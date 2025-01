Jürgen Todenhöfer: Was Deutschland braucht bleibt liegen

Die ganze Welt sieht, wie das “deutsche Demokratie-Modell” gerade krachend scheitert. Wer echte Demokratie und Volksbeteiligung sehen will, sollte sich die Schweiz ansehen – und nicht die deutschen, Demokratie nur vorheuchelnden Berufs-Politiker.



Die Schweizer Politik packt an, die deutsche lässt alles liegen: Wir brauchen Milliarden für Bildung, damit unsere Schulen nicht länger verfallen. Wir brauchen Investitionen in Infrastruktur, damit Brücken und Straßen endlich sicher werden. Wir brauchen soziale Gerechtigkeit statt sozialer Bequemlichkeit und eine Polizei, die für Sicherheit sorgt.



Nichts davon passiert. Warum? Weil unsere Berufs-Politiker nur an ihre eigene Karriere denken. Und weil sie als geübte Vasallen lieber den mächtigen amerikanischen Forderungen folgen, als sich für das Wohl ihres eigenen Landes einzusetzen.



Hier nur eines von unzähligen Beispielen: Donald Trump fordert, dass Deutschland in Zukunft 5 % seines Bruttoinlandsprodukts für Militär ausgibt. Was tun die deutschen Politiker? Sie überschlagen sich im Wettkampf um die Gunst Trumps:

•Die Grünen wollten schon vor Trump mindestens 150 Milliarden pro Jahr für Waffen ausgeben.

•Die AfD fordert gleich mal 200 Milliarden.

•Die CDU und Merz, der auf mächtigen amerikanischen Payrolls steht, will sich noch nicht festlegen, aber auf jeden Fall deutlich mehr als die aktuellen 72 Milliarden ausgeben.



Ein „Arschkriecher-Wettbewerb“ um die Gunst der Amerikaner hat begonnen – während unser eigenes Land abstürzt. Das Geld fließt noch mehr in hirnlose Kriege und nicht in Schulen, Renten oder Krankenhäuser. Milliarden für den Krieg und Peanuts für den Frieden?



Seit Jahrzehnten zahlen wir Deutsche für Kriege, die uns nichts bringen. Afghanistan, Ukraine usw. Kein einziger US-geführter Krieg hat jemals unsere Sicherheit erhöht.



Wir werden gleichzeitig hemmungslos angelogen. Die NATO gibt elfmal mehr für Verteidigung aus als Russland. Die NATO wird von Russland in Wirklichkeit gar nicht bedroht. Wir sollen zahlen – für amerikanische Kriege, die den Amerikanern nützen.





Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …