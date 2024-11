https://www.aaronmate.net/p/touting-ceasefire-in-lebanon-biden?utm_source=post-email-title&publication_id=100118&post_id=152254772&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=gp7s3&triedRedirect=true&utm_medium=email

Biden verkündet Waffenstillstand im Libanon und verkündet „Vision“ für permanente US-Israel-Aggression

Während Israel und die Hisbollah einen 60-tägigen Waffenstillstand erreichen, sorgt Bidens Engagement für die israelische Besatzung für ein langfristiges Blutbad.

Aaron Maté

27. November 2024

Foto: Kevin Dietsch/Getty Images)

Am Dienstag verkündete Präsident Biden ein 60-tägiges Waffenstillstandsabkommen zwischen Israel und der Hisbollah, das mehr als ein Jahr grenzüberschreitender Kämpfe beenden soll. Die Gewalt hat seit Oktober ein katastrophales Ausmaß erreicht, als Israel seine Angriffe auf zivile Gebiete im Libanon verstärkte und eine Bodeninvasion startete, durch die mehr als eine Million Menschen vertrieben wurden.

Bei der Bekanntgabe des Waffenstillstands, der nach einem israelischen Bombenteppich im Libanon in letzter Minute in Kraft trat, behauptete Biden großspurig, dass die Hisbollah einen vernichtenden Schlag erlitten habe.

„Was von der Hisbollah noch übrig ist“, erklärte Biden, ‚wird die Sicherheit Israels nicht mehr bedrohen können‘. Die Hisbollah hat zweifelsohne erhebliche Verluste erlitten. Die langjährige Führungsspitze der Gruppe wurde ausgelöscht, und es gelang ihr nicht, den Völkermord im Gazastreifen zu stoppen – das Ziel, das den verstorbenen Hassan Nasrallah dazu veranlasste, nach dem7. Oktober gegen Israel zu intervenieren.

Trotz Bidens gegenteiliger Behauptung war es nicht die Niederlage auf dem Schlachtfeld, die die Hisbollah zum Aufgeben zwang. Selbst mit der militärischen Unterstützung des US-Sponsors war Israel nicht in der Lage, die Angriffe der Hisbollah auf israelisches Territorium zu stoppen, und erlitt erhebliche Verluste, als es in den Libanon eindrang. Die Fähigkeit der Hisbollah, nach einem weiteren schweren Krieg – nicht nur dem Konflikt von 2006, sondern auch dem jahrelangen Kampf gegen die aufständischen Stellvertreter der USA und Israels im schmutzigen Krieg in Syrien – intakt zu bleiben, hat das maximalistische Ziel Washingtons und Tel Avivs, die Gruppe zu vernichten, zunichte gemacht.

Neben der Tötung Nasrallahs und anderer Hisbollah-Führer besteht Israels wichtigster strategischer Erfolg im Libanon darin, die Zivilbevölkerung des Landes ausreichend zu terrorisieren, was die Hisbollah schließlich dazu zwang, ein Ende der Zerstörung zu vermitteln. In der Zwischenzeit könnte die seit langem erwartete Anklage des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu und des ehemaligen Verteidigungsministers Yoav Gallant vor dem Internationalen Strafgerichtshof dazu beigetragen haben, Israel in Zugzwang zu bringen. Frankreich hat erklärt, dass es Netanjahu nicht auf seinem Territorium festnehmen wird, was Spekulationen nährt, dass der israelische Führer die französische Vermittlung im Libanon gegen die Zusage eingetauscht hat, den ICC-Haftbefehl nicht zu vollstrecken.

Da die USA sich verpflichtet haben, Israels „Aura der Macht“ zu verteidigen, kann eine Abschreckung von Israels Monopol auf Aggression nicht, wie Biden es am Dienstag ausdrückte, „erlaubt“ werden. Daher wird sich Israel das Recht vorbehalten, bei nächster Gelegenheit weitere Gewalt auszuüben – eine Drohung, die die Entschlossenheit der Hisbollah und ihre Fähigkeit, Mitglieder zu rekrutieren, nur stärken wird.

Ermutigt durch seine blinde Hingabe an die israelische Aggression behauptete Biden auch, dass der Waffenstillstand im Libanon „uns dem näher bringt“, was er als seine charakteristische „Vision für die Zukunft des Nahen Ostens… in Frieden und Wohlstand“ bezeichnete. Im Mittelpunkt dieser Bemühungen, so Biden, stehe „eine Reihe historischer Vereinbarungen mit Saudi-Arabien“, wonach das Golfkönigreich seine Beziehungen zu Israel im Austausch für Anreize normalisieren würde, die einen Sicherheitspakt und „einen glaubwürdigen Weg zur Gründung eines palästinensischen Staates“ beinhalten.

