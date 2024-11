https://electronicintifada.net/blogs/maureen-clare-murphy/can-icc-survive-its-arrest-warrant-netanyahu



Kann der IStGH seinen Haftbefehl gegen Netanjahu aufrechterhalten?

Maureen Clare Murphy

Rechte und Verantwortlichkeit

27. November 2024

Demonstranten fordern Rechenschaft für Israels Verbrechen gegen das palästinensische Volk während eines Marsches in Piccadilly Circus, London, im August 2024.

Vuk Valcic SOPA Images

Der Weltgerichtshof der letzten Instanz hat den Palästina-Litmustest doch noch bestanden – zumindest vorläufig.

Aber wird der Internationale Strafgerichtshof die Anklage und – falls die Mitgliedstaaten ihrer Verpflichtung zur Vollstreckung von Haftbefehlen nachkommen – die strafrechtliche Verfolgung der israelischen Führer überleben?

Der Internationale Strafgerichtshof hat letzte Woche Geschichte geschrieben, indem er Haftbefehle gegen Benjamin Netanjahu, den israelischen Premierminister, und Yoav Gallant, Israels Verteidigungsminister bis zu seiner kürzlichen Entlassung durch den ebenfalls flüchtigen Netanjahu, erlassen hat.

Es ist das erste Mal, dass ein Verbündeter westlicher Mächte vor dem Tribunal angeklagt wird, das dafür berüchtigt ist, während der meisten Zeit seines mehr als 20-jährigen Bestehens nur afrikanische Staatsangehörige zu verfolgen.

Karim Khan, der Chefankläger des IStGH, erklärte, die Richter hätten hinreichende Gründe für die Annahme gefunden, dass jeder von ihnen das Kriegsverbrechen des Aushungerns als Methode der Kriegsführung und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Form von Mord, Verfolgung und anderen unmenschlichen Handlungen begangen habe.

Die Vorverfahrenskammer, die die Haftbefehle genehmigte, fand auch Gründe für die Annahme, dass Netanjahu und Gallant „jeweils für das Kriegsverbrechen der absichtlichen Leitung von Angriffen gegen Zivilisten als Vorgesetzte verantwortlich sind“.

Das Gericht erließ auch einen Haftbefehl gegen Muhammad Deif, den Chef des bewaffneten Flügels der Hamas, der nach israelischen Angaben bei einem Luftangriff im Juli getötet wurde, bei dem Dutzende von Palästinensern in al-Mawasi, der angeblichen „humanitären Zone“ im südwestlichen Gazastreifen, ums Leben kamen.

Der Internationale Strafgerichtshof erklärte, die Vorverfahrenskammer habe hinreichende Gründe für die Annahme gefunden, dass Deif für Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen verantwortlich ist. Zu den konkreten Anklagepunkten gehören „Ausrottung, Folter, Vergewaltigung und andere Formen sexueller Gewalt“ sowie Geiselnahme.

Das Gericht erklärte, dass „die koordinierte Tötung von Mitgliedern der Zivilbevölkerung an mehreren verschiedenen Orten“ innerhalb Israels während der Hamas-Operation vom 7. Oktober 2023 auf „das Verbrechen gegen die Menschlichkeit der Ausrottung“ hinweise.

Die Erklärung des Gerichts bezieht sich auf angebliche Akte sexueller und geschlechtsspezifischer Gewalt gegen „einige Geiseln, überwiegend Frauen“, während sie in Gaza gefangen gehalten wurden. Das Gericht spricht nicht von sexuellen Gewalttaten im Zusammenhang mit der Militäroperation vom 7. Oktober.

Dies deutet darauf hin, dass die Ermittler immer noch keine Beweise für die Behauptung gefunden haben, Hamas-Mitglieder hätten am 7. Oktober 2023 systematische Vergewaltigungen durchgeführt, wie dies von israelischen und US-amerikanischen Behörden und Medien behauptet und von unabhängigen Medien wie The Electronic Intifada widerlegt wurde.

