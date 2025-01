https://strategic-culture.su/news/2025/01/22/kant-versus-khan-events-syria-and-us-foreign-policy/



Kant versus Khan: die Ereignisse in Syrien und die Außenpolitik der USA

João Carlos Graça

22. Januar 2025

Die USA sind zweifellos ein sehr effektiver Zerstörer von Staaten, die sie als Feinde betrachten: Immanuel Kant; aber definitiv Dschingis Khan.

Es wurde wiederholt behauptet, dass die Außenpolitik der USA nicht von den Prinzipien eines strengen „Realismus“ geleitet wird, sondern eher von der Norm der Verbreitung „liberal-demokratischer“ Regime. Diese These, die oft in einer lobenden und enthusiastischen Weise von denen geäußert wird, die sich die USA weiterhin als Träger der Fackel der Freiheit, Demokratie und Menschenrechte weltweit vorstellen, wird auch (wenn auch mit unterschiedlichen Absichten) von offiziell „realistischen“ Politikwissenschaftlern wie John Mearsheimer vertreten.

Demnach läge hier genau das Hauptproblem oder Laster der US-Außenpolitik. Anstatt nur „realistisch“ vorzugehen, würden die US-Führungskräfte wie Mythomanen, die authentisch von ihrer Mission als neue Kreuzritter überzeugt sind, darauf bestehen, das liberal-demokratische Evangelium zu verbreiten – auf Gedeih und Verderb, durch Überzeugung oder durch das Schwert. Das wäre eine Quelle enormen Unbehagens: sowohl für die USA selbst als auch für diejenigen, die eine solche Verordnung erhalten würden. Und genau gegen ein solches Verhalten wäre es dringend erforderlich, „realistischer“ vorzugehen und vorzugsweise John Mearsheimer selbst zuzuhören.

Im Wesentlichen sind die USA keine Demokratie

All dies würde für eine Vielzahl von Themen gelten, von der Haltung der USA gegenüber Israel (was eine größere Distanz Washingtons zum zionistischen Staat erforderlich machen würde, im Gegensatz zu dem, was die israelische Lobby in der US-Politik erreicht hätte) bis hin zur Ukraine-Frage, bei der ein größerer Kompromiss gegenüber den legitimen Sicherheitsbedenken Moskaus ratsam wäre, insbesondere die Aufgabe der Idee einer formellen Integration der Ukraine in die NATO

aufgegeben wird. Unabhängig von der Sympathie, die diese Positionen Mearsheimers offensichtlich wecken, muss dennoch betont werden, dass wir es hier mit einem typischen Fall zu tun haben, bei dem die Beziehung „Falsch impliziert wahr“ selbst eine wahre Beziehung ist. Mit anderen Worten kann man sagen, dass Mearsheimer mit seinen Schlussfolgerungen im Grunde genommen Recht hat, aber definitiv nicht aufgrund der Prämissen, von denen er ausgeht, oder der Gründe, auf die er sich beruft.

Tatsächlich kann man argumentieren, dass es sich bei einer Sache NICHT um das Leitprinzip der US-Außenpolitik handelt, nämlich dass es sich um eine systematische Produktion von „liberalen Demokratien“ durch angebliche politische Parthenogenese handelt, was auch immer dieser verdrehte Ausdruck bedeuten mag. Es gibt mehrere anschauliche Beispiele für das, was ich hier sage. Die Geschichte des Einflusses der USA auf das politische Leben lateinamerikanischer Länder ist sicherlich das erste (aber nicht das einzige), was zu diesem Thema erwähnt werden sollte.

Die USA, das sollten wir auch gleich klarstellen, sind selbst im Wesentlichen keine Demokratie. Wie Gillens und Page vor mehr als einem Jahrzehnt feststellten, hängen die Fähigkeit, ein beliebiges Thema zum Gegenstand einer politischen Debatte zu machen, sowie die Fähigkeit, eine Meinung in dieser Hinsicht durchzusetzen, in den USA direkt von wirtschaftlichen Einflüssen oder vom Gewicht des Reichtums ab. Wenn eine Gruppe wohlhabend ist, kann sie ihre Anliegen zum Gegenstand einer Debatte machen; und es gelingt ihr in der Regel auch, ihre vorherrschende Meinung in der genannten Debatte durchzusetzen. Ist die Gruppe hingegen nicht reich, kann sie dies einfach nicht.

Dies hat nichts mit Konzepten wie „Konkordanzdemokratie“ versus Überbetonung der Mehrheitsherrschaft oder Minderheitenrechten versus möglicher Tendenzen zur „Tyrannei der Mehrheit“ zu tun, mit Föderalismus versus Unitarismus/Zentralismus, mit Gewaltenteilung als gegenseitige Kontrolle, mit Volkssouveränität versus dem Gewicht der geschriebenen Verfassung – mit nichts davon. Dies sind sicherlich alles sehr interessante Themen, wenn es darum geht, ein politisches System zu untersuchen, und natürlich von entscheidender Bedeutung, um zu verstehen, wie die USA sich offiziell selbst wahrnehmen – abgesehen natürlich von der breiteren Diskussion über das eher obskure Konzept der „liberalen Demokratie“. Aber all dies ist von geringer Relevanz, um zu verstehen, wie sich die Dinge im politischen Leben der USA wirklich entwickeln. Was wirklich zählt, ist der Zugang zu Reichtum oder nicht.

Und es sollte außerdem angemerkt werden, dass Gillens und Page zugeben, dass sie die von ihnen als „dritte Dimension“ der Macht bezeichnete Fähigkeit, andere dazu zu bringen, eine Sache zu unterstützen oder abzulehnen, nicht berücksichtigen. Kurz gesagt: die Fähigkeit, andere Gruppen so zu beeinflussen (und damit ihre „politische Forderung“ zu internalisieren), dass, wenn sie ihre Wünsche äußern, die Präferenzen der dominierenden Gruppe bereits in dieser Operation implizit enthalten sind, sei es in Form der Zugehörigkeit zu mehr oder weniger kohärenten ideologischen Systemen, der bloßen Akzeptanz von Tatsachen durch Anpassungsgewohnheiten oder auf andere Weise.

Wenn wir nun bedenken, dass die Medien und das Bildungssystem in den USA in der Regel im Besitz großer Wirtschaftsgruppen sind, ist es unnötig zu betonen, wie sehr die mögliche Berücksichtigung dieser sogenannten „dritten Dimension“ der Macht uns dazu veranlassen würde, die Diagnose von Gillens und Page zu bestätigen, aber offensichtlich auf sehr bedeutsame Weise zu bekräftigen und zu akzentuieren: Die USA sind im Wesentlichen eine Plutokratie.

Aus formaler Sicht müssen dieselben USA jedoch auch, ob man will oder nicht, als Demokratie betrachtet werden; tatsächlich als eine der ältesten der Welt – wenn auch nur im Sinne der „weißen“ und „männlichen“ Demokratie im engeren Sinne. Das allgemeine (weiße und männliche) Wahlrecht für das Unterhaus der Legislative und für die Präsidentschaft besteht dort seit fast zwei Jahrhunderten, seit den 1830er Jahren. Das heißt, lange vor dem jeweiligen Triumph in Europa, der trotz einiger gelegentlicher Pionierausnahmen erst im 20. Jahrhundert dauerhaft stattfand.