Bidens Team ist von seiner „Vision“ so begeistert, dass es glaubt, wie ein hochrangiger US-Beamter es ausdrückte, dass „die politischen und geopolitischen Sterne für ein israelisch-saudisches Normalisierungsabkommen günstig stehen“, auch wenn es wahrscheinlich erst unter der nächsten Regierung abgeschlossen werden würde. Zu diesem Zweck hat der US-Gesandte Amos Hochstein das Trump-Lager gebrieft und „den Eindruck gewonnen, dass das neue Team die Verhandlungen unterstützt“, berichtet die New York Times.

Außerhalb der Kreise von Biden und Trump, die sich gegenseitig unterstützen, sieht der Rest der Welt jedoch nur einen glaubwürdigen Weg zu einem palästinensischen Staat – und die USA und Israel als einziges Hindernis. Dieser weltweit anerkannte Weg wurde diesen Monat in der Generalversammlung der Vereinten Nationen zum Ausdruck gebracht, als die Mitgliedsstaaten nach jahrzehntelangem Brauch über das „Recht des palästinensischen Volkes auf Selbstbestimmung“ abstimmten. Darin wurde Israel aufgefordert, seine nunmehr 57-jährige Besetzung des Westjordanlands und des Gazastreifens zu beenden und anschließend dort einen palästinensischen Staat zu errichten – ein wichtiger Kompromiss für die Palästinenser, die nur auf 22 % ihres gestohlenen angestammten Landes leben würden. Er wurde mit 170 zu 6 Stimmen angenommen, wobei die USA und Israel ihre traditionellen Gegenstimmen abgaben.

Indem er das Recht des palästinensischen Volkes auf Selbstbestimmung ablehnt, befindet sich Biden im Gleichschritt mit seinem Nachfolger Trump, der ein Kabinett von Hardlinern ernannt hat, die sich nicht einmal die Mühe machen, so zu tun, als ob sie an die palästinensische Nationalität glauben.

Bidens erklärter Glaube an einen „Weg“ für einen palästinensischen Staat ist daher eine Kopie seines Ansatzes für einen Waffenstillstand im Gazastreifen. Er hat mehr als ein Jahr lang so getan, als wolle er einen Waffenstillstand im Gazastreifen aushandeln, während er gleichzeitig Israels Zerstörung des wehrlosen Gebiets und das Abschlachten Zehntausender belagerter palästinensischer Bewohner unterstützte.

Dieselbe Doppelzüngigkeit veranlasste Außenminister Antony Blinken und Verteidigungsminister Lloyd Austin vor kurzem dazu, Israel mit Strafmaßnahmen zu drohen, wenn es nicht mehr Hilfsgüter nach Gaza ließe, nur um dann nichts zu unternehmen, als die Frist verstrich und Israels Hungerblockade ungebremst weiterging. Das Gleiche gilt für andere Facetten des israelischen Besatzungsregimes. Biden saß untätig inmitten von Israels größtem Landraub im Westjordanland seit Jahrzehnten, während fanatische israelische Siedler und ihre militärischen Vollstrecker mit eskalierender Gewalt gegen ihre eingekesselten palästinensischen Untertanen vorgingen. Sowohl Biden als auch Trump haben sich nicht zu den offenen Aufrufen von Netanjahus Verbündeten geäußert, illegale Siedler in den Gazastreifen zurückzubringen.

In seiner Rede am Dienstag versprach Biden, seine verbleibenden Wochen zu nutzen, um „unermüdlich daran zu arbeiten, diese Vision für eine integrierte, sichere und wohlhabende Region voranzutreiben… was alles die nationale Sicherheit Amerikas stärkt.“ Biden, der sich so sehr der US-israelischen Hegemonie verschrieben hat, dass er bereit war, einen Völkermord über einen Wahlsieg zu stellen, hat der Sache des regionalen Friedens in der Tat mehr geschadet als jeder seiner Vorgänger, einschließlich des in den Irak einmarschierenden George W. Bush. Was auch immer Biden in den ihm verbleibenden Tagen noch erreichen mag, jeder weitere Schritt in Richtung seiner „Vision“ für den Nahen Osten wird nur den Frieden und die Sicherheit für alle untergraben.