Khan hatte auch Anträge auf Verhaftung der Hamas-Führer Yahya Sinwar und Ismail Haniyeh gestellt, „diese aber später zurückgezogen, nachdem sich ihr Tod bestätigt hatte“, so der Staatsanwalt.

Die Haftbefehle wurden ausgestellt, nachdem die Vorverfahrenskammer einen Antrag Israels, der die territoriale Zuständigkeit des Gerichts anzweifelte, und einen weiteren Antrag Israels, der das Gerichtsverfahren aus formalen Gründen anzweifelte, abgelehnt hatte.

Die eigentlichen Haftbefehle wurden nach Angaben des Gerichts als geheim eingestuft, „um Zeugen zu schützen und die Durchführung der Ermittlungen zu gewährleisten“.

Die Vorverfahrenskammer, die die Haftbefehle genehmigt hat, ist außerdem der Ansicht, dass es auch im Interesse der Opfer und ihrer Familien ist, von der Existenz des Haftbefehls zu wissen.“

Khan deutet weitere Anklagen an

Netanjahu bezeichnete die Anklagen des Internationalen Strafgerichtshofs als „antisemitisch“ und schwor, dass er „dem Druck nicht nachgeben“ werde.

Die Hamas begrüßte die Haftbefehle gegen Netanjahu und Gallant und forderte das Gericht auf, weitere israelische Führer anzuklagen.

In seiner Erklärung vom Donnerstag deutete Khan an, dass es möglicherweise weitere Anklagen geben wird.

„Ich bin zutiefst besorgt über Berichte über eine Eskalation der Gewalt, eine weitere Einschränkung des Zugangs für humanitäre Hilfe und eine fortgesetzte Ausweitung der Anschuldigungen wegen internationaler Verbrechen im Gazastreifen und im Westjordanland“, so Khan.

Es ist möglich, dass bereits Haftbefehle gegen weitere israelische Beamte erlassen wurden, die jedoch nicht veröffentlicht wurden.

Israelische Militärstaatsanwälte hatten davor gewarnt, dass fehlende Selbstermittlungen – die von Menschenrechtsorganisationen seit langem diskreditiert werden – israelische Soldaten und Offiziere anfällig für Verhaftungen und Strafverfolgung außerhalb des Landes machen.

Nach dem Grundsatz der Komplementarität führt der Internationale Strafgerichtshof nur dann Strafverfolgungen durch, wenn inländische Gerichte keine Abhilfe schaffen können. Der IStGH klagt Einzelpersonen und nicht Staaten an und verfolgt im Allgemeinen eher die Urheber politischer Maßnahmen als Soldaten oder Beamte niedrigeren Ranges.

Es ist undenkbar, dass Netanjahu und Gallant wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen vor israelischen Gerichten angeklagt werden.

Aus einem am Montag von Haaretz veröffentlichten Bericht geht hervor, dass nur 15 Soldaten wegen Vergehen im Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg vor Gericht gestellt wurden, meist wegen Waffendiebstahls.

In keinem dieser Fälle ging es um den Tod von mindestens 46 Gefangenen, die seit Oktober 2023 in militärischem Gewahrsam waren, oder um „ungerechtfertigte Gewaltanwendung gegen Zivilisten oder mutwillige Zerstörung von Eigentum“, wie Itay Epshtain, ein Experte für Kriegsrecht, auf X erklärte.

Nur eine der Anklagen betraf Gewalt gegen Gefangene im Gazastreifen: „Ein Reservesoldat, der in Sde Teiman diente, wird verdächtigt, eine Reihe von gewalttätigen Übergriffen gegen dort inhaftierte Gaza-Bewohner verübt zu haben“, nachdem er seine eigenen mutmaßlichen Vergehen dokumentiert hatte, so Haaretz.

Während die israelischen Truppen in Gaza während des gesamten Völkermords Videos von sich selbst bei offensichtlichen Kriegsverbrechen in den sozialen Medien gepostet haben, ist das Ausbleiben von Anklagen wegen schwerwiegenderer Vergehen auf die Angst des Militäranwalts vor „schwerer öffentlicher Kritik“ zurückzuführen, berichtet Haaretz.

Dies wird für Khan schwer zu übersehen sein. Er sagte im Mai, dass Israels innerstaatliche Verfahren von seinem Büro „weiterhin bewertet werden“, sagte aber, dass es „unabhängige und unparteiische Gerichtsverfahren braucht, die Verdächtige nicht abschirmen und keine Täuschung sind.“

Die IStGH-Haftbefehle könnten unterdessen „eine Öffnung für ein Waffenembargo durch weitere westliche Länder schaffen, die sich bisher mit moderateren Maßnahmen gegen Israel begnügt haben“, wie Amos Harel in Haaretz schreibt.

„Es könnte den vielen Strafanzeigen und Ermittlungen gegen [israelische] Soldaten und Kommandeure, die in zahlreichen Ländern laufen, Rückenwind geben“, fügt er hinzu.

„Erster Schritt“ zur Rechenschaftspflicht

Drei prominente palästinensische Menschenrechtsgruppen – Al-Haq, Al Mezan und das Palästinensische Zentrum für Menschenrechte – erklärten, die Haftbefehle seien zwar überfällig, böten aber „neue Hoffnung nach mehr als einem Jahr, in dem wir Israels Völkermord ertragen mussten“.

„Dies ist der erste Schritt, um die Verantwortlichen für die Tötung unserer Angehörigen und die Zerstörung unserer Häuser zur Rechenschaft zu ziehen – eine Bestätigung dafür, dass Straffreiheit nicht ewig anhalten kann“, fügten die Gruppen hinzu.

Die Haftbefehle werden den Palästinensern im Gazastreifen keine unmittelbare Erleichterung bringen, da die Gesundheitsbehörden bestätigt haben, dass seit Oktober 2023 mehr als 44.000 Menschen bei der israelischen Offensive ums Leben gekommen sind.

Tausende andere werden vermisst und gelten unter den Trümmern als tot. Einige Experten schätzen, dass die tatsächliche Zahl der Todesopfer im Gazastreifen bei 186.000 oder mehr liegen könnte. Diese Schätzung schließt die indirekten Ursachen ein, die sich aus der Zerstörung des Gesundheitswesens und der Wasser- und Abwasserinfrastruktur durch Israel ergeben, sowie die von Israel herbeigeführte Hungersnot und die Verweigerung von sauberem Wasser.

Das Schlimmste könnte noch bevorstehen, wenn der harte Winter über Gaza hereinbricht. Die Überlebenden der unerbittlichen israelischen Angriffe und der strafenden Belagerung sehen nun einer weiteren kalten und regnerischen Jahreszeit ohne angemessenen Schutz entgegen, nachdem ihre Fähigkeit, Hunger und Krankheiten zu widerstehen, bereits monatelang bis an die Grenzen strapaziert worden ist.

Israel hat das nördliche Gouvernement Gaza in eine Vernichtungszone verwandelt, indem es es von Nahrungsmitteln und anderen lebensnotwendigen Gütern abschnitt und die Krankenhäuser und das verbliebene Personal angriff. Am Samstag warf eine israelische Drohne Bomben auf das Kamal-Adwan-Krankenhaus in Beit Lahiya, wobei Hussam Abu Safiya, der Direktor der Einrichtung, verletzt wurde.

Am Sonntag erließ Israel neue Evakuierungsanordnungen in Shujaiya, einem Vorort östlich von Gaza-Stadt, und drängte immer mehr Palästinenser auf ein immer kleineres Gebiet in einem der am dichtesten besiedelten Gebiete der Welt.

„Im Grunde genommen benötigt die gesamte Bevölkerung des Gazastreifens angesichts einer drohenden Hungersnot dringend Hilfe“, sagte Natalie Boucly, eine leitende Beamtin des UN-Flüchtlingshilfswerks UNRWA, am Freitag.

„Für all die schweren Verstöße gegen das Völkerrecht muss Rechenschaft abgelegt werden“, so Boucly. Die Genehmigung der Haftbefehle durch den IStGH sei der Beginn dieser Rechenschaftspflicht“, fügte sie hinzu.

Nie dagewesene

Neben Netanjahu sind mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem sudanesischen Präsidenten Omar Bashir zwei weitere Regierungschefs oder ehemalige Regierungschefs vom Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag gesucht worden.

Der Internationale Strafgerichtshof verfügt über keine Polizeikräfte oder Vollstreckungsorgane, um Personen festzunehmen, gegen die ein Haftbefehl vorliegt. Die 124 Mitgliedsstaaten des IStGH sind nun verpflichtet, Netanjahu und Gallant zu ergreifen und auszuliefern, sollten sie in ihr Hoheitsgebiet reisen.

Netanjahu kann nach wie vor in die USA reisen, wo er bei seinem Besuch in Washington im Juli zahlreiche stehende Ovationen des Kongresses erhielt, da die USA kein Vertragsstaat der Römischen Statuten, des Gründungsabkommens des IStGH, sind. Das Weiße Haus hat öffentlich versichert, dass die USA keine israelischen Führer verhaften werden.

US-Politiker beider Seiten haben die Haftbefehle des IStGH wegen der israelischen Militäroffensive im Gazastreifen mit Unterstützung Washingtons, das am vergangenen Mittwoch sein Veto gegen eine Resolution des UN-Sicherheitsrats einlegte, in der ein Waffenstillstand gefordert wurde, vehement abgelehnt.

Ein 2002 verabschiedetes US-Gesetz erlaubt den Einsatz „aller notwendigen und angemessenen Mittel“, einschließlich militärischer Gewalt, um ihre Staatsangehörigen oder die ihrer Verbündeten zu befreien, die vom Gerichtshof festgehalten werden.

Tom Cotton, ein republikanischer Senator, hat Karim Khan und anderen bereits unter Berufung auf dieses Gesetz gedroht.

„Wehe ihm und jedem, der versucht, diese rechtswidrigen Haftbefehle durchzusetzen. Ich möchte sie alle freundlich daran erinnern, dass das amerikanische Gesetz über den Internationalen Strafgerichtshof nicht umsonst als Haager Invasionsgesetz bekannt ist. Denken Sie darüber nach“, sagte Cotton.

Karim Khan, der Chefankläger des IStGH, forderte die Vertragsparteien des Gerichtshofs auf, „ihrer Verpflichtung gegenüber dem Römischen Statut gerecht zu werden, indem sie diese gerichtlichen Anordnungen respektieren und befolgen“.

Europäische Beamte signalisierten nach der Ankündigung vom Donnerstag zunächst ihre Unterstützung für den IStGH.

Antonio Tajani, Italiens Außenminister, sagte jedoch am Montag, dass die G7-Länder – zu denen auch die USA gehören – in der Frage der Haftbefehle „geeint sein müssen“.

Emmanuel Macron aus Frankreich, ebenfalls ein G7-Staat, versprach Netanjahu Berichten zufolge Immunität im Austausch für eine Überwachungsrolle bei der Einstellung der Feindseligkeiten zwischen Israel und der Hisbollah, die am frühen Mittwoch in Kraft trat.

Das französische Außenministerium erklärte am Mittwoch, Paris beabsichtige, weiterhin „in enger Zusammenarbeit“ mit Netanjahu und anderen israelischen Beamten zu arbeiten. Das Ministerium deutete an, dass Netanjahu Immunität genieße, weil Israel kein Vertragsstaat des IStGH sei, obwohl das Römische Statut eine solche Immunität nicht vorsieht.

„Es gibt keine Immunität für Gräueltaten“, erklärte Francesca Albanese, die UN-Sonderberichterstatterin für das Westjordanland und den Gazastreifen und Autorin einer vernichtenden Untersuchung von Israels Völkermordkampagne, auf X.

Während Israel kein Vertragsstaat ist, ist Palästina ein Mitgliedsstaat. Verbrechen, die im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates begangen werden, fallen in die Zuständigkeit des IStGH, unabhängig davon, ob der Täter Staatsangehöriger eines Mitgliedstaates ist.

Wie Israel ist auch Russland kein Mitglied des IStGH. Frankreich, die USA und andere westliche Mächte begrüßten jedoch die kurz nach dem Einmarsch in die Ukraine ausgestellten Haftbefehle gegen Wladimir Putin, der die Zuständigkeit des Gerichtshofs anerkannt hat.

Mit der Forderung nach Immunität für Netanjahu scheinen die westlichen Mächte der Wahrung der Straffreiheit für Israel Vorrang vor der strafrechtlichen Verfolgung Putins wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen im Zusammenhang mit der Ukraine zu geben.

Ungarn und die Tschechische Republik lehnten die Haftbefehle ab, während die Niederlande, der Sitzstaat des Gerichts, der ebenfalls von einer rechtsgerichteten Regierung geführt wird, erklärte, sie würden die Haftbefehle umsetzen.

Israels Außenminister Gideon Saar sagte aus Protest einen geplanten Besuch seines niederländischen Amtskollegen Caspar Veldkamp ab.

Irland – mit seiner eigenen schmerzlichen Erinnerung an den Hunger als Mittel des Völkermords – erklärte ebenfalls, dass es Netanjahu verhaften würde, sollte er einen Fuß in das Land setzen.

Am Montag erklärte der britische Außenminister, London werde seinen Verpflichtungen nachkommen und ein ordnungsgemäßes Verfahren einhalten, wenn Netanjahu das Land besuche, ohne sich jedoch eindeutig zur Festnahme des israelischen Staatschefs zu verpflichten.

Josep Borrell, der Leiter der EU-Außenpolitik, erklärte, dass die Entscheidungen des Gerichtshofs für alle Vertragsstaaten des Römischen Statuts, also auch für alle EU-Mitgliedstaaten, verbindlich seien.

Besorgnis

Während die Befürworter der Opfer israelischer Verbrechen die Haftbefehle begrüßt haben, gibt es Bedenken hinsichtlich der Qualität der Beiträge des Gerichtshofs zu den Ermittlungen in Palästina.

Die bereits erwähnten palästinensischen Menschenrechtsgruppen haben mit Besorgnis die Behauptung der Vorverfahrenskammer von letzter Woche zur Kenntnis genommen, dass „Israel zumindest Teile Palästinas besetzt hält“.

Im Juli hatte der Internationale Gerichtshof – ein separates Gericht mit Sitz in Den Haag – in einem von der UN-Generalversammlung geforderten Urteil klargestellt, dass das Westjordanland, einschließlich Ost-Jerusalem, und der Gazastreifen eine einzige territoriale Einheit bilden. Die Verlegung Israels an die Peripherie des Gazastreifens im Jahr 2005 änderte nichts an dessen rechtlichem Status, bekräftigte das Gericht.

Das Gericht, das auch als Weltgerichtshof bekannt ist, erklärte die fortgesetzte Präsenz Israels im Westjordanland und im Gazastreifen für unrechtmäßig.

Der Internationale Gerichtshof, der auch eine Völkermordklage Südafrikas gegen Israel prüft, bestätigte, dass nicht nur Israel, sondern alle Staaten verpflichtet sind, die illegale Besetzung zu beenden und die Siedlungen aufzulösen.

Eine genaue Lektüre von Khans Ankündigung seines Ersuchens um Haftbefehle im Mai lässt – wohl nicht zum ersten Mal – ernste Bedenken hinsichtlich seiner Herangehensweise an die Untersuchung aufkommen, die von seiner Vorgängerin Fatou Bensouda Anfang 2021 eingeleitet worden war.

Das Wort „Besatzung“ kam in Khans Erklärung nicht vor, obwohl Khan in einem Interview mit CNN anmerkte, dass Israel als Besatzungsmacht die Pflicht habe, dafür zu sorgen, dass „Lebensmittel und die für das Überleben notwendigen Gegenstände zu den Zivilisten gelangen“.

Der enge Fokus des Anklägers auf angebliche Verbrechen, die am 7. Oktober oder später begangen wurden, ignoriert den weiteren Kontext der israelischen Militärbesatzung, Siedlerkolonisierung und Apartheid im Westjordanland und im Gazastreifen.

Sie impliziert auch, dass palästinensische Akteure die Aggressoren in den aktuellen Feindseligkeiten waren und nicht die Hauptopfer.

Palästinensische Menschenrechtsgruppen haben Khan aufgefordert, seine Aufmerksamkeit auf die „Vielzahl israelischer Verbrechen“ im Westjordanland und im Gazastreifen zu richten, die seit Juni 2014, dem Beginn der zeitlichen Zuständigkeit des Gerichts in Palästina, begangen wurden.

Menschenrechtsgruppen haben dem IStGH „zahlreiche Mitteilungen vorgelegt“, darunter „umfangreiche detaillierte Beweisunterlagen“, so die drei palästinensischen Organisationen.

Zu diesen Verbrechen gehören Israels Siedlungsunternehmen im Westjordanland, die Blockade des Gazastreifens, die Militäroffensive im Gazastreifen 2014 und 2021 sowie der Einsatz tödlicher Gewalt während der Proteste des Großen Marsches der Rückkehr Anfang 2018.

Diese Punkte wurden von Bensouda in ihrem ausführlichen Bericht, der Ende 2019 nach Abschluss einer langwierigen Voruntersuchung der im Westjordanland und im Gazastreifen begangenen Kriegsverbrechen veröffentlicht wurde, ausführlich dargelegt.

Drohungen gegen das Gericht

Der erbitterte Widerstand Israels und seiner mächtigen Freunde gegen die palästinensische Untersuchung, die bereits zu brutalen Drohungen gegen Khan und das Gericht gegriffen haben, bedeutet, dass die Gerechtigkeit für die Palästinenser in internationalen Gremien ein harter Kampf bleibt.

Khan sieht sich unterdessen mit Vorwürfen des Fehlverhaltens konfrontiert, die von Netanjahu aufgegriffen wurden, der den britischen Anwalt als „abtrünnigen Staatsanwalt“ bezeichnete, „der versucht, sich von Vorwürfen der sexuellen Belästigung freizumachen“.

Khan bestreitet diese Vorwürfe und hat es abgelehnt, sich beurlauben zu lassen, während eine externe Untersuchung die Vorwürfe prüft.

Donald Trump könnte Khan sanktionieren, sobald er in zwei Monaten wieder im Weißen Haus ist.

Während seiner ersten Amtszeit verhängte Trump Sanktionen gegen Khans Vorgänger und einen weiteren Gerichtsbeamten, weil sie mit „Terroristen und Drogenhändlern “ oder Personen und Gruppen in Verbindung gebracht wurden, die im Auftrag von Ländern arbeiten, die von den USA sanktioniert werden.

Die wichtigsten Geldgeber des Gerichtshofs sind europäische Staaten mit großen Volkswirtschaften, und diejenigen, die sich gegen die strafrechtliche Verfolgung der israelischen Führer aussprechen, könnten dem bereits unterfinanzierten IStGH den Todesstoß versetzen, indem sie ihm die finanzielle Unterstützung entziehen.

Einige der größten Unterstützer des IStGH begannen etwa zur gleichen Zeit, als die Staatsanwaltschaft die Voruntersuchung in Palästina eröffnete, für einen „Nullwachstum“-Ansatz zu plädieren, um die Haushaltsprobleme des Gerichtshofs zu lösen.

