst vor weiterer militärischer Unterstützung durch die USA, wie dem 2024 vereinbarten 8-Milliarden-Dollar-Paket.

Es ist nicht nur so, dass diese Summe angesichts der enormen militärischen Ressourcen Chinas ein Tropfen auf den heißen Stein ist. Ich bezweifle sehr, dass Amerika jemals seine Truppen schicken wird, um um Taiwan zu kämpfen, so wie es jeden Eindruck vermieden hat, dass es dies für die Ukraine tun würde. Gute Absichten und moralische Empörung werden nichts bedeuten, sollte China sich provoziert fühlen, eine Seeblockade dessen zu verhängen, was es als sein Hoheitsgebiet betrachtet. Und die USA wären in einer schlechteren Position, eine globale wirtschaftliche, soziale und kulturelle Blockade gegen China zu verhängen, wie es ihnen gegenüber Russland gelungen ist. Ich fürchte, dass die Eskalationsrampe für Taiwan und ihr Ausgang aus realistischer Sicht nur allzu vorhersehbar sind.

Im Moment scheint es mir, dass Amerika mit all seinen gut gemeinten missionarischen Absichten die Welt durch seine unangebrachten und normalerweise schlecht durchdachten Interventionen unsicherer macht, Instabilität erzeugt und Bestechlichkeit fördert, wo auch immer es hinkommt. Vielleicht braucht die Welt einen neuen Weltpolizisten. Oder einfach eine Rückkehr zu den Vereinten Nationen als globalem Treffpunkt, um Streitigkeiten zwischen Staaten zu schlichten.

Ian Proud war von 1999 bis 2023 Mitglied des diplomatischen Dienstes Ihrer Majestät. Von Juli 2014 bis Februar 2019 war Ian an der britischen Botschaft in Moskau tätig. Er war außerdem Direktor der Diplomatischen Akademie für Osteuropa und Zentralasien und stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Anglo-American School of Moscow.