Die effektive Funktionsweise dieses politischen Systems weicht radikal von jedem Ideal einer substanziellen Demokratie ab: eine schwache ideologische Definition der beiden dominierenden Parteien, die politische Fossilien sind (eine von ihnen existierte sogar schon vor der Erfindung der Links-Rechts-Antinomie in Europa); eine grobe Promiskuität in der Beziehung zwischen Parteien und Wirtschaftsmacht, durch die Knappheit öffentlicher Mittel für erstere, das Fehlen von Beschränkungen für private Mittel und die vollständige Legalisierung von Lobbyarbeit; eine allgemeine Schwäche staatlicher Institutionen gegenüber der sogenannten „Zivilgesellschaft“, wodurch das politische System der USA weniger eine echte res publica als eine Wohnanlage der Reichen ist, was dazu führt, dass der Bürger eher in den Steuerzahler übergeht; Mehrheitswahlsystem in der ersten Runde (first past the post), das eine effektive Mehrparteienherrschaft verhindert und stattdessen eine de facto Zweiparteienherrschaft herbeiführt; willkürliche Definition von Wahlkreisen (gerrymandering); Unmöglichkeit des Zugangs zu den Medien für Dritte; Fragmentierung und Unsicherheit der Systeme der Wahlregistrierung und der Kontrolle der Stimmenauszählung … und wir könnten in dieser Art der Verleumdung sicherlich noch weiter und weiter machen.

Aber all dies hindert die USA nicht daran, aus formaler Sicht als Demokratie eingestuft zu werden, auch wenn sie zugegebenermaßen unter unzähligen Schwächen und Krankheiten leiden.

Die Verbreitung der Demokratie ist nicht richtungsweisend für ihre Außenpolitik

Die Beziehungen der USA zu den lateinamerikanischen Nachbarländern deuten jedoch auf eine systematische soziologische Affinität hin, nicht zu demokratischen Kräften oder Tendenzen (auch wenn diese nur formal sind), sondern zum genauen Gegenteil davon. Die „Bananenrepubliken“ sind in ihrer tiefen sozialen Struktur ausgesprochen oligarchisch und neigen kaum zu einer effektiven Demokratie, und zwar nicht trotz des (vermeintlich wohltätigen) Einflusses der USA, sondern vielmehr größtenteils aufgrund ihres (böswilligen) Einflusses, der die systematische Zerstörung jeglicher Neigungen bewirkt, durch die Latinos versucht sein könnten (oder könnten), die Vorherrschaft der jeweiligen Oligarchien zu bedrohen, die in der Regel zur Patronage des nördlichen Big Brother neigen Bruder.

Die praktischen Ergebnisse dieser Haltung stehen darüber hinaus oft im Widerspruch zu dem, was in den Vereinigten Staaten selbst angesichts des formal demokratischen Charakters ihres politischen Regimes als Minimum an Anstand angesehen wird. Dies wird jedoch durch eine radikale symbolische Distanzierung Nordamerikas von den Gesellschaften südlich des Rio Grande eingebürgert. In der Umgebung dieser „Drecksloch-Länder“, in denen die „Hurensöhne“ angeblich wimmeln, würden sich die USA darauf beschränken, ihren eigenen Hurensohn auszuwählen. Die angeblichen tiefen kulturellen Unterschiede würden alles andere erklären.

Etwas grundlegend Analoges in den Ergebnissen – wenn auch nicht unbedingt in den tiefen Beweggründen – lässt sich über die Länder in der Region der Welt sagen, die üblicherweise als Naher Osten bekannt ist. Nach dem Sturz der säkularen und sozialistischen Republik Afghanistan Ende des letzten Jahrhunderts haben wir im laufenden Jahrhundert bereits Folgendes erlebt: den Sturz des säkularen Staates Irak im Jahr 2003, dann Libyen im Jahr 2011 und schließlich Syrien im Jahr 2024. In all diesen Fällen war der Sturz republikanischer und säkularer Regime tatsächlich mit einem Zusammenbruch der staatlichen Institutionen selbst verbunden.

In diesem Sinne können wir hinzufügen, dass die USA nicht nur ein entschiedener Gegner aller säkularen Republiken (sozialistisch oder auch nicht sozialistisch) sind, sondern auch wirklich große Staatszerstörer. Ihre Außenpolitik, die weit davon entfernt ist, doktrinär von Ideen inspiriert zu sein, die mehr oder weniger auf einer demokratischen oder aufklärerischen Ideologie basieren, scheint eher ein Beispiel für die Ohnmacht der Vernunft in der Weltgeschichte zu sein. Oder, wenn Sie es vorziehen, mit dem berühmten, geistreichen Sprichwort: „Immanuel Kant, aber Dschingis Khan“ … In all diesen Fällen zumindest hätte der nordamerikanische Dschingis Khan es tun können. Und das tat er auch wirklich.

Alle genannten Staaten waren aus Entkolonialisierungsprozessen hervorgegangen und hatten größtenteils „künstliche“ Grenzen, die durch die vorherige Kolonialherrschaft diktiert worden waren. Sie entsprachen daher aus ethnischer und religiöser Sicht gesellschaftlichen „Amalgamierungen“, die im Prinzip schwer zu konsolidieren und kohärent zu gestalten waren. All diese Staaten waren daher – immer – fragile Staaten, die aufgrund ihres soziologisch heterogenen Charakters vom Zusammenbruch bedroht waren. Es ist jedoch auch durchaus vertretbar, dass diese Konsolidierung viel mehr vom tatsächlichen Erfolg dieser sozialen Formationen abhängt als von ihrer vorherigen ethnischen oder religiösen Kohärenz. Länder wie die Schweiz und Belgien zeigen gut, wie machbar dies ist.

Die globale Erfahrung von Ländern, die nach 1945 aus Entkolonialisierungsprozessen hervorgegangen sind, scheint inzwischen ein Panorama zu zeigen, in dem Stabilität vorherrscht, wenn auch unterbrochen durch das gelegentliche Auftreten von Sezessionstendenzen. Der berühmteste Fall des Letzteren ist natürlich der allererste: die Teilung des ehemaligen Britisch-Indiens, wo die britische Besessenheit, Russland/der UdSSR jeglichen Zugang zu „warmen Meeren“ zu verwehren, in Verbindung mit guten Beziehungen zwischen Indien und der UdSSR schon vor der Unabhängigkeit die Notwendigkeit diktierte, das „Land der Reinen“, Pakistan, zu schaffen – mit dem Zusatz, dass Indien Jahre später in dieser Hinsicht eine teilweise Vergeltung erhalten würde, indem es seinerseits die Abspaltung Ostpakistans durchsetzte, das in Bangladesch umbenannt wurde.

In Afrika hingegen herrschte im Allgemeinen Stabilität, wenn auch mit Ausnahmen wie Eritrea, Biafra, Tigray, Cabo Verde und in jüngerer Zeit dem Südsudan. Der Panafrikanismus hat sicherlich dazu beigetragen, den Sezessionismus einzudämmen, aber es muss auch gesagt werden, dass er nie zu Zusammenschlüssen geführt hat. Wenn es eine Tendenz zur Änderung kolonialer Grenzen gibt, muss dies erwartungsgemäß mit Sezessionsbestrebungen einhergehen, wobei die entsprechenden Nationalismen sich dann mit den zentrifugalen Tendenzen decken, die zur Entkolonialisierung selbst (1940er bis 1970er Jahre) und dann zur Auflösung der UdSSR, Jugoslawiens und der Tschechoslowakei in den 1990er Jahren führten.

Im Gegensatz dazu sind natürlich auch Fusionsbestrebungen denkbar, die der Wiedervereinigung Deutschlands im Jahr 1990 ähneln, aber bisher keine greifbaren Ergebnisse gezeitigt haben. Der Panarabismus hat in dieser Hinsicht zweifellos interessante Ideen hervorgebracht, wie das Projekt der Vereinigung Ägyptens mit Syrien oder mit Libyen, oder das Ziel der Eingliederung Kuwaits in den Irak, oder des Libanons in Syrien, oder sogar die Fusion dieser Länder mit dem Irak. Aber all diese Ideen waren nie mehr als Trugbilder.

Die lange Dauer von Sykes, Picot und Balfour

In dieser Hinsicht kann man sagen, dass der Sykes-Picot-Vertrag ein immens dauerhaftes historisches Erbe hinterlassen hat, da der arabische Raum in mehrere Einheiten aufgeteilt blieb, von denen keine groß genug war, um die anderen anzuziehen. Kurdistan blieb jedoch unerkannt, obwohl es ständig Gefahr lief, von Dritten genutzt zu werden, um die verschiedenen umliegenden staatlichen Einheiten zu bedrohen. Die Türkei, die nach dem Tiefpunkt, in den sie die Niederlage im Ersten Weltkrieg gestürzt hatte, einen langen Weg zurückgelegt hat, scheint sich einem irredentistischen Projekt verschrieben zu haben, indem sie einerseits jegliche Zugeständnisse an kurdische Ansprüche ablehnt und andererseits im Gegenteil zusätzliche Gebiete beansprucht, insbesondere in Syrien.

Was die arabischen Staaten betrifft, kann man sagen, dass der Westen im Allgemeinen und insbesondere die USA ein grundsätzlich harmonisches Verhältnis zu den traditionalistischen Fürstentümern (und den Patrimonialstaaten, bei denen die Herrscherdynastie dem Land selbst ihren Namen gibt) Saudi-Arabien und den Golf-Emiraten unterhalten haben. In Bezug auf diese Gruppe scheinen die Vereinbarungen, die die Grundlage des Petrodollars bilden, das wichtigste konfigurierende Element zu sein: Die traditionalistischen Monarchien handeln Öl in US-Dollar und unterstützen so die universelle Akzeptanz dieser Währung; und die USA ihrerseits stellen Rüstung und Schutz sicher, insbesondere im Hinblick auf mögliche expansionistische Tendenzen, die der republikanische und säkulare (und sozialistisch geprägte) Panarabismus in der Vergangenheit zeigen könnte – und tatsächlich offenbarten.

Dieses Abkommen kann, das sollten wir auch bedenken, jederzeit in eine Sopranisierung abrutschen, d. h. in reine und einfache Erpressung, bei der die USA im Grunde genommen von den arabischen Monarchien Schutzgelder als Garantie gegen Aggressionen fordern, die hauptsächlich die USA begehen wollen. In jedem Fall sollte angemerkt werden, dass diese Wette vom Obersten Gerichtshof der Weltgeschichte beurteilt wurde und mit magna cum laude abgesegnet wurde.

Die jüngsten Ereignisse in Syrien sind vielleicht der Schlusspunkt dieses Zyklus. All dies ist natürlich eine unvollendete Geschichte: Heutzutage glaubt niemand mehr an das „Ende der Geschichte“. Aber wenn es diese gäbe oder wenn die gegenwärtige Situation den arroganten Anspruch erheben wollte, sich als solche zu präsentieren, dann wäre der Triumph sicherlich nicht der eines mehr oder weniger säkularisierten Evangeliums der Menschenrechte, des Säkularismus, der Aufklärung und der Demokratie gewesen – sondern das genaue Gegenteil von all dem.

Darüber hinaus sollte angemerkt werden, dass diese republikanischen und säkularen Staaten zwar zu einem bestimmten Zeitpunkt vom sowjetischen Beispiel beeinflusst wurden, offiziell sozialistisch inspiriert waren und Einparteienregime hatten, wie es in der Tat in zahlreichen ehemaligen Kolonialländern der Fall war, dass diese sozialistischen Tendenzen jedoch in jüngerer Zeit bereits unterdrückt wurden und einige dieser Regime auch Mehrparteiensysteme wurden, wie das syrische unter Baschar al-Assad. In dieser Hinsicht ähnelt die Entwicklung der mehrerer anderer Länder mit kolonialer Vergangenheit: Angola und Mosambik beispielsweise folgten weitgehend analogen Entwicklungsverläufen, indem sie sich von einem Einparteiensystem (das einst als Hauptgarant für den Erhalt des Staates galt und Sezessionismus verhinderte) zu einem Mehrparteiensystem entwickelten; und von der offiziellen sozialistischen Ausrichtung zu einem breiten Konsens über die sogenannte „Marktwirtschaft“ oder zumindest über gemischte Volkswirtschaften.

