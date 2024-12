https://www.middleeastmonitor.com/20241209-south-africa-anti-apartheid-leader-israel-wants-to-completely-eradicate-palestinians/

Südafrikanischer Anti-Apartheid-Führer: Israel will Palästinenser vollständig ausrotten

9. Dezember 2024

Der ehemalige südafrikanische Geheimdienstminister Ronnie Kasrils spricht am 10. Mai 2024 auf der ersten globalen Anti-Apartheid-Konferenz in Sandton zu den Teilnehmern. (EMMANUEL CROSET/AFP via Getty Images)

Israels ultimativer Plan im besetzten Westjordanland und im belagerten Gazastreifen ist die vollständige Auslöschung der palästinensischen Existenz, erklärte der südafrikanische Anti-Apartheid-Aktivist und ehemalige Regierungsminister Ronnie Kasrils gegenüber Al Jazeera Net.

Kasrils zitierte die Gründungsväter der zionistischen Bewegung, darunter Theodor Herzl, die offen und bewusst das Ziel verkündet hatten, das gesamte Land des historischen Palästina durch ethnische Säuberung, Terrorismus, Kriege und Zwangsumsiedlungen zu erobern.

Er warnte davor, dass das israelische Ziel in letzter Zeit immer extremer und grausamer geworden sei, bis hin zum Völkermord, den der israelische Historiker Ilan Pappe als „allmählichen Völkermord“ bezeichnet habe und der derzeit von Premierminister Benjamin Netanjahu und seiner Regierung „ohne Beschönigung“ betrieben werde.

Er betonte, dass der Westen die Vertreibung der Palästinenser unterstützt und sie, wenn nötig, eliminiert, nachdem sie sich über Jahre hinweg als „standhaft“ erwiesen haben.

Lesen Sie: 4.000 Amputationen, 2.000 Wirbelsäulen- und Hirnverletzungen im Gazastreifen unter Israels anhaltendem Ansturm

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …