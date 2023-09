Wir sind seit 2014 an der Burisma-Story dran Consortium News

We’ve Been on the Burisma Story Since 2014 As the impeachment inquiry into Joe Biden ramps up, „Burisma Holdings“ might well become a U.S. household name. Consortium News has been on the story for nine years. And we plan on staying on it as a possible impeachment of Joe Biden approaches.



Wir sind seit 2014 an der Burisma-Story dran

24. September 2023

Während die Ermittlungen zum Amtsenthebungsverfahren gegen Joe Biden an Fahrt aufnehmen, könnte „Burisma Holdings“ zu einem Begriff in den USA werden. Consortium News ist seit neun Jahren an der Geschichte dran.

Und wir haben vor, dranzubleiben, wenn ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen Joe Biden näher rückt. Helfen Sie uns bei der Berichterstattung, wenn wir mehr darüber erfahren, was Joe Biden vor einem Jahrzehnt in der Ukraine wirklich getrieben hat.

Nach dem Putsch 2014

Die von den USA eingesetzte Regierung in Kiew verbot politische Parteien, darunter die Kommunistische Partei, und strich Russisch als Amtssprache. Die Partei der Regionen des gestürzten Präsidenten Viktor Janukowitsch wurde in mehreren Oblasten verboten und brach schließlich zusammen. Ein amerikanischer Staatsbürger wurde Finanzminister, und Vizepräsident Joe Biden wurde zum virtuellen Vizekönig von Barack Obama in der Ukraine. Drei Monate später berief das größte private Gasunternehmen der Ukraine, Burisma Holdings, Bidens Sohn, Hunter Biden, in seinen Vorstand.

Es sind Videos aufgetaucht, die zeigen, wie Biden dem damaligen nominellen Präsidenten Petro Poroschenko Anweisungen gibt. Nach eigenem Bekunden erzwang Biden den Rücktritt des ukrainischen Generalstaatsanwalts Viktor Shokin.

Shokin sagte unter Eid aus, dass er im Begriff war, gegen Burisma Holdings zu ermitteln, das Unternehmen, in dem der Sohn des Vizepräsidenten nur wenige Monate nach dem von den USA unterstützten Staatsstreich einen lukrativen Aufsichtsratsposten erhalten hatte.

Biden, andere US-Beamte und die Medien logen damals, dass Shokin abgesetzt wurde, weil er korrupt war. In Memos des US-Außenministeriums, die letztes Jahr veröffentlicht wurden, lobt Just the News Shokin für seine Arbeit zur Korruptionsbekämpfung. Die Frage, ob das Staatsoberhaupt eines fremden Landes das Recht hat, den Staatsanwalt eines anderen Landes abzusetzen, wurde begraben. Mit dem Auftauchen des Laptops von Hunter Biden sind weitere Lügen aufgetaucht, z. B. dass Joe Biden nie etwas mit den Geschäften von Hunter zu tun hatte.

Hier sind nur einige der vielen Artikel, die wir ab September 2014, sieben Monate nach dem Putsch, veröffentlicht haben, als unser Gründungsredakteur Bob Parry die Leser zum ersten Mal mit der Burisma-Story bekannt machte.

Sept. 24, 2014

Aus dem Artikel: „Für das ‚Erdgas-Motiv‘ spricht auch die Tatsache, dass es Vizepräsident Joe Biden war, der Präsident Janukowitsch am 21. Februar zum Rückzug seiner Polizei aufforderte – ein Schritt, der den Weg für die Neonazi-Milizen und den von den USA unterstützten Putsch ebnete. Nur drei Monate später berief das größte private Gasunternehmen der Ukraine, Burisma Holdings, Bidens Sohn Hunter Biden in seinen Vorstand.“

Sept. 26, 2019

Aus der Geschichte: „Das ist das größte Verbrechen in dieser Geschichte, das nicht erzählt wird. Der illegale Umsturz einer souveränen Regierung. Als Beute des Staatsstreichs bekam der Sohn des amtierenden Vizepräsidenten, Hunter Biden, bald einen Sitz im Vorstand des größten ukrainischen Gasproduzenten, Burisma Holdings. Dies kann nur als ein durchsichtiges neokoloniales Manöver angesehen werden, um ein Land zu übernehmen und die eigenen Leute zu installieren.“

Oct. 8, 2019

Aus der Geschichte: Können Sie sich vorstellen, dass es der Trump-Regierung endlich gelingt, die venezolanische Regierung zu stürzen, und dass ein paar Monate später der Sohn von Vizepräsident Mike Pence (der nicht wegen Drogenkonsums aus der Marine geflogen ist) einen Platz im Vorstand einer privatisierten venezolanischen Ölgesellschaft erhält?

Genau das ist mit Biden und seinem Sohn Hunter in der Ukraine passiert.

Und dann stellen Sie sich vor, dass die von den USA eingesetzte Regierung von Juan Guaidó Ermittlungen wegen Korruption in der Ölgesellschaft einleitet und den Sohn von Pence befragen will. Also fliegt Pence nach Caracas und teilt Guaidó mit, dass er keine Kreditlinie in Höhe von 1 Milliarde Dollar erhält, solange der Staatsanwalt nicht entlassen wird. Sechs Stunden später beginnt der Staatsanwalt damit, seinen Schreibtisch auszuräumen, und Pence prahlt später in einem offenen Forum des Council on Foreign Relations damit.

Das ist genau das, was Biden in der Ukraine getan hat.

Der entlassene venezolanische Staatsanwalt gibt daraufhin eine eidesstattliche Erklärung ab, dass Pence ihn entlassen hat, weil er gegen die Firma seines Sohnes ermittelte und dass die USA die Staatsanwaltschaft des Landes übernommen haben.

Das ist genau das, was der ukrainische Staatsanwalt ausgesagt hat.

Nov.12, 2019

Aus der Geschichte: Die politische Theatralik wirft mehrere Fragen auf. Zunächst einmal: Wird gegen Joe Biden wegen der zunehmenden Beweise für Korruption ermittelt? Und warum machen die Medien aus dem „Whistleblower“ der CIA ein Phantom, das man nicht sehen kann?

31. Juli 2023

Aus der Geschichte: Vor sieben Jahren setzte das DNC-E-Mail-Leck Russiagate in Bewegung. Jetzt kommt FD-1023, ein FBI-Dokument, das zeigt, wie Biden Washingtons Druckmittel in der Ukraine nach dem Putsch völlig korrupt einsetzt.

19. September 2023

Aus der Geschichte: Nach den äußerst provokativen Äußerungen Selenskyjs ist es an der Zeit zu hinterfragen, ob der US-Präsident ein persönliches Interesse daran hat, den Krieg in der Ukraine zu verlängern.

* *. *

Hier ein Vorgeschmack auf das, was ansteht: die Befragung des US-Justizministers Merrick Garland durch die Republikaner in der vergangenen Woche zur Hunter-Biden-Untersuchung, über die Amanda Devine von der New York Post schrieb:

„[Garland] möchte, dass wir seiner pathologischen Neugier über die Korruption der Untersuchung von [Special Counsel xx] Weiss applaudieren, die von den beiden tapferen IRS-Whistleblowern Gary Shapley und Joseph Ziegler aufgedeckt wurde. Sie sind die Helden dieser schmutzigen Geschichte und gehören zu der Sorte von professionellen, unparteiischen Staatsdienern, die Garland zu unterstützen vorgibt.

Sie haben ihre Karriere aufs Spiel gesetzt, um über die Verzögerungstaktik, die zärtliche Behandlung, die keinem anderen Amerikaner zuteil wurde, die Hinweise auf Durchsuchungsbefehle, die Einschränkungen für die Ermittler, die Verbotszonen in der Nähe des Big Guy, die Verweigerung von Geolokalisierungssuchen, um festzustellen, ob Joe wirklich im Raum war, wie Hunter behauptete, auszusagen, in seiner Erpressungs-WhatsApp an einen chinesischen Wohltäter, das Vergraben von belastendem Beweismaterial wie dem FBI-Quellenbericht FD-1023, in dem behauptet wird, dass Hunter und Joe jeweils 5 Millionen Dollar Bestechungsgeld von einem ukrainischen Oligarchen angenommen haben, und natürlich Hunters berüchtigter Laptop, den das FBI im Dezember 2019 authentifiziert und beschlagnahmt hatte, der aber für die Ermittler des IRS tabu blieb. “

Consortium News wird ausführlich über das zu erwartende Amtsenthebungsverfahren berichten, also bitte: Übersetzt mit Deepl.com