All dies war, wie allgemein bekannt ist, überwiegend mit einem hohen Maß an Korruption und Vetternwirtschaft verbunden, und diese Gesellschaften sind auch heute noch weit davon entfernt, der Allgemeinheit ihrer Bevölkerung ein Minimum an menschlichem Anstand zu gewährleisten. Im Gegensatz zum Nahen Osten bestanden die USA jedoch in keinem dieser Fälle im südlichen Afrika auf der Zerstörung von Staaten, obwohl die einst sozialistisch orientierten Einheitsparteien (MPLA und Frelimo) weiterhin dominierten. Die wichtigsten jeweiligen Oppositionsparteien (Unita und Renamo), die einst von den USA und dem weißen Südafrika finanziert und bewaffnet wurden, blieben ebenfalls Verlierer mit sehr wenig politischem Sportsgeist und zeichneten sich durch eine bemerkenswerte Tendenz zu einem politischen Verhalten à la Guaidó aus.

Dies blieb jedoch nur latent, und diese Staaten konnten überleben, indem jeder seinen eigenen Modus Vivendi der Koexistenz mit den USA fand, ungeachtet der Existenz organisierter sezessionistischer Tendenzen, wie der FLEC in der Exklave Cabinda im Nordwesten Angolas, oder in jüngster Zeit des Ausbruchs des angeblich islamisch-fundamentalistischen Terrorismus in der Provinz Cabo Delgado im Nordosten Mosambiks.

Aber lassen Sie uns wiederholen: Obwohl Sezessionismus und Tendenzen zum Staatszerfall, mit dem Finger der USA dahinter, nicht völlig auszuschließen sind, ist all dies seit den Zeiten, als Kubas Intervention im Fall von Angola (und im Gegensatz zu dem, was in denselben Jahren im Fall von Äthiopien geschah) nicht nur die Integrität des Staates, sondern auch den Sieg der Partei, die heute noch an der Macht ist, sicherstellen konnte – und sogar, als wichtige zusätzlichen Vorteilen, die Vollendung der Entkolonialisierung Namibias und das Ende der südafrikanischen Apartheid.

Naher Osten: zwischen Ethnokratie und Patrimonialmonarchien

Im sogenannten Nahen Osten haben wir jedoch ein fast diametral entgegengesetztes Szenario: die Kapitulation eines republikanischen und säkularen Regimes nach dem anderen, begleitet vom fast vollständigen Verschwinden sozialistischer Tendenzen, was auch für die panarabischen Ideale gilt. Auf palästinensischem Gebiet kommt es mittel- und langfristig zu einer Stärkung der Position der zionistischen Ethnozid, wobei der israelische Rassenstaat in seinem Vorhaben, nicht nur konsequent ethno-rassistische Diskriminierung zu betreiben, sondern die „Ureinwohner“ tatsächlich erfolgreich auszurotten und/oder zu vertreiben, unantastbar bleibt.

Überall werden die arabischen Fürstentümer respektiert und akzeptieren bereitwillig oder widerwillig die Unterordnung unter das „USrael“-Konglomerat. Selbst die verbliebenen säkularen Republiken wie Ägypten und Algerien halten sich dennoch sehr vorsichtig zurück, was von Vorsicht diktiert wird. Und die Oppositionen, soweit sie überlebten, tendierten dazu, zu „identitären“ Modellen zurückzukehren, wobei grundlegende ethnische oder religiöse Affinitäten zum Rückgrat der wichtigsten Widerstände wurden, selbst in Fällen, in denen die betreffenden Organisationen (wie Hamas oder Hisbollah) ursprünglich von USrael gefördert worden waren, um die Gegner zu spalten.

