Katz gibt Anweisungen für die israelische Armee heraus – wie lauten sie?

9. Dezember 2024



Nach der Besetzung des Berges Hermon und anderer strategischer Orte in Syrien gibt der israelische Sicherheitsminister Israel Katz Richtlinien für die israelische Besatzungsarmee heraus.

Nach der Besetzung des Berges Hermon und anderer strategischer Orte in Syrien wies der israelische Sicherheitsminister Israel Katz das israelische Militär am Sonntagabend an, unverzüglich Maßnahmen zu ergreifen, um die vollständige Kontrolle über die Pufferzone in Syrien und die wichtigsten Kontrollpunkte zu erlangen. Dies geschah, nachdem die israelischen Operationen über Nacht fortgesetzt wurden, um weitere Positionen zu sichern.

Katz wies das Militär an, in der südlichen Region außerhalb der Pufferzone eine Sicherheitszone einzurichten, die frei von schweren strategischen Waffen und der „terroristischen Infrastruktur“ ist, die eine Bedrohung für „Israel“ darstellen könnte. Er betonte auch die Bedeutung des Aufbaus von Beziehungen zur drusischen Bevölkerung in dem Gebiet sowie zu anderen lokalen Gemeinschaften.

Er ordnete sofortige Maßnahmen an, „um die Wiederaufnahme der Waffenschmuggelroute vom Iran über Syrien in den Libanon zu verhindern und zu vereiteln, und zwar in der syrischen Region und an den Grenzübergängen, und um weiterhin an der Zerstörung schwerer strategischer Waffen in ganz Syrien zu arbeiten, einschließlich Boden-Luft-Raketen, Luftabwehrsystemen, Boden-Boden-Raketen, Marschflugkörpern, Langstreckenraketen und Küsten-See-Raketen.“

Die israelische Besatzung startete die intensivsten Angriffe auf Syrien seit dem Krieg im Oktober 1973, wie israelische Medien unter Berufung auf Quellen in der Luftwaffe berichteten.

Nach Angaben des israelischen Senders Channel 13 haben israelische Flugzeuge in den vergangenen Stunden etwa 100 Ziele in Syrien angegriffen.

Am Sonntag besetzte das israelische Militär den syrischen Berg Hermon, wobei israelische Besatzungstruppen mehrere Kilometer in den syrischen Golan vorrückten, wie israelische Medien berichteten.

Den Medien zufolge übernahmen die israelischen Streitkräfte die Kontrolle über den höchsten Punkt des Hermon-Gebirges auf syrischem Gebiet und wiesen darauf hin, dass dieser Punkt innerhalb der Pufferzone liegt und unter der Verantwortung der Vereinten Nationen steht.

Auf dem Gipfel befindet sich dem Bericht zufolge ein UN-Stützpunkt, der die Golanhöhen auf syrischem Gebiet überwacht.