Khan berief sich auf die begrenzten Ressourcen seines Büros, als er 2021 ankündigte, dass der Gerichtshof keine Ermittlungen gegen US-Personal wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen in Afghanistan führen und sich auf Verbrechen beschränken werde, die angeblich von den Taliban und dem Islamischen Staat begangen wurden.

In einem im Journal of Human Rights veröffentlichten Artikel stellen Eric Wiebelhaus-Brahm und Kirten Ainley fest, dass „der Druck auf das Budget des IStGH – ob beabsichtigt oder nicht – dazu geführt hat, dass die tatsächliche Praxis der Verhandlung von Fällen auf afrikanische Situationen beschränkt wurde.“

Und obwohl Afghanistan nicht in Afrika liegt, gilt der Grundsatz, dass der Druck die Kontrolle durch die USA und ihre Verbündeten abwehrt und sich auf Staaten oder Einrichtungen konzentriert, die von den USA und ihren Verbündeten ins Visier genommen werden.

Nach der Eröffnung einer Untersuchung in der Ukraine im Jahr 2022 zeigten mächtige Länder ein plötzliches Interesse an freiwilligen Beiträgen zum Gerichtshof.

Wiebelhaus-Brahm und Ainley fügen hinzu, dass „staatliche Parteien, die Ermittlungen unterstützen, in der Lage sind, ihre Unterstützung mit finanziellen Mitteln zu untermauern“.

„Die Tatsache, dass sie dies in der Geschichte des Gerichtshofs selten getan haben, deutet darauf hin, dass ihre finanziellen Beiträge ein angemessener Indikator für ihr Interesse an der internationalen Justiz sind“, so die Autoren.

Die Reaktion der IStGH-Mitgliedstaaten auf die Ukraine „scheint den Vorwurf zu bestätigen, dass der Gerichtshof ein Werkzeug mächtiger Staaten ist“, so die Autoren.

Der Analyst Alex Christoforou merkt an, dass der IStGH sich selbst in eine Schublade gesteckt hat“, indem er den Wünschen der USA nachkam und einen Haftbefehl gegen Putin ausstellte, der weit weniger schwerwiegende und glaubwürdige Anschuldigungen enthielt als die gegen Netanjahu erhobenen.

Die Anklagen gegen Putin, obwohl Russland kein IStGH-Mitgliedstaat ist, zwangen Khan dazu, Anklage gegen Netanjahu zu erheben, damit er nicht für die Zerstörung des Rufs des Gerichtshofs verantwortlich gemacht werden konnte, so Christoforou und andere Analysten.

Diese Analysten glauben, dass die Haftbefehle des IStGH gegen Netanjahu und Gallant das Ende des Tribunals bedeuten werden, da sie die USA und ihre mächtigen Verbündeten in Europa erzürnt haben.

„Das ist die Arroganz der Macht. Man denkt, man sei so mächtig, dass man die Dinge immer nach seinem Willen biegen kann“, so der Analyst Alexander Mercouris. „Und wenn man feststellt, dass man das nicht kann, dann bleibt einem nichts anderes übrig, als die Möbel zu zerschlagen“.

„In diesem Fall ist das Möbelstück die ICC, die zertrümmert werden wird“, sagte er.

Auch wenn eine vorsichtige Prognose gerechtfertigt ist, ist das Scheitern des IStGH bei der Palästina-Untersuchung keine ausgemachte Sache – vor allem dann nicht, wenn mächtige Staaten weiterhin Druck von der Basis spüren und Forderungen nach Gerechtigkeit und Rechenschaftspflicht hören.

Sollte er scheitern, wäre dies ein weiteres Mittel, mit dem Israel und die USA das Konzept des Völkerrechts zerstört haben – oder zumindest bewiesen haben, dass es ein Knüppel ist, der von den Mächtigen gegen die Schwachen geschwungen wird und nicht viel mehr.

Selbst in diesem Fall wird das Eingreifen des IStGH Israels Status als globaler Paria zementiert und alle darauf folgenden Auswirkungen beschleunigt haben.

Übersetzt mit Deepl.com