Bedeutet dies, dass die Welt des Nahen Ostens nur zu diesen Formen des organisierten Widerstands fähig ist, wie ein „orientalistischer“ Diskurs vielleicht argumentieren könnte? Offensichtlich nicht. Viel vernünftiger scheint die Schlussfolgerung zu sein, dass in diesem Fall die USA und alles, was damit verbunden ist (einschließlich natürlich der Unterstützung für die zionistische Ethnokratie als Kernstück), in der Lage waren, die Alternativen erfolgreich zu beseitigen. Wenn das berühmte Sprichwort der deutschen Spartakistin Rosa Luxemburg über die angebliche Alternative „Sozialismus oder Barbarei“ wahr ist, dann stehen wir hier wirklich vor einem groß angelegten Sieg der letzteren. In vielerlei Hinsicht sind wir tatsächlich Zeugen des funktionalen Äquivalents von Dschingis Khans Triumph geworden.

Aber dies geht weit über die Unterdrückung des Sozialismus und des Panarabismus hinaus. Wir sind hier auch offensichtlich Lichtjahre von einer imaginären Reproduktion durch politisches Klonen von Demokratien, ob liberal oder nicht, entfernt, was im Widerspruch zu Mearsheimers anfänglich erwähntem Vorschlag steht.

Die Förderung ethnischer Affinitäten als Ersatz für einen „normalen“ Patriotismus ist das Ergebnis eines jahrzehntelangen erfolgreichen Unternehmens des symbiotischen Konglomerats USrael, das sollte wiederholt und betont werden. Dieses Unterfangen hat von einer Logik der Selbstbesänftigung profitiert, deren Ende nicht abzusehen ist. Denken Sie beispielsweise daran, wie der Zusammenbruch des Irak unter Saddam Hussein zur Entstehung eines Staates (des heutigen Irak) führte, der in der Tat als überwiegend schiitisch angesehen werden kann. Dieser Prozess führte zu einer massiven Entfremdung der sunnitischen Gruppe, der traditionellen Unterstützerbasis des Baath-Regimes. Diese Gruppe wurde de facto weitgehend verboten und stürzte sich als Alternative in den fundamentalistischen Terrorismus um Al-Qaida, die, finanziert und ausgebildet von den USA, dann eine Art Kompensation in Form des Zusammenbruchs des anderen ehemals baathistischen Staates (der aber vor allem als anti-sunnitischer Staat wahrgenommen wurde), Assads Syrien, erhielt.

Man kann also sagen: Schiiten gegen Sunniten: 1:1. Aber auch aus einer anderen Perspektive: USrael gegen arabische Länder: 2:0. Das westliche Unternehmen, den Nahen Osten zu tribalisieren und das Leben dort für jeden „normalen“ Staat unmöglich zu machen, befindet sich daher in vielerlei Hinsicht auf einem Weg der kumulativen zirkulären Kausalität oder eines „Tugendkreislaufs“, aus der Sicht der Ziele des Unternehmens.

Wie auch immer, ob es einem gefällt oder nicht, dies ist die Realität, die man unbedingt anerkennen muss und von der aus man beginnen muss. Das muss man gründlich verstehen und verarbeiten, um etwas effektiv tun zu können: was auch immer das sein mag. Die USA sind in keiner Weise ein Förderer von Demokratien, seien sie liberal oder nicht. Stattdessen sind sie zweifellos ein sehr effektiver Zerstörer von Staaten, die sie als Feinde betrachten: Immanuel Kant; aber definitiv Dschingis Khan.

